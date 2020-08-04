Тимошенко пропонувала Єрмаку зробити її главою замість Кучми на переговорах у Мінську, - член делегації в ТКГ Гармаш

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вела переговори з главою Офісу Зеленського Андрієм Єрмаком щодо її можливого включення до складу делегації України в ТКГ з питань Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Facebook представник окремих районів Донецької області в делегації, журналіст Сергій Гармаш.

За словами Гармаша, під час зустрічі глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про наміри Юлії Тимошенко, лідерки партії "Батьківщина", очолити делегацію замість другого президента України Леоніда Кучми. Після розмови про це Тимошенко, як зауважив Єрмак, не виходила на зв'язок.

"Єрмак розповів, як два тижні тому до нього приходила Юлія Володимирівна. З пропозицією зробити її главою делегації замість Кучми. Сказала, що в неї є план і вона підключить всі свої дипломатичні зв'язки, і в Росії, і на Заході. А потім зникла, так плану і не представивши...", - написав Гармаш.

Також журналіст зазначив, що 3 серпня Тимошенко ініціювала створення спеціальної парламентської місії щодо відновлення миру в Україні і повернення тимчасово окупованих територій.

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