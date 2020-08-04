Кількість жертв COVID-19 у світі сягнула 697,2 тис. осіб, кількість інфікованих перевищила 18,4 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 4 серпня у світі зареєстрували 199 861 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4,3 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 18 446 498 випадків інфікування та 697 217 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих сягнула 158 929 (+568 за добу), хворих - 4 862 174 (+48 622 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​2 751 665 інфікованих (+17 988 за добу) і 94 702 (+572 за добу) летальні випадки.

Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 1 855 331 особа (+50 629 за добу), кількість смертей - 38 971 (+810 за добу).

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У Росії 856 264 хворих (+5394 за добу) і 14 207 летальних випадків (+79 за добу).

Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там сягнула 516 862 осіб (+5377 за добу), кількість смертей - 8539 (+173 за добу).