Водій BMW на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу і врізався в Skoda: одна людина загинула, четверо постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Смертельна ДТП сталася під Києвом на трасі між Крюківщиною і Тарасівкою, одна людина загинула.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео ДТП виклав у YouTube канал "Безпечна Київщина".

ДТП сталася ввечері 3 серпня між автомобілями BMW і Skoda. Водій першого на великій швидкості не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу руху, де в цей момент проїжджав автомобіль Skoda.

Після зіткнення пасажир BMW загинув на місці. Також постраждали пасажири автомобіля Skoda - всі вони були госпіталізовані.

"Унаслідок ДТП: 4 постраждалих і один труп", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на місці події були присутні 3 екіпажі швидкої допомоги та один екіпаж поліції. Була надана допомога швидкої допомоги та регулювання потоку автомобілів.

Як пише ДТП.kiev.ua, водій BMW, попередньо, був під впливом наркотиків і на шаленій швидкості вилетів на зустрічну смугу, врізавшись в автомобіль Skoda.

"Пасажир "бехи" помер миттєво, його тіло затисло в салоні, саме на правий бік припав сильний удар. Skoda перетворилася на купу металу і вилетіла з дороги.

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