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Новини Е-декларації держслужбовців
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За тиждень НАЗК оформило адмінпротоколи на 13 чиновників, зокрема і "слугу народу" Потураєва

За тиждень НАЗК оформило адмінпротоколи на 13 чиновників, зокрема і

Національне агентство з питань запобігання корупції протягом тижня склало і направило до суду 13 адміністративних протоколів, зокрема, щодо народного депутата від "Слуги народу" Микити Потураєва, а також кількох чинних та колишніх чиновників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці НАЗК.

Протокол на Потураєва склали "за ознаками несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни в майновому стані". За це ж порушення НАЗК склало протоколи стосовно начальника управління прокуратури Кіровоградської області Віталія Вергелеса і колишньої начальниці відділу Звенигородської організації Наталії Кузнєцової.

Також адмінпротокол за "ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів" складено на трьох осіб, в тому числі міського голову Ужгорода Богдана Андріїва. Один із трьох адмінпротоколів за "несвоєчасне подання декларації" отримала начальниця відділу Міністерства фінансів Олена Михайленко.

Також, за даними НАЗК, троє колишніх співробітників Служби безпеки України несвоєчасно подали декларації "без поважних причин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За пів року до реєстру корупціонерів НАЗК потрапили понад дві тисячі осіб

Автор: 

електронне декларування (1470) НАЗК (1696) Потураєв Микита (146)


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вы нам мозги не забалтывайте!.. говорите прямо!.. какой банк завтра захватят?!
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03.08.2020 22:03 Відповісти
Циркова вистава "Нищівна боротьба з корупцією" триває !!!))))
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03.08.2020 22:04 Відповісти
Сьогодні що ніякого "акулу- корупціонера" з хабарем в цілих 1 т. баксів не виловили !!))
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03.08.2020 22:06 Відповісти
А я хочу написати про зє бомбєра, багато відео дивився з ним, де воно не в адекваті, явно під чимось, чи під героїном чи під іншим, і що? Немає на нього управи на це маленьке зелене наркоманське тільце? І воно ж таки в той час було на роботі.
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03.08.2020 22:09 Відповісти
штраф за коррупцию , вы серьезно
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03.08.2020 22:11 Відповісти
За тиждень НАЗК оформило адмінпротоколи на 13 чиновників, зокрема і "слугу народу" Потураєва - Цензор.НЕТ 3139
За тиждень НАЗК оформило адмінпротоколи на 13 чиновників, зокрема і "слугу народу" Потураєва - Цензор.НЕТ 4681
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03.08.2020 22:20 Відповісти
а коли ж справа до корупції дійде, коли на нари садити почнуть?
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03.08.2020 22:50 Відповісти
Да уж. Пеця такой мелочевкой не занимался. Как послал его ген пгокугог луцик 50 прокуроров к кернесу,так вся страна испугалась)))
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04.08.2020 02:05 Відповісти
 
 