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Новини Коронавірус і карантин
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США не вірять, що Росія розробила безпечну та ефективну вакцину проти COVID-19

США не вірять, що Росія розробила безпечну та ефективну вакцину проти COVID-19

Головний американський інфекціоніст Ентоні Фаучі попередив про серйозні проблеми, які може викликати спроба влади РФ зробити людям щеплення неперевіреним препаратом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.

"У нас могла бути вакцина ще вчора. Вона не була б безпечною чи ефективною, але вона б у нас була", - сказав Фаучі, який очолює також Національний інститут алергії й інфекційних хвороб США.

"Ми хочемо довести, що наша вакцина безпечна й ефективна. І саме тому ми проводимо всі ці клінічні випробування. Тож будь-хто може сказати, що вже створив вакцину й виготовляє її. Але потрібно довести безпеку й ефективність. І я сумніваюся, що росіяни зробили це. Але, знаєте, ми скоро все побачимо", - додав американський вчений.

Також читайте: Росія обіцяє восени випустити вакцину від COVID-19, експерти не вірять

Він також порадив "остерігатися людей, які кажуть, що у них вже є вакцина".

Раніше влада РФ заявила, що Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології імені академіка М.Ф. Гамалії завершив клінічні випробування вакцини проти коронавірусу. Масова вакцинація запланована на жовтень. Але Росія досі не опублікувала наукових доказів, які підтверджують, що її препарат безпечний та ефективний.

Також читайте: Зеленський заявив про необхідність забезпечення вчених всім необхідним для створення вакцин в Україні

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) росія (66125) США (23437) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Нехай випробовують на кацапах. А чо?
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03.08.2020 23:40 Відповісти
+11
и не только США не верят... любой вменяемый человек понимает, что вся суть рашки заключается во вранье...
Найдите мне хоть одного человека, который верит, что лапотные могут что то самостоятельно создать полезного для человечества?
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03.08.2020 23:41 Відповісти
+10
Можливо росія розробила вакцину, бо сам короновірус вірогідно теж росія розробляла.
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03.08.2020 23:43 Відповісти
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03.08.2020 23:40 Відповісти
C2H5OH формула новой нарасейской вакцины
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03.08.2020 23:44 Відповісти
Результат вакцинации:
США не вірять, що Росія розробила безпечну та ефективну вакцину проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2805
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04.08.2020 06:20 Відповісти
БАТУТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.08.2020 00:10 Відповісти
Нехай випробовують на кацапах. А чо?
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03.08.2020 23:40 Відповісти
скоро хабаровських почнуть вакцинувати, щоб не заважали х "йлу обнулятися ...
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04.08.2020 00:18 Відповісти
Бояра-ихняя вакцина!)))
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03.08.2020 23:41 Відповісти
и не только США не верят... любой вменяемый человек понимает, что вся суть рашки заключается во вранье...
Найдите мне хоть одного человека, который верит, что лапотные могут что то самостоятельно создать полезного для человечества?
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03.08.2020 23:41 Відповісти
Они могут создать только то, что не возможно проверить, например супер-пупер оружие, которому "нет аналогов".
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04.08.2020 00:04 Відповісти
Могут ..... И потребовать снятия санкций в обмен....
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04.08.2020 00:37 Відповісти
Набадяжат какое-то варево из мха и мухоморов - вот и "вакцина от всего сразу"! Для кацапни сойдёт!
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03.08.2020 23:43 Відповісти
США не вірять, що Росія розробила безпечну та ефективну вакцину проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3643
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03.08.2020 23:53 Відповісти
Можливо росія розробила вакцину, бо сам короновірус вірогідно теж росія розробляла.
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03.08.2020 23:43 Відповісти
Як варіант, американці чекають на зашквар...
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03.08.2020 23:54 Відповісти
Треба допомагати для створення зашквару на росії, а не довго чекати🤫
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03.08.2020 23:59 Відповісти
тю ! я тоже не верю !
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03.08.2020 23:44 Відповісти
Кто пустил в "жизнь" covid-19 у того и будет самая классная вакцина. Где есть занимающиеся коронавирусами? Один из самых самых сильных в Новосибирске -"ВЕКТОР", значит кацапы- во всем и виноваты и действенная вакцина будет, есть у них.
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03.08.2020 23:46 Відповісти
Нихрена они создать не могут.
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04.08.2020 00:05 Відповісти
Так може вони вірус і створили, а для цього потрібна спочатку вакцина
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03.08.2020 23:48 Відповісти
Нельзя недооценивать.А то до 2014-го года не верили что на Украину нападёт и Крым отожмёт,потом не верили что мост построят,сейчас не верят по Северный поток 2 и вакцину . Может нужно думать начинать , а не играть в верю не верю ?
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03.08.2020 23:48 Відповісти
еще добавлю, что США несколько лет потратили сделать аналог раша-ядерного топлива для украинских реакторов. Так и не смогли по итогу.
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04.08.2020 00:06 Відповісти
а еще морпехи сша все свои винтовки во Вьетнаме повыбрасывали и вооружились калашами..
а еще весь экипаж авианосца написал рапорта на дембель и попал в психушку после встречи с су-24..
они тупые ж,кароче..
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04.08.2020 00:59 Відповісти
по ядерному топливу есть чем опровергнуть?
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04.08.2020 09:16 Відповісти
см выше
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04.08.2020 09:32 Відповісти
Смогли, только гарантий надёжности и безопасности дать не смогли.
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04.08.2020 10:37 Відповісти
Вакцина під робочою назвою 'путин приказал вижить'
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04.08.2020 00:02 Відповісти
Опять заголовок врет: "США не верят, что Россия разработала вакцину"
а в новости "я сомневаюсь, что россияне сделали это" (провели клинические испытания на безвредность).
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04.08.2020 00:03 Відповісти
Любой может сказать, что уже создал вакцину и производит ее. Но нужно доказать безопасность и эффективность
Джерело: https://censor.net/n3211721
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04.08.2020 06:42 Відповісти
Я с этим не спорю. Но заголовок врет.
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04.08.2020 09:17 Відповісти
Заголовок сделан в лучших традициях пропаганды. Т.е вацина есть, но с нашей (USA) точи зрения, не достаточно проверенная.
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04.08.2020 08:21 Відповісти
Да да...Якутский скульптор набадяжил из подручных материалов
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04.08.2020 00:12 Відповісти
Скрыпали не дадуть збрехаты.
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04.08.2020 00:23 Відповісти
В статье ученых из россии - ни графиков, ни формул нет, - а только надпись-просьба -- помогите !!! .. и номер яндекс кошелька..(с)
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04.08.2020 00:31 Відповісти
Пусть проверять......но думаю там все нормально, лекарства изобретать там умеют, не отнять.....на эту сферу идёт финансирование, в отличии от нас, Увы (
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04.08.2020 00:34 Відповісти
а спиртяга метиловый - ваще огонь..
иркутяне в курсе - отлично от всех болячек избавляет..
финансирование патамушта..
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04.08.2020 01:01 Відповісти
Першим в світі,хто виготовив вакцину для масової вакцинації,був Радянський Союз,у 1936 році.І москалі,хто знає цей факт дуже ******* фраєрнутися цією інформацією,мол «мы во всем-первые!».Але при цьому скромно замовчують,що випуск цієї вакцини,тоді у 1936-був повним фіаско і ніхто в світі цим першим совецьким методом виготовлення вакцини не користується.Тоді,у 1936,совєцькі лаборанти в ампули закатали живий вірус,трохи приглушений якимось реагентом,але повністю зберігаючий свою властивість до репліки.Така вакцина була хижонебезпечною,тому що потрапляючи в організм людини,вона не працювала на безпечне вироблення імунітету,а,тупо,викликала хворобу.І тут буде та сама історія:москалям головне бути «первыми».А ось,який буде результат буде того «мы-первые»,їх не цікавить.
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04.08.2020 01:34 Відповісти
Ой. Та й добре шо не тестували. Ось на кацах і протестують.
Якщо що "баби ще нарожають" ©
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04.08.2020 01:51 Відповісти
кацапская вакцина называется "боярышник внутревенный".
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04.08.2020 02:17 Відповісти
Дебилы. Люди тысячами умирают, а они как всегда членами меряются.
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04.08.2020 02:33 Відповісти
Самі замутили, самі й вакцину мали
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04.08.2020 02:35 Відповісти
напрасно не верят!
"Crataégus" называется
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04.08.2020 03:20 Відповісти
в КАЦАПІЇ, де тонуть підводні човни, падають літаки, вибухають ракети і т.д. і т.п. можуть щось розробити???? Отруїти "Новачком" своїх в Британії, а потім зрівняти з землею лабораторію, яка виготовила цю отруту, то це ТАК! це вони можуть! А вирішити РЕАЛЬНУ проблему - СУМНІВАЮСЬ!!
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04.08.2020 05:48 Відповісти
в принципе, если правильно определить белковую группу этой бациллы, то в создании вакцины не будет ничего сложного... временного промежутка для тестирования наверное было вполне достаточно, так что все должно пройти чики-пуки...а американцы просто хотят очернить успешного конкурента...усе буде хорошо...
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04.08.2020 06:29 Відповісти
Ковид это вирус, а не бацилла и там не все так однозначно (с). Но на кацапах испытывать можн и нужно.
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04.08.2020 06:44 Відповісти
приятно найти здесь экспэрта...
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04.08.2020 07:09 Відповісти
Там будут воду колоть !!!!(((и народ будет вестись на лапшу ,,,, да ещё и непомерные деньги брать будут ,,,,это же рашка (((
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04.08.2020 07:59 Відповісти
А мені здається, що вони параленьно з вірусом виготовили вактицу. Бо цей вірус точно буде від параші. Те, що багато заразилися, то їм на користь - ніби також потерпають, прорідять пенсів, щоб менше витрачати бюджетних коштів на їх утримання.
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04.08.2020 08:41 Відповісти
Це шанс для України. Масові щеплення можуть дати масові наслідки
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04.08.2020 09:34 Відповісти
у нас є великий відсоток в Раді та інших органах влади, що вміють тільки шкодити за сценарієм з єрефії та тупо копіювати все погане. Аби ми ще не влізли в піддослідні...
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08.08.2020 13:09 Відповісти
Любая вакцина от ОРВИ на 90 дней иммунитета максимум и то не факт, что вирус за это время (разработки и вакцинации) не мутирует, тогда она вообще бессмысленна!
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04.08.2020 14:33 Відповісти
 
 