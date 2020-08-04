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Новини
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Колишній король Іспанії Хуан Карлос I, якого підозрюють у корупції, виїхав із країни

Колишній король Іспанії Хуан Карлос I, якого підозрюють у корупції, виїхав із країни

Ексмонарх Іспанії каже, що покинув країну, піклуючись про її благо, і вирушає "у вигнання". Де саме він перебуватиме, колишній король не повідомив.

Про це йдеться в посланні ексмонарха, адресованому його синові - Філіпу VI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Керуючись своїм переконанням найкращим чином служити народу Іспанії, її інститутам, а також Вам як королю, я повідомляю про своє рішення вирушити у вигнання за межі Іспанії", - наголошується в посланні, оприлюдненому королівським двором.

При цьому Хуан Карлос наголосив, що ухвалив відповідне рішення під впливом низки "громадських наслідків, пов'язаних з деякими епізодами його особистого життя в минулому".

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Ексмонарх додав, що не хоче бути синові тягарем, обмовившись, що "його спадщина і власна гідність вимагають, щоб так і було". Він не вказав, до якої країни має намір поїхати.

За словами адвоката колишнього короля, це рішення не означає, що він відмовляється від співпраці зі слідством.

У березні з'явилися повідомлення про багатомільйонні хабарі, імовірно, отримані Хуаном Карлосом за будівництво швидкісної залізниці на Близькому Сході. Після цього Філіп VI позбавив Хуана Карлоса щорічної платні в розмірі 194 000 євро. Крім того, чинний монарх планував відмовитися від спадщини 82-річного батька.

Філіп VI вступив на трон у червні 2014 року, після зречення від престолу Хуана Карлоса I, який посів трон у 1975 році.

Автор: 

хабар (4738) Іспанія (929) корупція (4711)


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Топ коментарі
+10
в ростов?
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03.08.2020 23:54 Відповісти
+5
Всем хуанам в Украине надо последовать его примеру
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04.08.2020 00:10 Відповісти
+5
на какой нибудь уютный островок в самоизоляцию))
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04.08.2020 00:21 Відповісти
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в ростов?
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03.08.2020 23:54 Відповісти
ах, сорвал !!!!

а может в заСаранск поедет?
тоже тихое местечко для культурних лузеров типа Депардье
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04.08.2020 00:07 Відповісти
У Латинську Америку.
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04.08.2020 00:29 Відповісти
Не,в Ростов скорее всего.
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04.08.2020 08:20 Відповісти
С языка прям сняли
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04.08.2020 08:45 Відповісти
...в бега. Зато сын упакован и обеспечен. Да и жизнь уже пролетела.
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03.08.2020 23:57 Відповісти
Колишній король Іспанії Хуан Карлос I, якого підозрюють у корупції, виїхав із країни - Цензор.НЕТ 1570
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04.08.2020 00:22 Відповісти
#ростовнерезиновый ?
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04.08.2020 00:06 Відповісти
Всем хуанам в Украине надо последовать его примеру
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04.08.2020 00:10 Відповісти
В першу чергу щекаладному!
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04.08.2020 07:35 Відповісти
Зеленому писюнисту и его адептам
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04.08.2020 08:29 Відповісти
Не скрепный флажок у тебя москаль
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04.08.2020 21:11 Відповісти
Проверь у своего папки озабоченый кац
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04.08.2020 21:13 Відповісти
Монарх был так себе. Пожалуй единственная заслуга его в том, после смерти Франко он почти сразу же провёл демократические реформы, и упразднил "Испанскую фалангу". А зашкваров у него хватало.
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04.08.2020 00:19 Відповісти
Перед тобой маячит жопа, во всей красе и в полный рост ! Возможно ты схватил удачу - за хвост.. (с)
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04.08.2020 00:20 Відповісти
на какой нибудь уютный островок в самоизоляцию))
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04.08.2020 00:21 Відповісти
Хатинка в Гондурасі
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04.08.2020 00:42 Відповісти
Приходится рвать когти. Начальство приказало менять точку. Перебазироваться.

Колишній король Іспанії Хуан Карлос I, якого підозрюють у корупції, виїхав із країни - Цензор.НЕТ 3478
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04.08.2020 00:45 Відповісти
Вот такие неурядицы бывают в конституционной монархии. И секир башка прокурору не сделаешь.

(Вспомнился шикарный эпизод: во время очередной российско-польской войны польский король Владислав разбил войска Михаила Романова, но условия мира оказались вполне сносными для Москвы. Польскому королю попросту сунули взятку - уж больно его Сейм зажимал, не хватало на карманные расходы).
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04.08.2020 01:07 Відповісти
МАМА ДАРАГАЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не приведи Господи что бы украинские коррупционеры последовали бы его примеру...
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04.08.2020 03:11 Відповісти
Колишній король Іспанії Хуан Карлос I, якого підозрюють у корупції, виїхав із країни - Цензор.НЕТ 9501
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04.08.2020 03:39 Відповісти
Эх Хуан Хуан, опозорил весь королевский род.
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04.08.2020 05:46 Відповісти
194 000 евро в год, в год, Карл!
Да у нас нардепам за переход с фракции во фракцию больше дают и фиг их выгонишь из парламента и страны......
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04.08.2020 05:58 Відповісти
У нас трансферный рекорд в парламенте был 10 лямов зеленью. Правда это было в 2006 году
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04.08.2020 07:17 Відповісти
Бурбоны - навсегда !
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04.08.2020 08:11 Відповісти
Хорошего человека Хуаном I не назовут!
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04.08.2020 08:22 Відповісти
Для іспанського правосуддя немає значення, король ти, чи гетьман.
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04.08.2020 09:08 Відповісти
Довел Каталонию до сепаратизма, теперь прячется!
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04.08.2020 09:16 Відповісти
Не он первый испанский король, уехавший в изгнание...
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04.08.2020 10:12 Відповісти
нам бы УКРАИНСКОГО КАУДИЛИО
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04.08.2020 12:49 Відповісти
 
 