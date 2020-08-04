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Новини Агресія Росії проти України
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Дев'яту добу поспіль на Донбасі втрат серед українських воїнів немає. Найманці РФ відкривали вогонь біля чотирьох населених пунктів, - штаб ОС

Дев'яту добу поспіль на Донбасі втрат серед українських воїнів немає. Найманці РФ відкривали вогонь біля чотирьох населених пунктів, - штаб ОС

Дев'яту добу поспіль, від початку набуття чинності режиму припинення вогню, бойових втрат і поранених зі складу Об'єднаних сил немає. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцeнтр ОС у Facebook.

За даними штабу, за минулу добу зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації: "Зокрема, зранку один провокативний постріл зі станкового протитанкового гранатомета ворог здійснив біля Південного, а в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар’їнки. Ще один постріл із підствольного гранатомета пролунав поблизу Майорська. На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався повною мірою. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали".

Зазначається, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби зафіксовано одну провокацію з боку ворога: "Посеред ночі противник здійснив один постріл із підствольного гранатомета біля населеного пункту Піски. У відповідь на провокацію наші захисники вогонь не відкривали. Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами".

Читайте також: Режим припинення вогню на Донбасі триває вже сьомий день без бойових втрат і стрільби з важкого озброєння, - РНБО

Також повідомляється, що крім українських військовослужбовців, у районі проведення операції належно виконують свої завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил.

Зокрема, 40 невідомих вибухових пристроїв знайшли підрозділи ДСНС під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу. Загалом за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за минулу добу було проведено розмінування на площі майже 2 га.

Всього від початку проведення ООС піротехнічні підрозділи обстежили 8000 га території та 23 га акваторії, вилучили та знешкодили понад 45 000 вибухонебезпечних предметів.

За заявками місцевих адміністрацій, рятувальники Об’єднаних Сил ремонтують пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів попередніх років будинки, виконуючи роботи різного ступеня важкості. Від початку проведення ООС було відновлено 890 таких будинків.

На контрольних пунктах виїзду-виїзду особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу понад 40 громадянам України.

Також пожежники зі складу Об’єднаних Сил за добу загасили 21 пожежу.

Девяту добу поспіль на Донбасі втрат серед українських воїнів немає. Найманці РФ відкривали вогонь біля чотирьох населених пунктів, - штаб ОС 01
Девяту добу поспіль на Донбасі втрат серед українських воїнів немає. Найманці РФ відкривали вогонь біля чотирьох населених пунктів, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (29262) провокація (786) Донбас (22357) перемир’я (994) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+29
А почему "провокационных" обстрела, а не просто обстрела? Продолжайте сидеть тихо. Позор.
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04.08.2020 07:32 Відповісти
+26
Можешь сейчас начать долбиться головой об стену от любви к кловану
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04.08.2020 07:38 Відповісти
+19
Зелеублюдки упирают теперь на другое. Если нет потерь,значит перемирие соблюдается. А то что "пастреливают"- да хрен с ним. Не сомневаюсь,когда будут потери-придумают байку,типа "сам упал". Мрази.
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04.08.2020 07:53 Відповісти
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А почему "провокационных" обстрела, а не просто обстрела? Продолжайте сидеть тихо. Позор.
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04.08.2020 07:32 Відповісти
Скучила за загибеллю наших воїнів?
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04.08.2020 09:37 Відповісти
От і чудово, що немає втрат...
А з провокаторами потрібно розбиратись.
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04.08.2020 07:32 Відповісти
А откуда вы знаете что у нас нет потерь? А миллионы потерянных граждан и территорий? Это радует что в армии потерь нет но задача армии не в подсчете потерь, а из закона о всу :Вооруженные Силы Украины - это воинское формирование, на которое в соответствии с Конституцией Украины возлагаются оборона Украины, защита ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, с этим справились?
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04.08.2020 08:11 Відповісти
как понять что обстрел был провокационный, а может был военный обстрел, артиллерийский,минометный, плановый, учебный,подлый? Что "та сторона" пишет, типа "вчера мы провокационно обстреляли укропов, а они цуко, на провокацию не повелись "?
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04.08.2020 09:01 Відповісти
Дев'яту добу поспіль на Донбасі втрат серед українських воїнів немає. Найманці РФ відкривали вогонь біля чотирьох населених пунктів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1612

https://twitter.com/tZEinform/status/1290509975891128321?s=20 С 00-01 27.07.2020 г. по 04.08.2020 на линии соприкосновения в районах боевых действий на территории ОРДЛО, совершено 87 обстрелов со стороны противника, в результате которых ранено 10 и убито 3 украинских военнослужащих.
Миссия ОБСЕ за этот же период зафиксировала 243 нарушения режима прекращения огня.
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04.08.2020 11:02 Відповісти
Если Зеленский таки сможет заморозить этот конфликт или хотя бы снизить к минимуму обстрелы и соответственно потери то лично у меня не будет никакого сожаления что проголосовал за него! Но все таки верится в это как то с трудом.
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04.08.2020 07:34 Відповісти
Можешь сейчас начать долбиться головой об стену от любви к кловану
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04.08.2020 07:38 Відповісти
Я его не люблю) он же не девушка) он действующий глава государства как ни крути на которого надеется Украина иначе не выбрала бы его президентом.
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04.08.2020 07:41 Відповісти
Зе никто и зовут его никак. Все решает Беня а зе просто картинка. Но 73% баранов любят когда их стригут.
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04.08.2020 08:56 Відповісти
На януковоща тоже надеялись 🤨
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04.08.2020 09:06 Відповісти
ПАП тоже был законно избранным Президентом, но это не мешало всяким гавноканалам вываливать на него тонны дерьма ежедневно. "Закон бумеранга", ёпт. Кушайте, не подавитесь!
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04.08.2020 13:10 Відповісти
то ти представник тих 38% що йому ще вірять і *******?? От ІДІОТ!!!
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04.08.2020 07:40 Відповісти
І ти абсолютно не проти таких бонусів як російська державна, ні НАТО і вступ до ТС?
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04.08.2020 07:40 Відповісти
Не впаривай фуфло,кацап. Здесь не подадут.
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04.08.2020 07:54 Відповісти
Та вже й не секрет,що під час останньої телефонної розмови з тезкою,замість тимчасового припинення обстрілів,Зєлєнскій пообіцяв проведення і легітимізацію виборів в ОРДЛО, відміну курсу на НАТО,перегляд закону про мову.
Виконає Зєлєнскій вимоги москви-обстріли і смерті продовжаться.
Затягуватиме виконання вимог-обстріли і смерті продовжаться.
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04.08.2020 08:34 Відповісти
Недолуге, за звичай людина мала б стидатися того, що вона ідіот.... Але зебілам пох
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04.08.2020 08:44 Відповісти
При Порошенко коныоик последние года три тоже был заморожен. Что тебе мешало?
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04.08.2020 09:33 Відповісти
так наскільки мені відомо, то провокації вже тривають сьомий рік. З ммоменту вторгнення в Крим...
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04.08.2020 07:39 Відповісти
Пока Ермак и остальные гномы бодут соловьём заливать про референдум об особом статусе черти из лугандона могут подиграть на время.... Ухо востро, вата любит бить из подтишка.....
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04.08.2020 07:42 Відповісти
А вот если, к примеру, отвести войска на территорию Польши, будут обстрелы или нет? Зетипиллы, а ну разьясните мне. А то я не понимаю.
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04.08.2020 07:48 Відповісти
А як відрізнити провокативний постріл з гранатомета від непровокативного?
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04.08.2020 07:52 Відповісти
Я думаю, шо по логике зетипиллов, провокационный выстрел из гранатомета -это когда макшанин стреляет с подпрыгом, провоцирует, так скать. А когда стреляет без подпрыга, скрытно - то это уже не провокационный выстрел.
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04.08.2020 08:01 Відповісти
Ашож тепер можна і референдум провести про зміну курсу, нато геть, адін народ та ін...
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04.08.2020 07:48 Відповісти
И побыстрей. Завтра. А то не дай бог с пушки пальнут. Макшане еще те макаки.
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04.08.2020 07:50 Відповісти
Мир, дружба, жвачка?
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04.08.2020 07:50 Відповісти
Дай Бог. Сколько же можно смертей и инвалидностей для молодых людей.
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04.08.2020 07:55 Відповісти
А территории кто то будет возвращать?
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04.08.2020 07:59 Відповісти
Если Украина экономически обойдет РФ такой вариант вполне возможен. Военным путем как показывает практика в 6 лет это навряд ли получится особенно если обратить внимание на то как идет эта война когда эти территории вернуть то и не пытаются.. идет бессмысленная стрельба при топтании на месте больше похожая на имитацию попыток что то вернуть.
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04.08.2020 08:04 Відповісти
кацап, ты еще забыл сказать "гражданская война"
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04.08.2020 08:32 Відповісти
А зачем нам 250000 ЗСУ во главе с гарантом конституции?
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04.08.2020 09:59 Відповісти
Чей Крым?
Кто виновен в войне на Донбассе?
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04.08.2020 07:59 Відповісти
не знаю, не знаю, военные скорые как ездили по городу на аэродром, так и ездят. Реже конечно, но все равно.
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04.08.2020 07:51 Відповісти
Зелеублюдки упирают теперь на другое. Если нет потерь,значит перемирие соблюдается. А то что "пастреливают"- да хрен с ним. Не сомневаюсь,когда будут потери-придумают байку,типа "сам упал". Мрази.
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04.08.2020 07:53 Відповісти
Вже придумали:"помер від різкого погіршення здоров'я".
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04.08.2020 09:38 Відповісти
Повідомлення про відсутність втрат - нахабна брехня. Зелені навмисне унтерменші деморалізують армію. Припинення вогню - одностороннє. Якби кацапських найманців так тримали за руки, як наших хлопців, то не було б ані провокативних пострілів, ані непровокативних.
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04.08.2020 07:55 Відповісти
Отсутствие огня при сохраняющейся оккупации Крыма и части Донбасса означает ОДНО - фактический отказ от суверенитета в принципе, суверенитета над оккупированными территориями, и есть фактической капитуляцией.
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04.08.2020 07:55 Відповісти
Вони хотіли миру? Ціна миру їх не цікавила. То у чому проблема? Так, це капітуляція і поразка у війні, а що робити коли у країні 73% тупа худоба, якій похрену на усе, окрім "пожрати"?
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04.08.2020 09:13 Відповісти
Кацапы готовят новые позиции, подвозят боеприпасы, а когда им понадобятся очередные уступки от наших тряпок пойдут вперед. Так было всегда, и так будет, но этого не понимают неофиты в политике, ведомые предателями всех мастей и старыми пенсами - маразматами типа Кравчука.
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04.08.2020 07:57 Відповісти
Израиль в ответ на провокации атаковал военные объекты Сирии
Армия обороны Израиля ликвидировала на границе с Сирией четырех человек, которые предположительно планировали провести взрывы, также Израиль атаковал военные объекты Сирии.
Источник: Israel Defense Forces
Детали: Израиль осуществил запуски ракет по наблюдательных постах, ПВО и командным постам Сирии. Армия обороны Израиля также опубликовала видео ликвидации на границе четырех человек, которые "планировали провести взрывы".
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04.08.2020 07:57 Відповісти
Там другие евреи правят, любящие свою Родину и не снимающиеся в сериалах...
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04.08.2020 08:01 Відповісти
Тут ключове слово "свою".
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04.08.2020 08:22 Відповісти
"Ну вот ... штаб ООС признал уже половину случаев обстрелов о которых сообщаем мы Осталось перестать врать о потерях (лизать .... Зеленскому) и вы будете условно похожи на офицеров "

https://twitter.com/tZEinform/status/1290512768488083458?s=20
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04.08.2020 08:26 Відповісти
зелені тільки брешуть правда така 3 вбитих 2 поранені
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04.08.2020 08:35 Відповісти
От і добре!
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04.08.2020 08:37 Відповісти
Що тобі добре, зебільне?
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04.08.2020 08:49 Відповісти
Добре,що немає втрат.
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04.08.2020 08:53 Відповісти
Без гідності добре на пляшці сидіти, або по вуха в лайні. Ніхто ж бо не чипає , ціліший будеш. Воїн каже:"гідність, або смерть". В стойлі добре лише скотині.
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04.08.2020 11:41 Відповісти
Девятые сутки пылают окопы, становится пухом солдатам земля. Президент наш Зеленский верните патроны, товарищ Ермак сними ФСБ ордена.
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04.08.2020 08:50 Відповісти
Конгеніально!
Вірші твої?
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04.08.2020 08:54 Відповісти
Изболевшаяся "патриотическая душа", где-то в районе Киева и Львова такое перенести не может спокойно! А может, энтот "патриот" где-то в Мухокале сидит? Который в Российской Федерации?
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04.08.2020 08:52 Відповісти
А может и в лугандоне, и смена власти будет означать смену места жительства на долгие годы,а может и навсегда.Вот им то это перемирие точно не надо.
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04.08.2020 11:11 Відповісти
тварі ї-(саунні)! стріляють постійно, навіть проmskl-ке, сліпе обсє нарахувало більше порушень режиму тиші збоку орків ніж "наш" говноштаб! три хлопця загинуло, написали "померли в зоні ато"
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04.08.2020 08:52 Відповісти
Саньок, ну навіщо ти брешеш?
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04.08.2020 08:57 Відповісти
Щаз Зештаб обвинит ОБСЕ в необъективности и скажет что они все придумали так как у нас на самом деле мир и тишина.
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04.08.2020 09:00 Відповісти
33 ВагнерНета поехали в Бульбашию Бацьку снимать брателлу плешивого КГБиста,страанно что ноехали в Хабапровск мочить в сортире Майдан Путлера....
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04.08.2020 09:08 Відповісти
Якщо втрат немає у доповідях , це не означає, що їх немає насправді. Ці збрешуть-недорого візьмуть.
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04.08.2020 09:12 Відповісти
Отлично!...если ничего не скрывают..
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04.08.2020 09:22 Відповісти
При этом за это время две с половиной сотни нарушений условий перемирия ( различных, там ведь не только обстрелы) при чем все с одной ( "той стороны" по классификации Зеленского) Ну и какое это к че-тям собачьим всеобщее и неукоснительное перемирие. Это называется деморализация армии и назревание внутреннего конфликта в стране. Или ждем убитых и раненных.. и вот тогда то мы что то да , нет не предпримем, а заявим...
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04.08.2020 09:28 Відповісти
По большому счету пацаны на нолях могут смело на хер посылать всех проверяющих из ГШ во главе с Хомчаком и Ослом , на том простом основании ,что ВОП или РОП является охраняемым объектом , а правила применения оружия в таком случае регламентируются Уставом ВСУ , а любые приказы вступающие в прямое противоречие с ним являются не законными. То есть Ослу надо понять , что есть законы которые круче его хотелок.
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04.08.2020 10:15 Відповісти
Ну то что Осел Оманский тупой это уже знают все , но вот то что он настолько туп что кацапам начал верить, после всех тех раз когда они тривиально срали на свои обещания видимо знают еще не все. Этот дятел сам себя загнал в ловушку надеясь на обещания ***** , которому достаточно теперь организовать маленькое наступление , ну типа пару сел отобрать или Лисичанск к примеру и у нас десятки двухсотых сотни трехсотых не считая пленных и все это только по тому , что Осел начал ***** верить , а на Майдане и Банковой в этом момент уже не сотни протестующих , а десятки тысяч и этот протест перерастет в майдан , а зная количество агентуры ФСБ в Киеве можно даже не сомневаться что он будет кровавым .......
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04.08.2020 09:30 Відповісти
Малочисленностью "плакальщиков" по перемирию удовлетворен. Не насчитал и двух десятков , снижается поголовье.
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04.08.2020 09:50 Відповісти
И не говори...искателей жемчужин в куче зеленого гавна явно поуменьшилось....на этой ветке их не более пяти штук...
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04.08.2020 09:54 Відповісти
Я так понял при Зеленском появится новый орден "За неподдавание на провокации"....
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04.08.2020 10:03 Відповісти
"За мужество при разводе войск"....
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04.08.2020 10:06 Відповісти
Позорище.Дебилы живут в выдуманом мире и нам ту чушь расказывают.400 лет кацапы убивали украинцев,а тут вдруг затихли.А у наших солдат резкая сердечная недостаточность началась.Выродки,горите в аду с кацапами разом.
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04.08.2020 10:13 Відповісти
Это звучит примерно так "Зеленский трахнул Мендель провокационно для
жены" 4 раза. Какое стыдобище опускалово и унижение и дальше делает клоунишка для Украины.
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04.08.2020 10:14 Відповісти
Девятые сутки подряд, с начала вступления в силу режима прекращения огня, боевых потерь и раненых из состава Объединенных сил нет. Источник: https://censor.net/n3211733

ДУМАЮ П*ЗДЯТЬ ЯК ДИХАЮТЬ
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04.08.2020 10:16 Відповісти
Есть другая, не проверенная информация.
С 00-01 27.07.2020 г. по 04.08.2020 на линии соприкосновения в районах боевых действий на территории ОРДЛО, совершено 87 обстрелов со стороны противника, в результате которых ранено 10 и убито 3 украинских военнослужащих. Миссия ОБСЕ за этот же период зафиксировала 243 нарушения режима прекращения огня.
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04.08.2020 10:51 Відповісти
Шатуны не хотят идти в отпуск.Хотят гадить в песочницах.Плешфюрер чёткую вказивку дал.Шатать!И Шайтанить.
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04.08.2020 10:58 Відповісти
Дев'ята доба, як українській армії, говнокомандувач заборонив оборонятись, на своїй землі, а ворог продовжує обстрілювати... Так насправді виглядає новина. А стосовно кількості обстрілів брешуть, як і за відсутність поранених.
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04.08.2020 11:17 Відповісти
Одначе на душі неспокійно, незабаром 24 серпня. якби не "поздоровили".
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04.08.2020 12:31 Відповісти
ага одни травмированные, главное что бы вазелина всем хватило.
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04.08.2020 13:05 Відповісти
казати правду про вбитих заборонено. кругом зебільний піздежжж
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04.08.2020 13:30 Відповісти
А если посмотреть на ето с другой стороны, со стороны врага, зачем ***** сегодня не стреляет, при етом росийские боевики усиленно завозятся в Украину вместе с боевой техникой? Кого или что он прикрывает?
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04.08.2020 14:13 Відповісти
постріли, обстріли - це порошення перемир'я. Кого з рос-терористичних військ кинуто в тєрновий кущ?
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04.08.2020 16:07 Відповісти
зраадааа. вы фсё врётииии.
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04.08.2020 20:13 Відповісти
 
 