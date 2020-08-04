Із 6 по 14 серпня на Либідській площі в Києві частково обмежать рух транспорту через ремонт, - КМДА. КАРТА
У Києві на Либідській площі з 6 по 14 серпня буде частково обмежено рух транспорту у зв'язку з ремонтом дорожнього полотна
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі КМДА.
"Із 20:00 6 серпня до 10:00 14 серпня на Либідській площі частково обмежать рух", - йдеться в повідомленні на сайті КМДА із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор".
Згідно з інформацією КК "Київавтодор", на Либідській площі дорожники розпочинають середній ремонт. Покриття оновлюватимуть на ділянці між бул. Дружби Народів і вул. Джона Маккейна.
"У ніч проти 7 серпня розпочнуть знімати старе асфальтове покриття. Під час робіт рух буде частково обмежено", - уточнили в КМДА.
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После 25 октября попустит.
Впервые в истории Киева за 7 лет ни одной станции метро не построили. Последнюю станцию метро открывала еще "злочинна влада" в 2013 году.