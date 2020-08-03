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Новини Агресія Росії проти України
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США перекинуть у Польщу 1000 військових, - Пентагон

США перекинуть у Польщу 1000 військових, - Пентагон

За результатами переговорів Вашингтон і Варшава вирішили, що до Польщі вирушить ще 1000 військових зі США.

Про це заявив глава Пентагону Марк Еспер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

"Угода про посилену оборонну співпрацю дозволить збільшити постійну ротаційну присутність США приблизно на 1000 осіб, включно з передовими елементи штабу V корпусу армії США і штабу дивізії, наглядовими і розвідувальними можливостями, а також інфраструктурою для підтримки бойової групи бронетанкової бригади і бригади бойової авіації", - заявив глава Пентагону.

Нині в Польщі перебувають 4500 американських військових. Збільшення їхньої кількості дозволить зміцнити НАТО і посилити стримування Росії, вважають у Пентагоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США виводять з Німеччини 12 000 військових замість запланованих 9 500, - Пентагон

"Передова присутність у Польщі на східному фланзі НАТО підвищить нашу стратегічну та оперативну гнучкість", - зазначив Еспер.

Автор: 

Пентагон (1438) Польща (8634) США (23437) Еспер Марк (33)


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Топ коментарі
+14
Я відповім вам, 25% це і роблять, а 73% переймають досвід на росії.
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03.08.2020 22:21 Відповісти
+13
Поляки молодці.Чомусь українці не хочуть досвід переймати в Польщі.Маю на увазі у всьому.
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03.08.2020 22:14 Відповісти
+12
Польша перехватывает лидерство в Европе...Украине следует внимательно наблюдать.
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03.08.2020 22:15 Відповісти
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Поляки молодці.Чомусь українці не хочуть досвід переймати в Польщі.Маю на увазі у всьому.
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03.08.2020 22:14 Відповісти
мда, это покруче путинских баб с детьми !
здесь ни одна падлюка не рыпнется на Польшу !
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03.08.2020 22:19 Відповісти
Я відповім вам, 25% це і роблять, а 73% переймають досвід на росії.
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03.08.2020 22:21 Відповісти
Не свисти. 25% задавили революцию на корню. Отсюда и пролетели на выборах. Может тебе напомнить как твой Парашенко ввел дополнительные налоги и пошлины на европейские товары и даже посылки. А автомобили на еврономерах вообще прировнял к террористам. Зато с окупантами полным ходом шла торговля и контрабанда
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03.08.2020 22:28 Відповісти
За то зараз при владі патріоти! І все що ти написав відноситься до їх дєлішек. Так хто свистить?
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03.08.2020 22:30 Відповісти
"За то зараз при владі патріоти! І все що ти написав відноситься до їх дєлішек. Так хто свистить?" Ваш комент только подтвердил слова https://censor.net/user/461407
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04.08.2020 10:06 Відповісти
Аргументуйте свою брехню.
Почніть пояснення з "25% задавили революцию на корню". І закінчите "Зато с окупантами полным ходом шла торговля и контрабанда".
Без істерії телевізійного пропагандонства. Факти!
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03.08.2020 22:33 Відповісти
Да я уже сотни раз аргументы приводил. Все что вы делаете ето спамите и баните. Правду же вы не хотите видеть
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03.08.2020 22:36 Відповісти
Охріненний фактаж. Очікувано.
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03.08.2020 22:38 Відповісти
Да насрать на тебя. Я и на выборы в етот раз насру. Посмотрю какого урода в етот раз выберите
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03.08.2020 22:48 Відповісти
Да вы походу и на прошлых выборах "насрали", так что ничего нового.
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03.08.2020 23:11 Відповісти
Ви на себе на.рали, та на свою родину, вибравши під час війни уклоніста- капітулянта президентом. Так що на.рати, і перекласти провину на інших- це те в чому ви профі
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03.08.2020 23:51 Відповісти
Авто заз, зараз випадково не лади збирає? Зє євробляхєоам розтаможку зробив низьку? Імпорт з росії йде? Яких тобі ще фактів не достатньо?
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03.08.2020 22:45 Відповісти
Це тому, що ти нульовка, кацап під проксі. Ми настільки із вами різні народи, що ти навіть не розумієш, що тебе палить.
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04.08.2020 09:47 Відповісти
73% революционэров !
ну ты даешь !!!!

ПЕРЕСТАНЬ БОЛТАТЬ ЕРУНДОЙ !
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03.08.2020 22:36 Відповісти
Может тебе напомнить как твой Парашенко ввел дополнительные налоги и пошлины на европейские товары и даже посылки. А автомобили на еврономерах вообще прировнял к террористам.

Тобі ж про це 73% неадекват і написали! Жити на халяву, посилати державу нах.й, це не досвід Польщі!
Де і на якому Майдані ти був? Я щось не пам'ятаю там закликів до халяви?
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04.08.2020 09:45 Відповісти
https://censor.net/user/453111 Ну не 25 відсотків,давайте на чистоту.Бо за Порошенка багато хто голосував,по причині не приязні до Зеленського.
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03.08.2020 22:46 Відповісти
А давай, я голосував і буду голосувати за Пороха, за клоуна хай голосують клоуни.
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03.08.2020 22:50 Відповісти
https://censor.net/user/453111 Так і я голосував за Порошенка.Але чому ті хто голосували за Порошенка не голосували за його партію? Можна сказати,що проголосували за голос.Але дивіться,якщо взяти виборців цих двох партій,це буде два мільйона голосів.А на президентських виборах за Порошенка проголосувало 4,5 мільйонів виборців.Де інші ділися?
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03.08.2020 22:57 Відповісти
не можу цього сказати. я наприклад вступив до партії Справа Громад. це крило партії ЄС.
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04.08.2020 08:28 Відповісти
у я для прикладу. Голосував у другому турі за Пецю, бо тупий клоун-малорос, для мене особиста образа. А Пеця-барига (чого я не заперечую) для мене продовження розбудови України.
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04.08.2020 09:48 Відповісти
На жаль 8%, а не 25%. Голосисті теж палєзниє ідіоти путлєра. Але і 8% адекватів врятують Україну!
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03.08.2020 23:14 Відповісти
Польша перехватывает лидерство в Европе...Украине следует внимательно наблюдать.
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03.08.2020 22:15 Відповісти
https://censor.net/user/310944 Та не спостерігати потрібно було.А робити все те.що і Польща.А тепер вже поїзд пішов.Ми вже Польщу ніколи не наздоженемо.
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03.08.2020 22:16 Відповісти
Бо вже наздогнали паРашу.
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03.08.2020 23:06 Відповісти
Я трохи знаю Польщу. Нічого надзвичайного вони не робили - просто завжди старалися діяти згідно Закону, а не різних тзв. Укладів. Україна має шанс повторити шлях Польщі у прискореному режимі, але треба Пороха!!!
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03.08.2020 23:18 Відповісти
https://censor.net/user/429812 Надзвичайно і не потрібно.А Україна вже втратила шанс.Подивитися через чотири роки на Україну і на Польщу.
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03.08.2020 23:22 Відповісти
Тільки ближче до кордону з Україною.
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03.08.2020 22:15 Відповісти
мало..очень мало...1000 можно и в Украине потерять в виде дриль-инструкторов взводных
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03.08.2020 22:19 Відповісти
твои тополя обложили по периметру, а до ненавистного фашинтонгского обкому - 22 минуты лету..так что обекай тихо!)))
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03.08.2020 22:25 Відповісти
Вам пора на форум по творениям якутского скульптора.
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03.08.2020 22:38 Відповісти
Подивлятись на Польщу, а попадуть як завжди по мордовським віслюкам.
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03.08.2020 22:26 Відповісти
США перекинуть у Польщу 1000 військових, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4285
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03.08.2020 22:23 Відповісти
лучше 1000 самолетов....
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03.08.2020 22:23 Відповісти
Главное ПРО, потом - Дроны, а потом ничего не надо ибо там будет и ПРО и все дела.
Но просто Рашка скажет шо - "мы щас ка к запустим"
и все обсераются
так что хоть 1000 частей пусть сделают
толку то против ядерки - ТЯО
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03.08.2020 22:24 Відповісти
И в Украину тысяч 10, пожалуйста.
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03.08.2020 22:25 Відповісти
Никто терпилам ничего давать не будет. Потому что хохлы продают всех и вся. Жаль только украинцев, которых меньшинство.
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03.08.2020 23:09 Відповісти
Кацапура,что ты делаешь в Украине? Давай до свидания,чемодан вокзал россия. Не будь терпилой,будь великороссом и вали отсюда.
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04.08.2020 09:02 Відповісти
Вот из-за таких ублюдков как ты Украина до сих пор в жопе. А кацапурой своих родителей вместе с собой будешь называть
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04.08.2020 11:28 Відповісти
Нет, ты именно кацап,ибо только они делят нацию на украинцев и хохлов.Для тебя украинцы это -юго-восток,где большая часть кацапов,понаехавших со всех уголков Кацапстана. Где разговаривают на русском языке.Вся остальное население для тебя бандеровцы,западенцы и фашисты.Ну ничего скоро мы вас почистим в Украине.Ты тварь небось сидишь и ждешь пока Пуйло придет тебя освободит? Так ты не дождешься предатель.
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04.08.2020 11:58 Відповісти
Походу новый центр Европы будет Польша и Турция. А старые либерасты и кремледрочеры немцы с жабоедами скоро будут писю сосать
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03.08.2020 22:29 Відповісти
Не в ближайшие 10-15 лет. Экономики Германии и Франции по праву находятся на первых местах в Европе.
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04.08.2020 19:20 Відповісти
ua PREDATOR PREDATOR
Поляки молодці.Чомусь українці не хочуть досвід переймати в Польщі.Маю на увазі у всьому. -- что именно можно переймати в Польши ?
В Дании есть знакомая полька, так ее невестка тоже полька ничего не хочет польского , говорит все не качественное . Правду говорит ?
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03.08.2020 22:38 Відповісти
https://censor.net/user/456768 А ви як думаєте? І що вона мала під цим висловом? Якщо продукти,то поляки ж багатьом країнам Європи продають.Одяг також нормальний.Багато електроніки там збирають,ті ж телевізори і іншу побутову техніку,саме для Європи.Вона краща ніж російська і китайська,яку в нас продають супермаркети.Бо ж привозять сюди.
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03.08.2020 23:03 Відповісти
Українці хочуть, та хохли, яких більшість, не дають.
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03.08.2020 23:11 Відповісти
https://censor.net/user/456768, возможно на ее ЛИЧНЫЙ вкус. В Польше нормальные продукты, нормальные вещи (как и в большей части Европы пошиты в азии для определенных брендов), техника производиться на том же оборудовании, что и в других странах (в том числе Корее и Японии).

Машины собираются по тому же принципу.
Так что я думаю, что разница в качестве зависит от того, что покупаешь - дешевый товар или качественный дорогой. Так всегда было и будет.
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04.08.2020 19:26 Відповісти
Поляки хитрые торгаши , в украинцы глупые , вот и потому Польша в нато , а Украина в жо . Все очень просто
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03.08.2020 22:40 Відповісти
А из Германии выводят контингент. Похоже писец НАТО в нынешнем виде. Евролиберасты сдаются еще до начала войны с **********.
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03.08.2020 22:43 Відповісти
Русиш швайне хочет выдать желаемое за действительное? 🤣🤣🤣🤣
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03.08.2020 22:50 Відповісти
Русиш швайне, называющий рф пидарошкой? Да ты я смотрю гений!
Если бы ты почаще читал форум цензора, а не был ботом, не писал бы такой х.ни.
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04.08.2020 06:51 Відповісти
Так выведут в Польшу, ватник.
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03.08.2020 22:52 Відповісти
Основа нато должны стать США, Британия, часть стран варшавского договора нелояльная к раше, ************** страны бывшего ссср Украина, Балтия, Грузия...и союзники Турция с Азербайджаном
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03.08.2020 22:52 Відповісти
США перекинуть у Польщу 1000 військових, - Пентагон - Цензор.НЕТ 7079
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03.08.2020 22:50 Відповісти
Тоесть ты восхищаешься польским национализмом забыв как твой Петя 5 лет уничтожал и дискридитировал национализм в Украине. В Украине националисты даже не набрали проходной барьер, стараниями Свинарчуков и Мародеров. Зато Жопоблоковцы были под петиной защитой и ждали своего часа и дождались. Теперь жрите
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03.08.2020 23:06 Відповісти
Вуйку ольгінскій. Тзв. "украінскій націоналізм" це аваковщіна і тягнібоківщіна. Порох - ось це справжній укрнаціоналіст.
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03.08.2020 23:21 Відповісти
именно твой гуру Порох (по укр. пилюка) посадил Авакова в кресло главаря мусоров и нацгвардии.
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03.08.2020 23:31 Відповісти
Пилюка в твоїй дурній голові, кацапе.
США перекинуть у Польщу 1000 військових, - Пентагон - Цензор.НЕТ 2521
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03.08.2020 23:59 Відповісти
У Порошенко было монобольшинство в парламенте? Или на тот момент коалиция парламента - это сборная солянка из фракций (у каждой свое видение политики и желание оторвать министерский кресла).

Напомни, от какой фракции Аваков?
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04.08.2020 19:30 Відповісти
ALEX SUROVV - "Петя 5 лет уничтожал и дискридитировал национализм в Украине..."
Кишенькові "націоналісти" будуть здивовані, але якщо проаналізувати 5-ть років президентства Порошенка, то виявляється що програма націоналістів виконувалася у повному обсязі:
1) Декомунізація та люстрація радянської номенклатури та прибічників режиму Януковича. Заборона комуністичної партії.
2) Закон про мову.
3) Закон про мовні квоти на ТБ, радіомовлення, літературу.
4) Закон про освіту, який передбачає тотальну українізацію навчального процесу.
5) Отримання Томосу про автокефалію Української церкви. Сильний удар по впливу РПЦ в Україні.
6) Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
7) Угода про безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом.
8) Закріплення в Конституції України курсу на повноправне членство у Європейському Союзі та НАТО.
9) Закон/реформа децентралізації в Україні. Передача на місця максимальної кількості повноважень та фінансів від державної влади органам місцевого самоврядування.
10) Значне збільшення фінансування української культури. Відродження української кіноіндустрії.
11) Значне зміцнення українського війська та обороноздатності. Звільнення 2/3 Донбасу від російської окупації в наслідок контрнаступу ЗСУ та добровольців.
P.S. Якщо б жив в наш час В'ячеслав Чорновіл, він міг тільки мріяти про такі здобутки України врахувуючи тодішню ситуацію у 90-х роках з тотальною владою комуністів.
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03.08.2020 23:41 Відповісти
Добавлено (так будет доходчивее для https://censor.net/user/461407 и его братьев по "разуму"):

США перекинуть у Польщу 1000 військових, - Пентагон - Цензор.НЕТ 572
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04.08.2020 00:10 Відповісти
есть такое,помню :
_Кто ты йесцеш?
- Полак малы
- Яки знак твой ?
- Орлек бялы..
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03.08.2020 23:20 Відповісти
В нас не вийде як у Польщі. Там мова одна, церква одна (маленькі православні парафії і євангельські громади не рахуємо вони теж за Польщу), етнічний склад однорідний (ніхто не напрягає польськими мадярами чи рмунами), пишуть латиницею, совкодрочерів і кремлесосів одиниці, не вважають себе "адним-наротом і мишебратья
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03.08.2020 23:29 Відповісти
 
 