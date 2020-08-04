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На засідання делегації Тристоронньої контактної групи Кравчук прийшов з Фокіним, по якому видно, що він "багато дивиться телевізор", - Гармаш

На засідання делегації Тристоронньої контактної групи Кравчук прийшов з Фокіним, по якому видно, що він

Представник України в ТКГ з питань Донбасу, головний редактор видання "ОстроВ" Сергій Гармаш оприлюднив деякі подробиці засідання української делегації в Тристоронній контактній групі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Гармаш зазначив: "Три години тривала зустріч нашої делегації в Мінській ТКГ із Кравчуком. З ним прийшов і Вітольд Фокін. У якому статусі - незрозуміло, але зі слів Єрмака я зрозумів, що йому теж пропонують увійти до ТКГ, проте він ще не вирішив.

Знайомилися. Переважно вводили Кравчука в курс поточних справ у підгрупах. Він озвучував деякі ідеї. Наприклад, дати Донецькій та Луганській областям статус вільних економічних зон. Або щодо того, як зробити роботу делегації більш відкритою для суспільства. Загалом враження сприятливе. Нічого "зрадного" він не озвучував і не пропонував. Я безпосередньо запитав, чи має він контакти з Медведчуком. Відповідь - 4 роки не було контактів. Більше того, за його риторикою можна було зрозуміти, що він дивиться медведчуківські канали, але реалістично оцінює інформацію, яка в них подається".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ, - Кравчук

Він продовжив: "От Вітольд Павлович мене здивував. Давно я не чув у своєму оточенні вислів "народ Донбасу". Видно, що він багато дивиться телевізор ... Було враження, що експрем'єр приїхав не з хутора під Києвом, а з окупованої території. Але це теж корисно. Головне, що він був щирий у своєму переживанні за людей і за країну, все інше (якщо він погодиться працювати в делегації) зітреться суворою реальністю небажання Москви на жодні компроміси".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокін говорив, що в 2014-му "повстав трудовий Донбас", - журналістка Бесперстова

"Загалом, революції щодо Мінську не намічається. Її і не можуть зробити окремі члени, навіть у ранзі глави делегації. Політику, як і раніше, визначає чинний президент. Головним модератором і генератором залишається віцепрем'єр Резніков, - у нього є для цього реальні механізми. Все інше, від кого б воно не виходило, - це ідеї до обговорення, пропозиції, прощупування опонента або обіцянка йому пряників, але не більше", - резюмував Гармаш.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Фокін Вітольд (98) Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+67
Может быть этим престарелым членам поехать пожить немножко в Лугандон? Так сказать для полноты чувств и ощущений?
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03.08.2020 23:45 Відповісти
+56
https://picua.org/image/5bWm77 На заседание делегации Трехсторонней контактной группы Кравчук пришел с Фокиным, по которому видно, что он "много смотрит телевизор", - Гармаш - Цензор.НЕТ 6954
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03.08.2020 23:52 Відповісти
+51
Поспілкуватися з "народом даунбаса" наживо і бажано якомога довше...
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03.08.2020 23:48 Відповісти
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Кравчука разводили по кругу.
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03.08.2020 23:44 Відповісти
Це що в Мінську буде будинок для літніх VIP клієнтів ,колишньої партноменклатури !!))
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03.08.2020 23:51 Відповісти
КАПЕЦ !!!!!!!!!!!!!!!!!

не Держава, а дурка для малолеток и старперов маразматиков !
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04.08.2020 00:09 Відповісти
Может быть этим престарелым членам поехать пожить немножко в Лугандон? Так сказать для полноты чувств и ощущений?
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03.08.2020 23:45 Відповісти
Поспілкуватися з "народом даунбаса" наживо і бажано якомога довше...
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03.08.2020 23:48 Відповісти
а кстати Кравчук и Фокин были хоть раз в ОРДЛО или хотя бы возле передовой, под выстрелами?
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03.08.2020 23:59 Відповісти
У дедулек давление,им нельзя нервничать. А триндеть - не мешки ворочать, для них привычное дело.
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04.08.2020 00:10 Відповісти
Нафталінові комуняки, запроданці і колаборанти, зрадники України пішли вон в ОРДЛО.
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04.08.2020 07:30 Відповісти
Дуже слушна пропозиція!!!
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04.08.2020 12:18 Відповісти
Команда сдачи интересов Украины. Ходячие деменции.
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03.08.2020 23:45 Відповісти
***.. старые маразматики чет там решают с террористо-сепарами о мире ... абалдеть !!!
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03.08.2020 23:46 Відповісти
кравчук прішьол с фокіним, і с горшком.
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03.08.2020 23:47 Відповісти
Обидва прийшли в памперсах.
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03.08.2020 23:59 Відповісти
Посмотрим что скажет Казанский про этот дом престарелых деменционеров.
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03.08.2020 23:47 Відповісти
Зеля от бессилия, решил кинуть старую советскую партноменклатуру в бой.
Толку не будет ни какого от Кравчука, Фокина, итд... как и раньше от Кучмы на переговорах.
Даже сам Зеля ничего не добился на переговорах с пуйлом в присутствии Меркель и Макрона...
Но Зеля с упорством продолжается биться об стену лбом.
Неужели не хватает мозгов уже даже на своём опыте Зеле понять, что пуйло не собирается договариваться о мире на Донбассе. Ему вообще не нужен этот Донбасс, ему нужна вся Украина.
Ну разве, что Зеля согласится стать рашистским губернатором Украины, как колонии рашки... то тогда прекратится стрельба на Донбассе, но Украины не будет уже как независимого государства.
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03.08.2020 23:48 Відповісти
Самая замечательная фраза в вашем спиче "неужели не хватает мозгов, чтобы понять".
Как может не хватать того, чего нет!
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04.08.2020 00:15 Відповісти
откуда вообще пошло это "Х#йлу нужна вся Украина"? нихрена ему не нужно. домбабвийцы и лугандоны сколько времени сидели и ждали чтобы "было как с Крымом"? Ахметов - сколько времени дудел после оккупации Крыма? два дня, три, времени не хватило? да он изначально уже считал кацапское бабло на "шахтеров Дамбаса". "западные партнеры" - вдруг - раздуплились и сказали, что разрешим только Крым? - да им и после "боинга" в основном было пофиг. Х#йло элементарно мог залезть до куда угодно (да чего там, совковую ватную Украину (более ватную и совковую, чем наверное сами кацапы) с кротами, дебилами и хапугами у власти можно было тупо и без армии захватить) вместо этого приехал Гиркин и ко, начали убивать и пытать людей, сбивать украинские самолеты, расстреливать "зеленые коридоры", обстреливать с границы и т.д. и т.п. Х#йлу тупо нужна война, перманентная. наверное, чисто для удобного сидения на стуле. не слишком интенсивная, типа, бомбежки Москвы - он явно не переживет, буквально, но и не слишком слабая, как с Грузией, на которую все забили, хотя оккупация территорий там последовательно продолжается.
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04.08.2020 01:31 Відповісти
Нужна йому... До відкритих кордонів більшість заробітчан їхали в расєю. Бо там більше платили і язик вчити не треба. А стала масова можливість працювати нне тільки в Польщі, то все - поток іссяк. А таджиками наших не заміниш.
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04.08.2020 10:09 Відповісти
Блін, які тут браві дописувачі, до воєнкомату завтра не хочете податись? Кажуть там добровольців набирають....
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03.08.2020 23:52 Відповісти
А сам??))
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03.08.2020 23:53 Відповісти
так з вас приклад беру....
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04.08.2020 00:19 Відповісти
Я старий вже щоб воювати,але якщо до хати дійдуть збирачі "русских земель", то доведеться !!)))
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04.08.2020 00:29 Відповісти
отак і всі, той кульгавий, той старий, а той блаженний, а як писати коменти - то де та старість і дівається....
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04.08.2020 00:33 Відповісти
Скільки вам років, хлопчику?
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04.08.2020 00:44 Відповісти
по одному- не помилишся, діду.....
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04.08.2020 00:46 Відповісти
"А в ответ тишина,он вчера, не вернулся из боя...." !!))
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04.08.2020 00:48 Відповісти
На засідання делегації Тристоронньої контактної групи Кравчук прийшов з Фокіним, по якому видно, що він "багато дивиться телевізор", - Гармаш - Цензор.НЕТ 2263 https://censor.net/user/472793а як писати коменти - то де та старість і дівається....-----------А що пенсу ще робити ??))
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04.08.2020 00:50 Відповісти
а як же.....що ще робити, як коменти не строчити.....во но ж звісно діло на печі - не в окопах сидіти....а з печі воно далеко видно....та й дощ зверху не мочить, мороз зимою не дошкуляє.....звісно старечі кістки потрібно берегти....
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04.08.2020 00:56 Відповісти
Я почав майданити в 1988 р., з робітничих страйків !! На богатьох Майданах побував ! Але настає час трохи збавити оберти ,вік річ невблаганна!!))
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04.08.2020 01:04 Відповісти
о що так....... ще трохи треба було б помайданити.....скільки то вже нас тут залишилось....якигось 30-40 млн., ще не все втрачено.....
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04.08.2020 01:11 Відповісти
Буде потреба ,будемо Майданити!!))
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04.08.2020 01:13 Відповісти
надобраніч пане.....надіюсь браві стратеги і без мене тут впораються....
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04.08.2020 01:12 Відповісти
На добраніч,малята , хлопчаки та дівчата !!! Така ху..я,малята !!!)))
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04.08.2020 01:15 Відповісти
Знайшов з ким полемізувать ... У нього з усіх дірок пре "совок" і "червоний, серпасто-молоткастий" на вітрі тріпоче... Тут від нього плювалися ще років зо два тому, рекомендували маразм лікувать, і "нахрєн посилали"... Потім щез, десь на півроку... Дехто вже вважав, що "все, дідок скопитився...". Бач - ожив!... Видно, рідні підлікували трохи, і він знову за старе взявся... Увага знадобилася...
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04.08.2020 05:09 Відповісти
https://picua.org/image/5bWm77 На заседание делегации Трехсторонней контактной группы Кравчук пришел с Фокиным, по которому видно, что он "много смотрит телевизор", - Гармаш - Цензор.НЕТ 6954
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03.08.2020 23:52 Відповісти
Два політика. Один, патріот, душа України. Другий, хитрий лис, засновник українського олігархату-жидомасон.
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04.08.2020 00:08 Відповісти
о то був великий патріот, таку програму дій для України написав.....що аж дух захоплює.....
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04.08.2020 00:38 Відповісти
А вы заметили, что соотношение процентов примерно такое как на выборах между Порошенко и клоуном? Увы, ничему не учится наш народ(((
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04.08.2020 07:38 Відповісти
Он, был опонентом кучмы далее и погиб......иначе бы победил.
Аналогия Немцов - путин.
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04.08.2020 00:15 Відповісти
Люди, как правило, делают поворот не туда...Ельцин - выбирал между Немцовым и Путиным ипо стандартному сценарию не туда.......
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04.08.2020 00:20 Відповісти
что то я сомневаюсь что у Ельцина был какой то выбор!
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04.08.2020 00:42 Відповісти
реальный народ в большинстве советский, все логично
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04.08.2020 00:53 Відповісти
Не захищаю Л. Кравчука. Який він був, такий був. А народ обирав. Радянський український народ. І дуже не люблю, коли ніби розумні люди пишуть: Якби проголосували за Чорновола... Та не могли вони проголосувати за Чорновола - українці в своїй масі голосували за того, за кого їм треба було тоді - за більш проросійського, прорадянського президента. Так як проголосували, до речі, і в березні-квітні 2019 року. За проросійського блазня-єврея під час війни з Росією і поставили Україну на край прірви. Жах! Посміховище на весь світ. І це українці самі зробили на 28-у році Незалежності! А ще раніше за Зека Януковича! То що можна хотіти з Кравчука і радянського українського народу у 1991 році?
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04.08.2020 01:15 Відповісти
Вы правы. За Чорновола не проголосовали бы, увы((( Пресловутый юго-восток и Крым, а это минимум половина Украины по электорату, никогда бы за него не проголосовала в то время.
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04.08.2020 07:36 Відповісти
Хіба обирали між Кравчуком і Чорновілом? Здається вибір був між Чорновілом та кучмою на боці якого грала чмосква. Хоча самого Кучму зрадником вважати я б не став.
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04.08.2020 08:34 Відповісти
У мене батькові 75 я його за руль не пускаю авто....
уже не та координация и реакция, а тут переговорщики за 80,
хотя верно сказана, все сотрется суровой реальностью нежелания Москвы ни на какие компромиссы
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03.08.2020 23:53 Відповісти
не за 80, а под 90.
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03.08.2020 23:57 Відповісти
Просто тянем время......единственный вариант.
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04.08.2020 00:22 Відповісти
По телику сказали Путлер напал на Чечню,Грузию,Украину Сирию и Ливию...,бабка орет...,не можить быть такого, Путлер мочит в сортире только свое быдло Беслан, Норд Ост и подлодка Курск с детьми в Кемерово на пожаре
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03.08.2020 23:53 Відповісти
Мінські угоди ніхто, окрім недороблених зебілів не збирався виконувати. Тепер там Кравчук і Фокін, які зроблять з цього божевільню. Можливо в цьому "геніальний" зеплан?
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03.08.2020 23:58 Відповісти
и не говори. это проклятые зе билы подписали протоколы менцких подлецов и шалили с мыролюбством. а петюнька просто мимо проходил в поисках чтобы такого среформировать.
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04.08.2020 00:03 Відповісти
Одна справа підписати, щоб створити армію. Зовсім інша справа обрати твоїх безальтернативних земиролюбців реформаторської національності, які почали виконувати ці домовленості собі в корупційну кишеню. Ви зробили це разом, зебіли!
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04.08.2020 00:07 Відповісти
понял. оказывается свиненок не реформировал бабло народа Украины а "строил" армию. только не ясно чью, цахал наверное. строитель ... ***.
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04.08.2020 00:12 Відповісти
Уявіть, що не "свиньонок", але будував. Просто ви не в цій темі.
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04.08.2020 00:17 Відповісти
Українців плавно підводять до стратегії ;мир за будь-яку ціну;.
Гадаю, ще за рік нам повідомлять що єдиний шлях до миру- це російська державна, ні НАТО і вступ до ТС.
Так що зелена влада зі своїми зеленими чоловічками дійсно несе нам мир. От тільки російський....
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04.08.2020 06:48 Відповісти
зачекаємо на День Незалежності - Президенту українцями було висунуто ультиматум. Сказав сліпий - побачим...
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04.08.2020 15:49 Відповісти
Леонид Макарыч,почему вы не осудили РАБссию за выход из состава СССР 12 июня 1990 года? Та то вони пошуткували...Нiхто в СРСРу не вийшов,Єльцин наш чолов*яга...
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04.08.2020 00:00 Відповісти
Вводили Кравчука в курс дела.
Ето типо список требований ему давали как попугаю?
дать Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. -Тоесть разговор идет даже не про ОРДЛО а дать автономию целым областям отрезав их от Украины?
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04.08.2020 00:03 Відповісти
На засідання делегації Тристоронньої контактної групи Кравчук прийшов з Фокіним, по якому видно, що він "багато дивиться телевізор", - Гармаш - Цензор.НЕТ 8820
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04.08.2020 00:04 Відповісти
Представитель ОРДЛО в трёхсторонней контактной группе Вадим Горан предложил Сергею Гайдаю создать условия для ведения трансграничного бизнеса на Луганщине.

Ещё раз.
Глава Луганской администрации встретился с представителем ОРДЛО и до чего-то там договорился. То есть мы уже договариваемся с представителями ОРДЛО. И не просто договариваемся, а про развитие свободных экономических зон. В серой зоне. В зоне разграничения.
"Есть идея создать условия для ведения трансграничного бизнеса. То есть организовать в "серой зоне" локацию, где предприниматели как с подконтрольной, так и с неподконтрольной территории могли бы реализовать свою продукцию", - рассказал Вадим Горан.
Пилотным местом выбрано Золотое.
Бонусом нам предложено за свой счёт откачать воду из шахт, которые остались на неподконтрольной территории. А нам потом уголь продадут.

Госдума РФ уже к торговле готова. Они обсуждают официальные поставки оружия на Донбасс. Ну раз у нас уже трансграничный бизнес и торговля с оккупантами и коллаборантами перестала быть на крови, то чего уж стесняться?
Я хотела бы спросить у избирателей Зеленского - вам не страшно? Вы этого хотели? Вам всем с россией удобнее, да? Ну что, поприкалывались, уроды?
Елена Подгорная https://tverezo.info/post/119863

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04.08.2020 00:06 Відповісти
Если создали ДыНыРы ЛыНыРы независимые даже от РАБссии и США...,,то причем здесь Украина? Это и есть особый статус для Дебилов в рюсскми паспортами на той оккупированной части...Где логика Баранаускасы Мавзолейные
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04.08.2020 00:07 Відповісти
Дайте йому бочонки та картки - хай в лото пограється, разом з Кравчуком...
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04.08.2020 00:07 Відповісти
Как говорил Отто фон Бисмарк,забрали? КОРМИТЕ.... Бабла у ГрязьПрома и у Роснефти завались зашибись..Комильцы блин
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04.08.2020 00:13 Відповісти
Всё сливай воду Если уже старпёры коммуняки судьбу Украины решают то нахрен было Майданы затевать Если всё равно
нас втянут в орбиту срашки только без крыма
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04.08.2020 00:13 Відповісти
Кучма протримався ще рік. Він таки розраховував, що молодий президент до нього прислухатиметься. Але вийшло навпаки.
Якщо почитати його попередні слова про Мінськ, то можна зрозуміти, що Кучма був проти проведення виборів у так званих ЛНР/ДНР, бо таким чином Україна легалізує ту владу, яка там є. Він також був противником формули Штайнмаєра, тож у жовтні минулого року його висловлювання дуже сильно розійшлися з позицією Офісу президента.
"Формула Штайнмаєра до миру на Донбасі не призведе, бо це не формула миру. Це формула на якийсь час політично чи так - а раптом ми дотиснемо українців, вони на неї погодяться, і ми розвернемося… Це взагалі "здати нас із потрохами", так би мовити», - сказав Кучма торік 25 жовтня.
Далі був документ, де Андрій Єрмак фактично допустив https://bykvu.com/ua/bukvy/bessmertnyj-ermak-ne-ponimaet-chto-podpisannyj-v-minske-dokument-predostavil-subektnost-ordlo/ суб'єктивізацію бойовиків і вписав їх як представників ЛНР/ДНР, а не просто фізичних осіб. Кажуть, що Кучма був тоді злий і цей документ неспроста з'явився в пресі.
Останньою краплею для Кучми стало https://bykvu.com/ua/mysli/viiskovi-z-frontu-stavymo-na-te-shcho-des-za-dva-tyzhni-peremyr-ia-zavershytsia-zahalom-iak-zavzhdy/ підписане "перемир'я" . По-перше, документ підписав не Кучма, а віцепрем'єр Олексій Резніков. По-друге, один з пунктів угоди передбачає заборону наступальних та розвідувально-диверсійних операцій, тоді як Кучма послідовний прихильник того, що Україна має вийти на ті кордони, які закріплені в Мінських угодах і які Росія ганебно порушила, захопивши Дебальцеве, і тільки потім уже продовжувати говорити про інші речі.
Натомість оточення президента Зеленського просунуло геть інші речі.
Тож Кучма вирішив піти й залишити цю "кухню" Леоніду Макаровичу.
Виходячи з попередніх реплік першого президента, то особливий статус Донбасу як предмет переговорів і вибори на цій території, які педалюють Росія й ОПЗЖ, стануть звучати частіше.
Що ж до самих перемовин, то ті, хто давно знають Леоніда Макаровича, впевнені, що сепаратистам доведеться не один день слухати про новоогарьовський процес, розвал СРСР та Біловезьку пущу, де Кравчук, Єльцин та Станіслав Шушкевич створили СНД. І головне, щоб ми після цього не опинилися ще в якійсь Пущі.https://bykvu.com/ua/mysli/rotatsiia-prezydentiv-chomu-kravchuk-zminyv-kuchmu/
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04.08.2020 00:14 Відповісти
Сами с 1917 года в говне живем и других на дно тянем...,РАБссия это вам не Госдеп.... Буржуазный
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04.08.2020 00:16 Відповісти
А можэ опять спробуемо Миж крапэлькамы миж крапэлькамы
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04.08.2020 00:16 Відповісти
Вікіпедія шепнула,що Фокіну 88 !!! (1932 р.н.),а Кравчук значно молодший - 1934. Нам було смішно з дорогого Лєоніда Ілліча,так йому було 76,коли він припинив свою політичну кар'єру!
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04.08.2020 00:17 Відповісти
ну чого ви дивуетесь? Президент ще на пресконференції вказав, що не може знайти фахівців. От йому і підказали де можна добрати шлак. Нові поза "системні" люди, фахівці їм не потрібні - соціальний ліфт впав в підвал!
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04.08.2020 15:55 Відповісти
На засідання делегації Тристоронньої контактної групи Кравчук прийшов з Фокіним, по якому видно, що він "багато дивиться телевізор", - Гармаш - Цензор.НЕТ 4115
Голодомор 90-х.
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04.08.2020 00:18 Відповісти
та що ти......це паломництво до святих місць, яке і до нині продовжується......
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04.08.2020 01:03 Відповісти
Нехай Фокину Казанского покрутят.Много интересного узнает о народе Донбасса и их отношении к лучшим представителям Донбасса.
Дикость! Боевики ЛНР похитили и пытали мэра Антрацита, а потом открыли ему мемориальную доску https://youtu.be/Jd95rAk0LV8
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04.08.2020 00:20 Відповісти
Фокін мовчав,бо,мабуть.не зрозумів куди й навіщо його дружбан Льоня притягнув. Виручила стара партєйна звичка - мовчати глибокодумно.
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04.08.2020 00:20 Відповісти
На засідання делегації Тристоронньої контактної групи Кравчук прийшов з Фокіним, по якому видно, що він "багато дивиться телевізор", - Гармаш - Цензор.НЕТ 2720На засідання делегації Тристоронньої контактної групи Кравчук прийшов з Фокіним, по якому видно, що він "багато дивиться телевізор", - Гармаш - Цензор.НЕТ 51
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04.08.2020 00:25 Відповісти
поменяли шило на мыло
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04.08.2020 00:30 Відповісти
Співай до ікотки, бо це ти їх обрав!
https://m.youtube.com/watch?v=mYstV8DFt4c
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04.08.2020 00:33 Відповісти
-
1991 рій. Кравчук і вся величезна антиукраїнська зграя його спільників комуняк (конституційна більшість) в окупаційному - радянському парламенті колонії урср. Так вони і на грам не хотіли відновлення поневоленої в 1920 роках кремлем Української держави (УНР). Тільки прихід Єльцина на Олімп влади в паРаші, який криваво розстріляв кацапський парламент і жорстко розігнав бандитів комуняк росії, а це вже дуже реально загрожувало і нашим виродкам - комунякам кпу. І цей фактор підштовхнув повністю комунізований анти-український парламент проголосувати за відновлення суверенітету колонії урср. Чітко видно що хитрий лис Кравчук зі своєю комуняцькою шоблою вирішили незалежністю України убезпечити себе від Єльцина і створити комуно-фашистську держава за подобою Північної Кореї залишаючись при владі вже в новій незалежнішій комуняцькій України, продовжуючи в ній верховодити і грабувати Український народ .Так воно і сталося до влади на багато років прошили комуняки і почали гоабувати в нашій державі суверенній Україні.
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04.08.2020 06:27 Відповісти
війна, війна, війна.....айда всі на війну, чого тут писати....
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04.08.2020 00:31 Відповісти
Дык перемирие
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04.08.2020 00:32 Відповісти
то й що? з таким ентузіазмом як в коментах вмить до кордону вижєнемо всіх кого захочемо, чи не так?
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04.08.2020 00:36 Відповісти
Два старых ПЕРДУНА - Кравчук и Фокин конечно же все устроят и в ЛУГАНДОНЕ наступит тишь, гладь и Божья благодать.
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04.08.2020 06:20 Відповісти
Предлагаю включить в ТКГ академика Патона
Вполне годен
101 год
полный маразматик
речь несвязная
НОВОЕ ЛИЦО
Все что нужно
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04.08.2020 06:35 Відповісти
можно еще и членина с мавзолея рядом посадить.)
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04.08.2020 09:04 Відповісти
Старичок в маразме приволок с собой старичка с деменцией. Витольд Фокин...я думал он помер давно. Клоунада продолжается.
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04.08.2020 08:01 Відповісти
за все в цьому житті потрібно відповідати! судячи з коментів 73/21, вівці розділилися на 2 групи - одні мовчать бо зрозуміли що "їх зробили" і упороті, які захищають члєнограя до останнього....
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04.08.2020 08:20 Відповісти
Два старых дегенерата, но их маразм используют более молодые, которые их назначили переговорщиками
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04.08.2020 08:49 Відповісти
Фокин:много смотрю на бутылку.
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04.08.2020 09:03 Відповісти
Надо прекращать ужэ эту клоунаду.Зе вдидимо никак не выйдет из квартала.Вот только теперь с нас смеется весь мир,а нашему народу далеко не смешно.Интересно,Зе сам слышит и видит,что эта мумия творит,или это он так по привычке прикалывается？
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04.08.2020 09:11 Відповісти
Байки зі склепу, нова постановка 95-го кварталу.
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04.08.2020 11:29 Відповісти
Я думала про Фокіна, то був стьоб...А він і правда там.
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04.08.2020 11:31 Відповісти
да-да и только кремль-тв и аналы их холуев в Украине, маразматики с 90-х, это самое то для бенининых скоморохов.
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04.08.2020 13:08 Відповісти
Это молодые лица достали совковый нафталин с коммунистической идеологией У Зе в голове ветер гуляет
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04.08.2020 13:23 Відповісти
На засідання делегації Тристоронньої контактної групи Кравчук прийшов з Фокіним, по якому видно, що він "багато дивиться телевізор", - Гармаш - Цензор.НЕТ 1655
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04.08.2020 14:01 Відповісти
 
 