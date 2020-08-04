За добу в Україні виявили 1061 новий випадок COVID-19, померли 26 осіб, загалом - 74 219 інфікованих. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

Станом на ранок 4 серпня в Україні лабораторно підтверджено 1061 новий випадок захворювання на коронавірус, 26 осіб померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок вівторка 74 219 осіб, видужали - 40 613, померли від початку пандемії через COVID-19 1764 особи.

Нині в Україні на COVID-19 хворіють 31 842 особи.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (146), в Харківській області (143), в Івано-Франківській області (127) в Києві (108)

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