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Новини Коронавірус і карантин
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У регіонах "червоної зони", які відмовилися посилювати карантин, хворими можуть бути заповнені всі ліжка, - Степанов

У регіонах

Населеним пунктам з "червоної" зони карантину, які відмовилися посилювати карантин, загрожує надзвичайна ситуація щодо заповненості ліжок.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Коментуючи розділення України на карантинні зони, міністр зазначив: "Такі показники затверджено урядом. Ще раз хочу підкреслити: тут немає ніякої політики, інших речей - тут суто турбота про здоров'я українців і про контроль над рівнем захворюваності в нашій країні. Це дуже важливо для того, щоб ми не перейшли в режим надзвичайної ситуації щодо заповнюваності ліжок".

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Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив до "червоної" зони. Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинено громадський транспорт, закрито ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.

Луцька міськрада відмовилася посилювати карантин, оскільки це суперечить Конституції України.

Пізніше у Волинській ОДА повідомили, що Луцьк потрапив до "червоної зони" випадково.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські вчені прогнозують, що колективний імунітет до COVID-19 з'явиться протягом року

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Степа? Ты дурак? Думаешь мы не знаем как зарабатывает крадуцкий на каждом "больном" от вируса?
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03.08.2020 22:27 Відповісти
+15
Тогда приедет съемочная группа и покажет кино про забитую больницу)
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03.08.2020 22:38 Відповісти
+12
Спашка понял, что враньё его про красные зоны, про то что туда автоматически заносятся населённые пункты, без влияния человеческого фактора, итд -... уже не проходит.
Тот же Луцк отказался останавливать жизнь в городе, из за хотелок Стеапшки...
Поэтому, Степашка перешёл ко второй стадии - запугиванию... мол все умрут, все койки будут заняты, итд...
1-я стадия враньё. (если не проходит) то переход к 2-й стадии
2-я стадия - запугивание.
А если и запугивание не впечатляет людей? То что тогда?
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03.08.2020 22:33 Відповісти
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Степа? Ты дурак? Думаешь мы не знаем как зарабатывает крадуцкий на каждом "больном" от вируса?
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03.08.2020 22:27 Відповісти
Главным инициатором отставки министра здравоохранения Степанова является он сам. И ничего удивительного в этом нет. Смыл пребывания Степанова на должности министра связан с деньгами. .
Степанов не специалист в медицине, но менеджер он хороший. Он уже увидел главное - денег нет. Эпидемия расширяется, задолженность по зарплате врачам растет - впереди вспышка заболеваемости и массовые протесты медиков, которым не выплачивают не то что "надбавки Зеленского", а и просто зарплату.
Так что красиво уйти, оставив разгребать все приемнику - это хороший план.
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03.08.2020 22:52 Відповісти
p.s. Главный принцип информационной политики Зеленского - рассеивать внимание вбросами "карантин\оcобый статуc\референдумы \маразмы Кравчука" отвлекается внимание от вопросов:1. Кто виноват в сложившейся эпидемической обстановке ?
2. Кризис экономики - кто виноват?
3. Нерациональное использование бюджетных средств и отсутствие контроля за бюджетными поступлениями и как следствие отсутствие денег в бюджете.
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03.08.2020 22:54 Відповісти
... а теперь надо дать возможность заработать и больным на нерадивых чиновниках - пусть первые подают на вторых в суд за нарушение правил карантина.
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03.08.2020 23:16 Відповісти
Степа не дурак. Его эмиссары проедутся по непослушным областям, ручки транспорта понамазывают биологическим материалом, которого в достатке. ( что там през вещал про финансирование создания лабораторий по борьбе с ковидом, которые, подозреваю, на самом деле будут изготавливать вирус для распространения,). По логике вещей, этому дяде Степе, чем хуже , тем лучше. Чем больше ковида, тем больше финансирования. И он с этой золотой жилы не слезет.
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04.08.2020 07:41 Відповісти
похоже, хочет спихнуть в больнички двух-, трёх- ярусные кровати
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03.08.2020 22:32 Відповісти
...не он, а местные власти.
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03.08.2020 23:17 Відповісти
Спашка понял, что враньё его про красные зоны, про то что туда автоматически заносятся населённые пункты, без влияния человеческого фактора, итд -... уже не проходит.
Тот же Луцк отказался останавливать жизнь в городе, из за хотелок Стеапшки...
Поэтому, Степашка перешёл ко второй стадии - запугиванию... мол все умрут, все койки будут заняты, итд...
1-я стадия враньё. (если не проходит) то переход к 2-й стадии
2-я стадия - запугивание.
А если и запугивание не впечатляет людей? То что тогда?
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03.08.2020 22:33 Відповісти
Тогда приедет съемочная группа и покажет кино про забитую больницу)
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03.08.2020 22:38 Відповісти
терорист захопить банк і буде вимагати викуп масками, антисептиками і квитки на квартал 95
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03.08.2020 22:47 Відповісти
Для определения цвета карантинных зон этот аппарат использовали?У регіонах "червоної зони", які відмовилися посилювати карантин, хворими можуть бути заповнені всі ліжка, - Степанов - Цензор.НЕТ 5650
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04.08.2020 07:46 Відповісти
и шо? ну начнут санавиацией перебрасывать в зеленые регионы - там же пустые больницы (ну по логике степашки)
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03.08.2020 22:40 Відповісти
Лжёт зелёная мразь. Заполненность коек из-за того что всех людей с коронавирусом свозят в одну больницу. Так можно сделать заполненность из чего угодно.
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03.08.2020 22:40 Відповісти
Наволоч наплювала на Конституцію,народ гарант Конституції має відстояти свої права і свободи.
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03.08.2020 22:41 Відповісти
Беларусь тому подтверждение.
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03.08.2020 22:41 Відповісти
На фото,как каратюга какой то
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03.08.2020 22:42 Відповісти
пока на "ковидных" счетах остаются миллиарды гривен, карантин с идиотами ляшко и степановым будет продолжаться.
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03.08.2020 22:44 Відповісти
на тому тижні писали, що вже пробухали все під 0
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03.08.2020 22:49 Відповісти
але це буде привід виділити ще
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03.08.2020 22:50 Відповісти
Степанов ты уже ничего не сможешь сделать, у тебя было время, а теперь время нахождения тебя на посту министра пошло на секунды.
Гнать надо всех, кто грабит и уничтожает экономику Украины, хотя лучше сажать с конфискацией-это более справедливо к обнищавшим украинцам.
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03.08.2020 22:44 Відповісти
У регіонах "червоної зони", які відмовилися посилювати карантин, хворими можуть бути заповнені всі ліжка, - Степанов - Цензор.НЕТ 3933
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03.08.2020 22:45 Відповісти
Гнида брехлива.
Крапка !
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03.08.2020 22:45 Відповісти
Луцьк віднесли до «червоної» зони помилково. https://volynonline.com/pogulyajko-vyznav-shho-luczk-vidnesly-do-chervonoyi-zony-epidemichnoyi-nebezpeky-pomylkovo/

Одним словом, клоуни.
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03.08.2020 22:47 Відповісти
Хватит перекладывать ответственность, типа незахотели сами виноваты, есть вертикаль власти, конституция и законы в чем ваша проблема?? Монобольшинство херово
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03.08.2020 22:47 Відповісти
Тыц и нет свинособаки😂🌷××
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03.08.2020 22:54 Відповісти
Знаю особисто двух жіночок, які одночасно попали зі звичайною пневмонією в райлікарню міста Калуш (Івано-Франківська обл.).
У відділенні пульмонології (а там лікують як короновірусних хворих так і хворих зі звичайною пневмонією) райлікарні, лікар їм запропонував безкоштовне лікування від пневмонії, якщо вони згодяться на діагноз - короновірус.
Одна не згодилась, та лікувалась за свої кошти.
Друга згодилась, бо не мала при собі достатньо коштів, її лікували безкоштовно.
Оце вам так робиться статистика по короновірусу.
Людина хвора звичайною пневмонією а її записали - хвора короновірусом.
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03.08.2020 22:49 Відповісти
https://censor.net/ua/user/111978 Cплeтниk!
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04.08.2020 00:10 Відповісти
Степанов твоей карьере писец, ты сам выбрал этот путь, теперь пройди его до конца, имей мужество для этого. Не понял? Тебя ненавидит вся Украина, этого мало?
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03.08.2020 22:49 Відповісти
шмаркляву т.з. владу вже починають голосніше і голосніше посилати, про рейтинг слуг урода вже й немає що говорити, їх вже не зневажають їх починають ненавидіти, погано для них це все закінчиться
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03.08.2020 22:53 Відповісти
Ще політики (найвище керівництво держав).
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03.08.2020 23:20 Відповісти
Треба купувати острiв, як син Богуслаева,шоб вирус не достал.О це размах!А тобi Степанов на якись койки грошей не вистачаэ
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03.08.2020 23:03 Відповісти
Скоро начнут рисовать цифры по статистике и будут кричать по зомбоящику что это из за несоблюдения карантина в Луцке и Тернополе.
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03.08.2020 23:27 Відповісти
Не переживай, степашка, я со своей раскладушкой приду
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03.08.2020 23:29 Відповісти
Главный принцип информационной политики Зеленского - рассеивать внимание вбросами "карантин\оcобый статуc\референдумы \маразмы Кравчука" отвлекается внимание от вопросов - 1. Кто виноват в сложившейся эпидемической обстановке ? 2. Кризис экономики - кто виноват? 3. Нерациональное использование бюджетных средств и отсутствие контроля за бюджетными поступлениями и как следствие отсутствие денег в бюджете. https://twitter.com/tZEinform tZE inform
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03.08.2020 23:50 Відповісти
лисий очкарик знову щось поплутав....
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04.08.2020 00:35 Відповісти
Капитан очевидность чтоли?
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04.08.2020 01:51 Відповісти
Такие зоны были в голодомор когда власть блокировала непокорные районы. Аналогия повторяется. Власть барыг и их челяди становится врагом населения и окупантом. Предупрежден значит вооружен. Будут душить экономику,а голод и сам прийдет.Пайку вместе с вакциной будем получать.
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04.08.2020 03:39 Відповісти
Степанов, помните, что человек умный учится на чужих ошибках, а дурак не учится даже на своих.
Не повторяйте ошибки лейбористов - китайских прокладок - находящихся у власти в штате Виктория, Австралия, которые в своем идиотизме перепутали Австралию с Новой Зеландией.
Как и новозеландкий Премьер, лейбористкие сявки убили своим дурантином практически всю промышленность штата Виктория, выполняя сценарий китайских хозяев, да вот незадача - пособия по ковиду безработным платят австралийские федералы, а они, в отличии от новозеландкой премьерши, страну не продали Китаю.
И потому теперь, когда Премьер Штата Виктория, Эндрюс, звонит в Пекин, в Пекине "не берут трубку": ну, выполнил приказ Эндрюс, убил экономику, ну молодец, а денег больше китайских не будет, федералы перекрыли поток.
И что же получается?
А получается, что премьеру штата Виктория премьерствовать еще два года (сам такой закон о выборах принял) с убитой в хлам экономикой, с долгом в 70 миллиардов баксов и озверелым населением, которое не имеет работы и не будет иметь никакой возможности новую работу найти, а выплаты по ковиду федералы полностью заканчивают 31 декабря и тогда же заканчивается разрешение черпать деньги из пенсионный выплат досрочно.
Узрев перспективу быть созранными живым собственным лохторатом, впервые сегодня показала личико Гюльчатай рыло глава какого-то там профсоюза, и теперь мы знаем одного из тех "аффлюентных викторианцев", которые "дергают за веровочки" викторианского премьера. И что же сказало рыло профсоюзного босса? Оно потребовало продолжения банкета , то есть чтобы федералы продолжили денежные выплаты, оплачивая, таким образом, этот лейбориский про-китайский шабаш.

До осознания того, что их сожрут с перьями и костями, рыла эти находились в тени, но больше там они пребывать не могут, и это замечательно.

Вот в этой маленькой ошибке, слабом знании географии, в том, что попутали Австралию с Новой Зеландией, и заключается роковая ошибка "аффлюентных викторианцев" и лично Премьера Эндрюса и его "банды 8-ми".
лучше надо было географию в школе учить, вот что я скажу.
Степанов, не ошибитесь, купите в офис глобус.
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04.08.2020 07:08 Відповісти
СРОЧНО ВВЕСТИ ДРУГИЕ ЦВЕТА ,,,,,, ПРИЧЁМ В КРАПИНКУ ,,,,,,,,,,,,,,(( ЭТО НАШИ ДОЛБОДЯТЛЫ МОГУТ (((
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04.08.2020 08:01 Відповісти
границы областей джугашвили чертил лично эти как их назвать квартальщики гля здесь ходит там не ходит..
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04.08.2020 08:43 Відповісти
Какое то чмо ну в смысле шо оно по жизни сделало будет делить людей на зоны..МЫ терпилы грёбаные..
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04.08.2020 08:45 Відповісти
мені одному здається що степашка упоротий?
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04.08.2020 08:54 Відповісти
но это не точно )
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04.08.2020 12:25 Відповісти
оградить территорию блок-постами и не кого не выпускать.
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04.08.2020 13:16 Відповісти
 
 