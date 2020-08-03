США перекинуть у Польщу 1000 військових, - Пентагон

За результатами переговорів Вашингтон і Варшава вирішили, що до Польщі вирушить ще 1000 військових зі США.

Про це заявив глава Пентагону Марк Еспер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

"Угода про посилену оборонну співпрацю дозволить збільшити постійну ротаційну присутність США приблизно на 1000 осіб, включно з передовими елементи штабу V корпусу армії США і штабу дивізії, наглядовими і розвідувальними можливостями, а також інфраструктурою для підтримки бойової групи бронетанкової бригади і бригади бойової авіації", - заявив глава Пентагону.

Нині в Польщі перебувають 4500 американських військових. Збільшення їхньої кількості дозволить зміцнити НАТО і посилити стримування Росії, вважають у Пентагоні.

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"Передова присутність у Польщі на східному фланзі НАТО підвищить нашу стратегічну та оперативну гнучкість", - зазначив Еспер.