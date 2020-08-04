Колишній король Іспанії Хуан Карлос I, якого підозрюють у корупції, виїхав із країни

Ексмонарх Іспанії каже, що покинув країну, піклуючись про її благо, і вирушає "у вигнання". Де саме він перебуватиме, колишній король не повідомив.

Про це йдеться в посланні ексмонарха, адресованому його синові - Філіпу VI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Керуючись своїм переконанням найкращим чином служити народу Іспанії, її інститутам, а також Вам як королю, я повідомляю про своє рішення вирушити у вигнання за межі Іспанії", - наголошується в посланні, оприлюдненому королівським двором.

При цьому Хуан Карлос наголосив, що ухвалив відповідне рішення під впливом низки "громадських наслідків, пов'язаних з деякими епізодами його особистого життя в минулому".

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Ексмонарх додав, що не хоче бути синові тягарем, обмовившись, що "його спадщина і власна гідність вимагають, щоб так і було". Він не вказав, до якої країни має намір поїхати.

За словами адвоката колишнього короля, це рішення не означає, що він відмовляється від співпраці зі слідством.

У березні з'явилися повідомлення про багатомільйонні хабарі, імовірно, отримані Хуаном Карлосом за будівництво швидкісної залізниці на Близькому Сході. Після цього Філіп VI позбавив Хуана Карлоса щорічної платні в розмірі 194 000 євро. Крім того, чинний монарх планував відмовитися від спадщини 82-річного батька.

Філіп VI вступив на трон у червні 2014 року, після зречення від престолу Хуана Карлоса I, який посів трон у 1975 році.