Кількість інфікованих COVID-19 на Львівщині перевищила 10 тис. осіб, за добу - 146 нових випадків

За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 146 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 10 067 осіб, 273 особи померли, 2506 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1102 ПЛР-тести, з них 146 - позитивні. Серед них львів'ян - 27.

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Нагадаємо, станом на ранок 3 серпня в Україні виявили 990 нових випадків COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 73 158 інфікованих.