Із 6 по 14 серпня на Либідській площі в Києві частково обмежать рух транспорту через ремонт, - КМДА. КАРТА

У Києві на Либідській площі з 6 по 14 серпня буде частково обмежено рух транспорту у зв'язку з ремонтом дорожнього полотна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі КМДА.

"Із 20:00 6 серпня до 10:00 14 серпня на Либідській площі частково обмежать рух", - йдеться в повідомленні на сайті КМДА із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор".

Згідно з інформацією КК "Київавтодор", на Либідській площі дорожники розпочинають середній ремонт. Покриття оновлюватимуть на ділянці між бул. Дружби Народів і вул. Джона Маккейна.

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"У ніч проти 7 серпня розпочнуть знімати старе асфальтове покриття. Під час робіт рух буде частково обмежено", - уточнили в КМДА.