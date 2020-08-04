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Новини ДТП
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Водій BMW на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу і врізався в Skoda: одна людина загинула, четверо постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Смертельна ДТП сталася під Києвом на трасі між Крюківщиною і Тарасівкою, одна людина загинула.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео ДТП виклав у YouTube канал "Безпечна Київщина".

ДТП сталася ввечері 3 серпня між автомобілями BMW і Skoda. Водій першого на великій швидкості не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу руху, де в цей момент проїжджав автомобіль Skoda.

Після зіткнення пасажир BMW загинув на місці. Також постраждали пасажири автомобіля Skoda - всі вони були госпіталізовані.

"Унаслідок ДТП: 4 постраждалих і один труп", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на місці події були присутні 3 екіпажі швидкої допомоги та один екіпаж поліції. Була надана допомога швидкої допомоги та регулювання потоку автомобілів.

Як пише ДТП.kiev.ua,  водій BMW, попередньо, був під впливом наркотиків і на шаленій швидкості вилетів на зустрічну смугу, врізавшись в автомобіль Skoda.

"Пасажир "бехи" помер миттєво, його тіло затисло в салоні, саме на правий бік припав сильний удар. Skoda перетворилася на купу металу і вилетіла з дороги.

Також дивіться: Чотири людини загинули, одну травмовано внаслідок ДТП на Київщині, - ДСНС. ФОТО

Водій BMW на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу і врізався в Skoda: одна людина загинула, четверо постраждали 01
Водій BMW на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу і врізався в Skoda: одна людина загинула, четверо постраждали 02
Водій BMW на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу і врізався в Skoda: одна людина загинула, четверо постраждали 03
Водій BMW на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу і врізався в Skoda: одна людина загинула, четверо постраждали 04

Автор: 

ДТП (4483) Київська область (4103)


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Топ коментарі
+25
надо было в фуру ехать, она большая ей пофиг. А шкоду жалко.
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04.08.2020 08:01 Відповісти
+21
Виновников-нариков надо пристреливать на месте.
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04.08.2020 08:00 Відповісти
+15
БМВ головного мозга
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04.08.2020 07:54 Відповісти
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БМВ головного мозга
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04.08.2020 07:54 Відповісти
пля, я с вас угораю! в стране каждый день "хундай головного мозга", "шкода головного мозга", "лексус головного мозга", "таврия головного мозга", "рено головного мозга", "пешеход головного мозга", "мопедист головного мозга", "избиратель головного мозга", "аваков головного мозга"
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04.08.2020 09:28 Відповісти
этот металлолом перестал быть бмв лет 30 назад. А по самому дтп, так схватил правой стороной обочиу и выбросило на встречную полосу, он же заднеприводный.
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04.08.2020 10:41 Відповісти
Чистый дурачек,успел
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04.08.2020 08:00 Відповісти
Виновников-нариков надо пристреливать на месте.
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04.08.2020 08:00 Відповісти
надо было в фуру ехать, она большая ей пофиг. А шкоду жалко.
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04.08.2020 08:01 Відповісти
Людей шкода , добре , що той здох - більше нікого не вб'є .
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04.08.2020 09:17 Відповісти
Здох не той… Хоч тих, хто їздить з наркоманами, якось не шкода...
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04.08.2020 10:21 Відповісти
дрифтинг пати-бинго
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04.08.2020 08:07 Відповісти
Летіли біба і боба...
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04.08.2020 08:09 Відповісти
Летів тільки біба. Він і скопитився
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04.08.2020 09:57 Відповісти
какие-то новости пошли однообразные на Цензоре. каждый день одно и то же - ДТП, ковидла, обстрелов нет, теракт. кстати, а сегодня будет продолжение сериальчика "как я ловил террористов" от Арсенборисыча?
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04.08.2020 08:10 Відповісти
таки да.. треба писати виключно про житіє Петра Святого!!!
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04.08.2020 08:16 Відповісти
снова тебе Порох в трусы насрал? ты бы к доктору сходил, что-ли...
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04.08.2020 08:37 Відповісти
А тебе доктор уже помог?
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04.08.2020 08:44 Відповісти
я недержанием, в отличие от вас, упоротых, не страдаю. так что, взялись за ручки, и к доктору.
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04.08.2020 09:10 Відповісти
ты шо? бог не писает и не какает!
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04.08.2020 09:34 Відповісти
Можливо. Бо ваше життя, 73% довб.бів тупих, порядком підза.бало...
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04.08.2020 09:19 Відповісти
Не лайтеся , нам разом ще ворога вирізати .
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04.08.2020 09:19 Відповісти
лечись, дурак
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04.08.2020 10:21 Відповісти
Быдло решило что законы физики это для лохофф.
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04.08.2020 08:12 Відповісти
Да уж, основной закон физики для автомобилистов "Быстро едешь-медленно понесут" сработал.
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04.08.2020 08:24 Відповісти
Автомобили БМВ хорошие,но по странному стечению обстоятельств их покупают в основном олигофрены.
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04.08.2020 08:17 Відповісти
Tesla i BYD - найкращі , бмв - гівно , навіть електричні . Ін май хоум опініон .
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04.08.2020 09:21 Відповісти
никому не повторяй больше эту чушь
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04.08.2020 09:30 Відповісти
humble opinion
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04.08.2020 09:46 Відповісти
хоум опініон... блин((
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04.08.2020 10:23 Відповісти
И в селе уже камер наставили! Скоро и посцать в лесу под деревом незамеченным не выйдет!
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04.08.2020 08:19 Відповісти
Номера быстро сняли
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04.08.2020 08:23 Відповісти
Думаете кто то из олигархов или прокуроров ехал что номера поснимали?
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04.08.2020 08:26 Відповісти
удар не хілий, могли злетіти...
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04.08.2020 09:22 Відповісти
задутый унучёк прокурора летел с белым носиком ))) но не долго, жалко людей и шкоду, а нарики та шоб вы все попередохли вместе с вашим задутым клоуном))
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04.08.2020 11:59 Відповісти
От удара бляха улетела на родину в Литву или Польшу.
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04.08.2020 08:36 Відповісти
Походу за рулем был пасажир.
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04.08.2020 08:26 Відповісти
Понты пафос скорость и порошок... Результат предсказуем....
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04.08.2020 08:30 Відповісти
Идиоты на дорогах!
Решили покончить жизнь самоубийством? Не нужно калечить окружающих!
Прыгайте со скалы, а лучше ремонтируйте ядерный реактор ...
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04.08.2020 08:58 Відповісти
Походу щоденні десятки ДТП за участі швидкісних упоротих дибілів-водіїв, гірше всякого COVIDу......войни не треба(((((
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04.08.2020 09:24 Відповісти
Дорога без обочины, однорядка, зацепил песок и понесло. Эти дороги на Жигули рассчитаны.
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04.08.2020 09:31 Відповісти
эти дороги на 50 +20 км/ч рассчитаны. а не на 150, как этот летел.
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04.08.2020 09:57 Відповісти
Такое впечатление, что "слона то и не заметили", а слон в данном случае не высокая скорость БМВ, а плачевное состояние дороги и обочины. Заднее ведущее колесо бехи попало на песок в результате чего и произошло столкновение. Это конечно не извеняет водителя за превышение скорости. Когда несешся, как всравшийся и не оцениваешь качество дороги часто случается такое.
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04.08.2020 09:37 Відповісти
Именно скорость, а не дорога. Потому, что с вашей логикой можно ехать 150 по двору дома, а в случае аварии виновата дорога.
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04.08.2020 10:27 Відповісти
у опиатной зайцевой был виноват светофор, а ещё пешеходы лазили по тротуару, а могли сидеть дома или прятаться по подвалам когда наркоманка на болиде летит...
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04.08.2020 12:06 Відповісти
У меня такое ощущение, что через исправление ситуации с несоблюдением пдд, в головы безмозглых украинских водителей и других такихже пешеходов, велосипедистов, скутеристов, электросамокатчиков и тд можно вдолбить понятие о законности. Нужно только вывести наконец полицию туда, где она должна быть и дрючить, дрючить, жёстко и нещадно дрючить и штрафовать всех, чтобы запищали тонким голосом. Последнее время заметил такую штуку: велосипедисты выписывающие виражи между пешеходами, с детьми и без, гуляющими по тротуару, еще и сигналят в звонки чтобы их пропустили... Вообще, велосипедисты у нас в городе решили, что тротуар это их проезжая часть. Воистину от беспросветной тупости этот народ можно вылечить только жосткой и продолжительной вздрючкой, больше нет надежды ни на что. Как скоты.
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04.08.2020 12:27 Відповісти
Його в занос понесло ще до піску. Та і ніяка дорога гонжжжчиків не виправдовує.
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04.08.2020 11:13 Відповісти
Больной ублюдок. По такой дороге да на такой скорости лететь. А! Ну так он уже покойник...
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04.08.2020 10:20 Відповісти
Так, отож, мізків не було. Так що все йде за дідом Дарвіним...
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04.08.2020 10:26 Відповісти
кількість смертей в дтп пропорційна рівню корупції
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04.08.2020 10:47 Відповісти
И собака туда же смотреть... Прости Господи.
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04.08.2020 10:59 Відповісти
Фтовєврохалява, давай всі разом: от єслі би била двацитілєтняя інамарка, то всє билі би цели!
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04.08.2020 11:05 Відповісти
На нормальных дорогах личко с авакяшкой развесили камеры,теперь бмвшники вынуждены гонять хер знает по каким дорогам.
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04.08.2020 11:24 Відповісти
НАРОД , вот ВИДЕО как мы РЕАЛЬНО ездим !!!! ((((( что хотеть еще ??? вы думаете они хоть раз читали КОМЕНТЫ на ЦЕНЗОРЕ ???? едут ЛЮДИ , в машине играет музыка , о чем то хихикают ДЕТИ и тут ЧЕРТ идет на ТРОЙНОЙ обгон как в игральных автоматах !!! ЧЕРТ рушит жизни других ни в чем неповинных ЛЮДЕЙ , калечит их и ради чего ???? таких надо ВАЛИТЬ на месте !!!!! учтите, не дай Бог вам наступить на мой МОЗОЛЬ !!! я предупредил (((( надоели , ....ть !!!!
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04.08.2020 20:03 Відповісти
1500 тысяч смертей за ПОЛГОДА !!! ((((( тут только РАДИКАЛЬНО надо !!! в ООС где ВОЙНА и то в разы меньше !!! на ВОЙНЕ где боевое оружие , взрывы , обстрелы ???? писец , где ЦЕННОСТЬ вашей жизни ???? да хер с ней вашей , нахрена ЗАБИРАЕТЕ другие жизни ???? ((((
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04.08.2020 20:07 Відповісти
 
 