Кількість активних хворих на COVID-19 зросла в 12 областях України та Києві, - РНБО

Кількість інфікованих COVID-19 за добу перевищила кількість осіб, які вилікувалися, в 12 із 24 областей України та в Києві, при цьому в Харківській області зафіксовано антирекорд: за добу в регіоні кількість хворих зросла на 108 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за добу зафіксовано у Львівській області (146), Харківській області (143), Івано-Франківській області (127) та в Києві (108).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 33 нові випадки захворювання на COVID-19 і 36 випадків одужання за добу, зараз в області хворіє 671 особа (на 3 менше за добу);

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- у Волинській області підтверджено 59 випадків захворювання, 2 - смерті і 65 - одужання, зараз хворіють 1064 особи (на 8 менше за добу);

- у Дніпропетровській області 21 новий випадок захворювання і 1 - смерті, зараз хворіє 313 осіб (на 20 більше за добу);

- у Донецькій області зафіксовано 5 нових випадків захворювання і 4 - одужання, зараз хворіє 230 осіб (на 1 більше за добу);

- у Житомирській області 19 осіб захворіли і 9 одужали за добу, зараз хворіє 435 осіб (на 10 більше);

- у Закарпатській області 66 нових випадків захворювання, 4 випадки смерті і 17 - одужання, зараз хворіють 3048 осіб (на 45 більше за добу);

- у Запорізькій області 5 нових хворих, 8 осіб одужали, зараз хворіє 209 осіб (на 3 менше за добу);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 127 нових випадків захворювання, 2 - смерті і 91 - одужання, зараз хворіють 3122 особи (на 34 більше за добу);

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- у Києві 108 нових випадків захворювання, 3 - смерті і 50 осіб одужали, зараз хворіє 5480 осіб (на 55 більше за добу);

- у Київській області 32 нових хворих, 1 людина померла і 49 - одужали, зараз хворіють 1046 осіб (на 18 менше за добу);

- у Кіровоградській області нових випадків захворювання і смерті за добу не виявлено, 4 особи одужали. Зараз хворіють 32 особи (на 4 менше за добу);

- у Луганській області 2 випадки захворювання і 2 - одужання, зараз, як і напередодні, хворіє 25 осіб;

- у Львівській області підтверджено 146 нових випадків захворювання на COVID-19, 6 випадків смерті та 101 випадок одужання, зараз хворіють 7288 осіб (на 39 більше за добу);

- у Миколаївській області 6 нових випадків захворювання і 16 - одужання, зараз хворіє 172 особи (на 10 менше за добу);

- в Одеській області 63 нові випадки захворювання та 1 - смерті за добу. Зараз хворіє 2142 особи (на 62 більше за добу);

- у Полтавській області 7 нових випадків захворювання і 6 - одужання, зараз хворіє 114 осіб (на 1 більше за добу);

- у Рівненській області 85 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 68 одужання, зараз хворіють 1356 осіб (на 15 більше за добу);

- у Сумській області 19 нових випадків захворювання і 22 - одужання, зараз хворіє 179 осіб (на 3 менше за добу);

- у Тернопільській області 8 нових випадків захворювання і 15 випадків одужання, зараз хворіють 1243 особи (на 7 менше за добу);

- у Харківській області 143 нові випадки захворювання, 2 - смерті і 33 - одужання, зараз хворіють 1673 особи (на 108 більше, ніж напередодні);

- у Херсонській області нових випадків захворювання і смерті за добу не виявлено, 2 людини одужали, зараз хворіє 18 осіб (на 2 менше, ніж напередодні);

- у Хмельницькій області 11 нових випадків захворювання, 1 смерті і 8 - одужання, зараз хворіють 226 осіб (на 2 більше за добу);

- у Черкаській області 1 людина захворіла і 13 одужали за добу, зараз хворіють 188 осіб (на 12 менше за добу);

- у Чернівецькій області 86 нових випадків захворювання, 1 смерті і 118 осіб одужали, зараз хворіє 1205 осіб (на 33 менше за добу);

- у Чернігівській області 9 нових випадків захворювання, зараз хворіє 363 люособидини (на 9 більше за добу).

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