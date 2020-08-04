Тимошенко пропонувала Єрмаку зробити її главою замість Кучми на переговорах у Мінську, - член делегації в ТКГ Гармаш
Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вела переговори з главою Офісу Зеленського Андрієм Єрмаком щодо її можливого включення до складу делегації України в ТКГ з питань Донбасу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Facebook представник окремих районів Донецької області в делегації, журналіст Сергій Гармаш.
За словами Гармаша, під час зустрічі глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про наміри Юлії Тимошенко, лідерки партії "Батьківщина", очолити делегацію замість другого президента України Леоніда Кучми. Після розмови про це Тимошенко, як зауважив Єрмак, не виходила на зв'язок.
"Єрмак розповів, як два тижні тому до нього приходила Юлія Володимирівна. З пропозицією зробити її главою делегації замість Кучми. Сказала, що в неї є план і вона підключить всі свої дипломатичні зв'язки, і в Росії, і на Заході. А потім зникла, так плану і не представивши...", - написав Гармаш.
Також журналіст зазначив, що 3 серпня Тимошенко ініціювала створення спеціальної парламентської місії щодо відновлення миру в Україні і повернення тимчасово окупованих територій.
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За словами Гармаша, під час зустрічі глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про наміри Юлії Тимошенко, лідерки партії "Батьківщина", очолити делегацію замість другого президента України Леоніда Кучми. Після розмови про це Тимошенко, як зауважив Єрмак, не виходила на зв'язок.Джерело: https://censor.net/ua/n3211725
https://www.facebook.com/ashnar.lynx/posts/2076275145840465?__cft__[0]=AZV3vWjbf3cJL4CaWJaielejDc-b2xS3qSAbLzMB0ikRHlf1oRRwRlnnOYpA5njpy7glkI-fxe-ewNM5WWh9Ct-QDqM58Di8YZzsMHRqQVs09yuycSOx-Ql6SKhS4XFhCkahx3rbDqUj-wuFpJ3H7xk_&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчера в 12:41 ·
Народ, ви коли пишете "а Медведчук запропонував першим" чи "Тимошенко підтримала Медведчука", будь-ласка, або хоч трохи подумайте, або відкрийте, нарешті Конституцію.
Є всього три органи державної влади, наділені повноваженнями для дипломатичних та міжнародних відносин.
Один називається Міністерство Закордонних Справ, і входить до уряду.
Другий називається Президент України (як державна інституція).
Третій називається Парламент, Верховна Рада України.
МЗС повністю контролюється Офісом Президента, так що перші два органи уже репрезентують, так би мовити, "групу Зеленського-Єрмака".
Отже, протиставити їм можна тільки Парламент як субʼєкт міжнародних відносин.
Т. ч. Юлія Тимошенко попросту не могла запропонувати якийсь інший орган - а тільки парламент.
Очевидно, раніше вона мовчала на цю тему, адже на ній уже по повній відпіарився рекомий Віктор Медведчук, і будь-яка згадка парламента як міжнародної платформи обовʼязково створює підставу для "привʼязування" Тимошенко до Медведчука (а у нас це *******, аж очі стерли, вишукуючи звʼязки).
А звʼязку тут немає. Просто немає іншого виходу. Мінськ зайшов в тупик, а щось треба робити.
Далі дивимось на пропозиції і на перебіг справ. Тимошенко завжди стояла на позиціях української державності, і думаю, не відступить і тут.
Тим, кому сильно муляє Медведчук, слід подумати над питанням попроще - хто такий патріотичний та сивочолий повернув його в політику, та ще й переділив на його користь дуже грошовий ринок зрідженого газу.
А за сулиму: скорее всего это больной фанат Тимошенко, либо же сама юлька, под псевдонимом "сулима" пишет.
Ну если об этом написал сам представитель отдельных районов Донецкой области...
Верю. Вот теперь верю ©
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко якобы претендовала на то, чтобы возглавить украинскую делегацию ТКГ вместо выбывшего из нее экс-президента Леонида Кучмы. С такой просьбой Тимошенко будто бы две недели назад обратилась к главе Офиса президента Андрею Ермаку.
Об этом на своей странице в соцсети написал член делегации Сергей Гармаш, ссылаясь на слова самого Ермака, https://strana.ua/news/282381-iz-ofisa-prezidenta-pustili-slukh-chto-timoshenko-sama-prosilas-vozhlavit-ukrainskuju-tkh-po-donbassu-vmesto-kuchmy.html передает сегодня издание «Страна».
«Ермак рассказал, как две недели назад к нему приходила Юлия Владимировна. С предложением сделать ее главой делегации вместо Кучмы. Сказала, что у нее есть план и она подключит все свои дипломатические связи, и в России (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и на Западе. А потом пропала, так плана и не представив…
Зато сегодня Юлия Тимошенко инициировала создание специальной парламентской миссии по восстановлению мира в Украине и возвращению временно оккупированных территорий.
Похоже, тема «установления мира» после 8 дней без жертв на фронте становится мейнстримом…» - говорится в посте Гармаша.
На озвученный Гармашем инсайд отреагировал телеграм-канал «Политика Страны».
«Информация интересная. Но вот насколько ей можно доверять - вопрос.
Буквально на днях Тимошенко обвинила главу Офиса президента в провале переговоров по Донбассу. Поэтому историю с ее якобы желанием возглавить делегацию нужно воспринимать как ответку Ермака за этот наезд», - говорится в сообщении телеграм-канала.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%B7%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.html Зе-власть лишь имитирует деятельность по прекращению войны - Тимошенко. Видео
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE.html Тимошенко обвинила Зеленского в абсолютном провале по вопросу мира. Видео
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Более подробное мнение на сей счет https://www.facebook.com/miha.anarchyst высказал сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга. Ниже - полный текст его поста.
НИЗКИЙ поклон Ермаку за системную деконструкцию образа «Зеленскаго». Никто так не смог бы управиться… привет Подоляку, Потураеву и еще одному товарищу из ТКГ…
Это же просто празднеГ! Интересно… Зеленский понимает, что ему глаза росой моют и ржутЪ за спиной? Ведь настоящий профи - это тот, кто имеет своего патрона с абсолютно серьезным и скорбным лицом заявляя при этом убийственные для патрона тезисы, но с которыми не поспоришь и вынужден еще и похвалить!
А тут еще читаю про Тимошенко и ТКГ… со слов кадра из ТКГ имени Ермака по словам Ермака…
Типо Тимошенко просилась… Бугога! Три раза! Я знаю Юлю… значительно лучше этих проходимцев… Чтоб Юля.. просилась?! Идиоты… чесслово…
Я категорически против ее партийной политики и перехода на поле Петра… не воспринимаю 80% ее фракции… но!!! Юлю знаю и поэтому уважаю.
Товарищи «подоляк» и Ко… не мечите мелкий биССЕР… до Юли вам аки раком до луны без маски… Маска…
Максимум, что могла предложить Юля - это формат, который публично описан в Новом Курсе. Есси чьо - я тоже его писал… советую не пИсать против ветра и не трогать сие произведение… Его также писали 30% фракции (теперешней) Слуг ))))
Но это несколько иное. И речь там об ином.
Вывод: я рукоплещу вам товарищи Ермаки и Подоляки с Потураевыми… вы реально круче и лучше «сосен» Ара (простите) хамии и того второго небритого… Так профессионально урыть Зе - сымаю шляпу!
Обнимашки… профи вы мои ) Привет менделяке!