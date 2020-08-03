США не вірять, що Росія розробила безпечну та ефективну вакцину проти COVID-19

Головний американський інфекціоніст Ентоні Фаучі попередив про серйозні проблеми, які може викликати спроба влади РФ зробити людям щеплення неперевіреним препаратом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.

"У нас могла бути вакцина ще вчора. Вона не була б безпечною чи ефективною, але вона б у нас була", - сказав Фаучі, який очолює також Національний інститут алергії й інфекційних хвороб США.

"Ми хочемо довести, що наша вакцина безпечна й ефективна. І саме тому ми проводимо всі ці клінічні випробування. Тож будь-хто може сказати, що вже створив вакцину й виготовляє її. Але потрібно довести безпеку й ефективність. І я сумніваюся, що росіяни зробили це. Але, знаєте, ми скоро все побачимо", - додав американський вчений.

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Він також порадив "остерігатися людей, які кажуть, що у них вже є вакцина".

Раніше влада РФ заявила, що Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології імені академіка М.Ф. Гамалії завершив клінічні випробування вакцини проти коронавірусу. Масова вакцинація запланована на жовтень. Але Росія досі не опублікувала наукових доказів, які підтверджують, що її препарат безпечний та ефективний.

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