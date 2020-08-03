Незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Цепкало написав лист 32 світовим лідерам

Валерій Цепкало просить політиків підтримати вільні і чесні вибори в Білорусі. Лист адресовано 32 главам держав, зокрема і Зеленському. Путіна серед адресатів немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на DW.

Серед адресатів листа вказані, крім інших, президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Президента Росії Володимира Путіна в цьому списку немає.

На думку Валерія Цепкала, влада Білорусі "активно перешкоджає" проведенню чесних і вільних виборів президента, а також чинить силовий тиск "на всіх, хто бажає справедливості і прозорості виборчого процесу".

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У Білорусі вже 26 років править одна людина, яка створила "авторитарний режим, у якому не дотримуються основні цінності демократичного суспільства: змінюваність влади, свобода слова і волевиявлення, основні свободи людини", пише Цепкало.

Прохання про допомогу - "від імені всього білоруського народу"

Звертаючись до лідерів іноземних держав, він "від імені всього білоруського народу" просить їх посприяти в організації міжнародного спостереження за виборами і підрахунком голосів, а також забезпеченні прозорості цього процесу для громадян Білорусі, які перебувають за кордоном.

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"Наші народи місцями об'єднує культурно-історична спадщина і тісні родинні зв'язки. Ми однаково розуміємо ідеї демократії та свободи", - зазначає Цепкало, звертаючись до зарубіжних політиків.