У регіонах "червоної зони", які відмовилися посилювати карантин, хворими можуть бути заповнені всі ліжка, - Степанов
Населеним пунктам з "червоної" зони карантину, які відмовилися посилювати карантин, загрожує надзвичайна ситуація щодо заповненості ліжок.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Коментуючи розділення України на карантинні зони, міністр зазначив: "Такі показники затверджено урядом. Ще раз хочу підкреслити: тут немає ніякої політики, інших речей - тут суто турбота про здоров'я українців і про контроль над рівнем захворюваності в нашій країні. Це дуже важливо для того, щоб ми не перейшли в режим надзвичайної ситуації щодо заповнюваності ліжок".
Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив до "червоної" зони. Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинено громадський транспорт, закрито ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.
Луцька міськрада відмовилася посилювати карантин, оскільки це суперечить Конституції України.
Пізніше у Волинській ОДА повідомили, що Луцьк потрапив до "червоної зони" випадково.
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Степанов не специалист в медицине, но менеджер он хороший. Он уже увидел главное - денег нет. Эпидемия расширяется, задолженность по зарплате врачам растет - впереди вспышка заболеваемости и массовые протесты медиков, которым не выплачивают не то что "надбавки Зеленского", а и просто зарплату.
Так что красиво уйти, оставив разгребать все приемнику - это хороший план.
2. Кризис экономики - кто виноват?
3. Нерациональное использование бюджетных средств и отсутствие контроля за бюджетными поступлениями и как следствие отсутствие денег в бюджете.
Тот же Луцк отказался останавливать жизнь в городе, из за хотелок Стеапшки...
Поэтому, Степашка перешёл ко второй стадии - запугиванию... мол все умрут, все койки будут заняты, итд...
1-я стадия враньё. (если не проходит) то переход к 2-й стадии
2-я стадия - запугивание.
А если и запугивание не впечатляет людей? То что тогда?
Гнать надо всех, кто грабит и уничтожает экономику Украины, хотя лучше сажать с конфискацией-это более справедливо к обнищавшим украинцам.
Крапка !
Одним словом, клоуни.
У відділенні пульмонології (а там лікують як короновірусних хворих так і хворих зі звичайною пневмонією) райлікарні, лікар їм запропонував безкоштовне лікування від пневмонії, якщо вони згодяться на діагноз - короновірус.
Одна не згодилась, та лікувалась за свої кошти.
Друга згодилась, бо не мала при собі достатньо коштів, її лікували безкоштовно.
Оце вам так робиться статистика по короновірусу.
Людина хвора звичайною пневмонією а її записали - хвора короновірусом.
Не повторяйте ошибки лейбористов - китайских прокладок - находящихся у власти в штате Виктория, Австралия, которые в своем идиотизме перепутали Австралию с Новой Зеландией.
Как и новозеландкий Премьер, лейбористкие сявки убили своим дурантином практически всю промышленность штата Виктория, выполняя сценарий китайских хозяев, да вот незадача - пособия по ковиду безработным платят австралийские федералы, а они, в отличии от новозеландкой премьерши, страну не продали Китаю.
И потому теперь, когда Премьер Штата Виктория, Эндрюс, звонит в Пекин, в Пекине "не берут трубку": ну, выполнил приказ Эндрюс, убил экономику, ну молодец, а денег больше китайских не будет, федералы перекрыли поток.
И что же получается?
А получается, что премьеру штата Виктория премьерствовать еще два года (сам такой закон о выборах принял) с убитой в хлам экономикой, с долгом в 70 миллиардов баксов и озверелым населением, которое не имеет работы и не будет иметь никакой возможности новую работу найти, а выплаты по ковиду федералы полностью заканчивают 31 декабря и тогда же заканчивается разрешение черпать деньги из пенсионный выплат досрочно.
Узрев перспективу быть созранными живым собственным лохторатом, впервые сегодня показала
личико Гюльчатайрыло глава какого-то там профсоюза, и теперь мы знаем одного из тех "аффлюентных викторианцев", которые "дергают за веровочки" викторианского премьера. И что же сказало рыло профсоюзного босса? Оно потребовало продолжения банкета, то есть чтобы федералы продолжили денежные выплаты, оплачивая, таким образом, этот лейбориский про-китайский шабаш.
До осознания того, что их сожрут с перьями и костями, рыла эти находились в тени, но больше там они пребывать не могут, и это замечательно.
Вот в этой маленькой ошибке, слабом знании географии, в том, что попутали Австралию с Новой Зеландией, и заключается роковая ошибка "аффлюентных викторианцев" и лично Премьера Эндрюса и его "банды 8-ми".
лучше надо было географию в школе учить, вот что я скажу.
Степанов, не ошибитесь, купите в офис глобус.