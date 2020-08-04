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За добу в Україні виявили 1061 новий випадок COVID-19, померли 26 осіб, загалом - 74 219 інфікованих. ІНФОГРАФІКА (оновлено)
Станом на ранок 4 серпня в Україні лабораторно підтверджено 1061 новий випадок захворювання на коронавірус, 26 осіб померли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок вівторка 74 219 осіб, видужали - 40 613, померли від початку пандемії через COVID-19 1764 особи.
Нині в Україні на COVID-19 хворіють 31 842 особи.
Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (146), в Харківській області (143), в Івано-Франківській області (127) в Києві (108)
Топ коментарі
+10 Leshek
показати весь коментар04.08.2020 09:00 Відповісти Посилання
+6 Андр Лука
показати весь коментар04.08.2020 09:11 Відповісти Посилання
+6 Gennadiy #466698
показати весь коментар04.08.2020 09:18 Відповісти Посилання
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Было решение Конституционного, ЕСПЧ или хотя бы админсуда киевского окружного по поводу "нарушений" Конституции? Или вы, Фрол великий юрист-трактователь Конституции?
При чем тут "приговоры", сильно занятый грамотей? Я говорил о решениях Коституционного или админ. судов. Учить он азбуке собрался. За десятки лет практики я тысячи решений получал. Без всяких приговоров и ростовов. А языком молоть у нас сейчас все мастера...
https://static.apostrophe.ua/uploads/image/30ad8ed664516303ca1b41dcb8f0d12c.jpg (как я вижу)
у нас что с судами все идеально ... они абсолютно честны и независимы??? ... я понимаю что опытный юрист с 30 летним стажем скажет "наши поезда самые поездатые ... ". Он просто по другому не видел как может быть и все смотрит через розовые очки своей профессии. ЕСПЧ и другие международные слишком медлительные ... они не вкурсе ситуации да и не сильно хотят в такую сложнодоказуемую мелочь вникать .. а с нашими и так все понятно ... думаю когда нибудь мудрый нарит (когда телевизор отключат) прозреет и перестроит всю судовую ..
Умные на чужих ошибках учатся...
https://censor.net/user/244612
Они этими данными крутят , как цыган солнцем.
https://censor.net/comments/locate/3211742/019214cd-f212-7279-b950-57aad7c564c0https://censor.net/user/148804
Зачем и кто?
Крутят цифрами многие, начиная с зав.инфекционными отделениями а и главврачами опорных больниц и так далее до самого верха. Зачем? Глупый вопрос . В двух словах : деньги и власть
1000..
тому"менше"інфікованих..
Але можливо справді була ТЕХНІЧНА пОМИЛКА..
ЯКЩО ВЖЕ 1200,ТО НЕ МОГЛО БУТИ 600-700
Вот так в Одессе поговаривают.
Почемуто людей с лишним весом и тем кому за 50 не обязали ходить днем летом в панамке
https://censor.net/news/3192048/za_dva_mesyatsa_v_ukraine_umerli_1007_tys_chelovek_iz_nih_685_tys_ot_bolezneyi_sistemy_krovoobrascheniya
."відносний" успіх Лахті і підігрючим йому "дурантинофілам".
Тому відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
https://censor.net/ua/user/201477
Раньше верили в коммунизм,сегодня верят в это дерьмо
ua Татьяна Лавренко(***зверніть увагу,спрощена,"дитяча" українська мова,коли спроба написати "від себе")
раби не розуміють, вони роблять так, як наказав їм пан
завтра скажуть відро на голові носити, вони бігом виконають
Максим Атаманюк 044e8751
Обычный грипп. У моих родственников был коронавирус. Повышенная температура около недели.
ua Саша Полтава
Известный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких свидетельств смерти от нового коронавируса на этом континенте.
Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ua Cambridge English Teacher(***новачок,але відразу розпочав з посилання на якогось "колорада")
ПЦР тесты, в отличие от всех остальных официально признанных медицинских тестов, не прошли обязательную гос сертификацию (а как они пройдут, если показывают наличие коронавирусов везде?) в Германии https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
Где заразились - совершенно без понятия, особо никуда не ездили.
А розгорнутий аналіз крові Ваш знайомий (той, що так схуд) здавав ? І інші ?
Бо щось то дуже підозріло виглядає.
Хай вони одужують швидше, але треба перевіритися добре і, крім крові. Щоб, не дай Бог, не пропустити щось інше.
У мене клієнт перехворів (банк), то в телефонному рандеву сказав, що - як сильний грип. Він сам - медбрат. Ніде не лежав, нічого не приймав - перейшло вдома за тиждень, другий - відходив.
Це - жах. Тут є форумчанин, Ростислав Комарницький (латинкою), він перехворів (в лікарні лежав) і його батьки (вдома) - старші люди, без нічого особливого. Хочете, попитайте, він розказував, як у них протікало, як його шпиталізували.
Не хочу нічого припускати, але щоб не було так, щоб у того чоловіка на тлі цього дурдому, що їх не випускають і не оглядають, не проявилося щось інше ... І тоді може бути пізно.
Нехай вимагають, настоюють, звертаються, куди хочуть - кричать, виносять на публіку: але щоб його (і їх) забрали в медзаклад і зробили аналізи та обстеження.
Те, що коїться (по світу), коли людям відмовляють у наданні медичної допомоги через =привілейований та ексклюзивний= ковід - дико і є порушенням прав людини.
Знайомий розказував про свою родичку (вона в Європі живе, там підхопила вірус): нічого страшного, побула вдома - все.
У мене одна колега (з іншого відділення) захворіла ( в районі 40-ка, +-): була вдома, тижнів три-чотири, теж без якихось страшних температур чи симптомів, просто =недомогание=, день гірше, день краще. Потім назад на роботу.
Якщо б їх розібрало серйозно, то погано з ускладненнями їм би було вже давно, розумієте ?
А таке тривале протікання без яскраво виражених симптомів респіраторної інфекції - ну, я не знаю. Не вірю. При тому, що я - людина хвороблива і вразлива (мене розбирає геть і я =вмираю=), і то. Два роки тому я просто =кінчалася= від банальної стрептококової інфекції, реально лежала ниць і не ворушилася, бо не могла. Добре, що фармацевт сказав, що перші симптоми полегшення почнуть відчуватися через три дні ретельного прийому пеніциліну. То я рахувала ті дні. І справді - через три дні відчула, що десь трошечки краще, ледь-ледь. А через тиждень вже була на роботі. І віруси у нас теж поганючі тут (я вам писала раніше), ну, поваляюся тих самих три дні, ну, п*ять потемпературю - і до праці. Та й відчапую помаленьку потім, відновлююся місяць. Чи ще кашляю.
Задзвоніть людям, будь ласка. І обов*язково запитайте, що вони приймають, їдять, п*ють.
Вам - здоров*я.
https://www.youtube.com/watch?v=BLGy0UUgCBU
Як же нам, українцям, "пощастило"!
але до чого тут інші? рекомендація носити маску на те і є рекомендацією, що від неї можна відмовитись
якщо ти не повний імбецил, ти зробиш правильні висновки
якщо ти вважаєш особисто себе недорозвиненим, недолугим, недостатньо дисциплінованим, не можем втримати біля себе свою слину. щось не те з твоїм менталітетом чи дисципліною, то, будь ласка, носи масочку, це твоє право
але до чого тут інші? рекомендація носити маску на те і є рекомендацією, що від неї можна відмовитись
1. Запрещено - для лохов.
2. Строго запрещено - для трусов.
3. Категорически запрещено - для остального населения, кроме членов правительства и депутатов всех мастей.
нема в цьому жодної логіки
маски ніяк не впливають на поширення ГРВІ
респіратори - так, але не маски
И это, граждане, несмотря на то (а, может, благодаря тому ), что введены ограничения 4-го уровня и комендатский час, да такой, какого во 2-ю мировую не было.
Поскольку что-то как-то не работает военное положение, то надо бы нашему коммуняцкому Премьеру штата, Эндрюсу, еще какие "гайки завинтить", на запреты он мастак.
Вот только не знаю, какие, ведь по слухам, 5-го уровня ограничений вроде как и нет?
Раз магазины то уже, кроме продуктовых, все закрыли, может, подачу воды в дома отлючить?
Может, маски в домах/квартирах всем носить (такие советы эксперты в США уже давали)?
Может, перчатки резиновые надевать, выходя из дома?
Может, спать в резиновах трусах?
А, может, еще проще: полить весь Мельбурн с неба пентицидами и гербицидами, авось, вирус и окочурится вместе с населением?
Есть еще и такое мнение: запустить с Мельбурн Грету Тумблер, раз она пузырьки углеекислого газа, выходящие из земли видит, то наверняка узрит и макароновирус - и как "цап" его.
К слову, насчет глобального потепления: наша коммуняцкая газетка "The Age" пишет, что в Виктории самый холодный август за 45(!) лет, о, как "потеплело" то, ребята:
"'Melbourne is set for its coldest run of August days in 45 years after an Antarctic blast brought snow to the CBD".
Господи, никогда я еще так не мерзла, как в эту зиму.
Есть и иной метод, самый радикальный: всех коммуняк запустить в стратосферы, и можно без скафандров. Также, в дополнение, грохнуть Томогавком по штаб-квартире Бильдербергского клуба. И тогда, закончится и "пандемия" и глобальное "потепление" (то есть афера с карбон-кредитс).
Зайчики, начните с министерши здравоохранения в правительстве Эндрюса, старухи Микакос, она вчера насс*ла в глаза сенаторам Ппарламента штата Виктория, отказавшись ответить хоть на один вопрос, заданный ей парламентариями по карантину.
В шате Виктория, зайчики лейбористкие, прокладки рептилоидные, нет никакиз законов больше, если министр ссыт в глаза парламентариям, которых, между прочим избрал электорат.
Вы, зайчили лейбористкие, законами подтираетесь - вот вам и ответка?
А знаете, зайчики, когда власть качается?
Вот как влась Йоси рябого качалась, когда Москву во 2-ю мировую были готовы фашистам сдавать?
А когда на запреты всякие населниение болт кладет, вот когда.
Когда не соблюдают никаких запретов И ГРАБЯТ МАГАЗИНЫ, А ПОЛИЦИЯ НЕ ВМЕШИВАЕТСЯ.
Скажите, зайчики, а что еще вы можете сделать, запугивая населние?
Может, публичные расстрелы введете?
Это может сработать, правда, недолго.
После эпидемии чумы, выкосившей население Европы, ведьм сжигали лениво, рождаемость ограничивать было незачем, население иссякло.