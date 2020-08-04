На засідання делегації Тристоронньої контактної групи Кравчук прийшов з Фокіним, по якому видно, що він "багато дивиться телевізор", - Гармаш

Представник України в ТКГ з питань Донбасу, головний редактор видання "ОстроВ" Сергій Гармаш оприлюднив деякі подробиці засідання української делегації в Тристоронній контактній групі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Гармаш зазначив: "Три години тривала зустріч нашої делегації в Мінській ТКГ із Кравчуком. З ним прийшов і Вітольд Фокін. У якому статусі - незрозуміло, але зі слів Єрмака я зрозумів, що йому теж пропонують увійти до ТКГ, проте він ще не вирішив.

Знайомилися. Переважно вводили Кравчука в курс поточних справ у підгрупах. Він озвучував деякі ідеї. Наприклад, дати Донецькій та Луганській областям статус вільних економічних зон. Або щодо того, як зробити роботу делегації більш відкритою для суспільства. Загалом враження сприятливе. Нічого "зрадного" він не озвучував і не пропонував. Я безпосередньо запитав, чи має він контакти з Медведчуком. Відповідь - 4 роки не було контактів. Більше того, за його риторикою можна було зрозуміти, що він дивиться медведчуківські канали, але реалістично оцінює інформацію, яка в них подається".

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Він продовжив: "От Вітольд Павлович мене здивував. Давно я не чув у своєму оточенні вислів "народ Донбасу". Видно, що він багато дивиться телевізор ... Було враження, що експрем'єр приїхав не з хутора під Києвом, а з окупованої території. Але це теж корисно. Головне, що він був щирий у своєму переживанні за людей і за країну, все інше (якщо він погодиться працювати в делегації) зітреться суворою реальністю небажання Москви на жодні компроміси".

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"Загалом, революції щодо Мінську не намічається. Її і не можуть зробити окремі члени, навіть у ранзі глави делегації. Політику, як і раніше, визначає чинний президент. Головним модератором і генератором залишається віцепрем'єр Резніков, - у нього є для цього реальні механізми. Все інше, від кого б воно не виходило, - це ідеї до обговорення, пропозиції, прощупування опонента або обіцянка йому пряників, але не більше", - резюмував Гармаш.