"Дискредитація журналістської професії", - глава НСЖУ Томіленко засудив спецоперацію СБУ за участю співробітників ЗМІ із затримання терориста Карімова
Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко назвав неприйнятним використання посвідчень представників національного ЗМІ для прикриття спецоперації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Томіленко написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Прикриватися журналістами під час спецоперації - це неймовірний ризик для працівників ЗМІ на майбутнє.
Завдання правоохоронців - нейтралізувати небезпеку, запобігти теракту. Для цього у спецслужб є глобальний державний арсенал. А єдиний захист журналістів - це репутація професії. Репутація беззбройного збирача інформації.
Але те, що сьогодні разом зі знімальними групами двох національних телеканалів "ЗІК" (журналіст Андрій Лащ) та "1+1" (журналіст Олександр Загородний) до "київського терориста" привели підставних журналістів з поліції діалогу та СБУ - це не спецоперація. А дискредитація журналістської професії і ризик, що за майбутніх інцидентів зловмисники можуть свідомо цілити по працівниках ЗМІ.
Так само неприйнятним є те, що, за словами журналістів-очевидців, для прикриття спецоперації роздавали бейджики (посвідчення) відомого національного ЗМІ.
Добре, що зловмисника, який погрожував підірвати люксовий столичний бізнес-центр, затримано і теракту не трапилося. Але фактом є підрив довіри до журналістів, які працюють на місці гарячих подій.
І безумовні герої сьогоднішнього дня - справжні журналісти Андрій Лащ і Олександр Загородний та їхні колеги-оператори Олег Борщевський і Іван Головач. Та десятки інших справжніх медійників, що виконували свій професійний обов'язок, інформуючи суспільство про перебіг резонансної події у центрі Києва".
Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 у поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що у відділення, розташоване в БЦ "Леонардо", зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.
Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.
Поліція ввела в дію спецоперацію "Грім" і почала переговори з терористом. Незабаром стала відома особа зловмисника: це громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.
Бізнес-центр "Леонардо" повністю евакуювали.
Через кілька годин Карімова було затримано. Ніхто не постраждав. У СБУ повідомили, що у нього не було при собі вибухівки.
Якщо Карімова визнають осудним, то судитимуть за теракт, і йому загрожує до 10 років за ґратами.
Будь ласка, зачекайте...
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А Бодя - всего лишь стример, баянист и медиатренер ( как он себя позиционирует).
Тем более "журналисты" сами аж пищали, чтобы туда попасть.
В Украине, после Лещенко, Найема и 112-го с Зиком им. Рабиновича журналистам не верит уже даже нормальный Шарик дворовой.
Осталось для полного краха моральных ценностей в следующий раз прислать батюшку с пистолетом и наручниками под рясой.
И вместо Библии каждому украинцу "Основы маркетинга" Котлера на ночь после стриптиза и вискаря...
Мова мораль не заменит, потому как в каждой мове полно матюков и полно говнюков, которые на ней ботают!
До того ж таку роботу може виконувати будь-який журналіст районного рівня.Завжди вважав ,що головне в їхній роботі- донести правду,розкрити несподіваний бік,розказати про нікому невідомі обставини...
А медіахвойди вже почали питати про причини небаченого розмаху іграшкових терактів,співставних з гарячими 2014-15 роками ,вже роблять аналітику (тільки тоді і вибухівка і жертви були справжніми) ?
- Это *** Агапова!
- Здравствуй, *** Агапова, **** ты хотела?
- Ой, простите, Елена Вячеславовна, я вместо «Ю» нечаянно «Б» поставила…
- Да ничего страшного, я в слове «что» тоже опечаталась…