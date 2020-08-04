Дев'яту добу поспіль на Донбасі втрат серед українських воїнів немає. Найманці РФ відкривали вогонь біля чотирьох населених пунктів, - штаб ОС

Дев'яту добу поспіль, від початку набуття чинності режиму припинення вогню, бойових втрат і поранених зі складу Об'єднаних сил немає. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцeнтр ОС у Facebook.

За даними штабу, за минулу добу зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації: "Зокрема, зранку один провокативний постріл зі станкового протитанкового гранатомета ворог здійснив біля Південного, а в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар’їнки. Ще один постріл із підствольного гранатомета пролунав поблизу Майорська. На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався повною мірою. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали".



Зазначається, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.



Від початку поточної доби зафіксовано одну провокацію з боку ворога: "Посеред ночі противник здійснив один постріл із підствольного гранатомета біля населеного пункту Піски. У відповідь на провокацію наші захисники вогонь не відкривали. Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами".

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Також повідомляється, що крім українських військовослужбовців, у районі проведення операції належно виконують свої завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил.



Зокрема, 40 невідомих вибухових пристроїв знайшли підрозділи ДСНС під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу. Загалом за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за минулу добу було проведено розмінування на площі майже 2 га.



Всього від початку проведення ООС піротехнічні підрозділи обстежили 8000 га території та 23 га акваторії, вилучили та знешкодили понад 45 000 вибухонебезпечних предметів.



За заявками місцевих адміністрацій, рятувальники Об’єднаних Сил ремонтують пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів попередніх років будинки, виконуючи роботи різного ступеня важкості. Від початку проведення ООС було відновлено 890 таких будинків.



На контрольних пунктах виїзду-виїзду особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу понад 40 громадянам України.

Також пожежники зі складу Об’єднаних Сил за добу загасили 21 пожежу.



