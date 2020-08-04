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Із 6 по 14 серпня на Либідській площі в Києві частково обмежать рух транспорту через ремонт, - КМДА. КАРТА

Із 6 по 14 серпня на Либідській площі в Києві частково обмежать рух транспорту через ремонт, - КМДА. КАРТА

У Києві на Либідській площі з 6 по 14 серпня буде частково обмежено рух транспорту у зв'язку з ремонтом дорожнього полотна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі КМДА.

"Із 20:00 6 серпня до 10:00 14 серпня на Либідській площі частково обмежать рух", - йдеться в повідомленні на сайті КМДА із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор".

Згідно з інформацією КК "Київавтодор", на Либідській площі дорожники розпочинають середній ремонт. Покриття оновлюватимуть на ділянці між бул. Дружби Народів і вул. Джона Маккейна.

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"У ніч проти 7 серпня розпочнуть знімати старе асфальтове покриття. Під час робіт рух буде частково обмежено", - уточнили в КМДА.

Із 6 по 14 серпня на Либідській площі в Києві частково обмежать рух транспорту через ремонт, - КМДА 01

Автор: 

дороги (3075) КМДА (2379) Київ (19683) ремонт (2322)


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Как ******* своими ремонтами в час пик, толку ноль бабки отмывают и пробки создают...
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04.08.2020 08:44 Відповісти
Движуха перед выборами мэра Киева.
После 25 октября попустит.
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04.08.2020 08:49 Відповісти
Опять пробки......
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04.08.2020 09:50 Відповісти
Кличко 4 года ничего не делал. Только разворовывал со своими любыми друзями. А за год до выборов развернул бурную деятельность. Везде поперекрывал движение. Создает иллюзию активных работ. Если победит на выборах, то опять 4 года ничего делать не будет, только разворовывать.

Впервые в истории Киева за 7 лет ни одной станции метро не построили. Последнюю станцию метро открывала еще "злочинна влада" в 2013 году.
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04.08.2020 11:12 Відповісти
 
 