Пандемія COVID-19 порушила навчальний процес близько 1 млрд школярів і студентів у всьому світі, - генсек ООН Гутерреш

Близько 1 млрд студентів і школярів в 160 країнах світу не змогли отримувати освіту повною мірою через закриття навчальних закладів у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Генсек ООН попередив, що в зв'язку з цим світу загрожує "катастрофа поколінь", тому поновлення нормального навчального процесу має стати завданням номер один.

"Тепер ми стоїмо перед катастрофою поколінь, яка може розтратити незліченний людський потенціал, підірвати десятиліття прогресу і посилити вкорінену нерівність", - сказав Гутерреш.

Він підкреслив, що "як тільки поширення COVID-19 на місцях буде поставлено під контроль, повернення студентів у школи і навчальні заклади при дотриманні необхідних заходів безпеки повинно стати головним пріоритетом".

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Проте, за його словами, "консультації з батьками, опікунами, вчителями є основоположними" для ухвалення рішень.