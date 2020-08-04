Колишній король Іспанії Хуан Карлос I, якого підозрюють у корупції, виїхав із країни
Ексмонарх Іспанії каже, що покинув країну, піклуючись про її благо, і вирушає "у вигнання". Де саме він перебуватиме, колишній король не повідомив.
Про це йдеться в посланні ексмонарха, адресованому його синові - Філіпу VI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Керуючись своїм переконанням найкращим чином служити народу Іспанії, її інститутам, а також Вам як королю, я повідомляю про своє рішення вирушити у вигнання за межі Іспанії", - наголошується в посланні, оприлюдненому королівським двором.
При цьому Хуан Карлос наголосив, що ухвалив відповідне рішення під впливом низки "громадських наслідків, пов'язаних з деякими епізодами його особистого життя в минулому".
Ексмонарх додав, що не хоче бути синові тягарем, обмовившись, що "його спадщина і власна гідність вимагають, щоб так і було". Він не вказав, до якої країни має намір поїхати.
За словами адвоката колишнього короля, це рішення не означає, що він відмовляється від співпраці зі слідством.
У березні з'явилися повідомлення про багатомільйонні хабарі, імовірно, отримані Хуаном Карлосом за будівництво швидкісної залізниці на Близькому Сході. Після цього Філіп VI позбавив Хуана Карлоса щорічної платні в розмірі 194 000 євро. Крім того, чинний монарх планував відмовитися від спадщини 82-річного батька.
Філіп VI вступив на трон у червні 2014 року, після зречення від престолу Хуана Карлоса I, який посів трон у 1975 році.
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а может в заСаранск поедет?
тоже тихое местечко для культурних лузеров типа Депардье
(Вспомнился шикарный эпизод: во время очередной российско-польской войны польский король Владислав разбил войска Михаила Романова, но условия мира оказались вполне сносными для Москвы. Польскому королю попросту сунули взятку - уж больно его Сейм зажимал, не хватало на карманные расходы).
не приведи Господи что бы украинские коррупционеры последовали бы его примеру...
Да у нас нардепам за переход с фракции во фракцию больше дают и фиг их выгонишь из парламента и страны......