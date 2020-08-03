УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5032 відвідувача онлайн
Новини
4 491 66

Незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Цепкало написав лист 32 світовим лідерам

Незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Цепкало написав лист 32 світовим лідерам

Валерій Цепкало просить політиків підтримати вільні і чесні вибори в Білорусі. Лист адресовано 32 главам держав, зокрема і Зеленському. Путіна серед адресатів немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на DW.

Серед адресатів листа вказані, крім інших, президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Президента Росії Володимира Путіна в цьому списку немає.

На думку Валерія Цепкала, влада Білорусі "активно перешкоджає" проведенню чесних і вільних виборів президента, а також чинить силовий тиск "на всіх, хто бажає справедливості і прозорості виборчого процесу".

Також читайте: Росія вперше вирішила не підтримувати Лукашенка на виборах, - експретендент на посаду президента Білорусі Цепкало

У Білорусі вже 26 років править одна людина, яка створила "авторитарний режим, у якому не дотримуються основні цінності демократичного суспільства: змінюваність влади, свобода слова і волевиявлення, основні свободи людини", пише Цепкало.

Прохання про допомогу - "від імені всього білоруського народу"

Звертаючись до лідерів іноземних держав, він "від імені всього білоруського народу" просить їх посприяти в організації міжнародного спостереження за виборами і підрахунком голосів, а також забезпеченні прозорості цього процесу для громадян Білорусі, які перебувають за кордоном.

Також читайте: До Києва приїхав колишній претендент на пост президента Білорусі Цепкало, який переховувався від Лукашенка в Москві

"Наші народи місцями об'єднує культурно-історична спадщина і тісні родинні зв'язки. Ми однаково розуміємо ідеї демократії та свободи", - зазначає Цепкало, звертаючись до зарубіжних політиків.

Автор: 

Білорусь (7970) вибори (6721) Цепкало Валерій (18)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Чий Крим.він не сказав.
показати весь коментар
03.08.2020 22:49 Відповісти
+6
Отец белорусской демократии.
показати весь коментар
03.08.2020 22:52 Відповісти
+6
лука на данный момент лучший кандидат для Украины,остальные тупоголовые ватники и крымнашисты
показати весь коментар
03.08.2020 22:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я к Вам пишу, чего же боле...
показати весь коментар
03.08.2020 22:47 Відповісти
Вы мне писали, не отпирайтесь... Мне Ваша искренность мила...
показати весь коментар
03.08.2020 23:23 Відповісти
Чий Крим.він не сказав.
показати весь коментар
03.08.2020 22:49 Відповісти
Вопрос "Чей Крым" его волнует меньше всего, так же как и вопрос "Чьи Курилы"
показати весь коментар
04.08.2020 08:37 Відповісти
навіщо ?
показати весь коментар
03.08.2020 22:50 Відповісти
Ну всё, наш осёл возьмёт под личный контроль.
показати весь коментар
03.08.2020 22:52 Відповісти
Осьол,як брутально,треба лагідно-віслючок !!))
показати весь коментар
03.08.2020 22:56 Відповісти
Отец белорусской демократии.
показати весь коментар
03.08.2020 22:52 Відповісти
особа приближенная к директору колхоза
показати весь коментар
03.08.2020 22:55 Відповісти
Судя по тому, откуда прибыл, таки к императору!
показати весь коментар
03.08.2020 22:58 Відповісти
Сначала оно приводит Луку к власти, а потом оно пишет письма "спасите памагите" и скрывается в рашке.
показати весь коментар
03.08.2020 22:54 Відповісти
Нехай ще в Спортлото телегу накрапає!!)))
показати весь коментар
03.08.2020 22:54 Відповісти
лука на данный момент лучший кандидат для Украины,остальные тупоголовые ватники и крымнашисты
показати весь коментар
03.08.2020 22:55 Відповісти
Нуу, если вы мечтаете о российской военной базе в Гомеле, то да... 3% - для вас лучший кандидат.
показати весь коментар
04.08.2020 02:52 Відповісти
Лука найбільш послідовний ************.
показати весь коментар
04.08.2020 11:47 Відповісти
Вже жірік розпочав відкрито погрожувати => "лучший вариант - это возвращение Беларуси к родным берегам по примеру Крыма":
Незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Цепкало написав лист 32 світовим лідерам - Цензор.НЕТ 2325
показати весь коментар
03.08.2020 22:58 Відповісти
Незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Цепкало написав лист 32 світовим лідерам - Цензор.НЕТ 3860
Давно йому морду не били.
показати весь коментар
03.08.2020 23:32 Відповісти
Впервые за много лет согласен с клоуном Жириком. Мы должным вернуться к родным берегам... Полоцкое княжество, ВКЛ, Речь Посполитая...
показати весь коментар
04.08.2020 02:48 Відповісти
Так це і була завжди роль блазня при троні... Блазень озвучував те, що, з політичних міркувань, не міг озвучить правитель... Пам"ятаєш пісеньку з старого мультфільму: "Тирлим-бом-бом! Тирлим-бом-бом! Клянусь своим дурацким лбом!..." і далі висміювання женихів принцеси... І її слова: "Надеюсь, Вы не обижаетесь на нашего дурачка?..."
показати весь коментар
04.08.2020 05:39 Відповісти
Цепкало сбежал от диктатора таракана к диктатору путлеру, и не отмоется скоро, надо время, чтобы убедиться, что он не завербован комунофашистами.
показати весь коментар
03.08.2020 22:58 Відповісти
Президента России Владимира Путина в этом списке нет.

Он текст утверждал - зачем ему то письмо еще раз отправлять?
показати весь коментар
03.08.2020 22:59 Відповісти
По всем мировым столицам проходят акции солидарности с беларусами в поддержку наших требований - честных выборов.
Сегодня лидеры польской "Солидарности" и бывшие политзаключенные написали открытое письмо поддержки. В европейских столицах в этих акциях участвуют члены европарламента.
Внимание вопрос - это все агенты кремля?
Или второй вариант - ты человек с особенностями, так сказать альтернативным интеллектуальным развитием?
показати весь коментар
03.08.2020 23:36 Відповісти
Тут хватает таких с "альтернативным" мнением. Либо полезные дурачки, либо проплаченные. Все у вас хорошо будет. Живе Беларусь!
показати весь коментар
03.08.2020 23:45 Відповісти
Я так понимаю, что ты человек не только без альтернативного интеллектуального развития, но и без какого-либо еще, поэтому не понимаешь, что из призывов провести честные выборы не следуют призывы проголосовать за "оппозиционеров", заботливо предоставленных Кремлем. Ах да, других "оппозиционеров", кроме рузькемирцев, у вас сегодня нет, поэтому могу только пожелать удачи в голосовании за своего "Зеленского в юбке" на самых честных выборах - жертва вашего мудрого норида не будет забыта.
показати весь коментар
04.08.2020 00:41 Відповісти
Поинтересуйся полезный ...кто такой Н.Статкевич,Тихановских он впервую очередь поддерживал.А за Луку могут впрягаться либо дурачки,либо проплаченные.Это он всегда являлся носителем и сподвижником идей русского мира.
показати весь коментар
04.08.2020 09:40 Відповісти
Да, "носитель идей узькемира", но уже почти четверть века интегрируется в СГ, интегрируется, но все никак не доинтегрируется.
Тихановский, у которого узькемир везде, где есть узькачелюстные, а Беларусь - часть узькемира, точно будет вести независимую политику, а аннексия Беларуси РФ никогда не случится.
показати весь коментар
04.08.2020 10:09 Відповісти
Да тебе с лугандонии виднее, чем нам тут , ежедневно видя и слушая этот бред, от гауляйтора, поставленного Кремлём.И ещё,и Крым бы был ваш и Донецк с Луганском от вас бы не отсоединились , если осталась бы власть Януковича, а после майдана рашка почувствовала что теряет "своё"и результат известен.Такая же ситуация с Лукой,пока он у власти , Россию всё устраивает.
показати весь коментар
04.08.2020 11:59 Відповісти
В Спортлото писать надо, на западе похоже дураки кончились ==
===============

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимира Путина , которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны. Об этом предупредил телеканал CNBC.
Как отмечает ряд экспертов, российский лидер столкнулся с некоторыми сложностями на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Так, по прогнозу https://lenta.ru/tags/organizations/vsemirnyy-bank/ Всемирного банка , в 2020 году ВВП России снизится на 6 процентов. При этом в настоящее время около 18 миллионов россиян живут за чертой бедности, и на фоне экономического кризиса число таких граждан может стать еще большим.
На этом фоне, считает CNBС, российский президент может организовать сюрприз для своих западных коллег и пойти на неожиданные меры, надеясь вернуть влияние внутри страны, а заодно укрепить позиции России на международной арене. Подобные сюрпризы Москва уже преподносила в 2008-м, когда произошел военный конфликт в Южной Осетии, в 2014-м, когда был присоединен Крым, и в 2015-м, когда Россия вмешалась в гражданскую войну в Сирии, пишет канал. «В прошлом, когда для Москвы наступали тяжелые времена, Путин обращался к зарубежным авантюрам, чтобы ужесточить контроль над собственной страной», - отмечает CNBС.
показати весь коментар
03.08.2020 23:01 Відповісти
Зачем здесь цитировать ленту.сру? У вас даже теги с переадресацией закопипастились, так сказать - "по умолчанию".
показати весь коментар
03.08.2020 23:18 Відповісти
А причём сру Лента, это цитата из статьи, или кацапы на себя наговаривают?
показати весь коментар
03.08.2020 23:30 Відповісти
https://censor.net/user/454222 - "А причём сру Лента, это цитата из статьи"

Из статьи какого ресурса? Чтобы соврать, фантазия не нужна. Фантазия нужна, чтобы поверили, потому как в статье на CNBC тегов нет. Они есть на ленте.сру (обведено красным), откуда они и перекочевали в ваш пост .
Незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Цепкало написав лист 32 світовим лідерам - Цензор.НЕТ 8457
показати весь коментар
04.08.2020 00:01 Відповісти
Держи с CNBC ===
=====

Заметка: не спускайте глаз с России, чтобы в августе удивить Путина

ОПУБЛИКОВАНО СУББОТА, 1 АВГУСТА 2020 Г.13:07 ПО ВОСТОЧНОМУ ВРЕМЕНИ

https://www.cnbc.com/fred-kempe/ Фредерик Кемпе https://twitter.com/FredKempe @FREDKEMPE

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Несмотря на все законные усилия, направленные на усиление напряженности в отношениях между США и Китаем, этот сюрприз для Запада летом этого года, скорее всего, появится в России Владимира Путина.В прошлом, когда дела казались мрачными для Москвы, Путин обращался к зарубежным приключениям, чтобы укрепить свой внутренний контроль.Трудно предсказать, будет ли августовский сюрприз - или еще один в преддверии выборов в США в ноябре - расти больше от силы России, ее слабости или, скорее, от какой-то комбинации этих двух факторов.
показати весь коментар
04.08.2020 00:21 Відповісти
"У городі бузина, а у Києві дядько"
показати весь коментар
04.08.2020 00:27 Відповісти
Какая бузина, сходи по ссылке и прочти ===
===
https://www.cnbc.com/fred-kempe/ Фредерик Кемпе https://twitter.com/FredKempe @FREDKEMPE
показати весь коментар
04.08.2020 00:42 Відповісти
P.S. Совет: Не несите сюда всякий триппер из **********, тем более в виде скрытых тегов, за которыми может хрен-знает что скрываться.
показати весь коментар
04.08.2020 00:25 Відповісти
Что этот Цепкало делает в Киеве?
показати весь коментар
03.08.2020 23:07 Відповісти
нахрена эту болотную цекатилу в Украину пустили? отдать ее лукавому цыгану.
показати весь коментар
03.08.2020 23:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=R2xh6KdETbw "Не захотели воевать!" Российский пропагандист признал, что в Украине нет гражданской войны...
показати весь коментар
03.08.2020 23:11 Відповісти
Якшо обирати між путінососом ципкало і лукою,то ясно шо лука!Там і той бабарико такий самий зрадник,і та тіхановская яка незнає чий крим,вони всі на руку куйлу,тільки лука путлеру зараз мішає,щоб зробити аншлюз.Да лука диктатор і такий самий узурпатор влади,але для України зараз якраз і лука є тим хто тримає північний фланг,він диктатор в себе і нікуди пхатись не хоче а от куйло по всьому світу щупальця запхав,які потрібно обрубати..
показати весь коментар
03.08.2020 23:13 Відповісти
1) Таракан в прямом эфире назвал Крым "не вашим"
https://naviny.by/article/20190301/1551460463-lukashenko-obyasnil-pochemu-ne-priznal-krym-rossiyskim

Тихановская от прямого ответа уклонилась. И её понять можно. У нас полно ватников, да и на поддержку ментов с вояками она также рассчитывает. Большинство из них "рвут за Путина". Их и так смущает, тот факт что она хочет вернуть наши национальные символы БЧБ-флаг и Пагоню.
2) Таракан - вовсе не ваш северный фланг... а скорее прямая угроза открытия второго фронта в сторону Чернигова. Ему сейчас ОЧЕНЬ деньги нужны. А дать их может, только... угадайте кто?
показати весь коментар
04.08.2020 03:04 Відповісти
https://twitter.com/compdemon

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе @compdemon

https://twitter.com/compdemon https://twitter.com/compdemon



Так, нада поставити на закачку "Чорне дзеркало", а то тільки пару серій бачив, та й ті уривками.
А тут, схоже, ним на повну сценаристи-політологи надихаються.
показати весь коментар
03.08.2020 23:27 Відповісти
Всі вони там *************.
показати весь коментар
03.08.2020 23:33 Відповісти
Но есть *************, которым еще Колю в президенты пристроить надо, а есть и такие, которым виллы в Европе, чтобы в комфорте любить Расеюшку, и пожизненного содержания достаточно.
показати весь коментар
04.08.2020 10:33 Відповісти
Білоруси чомусь ображаються в соцмережах, шо не всі українці підтримують той бабскій батальйон. І не розуміють, при чому тут Крим
показати весь коментар
03.08.2020 23:36 Відповісти
Представьте что у вас выбор только из Симоненко (читай Лукашенко), Овоща, Азирова и Бубочки (читай той-самый "бабский батальон). Кого-бы вы выбрали?
показати весь коментар
04.08.2020 03:11 Відповісти
Зеленского, как и большинство
показати весь коментар
04.08.2020 09:36 Відповісти
За того, в кого кацапы свои деньги вольют, т.к. местные элиты со своими кандидатами не смогут перекричать российскую пропаганду.
показати весь коментар
04.08.2020 10:27 Відповісти
В кого же они влили больше всего денег? Стоп, да это же Таракан! Но у него 3%. Как-то не вяжется с вашей логикой
показати весь коментар
04.08.2020 12:33 Відповісти
Незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Цепкало написав лист 32 світовим лідерам - Цензор.НЕТ 4919
показати весь коментар
03.08.2020 23:40 Відповісти
не понял. кто такой этот тихановский? в теме вроде про цекатилу. или это его кличка?
показати весь коментар
03.08.2020 23:51 Відповісти
Тихановские - белорусская версия семьи Шариев, за которых сейчас рвет жопу этот белорусский оппозиционер из Москвы.
показати весь коментар
04.08.2020 00:46 Відповісти
Цепкало, вали в ростов!
показати весь коментар
03.08.2020 23:54 Відповісти
Командование ВВС США перебросило в Литву, к границе с Беларусью «Машины смерти» - Black Hawk и Apache. Версия переброски - учения: https://youtu.be/faFBGPS2rUo?t=1

Незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Цепкало написав лист 32 світовим лідерам - Цензор.НЕТ 5467
показати весь коментар
04.08.2020 00:46 Відповісти
P.S. https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1203246/sekmadieni-virs-vilniaus-skrido-9-kariniai-jav-sraigtasparniai-dalyvaus-pratybose
Незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Цепкало написав лист 32 світовим лідерам - Цензор.НЕТ 922
показати весь коментар
04.08.2020 00:52 Відповісти
Долгое время читаю Цензор, но тут уже не выдержал.
Человек, который полностью поставил Беларусь в полную экономическую зависимость от России - гарант суверенитета? Вы серьезно? Или Барыга с Бубочкой договоры подряда с нашими идеологическими отделами заключили?
Да Пыня за уши пытается вытянуть 3%-ного чтобы тот у власти остался!!!!! Пробегусь просто по фактам.
Помните как у вас нападали на филиалы Сбера? Вонь и истерика сру сми тогда была на месяц. Захарова уже от бояры белку словила.
Беларусь - 2020. Таракан проводит рейдерский захват и ОТЖИМАЕТ газпремовский банк.... Более того, ещё парочку депозитарных ячеек разграбливает. И что сру сми? ДА НИЧЕГО!!! Сикелевы-соловьевы - молчат, как воды набрали. Захарова сидит трезвая, как стеклышко, даже маленько не постнула в ФБ. Только парочку газпремовских манагеров промычали что-то в духе "это незаконно" и ВСЕ!!! А ведь газпрем для Пыни - это святое.
Далее. Помните шпионку Бутину арестованную в США? У сикелевых-соловьевых наверное полгода тогда бомбило, бедняжка Захарова уже несколько белок словить успела.
Беларусь - 2020. Арестовывают 33 рашкинских утырка. И какова реакция? Да вообще никакой! Только Письков промычал что-то в духе "будем разбираться" и все!
Уж больно отдает дешевым лука-путинским договорняком-спектаклем:
1) У Пыни восстал Хабаровск. Появилась реальная угроза появления своего "ДНР" (Дальневосточной Народной Республики). И он реально не знает что с этим делать. А тут под боком протестная Беларусь.Ну, мы то с подачи 3% давно стали "Русским полем экспериментов", не зря же вбухали кучу денег в проект "Батька". Вот и разыгрывает разные сценарии, взглянуть, какие проконают, чтобы остаться у власти.
2) 3% - это нелюбимая жена Пыни. Она регулярно закатывает истерики, вопит, но как только кончаются деньги, она Пыню тут же целует и обнимает и клянется в вечной любви... а получив таки грошики, начинает по-новой. А что поделать? Они созданы быть вместе, т.к. близки по совковому духу ментальности. С другой стороны и Пыня понимает, что таракан от него никуда не денется - слишком уж завяз в долгах...
И упасите нас Боги, чтобы таракан остался у власти! В бюджете уже дыра на 800 лямов баксов... И это ещё не предел. К концу года, прогнозируют дыру в 2,8 млрд$. Заткнуть её, у 3% только один единственный вариант - ехать к нелюбимому мужу. И быть уже послушной, ласковой и на ВСЕ согласной женой.
Так, что дорогие сябры-украинцы, вы правы. У нас есть агент Путина. Причем уже 26 лет он сидит посиневшими пальцами уцепившись за трон. А мы всего лишь хотим, чтобы трон стал президентским креслом.
Спасибо за понимание. С Уважением из Беларуси
показати весь коментар
04.08.2020 01:59 Відповісти
Больше всего, в твоем посте, мне понравилось за "протестную Беларусь". Ты для 95 квартала не пишешь часом?
показати весь коментар
04.08.2020 06:46 Відповісти
Да, с Украины конечно же виднее настроение людей в Беларуси, чем мне. Для Пети, я понимаю деньги не пахнут. Ему таракан нож в спину, побежал за бубочку перед пыней "мазу тянуть", а тот договор подряда с нашим идеологическим отделом заключает. Что некоторые тут "рвут за Луку".
показати весь коментар
04.08.2020 12:38 Відповісти
Смотри, кацапсинка, ты спалился с первой фразы. А ну напомни, когда в Беларуси был хоть один мало мальски значимый протест, достигший каких либо результатов?
показати весь коментар
04.08.2020 15:36 Відповісти
Съездил на Россию, получил инструкции, приехал в украину и стал действовать. Какой то мутный кандидат в президенты Белоруси
показати весь коментар
04.08.2020 03:42 Відповісти
З якого бодуна наша хабадна влада приймає резидентів ФСБ із Москви?
показати весь коментар
04.08.2020 08:02 Відповісти
Читаю цензор и такое ощущение,что попал на вчерашнюю программу Соловьева.Такая же ненависть к переменам в Беларуси и одно лишь оправдание,Лука конечно "не тот", но кто "кроме него".Только одним могу это объяснить , что мобилизована вся Донецкая и Луганская пропогандиская машина.
показати весь коментар
04.08.2020 09:52 Відповісти
Только прикол в том, что Соловьев молчит... Хотя по идее, сру сми должны из каждого утюга вопеть и истерить о гусяфобии в Беларуси, бульбобиндеровцев и т.п.
показати весь коментар
04.08.2020 12:47 Відповісти
это не он написал, этот текст в кремле готовили.
показати весь коментар
04.08.2020 13:15 Відповісти
На цензоре читала, но здесь его нет, а это важно:

Цепкало призвал пуйло осудить проводимую Минском антироссийскую политику
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало написал письмо ботоксному Сцарьку вове пуйло, в котором призвал осудить «проводимую белорусским режимом антинародную и антирассейскую политику»
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/08/2020/5f296eed9a79474e41b89668?from=from_main_7

це все, що потрiбно знати про цю рашистську консерву.
показати весь коментар
05.08.2020 08:32 Відповісти
 
 