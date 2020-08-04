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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні виявили 1061 новий випадок COVID-19, померли 26 осіб, загалом - 74 219 інфікованих. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

За добу в Україні виявили 1061 новий випадок COVID-19, померли 26 осіб, загалом - 74 219 інфікованих. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

Станом на ранок 4 серпня в Україні лабораторно підтверджено 1061 новий випадок захворювання на коронавірус, 26 осіб померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок вівторка 74 219 осіб, видужали - 40 613, померли від початку пандемії через COVID-19 1764 особи.

Нині в Україні на COVID-19 хворіють 31 842 особи.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (146), в Харківській області (143), в Івано-Франківській області (127) в Києві (108)

Читайте також: Універсальна зброя від COVID-19 може і не з'явитися, - глава ВООЗ Гебреєсус

За добу в Україні виявили 1061 новий випадок COVID-19, померли 26 осіб, загалом - 74 219 інфікованих 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Они этими данными крутят , как цыган солнцем.
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04.08.2020 09:00 Відповісти
+6
поговаривают что в украине занятых меньше 1% аппаратов ИВЛ ... от знакомых медсестер только слышу шо "говимся ... ни одного коронавирусника в очи не бачилы" ... и от многих слышу шо корона была ... с конца ноября по февраль .. даже сам знаю тех кто в тот период переболел 2х сторонней пневмонией... а сейчас мне кажется просто шо шмаркля захочет списать свои поражения на пандемию и боиться протестов против себя (снимет пандемию сразу после местных).. ничего не утверждаю .. говорю то что знаю
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04.08.2020 09:11 Відповісти
+6
Кручу цифрами верчу, на#бать хочу.
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04.08.2020 09:18 Відповісти
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Что то подозрительно мало
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04.08.2020 08:53 Відповісти
Они этими данными крутят , как цыган солнцем.
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04.08.2020 09:00 Відповісти
Зачем и кто?
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04.08.2020 09:09 Відповісти
А зачем в СССР грипп прятали под ОРВИ ?
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04.08.2020 09:15 Відповісти
А шо, прятали? Зачем и кто?
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04.08.2020 09:31 Відповісти
Детский вопрос. Можно под флагом борьбы с пандемией и Конституцию нарушать, бабло пилить, на карантин неугодные города и целые области закрывать. А еще протесты, акции разные запрещать. В Коблево была вспышка, и что? Кроме шалмана, где все началось ничего не закрыли, а Тернополь и Луцк, два областных центра и на карантин. Нормально
За добу в Україні виявили 1061 новий випадок COVID-19, померли 26 осіб, загалом - 74 219 інфікованих - Цензор.НЕТ 6461
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04.08.2020 09:35 Відповісти
А чем эти великие центры протестных акций и сосредоточия детей заробитчан так неугодны властям?
Было решение Конституционного, ЕСПЧ или хотя бы админсуда киевского окружного по поводу "нарушений" Конституции? Или вы, Фрол великий юрист-трактователь Конституции?
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04.08.2020 09:48 Відповісти
У меня нет времени учить всяких пустозвонов азбуке. Почитай решение суда о роспуске ВР 8-го созыва. А приговоров суда будет много. И Ростов не спасет
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04.08.2020 10:20 Відповісти
"Чув дзвін..."!
При чем тут "приговоры", сильно занятый грамотей? Я говорил о решениях Коституционного или админ. судов. Учить он азбуке собрался. За десятки лет практики я тысячи решений получал. Без всяких приговоров и ростовов. А языком молоть у нас сейчас все мастера...
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04.08.2020 10:42 Відповісти
Сразу насчет западных областей - чем неугодны
https://static.apostrophe.ua/uploads/image/30ad8ed664516303ca1b41dcb8f0d12c.jpg (как я вижу)

у нас что с судами все идеально ... они абсолютно честны и независимы??? ... я понимаю что опытный юрист с 30 летним стажем скажет "наши поезда самые поездатые ... ". Он просто по другому не видел как может быть и все смотрит через розовые очки своей профессии. ЕСПЧ и другие международные слишком медлительные ... они не вкурсе ситуации да и не сильно хотят в такую сложнодоказуемую мелочь вникать .. а с нашими и так все понятно ... думаю когда нибудь мудрый нарит (когда телевизор отключат) прозреет и перестроит всю судовую ..
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04.08.2020 11:01 Відповісти
Не будем ничего обжаловать, на хера те суды, будем просто быковать! Больше "народных республик", хороших и разных.
Умные на чужих ошибках учатся...
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04.08.2020 14:57 Відповісти
я не говорил такого ... в моих словах есть хоть одно слово о том что не нужно делать все по закону ?? я говорил что суды не идеальны ... или всеже Ганс Христиан Андерсон???
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05.08.2020 09:07 Відповісти
Так ,а чего вы глупцом прикидываетесь, с таким то умом и образованием?

За добу в Україні виявили 1061 новий випадок COVID-19, померли 26 осіб, загалом - 74 219 інфікованих - Цензор.НЕТ 8535 https://censor.net/user/244612

Они этими данными крутят , как цыган солнцем.
https://censor.net/comments/locate/3211742/019214cd-f212-7279-b950-57aad7c564c0https://censor.net/user/148804

Зачем и кто?

Крутят цифрами многие, начиная с зав.инфекционными отделениями а и главврачами опорных больниц и так далее до самого верха. Зачем? Глупый вопрос . В двух словах : деньги и власть
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04.08.2020 12:24 Відповісти
UPD. Упс изменили цифру, вначале до 700 було))
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04.08.2020 09:28 Відповісти
У Львові знову утворилась "черга" тестів у Лабораторію
1000..

тому"менше"інфікованих..
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04.08.2020 10:02 Відповісти
Кругом одна брехня на дрехні і брехньою поганяє!.. Вже й на собак малюють циферію і в них "корона", але собачо-кусача присмаку земноводних... жидів
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04.08.2020 17:28 Відповісти
кОРОНАБЕССИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ....
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04.08.2020 09:06 Відповісти
Новых случаев 1061, умерло 26. Редакторы исправьте
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04.08.2020 09:07 Відповісти
За добу в Україні виявили 692 нові випадки COVID-19, померли 20 осіб, загалом - 73 850 інфікованих - Цензор.НЕТ 7061
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04.08.2020 09:07 Відповісти
"...и шутки ваши дурацкие"
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04.08.2020 09:32 Відповісти
https://m-covid19.rnbo.gov.ua/table
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04.08.2020 09:08 Відповісти
))только было 690 уже 1061, наперстки
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04.08.2020 09:09 Відповісти
Де було?
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04.08.2020 09:15 Відповісти
де, де. Очi розуй. "Отметим, ранее на https://covid19.rnbo.gov.ua/ сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО была обнародована информация, что по состоянию на утро 4 августа в Украине лабораторно подтверждены 692 новых случая заболевания коронавирусом"
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04.08.2020 09:19 Відповісти
И укр правда и другие ресурсы также выдавали ранее сегодня утром 692,откуда такая именно цифра с потолка? Потом поменяли
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04.08.2020 09:26 Відповісти
Дійсно.. з даним ФАКТОМ зміни статистики щось не так..
Але можливо справді була ТЕХНІЧНА пОМИЛКА..

ЯКЩО ВЖЕ 1200,ТО НЕ МОГЛО БУТИ 600-700
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04.08.2020 10:04 Відповісти
Решили не сбавлять обороты 692 на 1061 за пол часа,только не надо говорить ошибка,так как ранее и позавчера у нас иаких цифр не было,статитстика точная наука если ей конечно не фальсифицировать,стадо держать на коротком поводке
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04.08.2020 09:29 Відповісти
поговаривают что в украине занятых меньше 1% аппаратов ИВЛ ... от знакомых медсестер только слышу шо "говимся ... ни одного коронавирусника в очи не бачилы" ... и от многих слышу шо корона была ... с конца ноября по февраль .. даже сам знаю тех кто в тот период переболел 2х сторонней пневмонией... а сейчас мне кажется просто шо шмаркля захочет списать свои поражения на пандемию и боиться протестов против себя (снимет пандемию сразу после местных).. ничего не утверждаю .. говорю то что знаю
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04.08.2020 09:11 Відповісти
У знакомой поднялась температура до почти 38.Она,боясь коронавируса, позвонила авторитетному знакомому врачу,которая сама успешно переболела на самоизоляции Можно ли мне сделать ПЦР тест в инфекционке или Интосане? Ответ такой В инфекционку можно попасть по скорой,на там кровати в 2 яруса и если ты лёгкая,то станешь тяжёлой.А в Интосане все врачи переболели.В итоге она нашла где то иное место.Вроде бы здорова и температуры нет.
Вот так в Одессе поговаривают.
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04.08.2020 11:21 Відповісти
грандиозное нае.алово это все
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04.08.2020 09:11 Відповісти
Кручу цифрами верчу, на#бать хочу.
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04.08.2020 09:18 Відповісти
Раньше верили в коммунизм,сегодня верят в это дерьмо...главное реклама...двигатель торговли...
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04.08.2020 09:18 Відповісти
скоро подгонят "целебную" вакцинку и бизнес наладится.
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04.08.2020 09:20 Відповісти
Он уже давно наладился на масках, санитайзерах и тестах, многократно переплюнув по доходности даже наркомафию.
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04.08.2020 13:57 Відповісти
За два месяца в Украине умерли 100,7 тыс. человек, из них 68,5 тыс. от болезней системы кровообращения, - Госстат

Почемуто людей с лишним весом и тем кому за 50 не обязали ходить днем летом в панамке
https://censor.net/news/3192048/za_dva_mesyatsa_v_ukraine_umerli_1007_tys_chelovek_iz_nih_685_tys_ot_bolezneyi_sistemy_krovoobrascheniya
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04.08.2020 09:19 Відповісти
Панамки Минздрав выдавать будет ?
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04.08.2020 09:36 Відповісти
та как заходишь в эпицентр ... там есть такие большие корзинки "все по 28" разделяющие два встречных пешеходных потока... там и панамки там и вьетнамки и прочая фигована на случай природных катаклизмов ... спецбортом доставляют .. президент встречает
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04.08.2020 10:46 Відповісти
Раньше брехало СОВИНФФОРМБЮРО голосом Левитана типа громим немецких оккупантов пачками,а потом выяснилось что немцы взяли в плен 4 миллиона солдат РКККА из 6 на 22 июня 1941 года,остальные 2 миллиона разбежались по лесам болотам....дедываевалы блин...
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04.08.2020 09:24 Відповісти
это точно, тяжело им было, но выстояли деды.
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04.08.2020 09:49 Відповісти
СМИ как-то должны договориться, какую цифру давать. Сегодня уже читал 682, 692 и 1061.
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04.08.2020 09:55 Відповісти
Україна по заражуваності довший час "на плато,кОТРЕ ПОСТІЙНО РОСТЕ.600..800..1000..1200
."відносний" успіх Лахті і підігрючим йому "дурантинофілам".
Тому відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.


ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.


https://censor.net/ua/user/201477

Раньше верили в коммунизм,сегодня верят в это дерьмо

ua Татьяна Лавренко(***зверніть увагу,спрощена,"дитяча" українська мова,коли спроба написати "від себе")
раби не розуміють, вони роблять так, як наказав їм пан
завтра скажуть відро на голові носити, вони бігом виконають

Максим Атаманюк 044e8751
Обычный грипп. У моих родственников был коронавирус. Повышенная температура около недели.
ua Саша Полтава
Известный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких свидетельств смерти от нового коронавируса на этом континенте.
Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.


Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ua Cambridge English Teacher(***новачок,але відразу розпочав з посилання на якогось "колорада")
ПЦР тесты, в отличие от всех остальных официально признанных медицинских тестов, не прошли обязательную гос сертификацию (а как они пройдут, если показывают наличие коронавирусов везде?) в Германии https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
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04.08.2020 10:09 Відповісти
Вопрос на засыпку ? Кто из вас реально встречал этот COVID-19 ? Я пока не встречал и не у родных ни у знакомых ,ни совсем в жизни. Пневмонию да,в январе простудился ,переболел дома,соседка-медсестра колола антибиотики.
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04.08.2020 10:31 Відповісти
У меня знакомые, вся семья, заболели ещё в начале мая. До сих пор сидят дома на самоизоляции, тесты всё время дают положительный результат. Мужик похудел на 30кг, выглядит как ходячий скелет, но то такое. А так просто чуть повышена температура, в районе 37-37.5, особо ничего не болит и ничего не отваливается. У детей (ну как детей, великовозрастных балбесов) счастье - круглыми сутками шпилят в онлайн игрушки.
Где заразились - совершенно без понятия, особо никуда не ездили.
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04.08.2020 12:56 Відповісти
Я не можу повірити (правда, я не медик), що стільки часу - позитивні тести. Ви не припускаєте, що вони - недоброякісні ? фальшиві ?
А розгорнутий аналіз крові Ваш знайомий (той, що так схуд) здавав ? І інші ?
Бо щось то дуже підозріло виглядає.
Хай вони одужують швидше, але треба перевіритися добре і, крім крові. Щоб, не дай Бог, не пропустити щось інше.

У мене клієнт перехворів (банк), то в телефонному рандеву сказав, що - як сильний грип. Він сам - медбрат. Ніде не лежав, нічого не приймав - перейшло вдома за тиждень, другий - відходив.
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05.08.2020 03:12 Відповісти
Так то не я же болею, а что там они сдавали, что не сдавали, чем и от чего лечили - я лично не знаю. Могу спросить при случае. Знаю только, что их менты периодически проверяют на то, что они дома сидят, там такие штрафы, что у ментов просто крышу сносит от желания их уличить в нарушении. Знаю вот ещё, что к ним скорая ехать отказалась, когда они, получив результаты анализов, впали в истерику и начали туда звонить. Анализы забирать приезжает специальная машина со специальным доктором внутри, одетым, как космонавт, который собрался выходить на поверхность луны. Местные врачи из поликлиники, те, которые "семейный врач", к ним даже не приближаются и даже по телефону не хотят разговаривать. Так что, я подозреваю, что никто там их детально не осматривал и никаких дополнительных диагнозов не ставил.
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05.08.2020 03:26 Відповісти
От бачите. Поговоріть з ними. Бідні люди. Це неможливо так схуднути лише від вірусу. Може, людина вже від нервів, знаєте, психологічний фактор.
Це - жах. Тут є форумчанин, Ростислав Комарницький (латинкою), він перехворів (в лікарні лежав) і його батьки (вдома) - старші люди, без нічого особливого. Хочете, попитайте, він розказував, як у них протікало, як його шпиталізували.
Не хочу нічого припускати, але щоб не було так, щоб у того чоловіка на тлі цього дурдому, що їх не випускають і не оглядають, не проявилося щось інше ... І тоді може бути пізно.
Нехай вимагають, настоюють, звертаються, куди хочуть - кричать, виносять на публіку: але щоб його (і їх) забрали в медзаклад і зробили аналізи та обстеження.
Те, що коїться (по світу), коли людям відмовляють у наданні медичної допомоги через =привілейований та ексклюзивний= ковід - дико і є порушенням прав людини.
Знайомий розказував про свою родичку (вона в Європі живе, там підхопила вірус): нічого страшного, побула вдома - все.
У мене одна колега (з іншого відділення) захворіла ( в районі 40-ка, +-): була вдома, тижнів три-чотири, теж без якихось страшних температур чи симптомів, просто =недомогание=, день гірше, день краще. Потім назад на роботу.
Якщо б їх розібрало серйозно, то погано з ускладненнями їм би було вже давно, розумієте ?
А таке тривале протікання без яскраво виражених симптомів респіраторної інфекції - ну, я не знаю. Не вірю. При тому, що я - людина хвороблива і вразлива (мене розбирає геть і я =вмираю=), і то. Два роки тому я просто =кінчалася= від банальної стрептококової інфекції, реально лежала ниць і не ворушилася, бо не могла. Добре, що фармацевт сказав, що перші симптоми полегшення почнуть відчуватися через три дні ретельного прийому пеніциліну. То я рахувала ті дні. І справді - через три дні відчула, що десь трошечки краще, ледь-ледь. А через тиждень вже була на роботі. І віруси у нас теж поганючі тут (я вам писала раніше), ну, поваляюся тих самих три дні, ну, п*ять потемпературю - і до праці. Та й відчапую помаленьку потім, відновлююся місяць. Чи ще кашляю.
Задзвоніть людям, будь ласка. І обов*язково запитайте, що вони приймають, їдять, п*ють.
Вам - здоров*я.
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05.08.2020 04:02 Відповісти
Когда привели данные от о 600 заболевших, у бубочки начался приступ эпилепсии, пришлось спасать гидранта.
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04.08.2020 10:48 Відповісти
Мнение юриста по поводу этой статистики.
https://www.youtube.com/watch?v=BLGy0UUgCBU
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04.08.2020 13:58 Відповісти
Ви малюйте циферію, малюйте... Дивіться, щоб з вами так не сталося, як в 30-х роках минулого століття... Нічого під сонцем не має нового!!!
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04.08.2020 17:25 Відповісти
В Ісландії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії, Нідерландах, Японії, Новій Зеландії немає обов'язкового маскового режиму. Мабуть, влада там зовсім не піклується про своїх людей
Як же нам, українцям, "пощастило"!
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05.08.2020 01:32 Відповісти
В этих странах знают что такое дисциплина и как себя вести во время карантина. В той же Японии были добровольно отменены все массовые мероприятия, в основном прекратили занятия школы, закрыты музеи и кинотеатры, универмаги, многие другие магазины, рестораны, бары, все ночные клубы. Остающиеся заведения общепита закрываются в 20.00, а спиртное прекращают подавать еще на час раньше. Бизнес ведет себя послушно и ответственно.
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05.08.2020 07:33 Відповісти
ну, звичайно, якщо ти вважаєш особисто себе недорозвиненим, недолугим, недостатньо дисциплінованим, не можем втримати біля себе свою слину. щось не те з твоїм менталітетом чи дисципліною, то, будь ласка, носи масочку, це твоє право
але до чого тут інші? рекомендація носити маску на те і є рекомендацією, що від неї можна відмовитись
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05.08.2020 21:17 Відповісти
За добу в Україні виявили 1061 новий випадок COVID-19, померли 26 осіб, загалом - 74 219 інфікованих - Цензор.НЕТ 5816
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06.08.2020 07:24 Відповісти
просто порівняй Швецію без карантину і Україну з карантином, порівняй поточну статистику, там люди вже від ковіду майже не вмирають(не рахуючи, одного-двох 90-річних на тиждень, і ще не відомо, який справжній діагноз)

якщо ти не повний імбецил, ти зробиш правильні висновки
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05.08.2020 21:19 Відповісти
В этих странах знают что такое дисциплина и как себя вести во время карантина.
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06.08.2020 07:20 Відповісти
ще раз
якщо ти вважаєш особисто себе недорозвиненим, недолугим, недостатньо дисциплінованим, не можем втримати біля себе свою слину. щось не те з твоїм менталітетом чи дисципліною, то, будь ласка, носи масочку, це твоє право
але до чого тут інші? рекомендація носити маску на те і є рекомендацією, що від неї можна відмовитись
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06.08.2020 16:07 Відповісти
Как раз вот недоразвитые, глупые и недисциплинированные и не носят маски, им главное " назло бабушке отморозить уши". Показать свой, типа, протест правящему строю, даже если это граничит с идиотизмом. В Украине, как на всем постсовке существует три вида запрета:
1. Запрещено - для лохов.
2. Строго запрещено - для трусов.
3. Категорически запрещено - для остального населения, кроме членов правительства и депутатов всех мастей.
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06.08.2020 21:37 Відповісти
кожного року в Японії епідемії грипу, сенс в тих масках?
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06.08.2020 16:08 Відповісти
Поэтому и носят маски, потому как у них есть ум, память и сообразительность.
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06.08.2020 21:39 Відповісти


нема в цьому жодної логіки
маски ніяк не впливають на поширення ГРВІ
респіратори - так, але не маски
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07.08.2020 00:30 Відповісти
У нас в Мельбурне, столице штата Виктория, Австралия, достижение: 725 заразившихся за день. Столько еще не было.
И это, граждане, несмотря на то (а, может, благодаря тому ), что введены ограничения 4-го уровня и комендатский час, да такой, какого во 2-ю мировую не было.
Поскольку что-то как-то не работает военное положение, то надо бы нашему коммуняцкому Премьеру штата, Эндрюсу, еще какие "гайки завинтить", на запреты он мастак.
Вот только не знаю, какие, ведь по слухам, 5-го уровня ограничений вроде как и нет?
Раз магазины то уже, кроме продуктовых, все закрыли, может, подачу воды в дома отлючить?
Может, маски в домах/квартирах всем носить (такие советы эксперты в США уже давали)?
Может, перчатки резиновые надевать, выходя из дома?
Может, спать в резиновах трусах?
А, может, еще проще: полить весь Мельбурн с неба пентицидами и гербицидами, авось, вирус и окочурится вместе с населением?

Есть еще и такое мнение: запустить с Мельбурн Грету Тумблер, раз она пузырьки углеекислого газа, выходящие из земли видит, то наверняка узрит и макароновирус - и как "цап" его.
К слову, насчет глобального потепления: наша коммуняцкая газетка "The Age" пишет, что в Виктории самый холодный август за 45(!) лет, о, как "потеплело" то, ребята:
"'Melbourne is set for its coldest run of August days in 45 years after an Antarctic blast brought snow to the CBD".
Господи, никогда я еще так не мерзла, как в эту зиму.

Есть и иной метод, самый радикальный: всех коммуняк запустить в стратосферы, и можно без скафандров. Также, в дополнение, грохнуть Томогавком по штаб-квартире Бильдербергского клуба. И тогда, закончится и "пандемия" и глобальное "потепление" (то есть афера с карбон-кредитс).
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05.08.2020 07:23 Відповісти
В газете "The Australian" предлагают нарушителей "законов" от Эндрюса по макароновирусу в тюрьму сажать.
Зайчики, начните с министерши здравоохранения в правительстве Эндрюса, старухи Микакос, она вчера насс*ла в глаза сенаторам Ппарламента штата Виктория, отказавшись ответить хоть на один вопрос, заданный ей парламентариями по карантину.
В шате Виктория, зайчики лейбористкие, прокладки рептилоидные, нет никакиз законов больше, если министр ссыт в глаза парламентариям, которых, между прочим избрал электорат.
Вы, зайчили лейбористкие, законами подтираетесь - вот вам и ответка?
А знаете, зайчики, когда власть качается?
Вот как влась Йоси рябого качалась, когда Москву во 2-ю мировую были готовы фашистам сдавать?
А когда на запреты всякие населниение болт кладет, вот когда.
Когда не соблюдают никаких запретов И ГРАБЯТ МАГАЗИНЫ, А ПОЛИЦИЯ НЕ ВМЕШИВАЕТСЯ.
Скажите, зайчики, а что еще вы можете сделать, запугивая населние?
Может, публичные расстрелы введете?
Это может сработать, правда, недолго.
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05.08.2020 08:18 Відповісти
Святая инквизиция навела, в свое время, порядок в Европе.
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06.08.2020 07:22 Відповісти
Если Вы о сжигании ведьм, то это был метод ограничения рождаемости.
После эпидемии чумы, выкосившей население Европы, ведьм сжигали лениво, рождаемость ограничивать было незачем, население иссякло.
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06.08.2020 08:48 Відповісти
 
 