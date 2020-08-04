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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість інфікованих COVID-19 на Львівщині перевищила 10 тис. осіб, за добу - 146 нових випадків

Кількість інфікованих COVID-19 на Львівщині перевищила 10 тис. осіб, за добу - 146 нових випадків

За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 146 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 10 067 осіб, 273 особи померли, 2506 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1102 ПЛР-тести, з них 146 - позитивні. Серед них львів'ян - 27.

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Нагадаємо, станом на ранок 3 серпня в Україні виявили 990 нових випадків COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 73 158 інфікованих.

Кількість інфікованих COVID-19 на Львівщині перевищила 10 тис. осіб, за добу - 146 нових випадків 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2465)


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А на російсько-білорусському напрямку - тиша...
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04.08.2020 08:49 Відповісти
Львів не у червоній зоні,а Луцьк -так..

ось що значить ,Степанов, дебільна методика.
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04.08.2020 09:03 Відповісти
8 человек на 100 тысяч за семь дней для Львова порог 80 человек. И шо. Закрываем кого хотим так получается
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04.08.2020 09:25 Відповісти
ПРОБЛЕМА СТЕПАНОВА У ТОМУ,ЩО ВІН ПРОБУЄ ВСІХ "ЗАЧЕСАТИ " ПІД ОДИН ГРЕБІНЕЦЬ..
зі Столиці..
Не "даючи слова" регіонам..
Котрі у деяких питаннях краще володіють ситуацією(у даному випадку спосіб проведення карантину)..

Проблема всіх Міністерств у Києві.
ПРОБЛЕМА СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ всіх років Незалежності.
Коли ДОВБО...ОБИ ,ЗЛОДІЇ і негідники(навіть обрані) ПРОБУЮТЬ ПРАВИТИ з Столиці.
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04.08.2020 10:16 Відповісти
У Львові майже 800 тисяч офіційних населення. Луцьк 200 з хвостиком тисяч. Є різниця?
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04.08.2020 12:26 Відповісти
27 нових інфікованих у Львові.
Більше ніж в Словаччині,Угорщині чи Фінляндії..
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04.08.2020 09:07 Відповісти
для порівняння..
Померло .

Львівщина 273.
Норвегія 256
Греція 209
Литва 80
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04.08.2020 09:10 Відповісти
 
 