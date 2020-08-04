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Новини
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"Дискредитація журналістської професії", - глава НСЖУ Томіленко засудив спецоперацію СБУ за участю співробітників ЗМІ із затримання терориста Карімова

Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко назвав неприйнятним використання посвідчень представників національного ЗМІ для прикриття спецоперації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Томіленко написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Прикриватися журналістами під час спецоперації - це неймовірний ризик для працівників ЗМІ на майбутнє.

Завдання правоохоронців - нейтралізувати небезпеку, запобігти теракту. Для цього у спецслужб є глобальний державний арсенал. А єдиний захист журналістів - це репутація професії. Репутація беззбройного збирача інформації.

Але те, що сьогодні разом зі знімальними групами двох національних телеканалів "ЗІК" (журналіст Андрій Лащ) та "1+1" (журналіст Олександр Загородний) до "київського терориста" привели підставних журналістів з поліції діалогу та СБУ - це не спецоперація. А дискредитація журналістської професії і ризик, що за майбутніх інцидентів зловмисники можуть свідомо цілити по працівниках ЗМІ.

Так само неприйнятним є те, що, за словами журналістів-очевидців, для прикриття спецоперації роздавали бейджики (посвідчення) відомого національного ЗМІ.

Добре, що зловмисника, який погрожував підірвати люксовий столичний бізнес-центр, затримано і теракту не трапилося. Але фактом є підрив довіри до журналістів, які працюють на місці гарячих подій.

І безумовні герої сьогоднішнього дня - справжні журналісти Андрій Лащ і Олександр Загородний та їхні колеги-оператори Олег Борщевський і Іван Головач. Та десятки інших справжніх медійників, що виконували свій професійний обов'язок, інформуючи суспільство про перебіг резонансної події у центрі Києва".

Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 у поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що у відділення, розташоване в БЦ "Леонардо", зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Також читайте: Карімов, який погрожував підірвати відділення банку в центрі Києва, має діагноз "олігофренія", - Геращенко

Поліція ввела в дію спецоперацію "Грім" і почала переговори з терористом. Незабаром стала відома особа зловмисника: це громадянин Узбекистану Сухроб Карімов

Бізнес-центр "Леонардо" повністю евакуювали.

Через кілька годин Карімова було затримано. Ніхто не постраждав. У СБУ повідомили, що у нього не було при собі вибухівки.

Якщо Карімова визнають осудним, то судитимуть за теракт, і йому загрожує до 10 років за ґратами.

Автор: 

журналістика (1785) тероризм (2868) Томіленко Сергій (9) Сухроб Карімов (8)


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Топ коментарі
+22
Журнашльондр з медіа-рупора каломойши Г+Г та медведчуківського зіґа вже нічим не можна дискредитувати. Сам факт отримання ними зарплат за роботу на телепомийках, що працюють в інтересах вищеназваних виродків - це вже дискредитація.
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04.08.2020 01:21 Відповісти
+15
ЖурнаГлисти ,щоденно вихлюпують на голови українців тони гігабайтів "жовтого" лайна і вся ця брехня минає ім безкарно!!! Своєю брехнею журнаГлисти позбавили українців права на достовірну інформацію !!)))
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04.08.2020 01:31 Відповісти
+13
Бакановцы у Пореченкова научились
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04.08.2020 01:15 Відповісти
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Бакановцы у Пореченкова научились
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04.08.2020 01:15 Відповісти
Бубочка відосик запише. "Наши СБУ станут позади женщин, детей и журналистов, да... Бабы да, дети да, журналисты да... Неаккредитованные журналисты, да. И пусть террористы попробуют взорваться".
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04.08.2020 02:25 Відповісти
Памперс смени ,обутый.
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04.08.2020 09:08 Відповісти
...террористы иногда бывают и настоящие.
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04.08.2020 01:19 Відповісти
Журнашльондр з медіа-рупора каломойши Г+Г та медведчуківського зіґа вже нічим не можна дискредитувати. Сам факт отримання ними зарплат за роботу на телепомийках, що працюють в інтересах вищеназваних виродків - це вже дискредитація.
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04.08.2020 01:21 Відповісти
Зайдите на страницу ФБ Кутепова, он там подробно рассказывает и показывает как СБУ и менты прикрывались журналистами т.е гражданскими лицами. На видео видны эти советы Мент говорит,если что, отползайте за мебель А если бы бомба у него была? Вообщем кому интересно, смотрите Кутепова.
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04.08.2020 01:26 Відповісти
И что с того? Этих "журналистов" кто то заставлял туда идти? Нет, сами пошли за "сенсацией". Так что в случае чего, сами виноваты.
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04.08.2020 01:33 Відповісти
Самое интересное то Шо именно с мертвечуковского канала...
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04.08.2020 10:09 Відповісти
К какому из них - Александру Павловичу, или Семёну Фёдоровичу?
А Бодя - всего лишь стример, баянист и медиатренер ( как он себя позиционирует).
Тем более "журналисты" сами аж пищали, чтобы туда попасть.
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04.08.2020 02:08 Відповісти
Ви загугліть "живой щит из автомобилей". На кацапії це норма - рабів не дивує, коли сміття примушують водіїв перегороджують дорогу машинами і забороняють водіям та пасажирам виходити, щоб зупинити злочинця на авто. "Не пойдет на таран, чай не убивец! а коль пойдет - ниче, бабищи исьтьчо нарожають! ану-кось, не дрейфь, становися поперек дороги! и не вылазий, а то на бутылку посодим!"
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04.08.2020 02:16 Відповісти
"Сміття примушують водіїв" - ??? Знов гугл перекладач підвів?
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04.08.2020 07:53 Відповісти
Заметил? Возьми с полки пирожок.
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04.08.2020 11:46 Відповісти
помилки не помічають кацапи, які читають через перекладач
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04.08.2020 12:35 Відповісти
Ваш комент влучний, немов стріла з цибулі
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04.08.2020 14:03 Відповісти
ЖурнаГлисти ,щоденно вихлюпують на голови українців тони гігабайтів "жовтого" лайна і вся ця брехня минає ім безкарно!!! Своєю брехнею журнаГлисти позбавили українців права на достовірну інформацію !!)))
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04.08.2020 01:31 Відповісти
Стопятьсот раз - да. Зашквар делать из этого шоу! Самое дорогое это глупость- за неё дороже всего приходится платить.
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04.08.2020 01:31 Відповісти
Спецоперации проходят тайно, а это гнилой пиар самим себе , посмотрите какие мы идиоты.....
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04.08.2020 01:33 Відповісти
Этот томиленко дурак,или прикидывается? Или просто глупый человек? А скорее просто мудак.
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04.08.2020 01:50 Відповісти
Бедный даже не подозревал что все это был обман.

"Дискредитация журналистской профессии", - глава НСЖУ Томиленко осудил спецоперацию СБУ с участием сотрудников СМИ по задержанию террориста Каримова - Цензор.НЕТ 2552
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04.08.2020 05:11 Відповісти
В странах демократии медиа называю третьей властью, и у них, ТАМ, ГДЕ ЛУЧШЕ, журналисты помогли не одного властьдержащего вернуть на землю и даже посадить. Там присутствие прессы дает надежду на то, что власть не скроет детали и не исказит настоящего.
В Украине, после Лещенко, Найема и 112-го с Зиком им. Рабиновича журналистам не верит уже даже нормальный Шарик дворовой.
Осталось для полного краха моральных ценностей в следующий раз прислать батюшку с пистолетом и наручниками под рясой.
И вместо Библии каждому украинцу "Основы маркетинга" Котлера на ночь после стриптиза и вискаря...
Мова мораль не заменит, потому как в каждой мове полно матюков и полно говнюков, которые на ней ботают!
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04.08.2020 07:14 Відповісти
Ах-ах, у журнашлюшек забыли спросить, как проводить антитеррористические операции!
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04.08.2020 07:15 Відповісти
Ненастоящих журналистов подослали к ненастоящему террористу
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04.08.2020 07:30 Відповісти
Голова проституточного НСЖУ називає героями Лаща і Загороднього.А героїзм у чому ? У всьому світі журналісти й не в таке пекло лізуть,щоб відзняти репортаж !
До того ж таку роботу може виконувати будь-який журналіст районного рівня.Завжди вважав ,що головне в їхній роботі- донести правду,розкрити несподіваний бік,розказати про нікому невідомі обставини...
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04.08.2020 07:49 Відповісти
От,наприклад,хто з цих журнах поїхав на батьківщину вбитого позавчора полтавчанина,охрещеного аваківцями "терористом",дізнався його біографію,знайшов його родичів,тих,з ким служив ,дізнався про його життя,причини зриву,побував на місці вбивства ? Післязавтра,з черговим аваківським терактом,забудуть і про узбека,будуть чергові гєрої мєнти-журнахи.
А медіахвойди вже почали питати про причини небаченого розмаху іграшкових терактів,співставних з гарячими 2014-15 роками ,вже роблять аналітику (тільки тоді і вибухівка і жертви були справжніми) ?
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04.08.2020 08:03 Відповісти
А что их туда силком пихали? Порой врать налево и на право можно быть рыскованей .
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04.08.2020 07:53 Відповісти
Його не колише "неприемлемым использование удостоверений представителей национального СМИИ" сточник: https://censor.net/n3211727 справжніми терористами (того чебурека що стріляв перший раз в А.Окуєву і її чоловіка в машині), тітушками і прочей ..іздобратіей справжніх посвідченнь справжніх ЗМІ. Скільки сам продав посвідчень і хто йому замовив цей пост ?
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04.08.2020 08:04 Відповісти
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко вообще долбойоб? Журнашлюхи взбунтовались? Проституток назвали проститутками? Пусть этот утырок историю почитает! Кроме того, кто бы говорил! Прежде чем вякать, пусть вытянет член из рта, который он сосет регулярно продаваясь тому кто больше заплатит!
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04.08.2020 08:14 Відповісти
Не нашим "журнашлюхам" говорить про "МОРАЛЬ"... Коли "лєщенки" з "бігусами" поливали людей лайном і брехнею, Томіленко сидів, "затягнувши язик у задницю...", і про "дискредитацію журналістської діяльності" нічого не казав... "Тому, хто всрався, нічого копилить губу, коли в його присутності перднули...".
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04.08.2020 08:15 Відповісти
Хороши журналисты, которые чуть ли вперед СБУшкиков лезли и еще реготали рядом.
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04.08.2020 08:33 Відповісти
Хочется ему ответить если он забыл - на войне все средства хороши. У террориста взрывчатка! В заложниках была женщина! Интересно он бы так же разводил демагогию если бы на её месте была его сестра, мать, жена, дочь???? Уверена что нет. Так что пусть закроет рот, и не тявкает.
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04.08.2020 08:55 Відповісти
Надо было мосейчучку направить и идиота с зика ,который всех в ж-пу отправляет.Тогда можно было бы ставки ставить.
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04.08.2020 09:11 Відповісти
В Україні має бути відповідальність за пулічну брехню,незалежно від статуса брехуна,журнаГлист,депутат та т. ін. !!! Безкарність призводить до вседозволенності!!)))
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04.08.2020 09:15 Відповісти
публічну* очепятка,перепрошую !!))
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04.08.2020 09:16 Відповісти
И опять "очепятка"😀😀😀🤔
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04.08.2020 09:31 Відповісти
Очепятка, ашипка - этими словами указывают на ошибку, совершённую в тексте, обычно используются в ироничном или саркастичном ключе.
- Это *** Агапова!
- Здравствуй, *** Агапова, **** ты хотела?
- Ой, простите, Елена Вячеславовна, я вместо «Ю» нечаянно «Б» поставила…
- Да ничего страшного, я в слове «что» тоже опечаталась…
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04.08.2020 10:29 Відповісти
у постановочному спектаклі ніякої загрози немає
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04.08.2020 09:16 Відповісти
Нормальным завершением любой антитеррористической операции должна быть пуля снайпера во лбу террориста. В любом случае, при любом исходе, даже если сам террорист пожелает сдаться, и выйдет навстречу правоохранителям с поднятыми руками
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04.08.2020 09:19 Відповісти
Томиленко ты ещё расскажи как меня за чистую правду на Цензор банят, шоб им стыдно стало.
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04.08.2020 09:34 Відповісти
Автор, дорогой, а ты сам веришь в "честных и неподкупных" журналистов?
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04.08.2020 10:05 Відповісти
Журналюги--це синонім "древньої професії"
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04.08.2020 11:04 Відповісти
Извините но при всей моей "любви" к бубочке. Тут все средства хороши!
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04.08.2020 11:19 Відповісти
 
 