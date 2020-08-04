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Кількість інфікованих COVID-19 на Львівщині перевищила 10 тис. осіб, за добу - 146 нових випадків
За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 146 нових випадків захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 10 067 осіб, 273 особи померли, 2506 пацієнтів одужали.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1102 ПЛР-тести, з них 146 - позитивні. Серед них львів'ян - 27.
Нагадаємо, станом на ранок 3 серпня в Україні виявили 990 нових випадків COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 73 158 інфікованих.
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ось що значить ,Степанов, дебільна методика.
зі Столиці..
Не "даючи слова" регіонам..
Котрі у деяких питаннях краще володіють ситуацією(у даному випадку спосіб проведення карантину)..
Проблема всіх Міністерств у Києві.
ПРОБЛЕМА СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ всіх років Незалежності.
Коли ДОВБО...ОБИ ,ЗЛОДІЇ і негідники(навіть обрані) ПРОБУЮТЬ ПРАВИТИ з Столиці.
Більше ніж в Словаччині,Угорщині чи Фінляндії..
Померло .
Львівщина 273.
Норвегія 256
Греція 209
Литва 80