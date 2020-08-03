У регіонах "червоної зони", які відмовилися посилювати карантин, хворими можуть бути заповнені всі ліжка, - Степанов

Населеним пунктам з "червоної" зони карантину, які відмовилися посилювати карантин, загрожує надзвичайна ситуація щодо заповненості ліжок.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Коментуючи розділення України на карантинні зони, міністр зазначив: "Такі показники затверджено урядом. Ще раз хочу підкреслити: тут немає ніякої політики, інших речей - тут суто турбота про здоров'я українців і про контроль над рівнем захворюваності в нашій країні. Це дуже важливо для того, щоб ми не перейшли в режим надзвичайної ситуації щодо заповнюваності ліжок".

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Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив до "червоної" зони. Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинено громадський транспорт, закрито ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.

Луцька міськрада відмовилася посилювати карантин, оскільки це суперечить Конституції України.

Пізніше у Волинській ОДА повідомили, що Луцьк потрапив до "червоної зони" випадково.

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