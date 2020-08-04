Кількість жертв COVID-19 у світі сягнула 697,2 тис. осіб, кількість інфікованих перевищила 18,4 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 4 серпня у світі зареєстрували 199 861 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4,3 тис. осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 18 446 498 випадків інфікування та 697 217 смертей через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих сягнула 158 929 (+568 за добу), хворих - 4 862 174 (+48 622 за добу).
На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 2 751 665 інфікованих (+17 988 за добу) і 94 702 (+572 за добу) летальні випадки.
Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 1 855 331 особа (+50 629 за добу), кількість смертей - 38 971 (+810 за добу).
У Росії 856 264 хворих (+5394 за добу) і 14 207 летальних випадків (+79 за добу).
Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там сягнула 516 862 осіб (+5377 за добу), кількість смертей - 8539 (+173 за добу).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=Nl4p_mUJudE
ау!!
"ваша" ТЕМА !!
«Вакцина будет доступна…, возможно, намного раньше конца года», - пообещал Трамп. Эксперты, уверяет NYT, «постоянно находятся под давлением со стороны Белого дома» и опасаются чрезвычайного одобрения вакцины до выборов 3 ноября.
США трудно справляться с проблемами, вызванными эпидемией, что усугубляется выборной кампанией, посетовал замглавы Совбеза Медведев.
Конечно, то ли дело РФ (861 тыс. заражений +5159). Всех забот - обезопасить от ковида туристов, в Сочи и Абхазии. Обнуление Путина провели, невзирая ни на какие цифры, вакцину уже сляпали. И РФПИ впаривает ее не только россиянам, но и Бразилии и Индии. А что? Чудо препарат Арфаварин 15 странам уже всучили. Хотя ВОЗ предупреждает, что лекарства от ковида, возможно, не будет никогда.