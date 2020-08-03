США перекинуть у Польщу 1000 військових, - Пентагон
За результатами переговорів Вашингтон і Варшава вирішили, що до Польщі вирушить ще 1000 військових зі США.
Про це заявив глава Пентагону Марк Еспер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.
"Угода про посилену оборонну співпрацю дозволить збільшити постійну ротаційну присутність США приблизно на 1000 осіб, включно з передовими елементи штабу V корпусу армії США і штабу дивізії, наглядовими і розвідувальними можливостями, а також інфраструктурою для підтримки бойової групи бронетанкової бригади і бригади бойової авіації", - заявив глава Пентагону.
Нині в Польщі перебувають 4500 американських військових. Збільшення їхньої кількості дозволить зміцнити НАТО і посилити стримування Росії, вважають у Пентагоні.
"Передова присутність у Польщі на східному фланзі НАТО підвищить нашу стратегічну та оперативну гнучкість", - зазначив Еспер.
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здесь ни одна падлюка не рыпнется на Польшу !
Почніть пояснення з "25% задавили революцию на корню". І закінчите "Зато с окупантами полным ходом шла торговля и контрабанда".
Без істерії телевізійного пропагандонства. Факти!
ну ты даешь !!!!
ПЕРЕСТАНЬ БОЛТАТЬ ЕРУНДОЙ !
Тобі ж про це 73% неадекват і написали! Жити на халяву, посилати державу нах.й, це не досвід Польщі!
Де і на якому Майдані ти був? Я щось не пам'ятаю там закликів до халяви?
Но просто Рашка скажет шо - "мы щас ка к запустим"
и все обсераются
так что хоть 1000 частей пусть сделают
толку то против ядерки - ТЯО
Поляки молодці.Чомусь українці не хочуть досвід переймати в Польщі.Маю на увазі у всьому. -- что именно можно переймати в Польши ?
В Дании есть знакомая полька, так ее невестка тоже полька ничего не хочет польского , говорит все не качественное . Правду говорит ?
Машины собираются по тому же принципу.
Так что я думаю, что разница в качестве зависит от того, что покупаешь - дешевый товар или качественный дорогой. Так всегда было и будет.
Если бы ты почаще читал форум цензора, а не был ботом, не писал бы такой х.ни.
Напомни, от какой фракции Аваков?
Кишенькові "націоналісти" будуть здивовані, але якщо проаналізувати 5-ть років президентства Порошенка, то виявляється що програма націоналістів виконувалася у повному обсязі:
1) Декомунізація та люстрація радянської номенклатури та прибічників режиму Януковича. Заборона комуністичної партії.
2) Закон про мову.
3) Закон про мовні квоти на ТБ, радіомовлення, літературу.
4) Закон про освіту, який передбачає тотальну українізацію навчального процесу.
5) Отримання Томосу про автокефалію Української церкви. Сильний удар по впливу РПЦ в Україні.
6) Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
7) Угода про безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом.
8) Закріплення в Конституції України курсу на повноправне членство у Європейському Союзі та НАТО.
9) Закон/реформа децентралізації в Україні. Передача на місця максимальної кількості повноважень та фінансів від державної влади органам місцевого самоврядування.
10) Значне збільшення фінансування української культури. Відродження української кіноіндустрії.
11) Значне зміцнення українського війська та обороноздатності. Звільнення 2/3 Донбасу від російської окупації в наслідок контрнаступу ЗСУ та добровольців.
P.S. Якщо б жив в наш час В'ячеслав Чорновіл, він міг тільки мріяти про такі здобутки України врахувуючи тодішню ситуацію у 90-х роках з тотальною владою комуністів.
_Кто ты йесцеш?
- Полак малы
- Яки знак твой ?
- Орлек бялы..