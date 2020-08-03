За тиждень НАЗК оформило адмінпротоколи на 13 чиновників, зокрема і "слугу народу" Потураєва

Національне агентство з питань запобігання корупції протягом тижня склало і направило до суду 13 адміністративних протоколів, зокрема, щодо народного депутата від "Слуги народу" Микити Потураєва, а також кількох чинних та колишніх чиновників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці НАЗК.

Протокол на Потураєва склали "за ознаками несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни в майновому стані". За це ж порушення НАЗК склало протоколи стосовно начальника управління прокуратури Кіровоградської області Віталія Вергелеса і колишньої начальниці відділу Звенигородської організації Наталії Кузнєцової.

Також адмінпротокол за "ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів" складено на трьох осіб, в тому числі міського голову Ужгорода Богдана Андріїва. Один із трьох адмінпротоколів за "несвоєчасне подання декларації" отримала начальниця відділу Міністерства фінансів Олена Михайленко.

Також, за даними НАЗК, троє колишніх співробітників Служби безпеки України несвоєчасно подали декларації "без поважних причин".

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