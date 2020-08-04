"Дискредитація журналістської професії", - глава НСЖУ Томіленко засудив спецоперацію СБУ за участю співробітників ЗМІ із затримання терориста Карімова

Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко назвав неприйнятним використання посвідчень представників національного ЗМІ для прикриття спецоперації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Томіленко написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Прикриватися журналістами під час спецоперації - це неймовірний ризик для працівників ЗМІ на майбутнє.



Завдання правоохоронців - нейтралізувати небезпеку, запобігти теракту. Для цього у спецслужб є глобальний державний арсенал. А єдиний захист журналістів - це репутація професії. Репутація беззбройного збирача інформації.



Але те, що сьогодні разом зі знімальними групами двох національних телеканалів "ЗІК" (журналіст Андрій Лащ) та "1+1" (журналіст Олександр Загородний) до "київського терориста" привели підставних журналістів з поліції діалогу та СБУ - це не спецоперація. А дискредитація журналістської професії і ризик, що за майбутніх інцидентів зловмисники можуть свідомо цілити по працівниках ЗМІ.



Так само неприйнятним є те, що, за словами журналістів-очевидців, для прикриття спецоперації роздавали бейджики (посвідчення) відомого національного ЗМІ.



Добре, що зловмисника, який погрожував підірвати люксовий столичний бізнес-центр, затримано і теракту не трапилося. Але фактом є підрив довіри до журналістів, які працюють на місці гарячих подій.



І безумовні герої сьогоднішнього дня - справжні журналісти Андрій Лащ і Олександр Загородний та їхні колеги-оператори Олег Борщевський і Іван Головач. Та десятки інших справжніх медійників, що виконували свій професійний обов'язок, інформуючи суспільство про перебіг резонансної події у центрі Києва".

Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 у поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що у відділення, розташоване в БЦ "Леонардо", зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

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Поліція ввела в дію спецоперацію "Грім" і почала переговори з терористом. Незабаром стала відома особа зловмисника: це громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.

Бізнес-центр "Леонардо" повністю евакуювали.

Через кілька годин Карімова було затримано. Ніхто не постраждав. У СБУ повідомили, що у нього не було при собі вибухівки.

Якщо Карімова визнають осудним, то судитимуть за теракт, і йому загрожує до 10 років за ґратами.