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Новини
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Якщо хтось даватиме вказівки ВАКС, ми про це заявимо публічно, - глава суду Танасевич

Якщо хтось даватиме вказівки ВАКС, ми про це заявимо публічно, - глава суду Танасевич

Глава Вищого антикорупційного суду України Олена Танасевич запевняє, що ні на суддів, ні на неї особисто не здійснюється вплив або тиск, а якщо будуть надходити вказівки і рекомендації, то суд заявить про це публічно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, чи відчувають тиск або спроби впливу судді ВАКС з боку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури чи Національного антикорупційного бюро України.

Водночас Танасевич розповіла, що від керівника НАБУ "час від часу надходять листи з пропозиціями щодо організації роботи суду".

"Від цього ж заявника мало місце одне звернення з відомостями щодо ознак дисциплінарного правопорушення в діях працівника апарату, а також дві дисциплінарні скарги до Вищої ради правосуддя на дії суддів Вищого антикорупційного суду", - зазначила глава суду.

Також Танесевич наголосила, що це все - "робочі моменти, які вирішуються у передбачений законом спосіб, тому розцінювати їх як тиск або спроби впливу немає підстав".

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За її словами, від суддів ВАКС до Вищої ради правосуддя надійшло три повідомлення про втручання в діяльність, жодне з них не стосується співробітників САП або НАБУ.

"Що стосується інших органів державної влади (можливого їхнього впливу на суд. - Ред.), то слід констатувати відсутність будь-якого втручання в діяльність щодо здійснення правосуддя або якогось особливого ставлення до Вищого антикорупційного суду", - зазначила Танасевич.

Відповідаючи на запитання про те, чи дає їй особисто хто-небудь рекомендації або вказівки сприяти ухваленню того чи іншого рішення, глава ВАКС сказала: "Ні, такого немає і бути не повинно. Але життя дуже непередбачуване, тому щойно трапиться хоч щось схоже на вказівку чи рекомендацію, ми відразу заявимо про це публічно, що призведе до негайного звернення до Вищої ради правосуддя з відповідною заявою".

Автор: 

Антикорупційний суд ВАКС (1982) Танасевич Олена (13)


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Топ коментарі
+7
Мы поверили украинским судам мусорам, судьям,
Уря уря уря
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04.08.2020 10:03 Відповісти
+3
как же вы ****** своими пустоголовыми обещалками и трепом,на кого они вообще рассчитаны???вы как все в системе будете так же сосать и исполнять хотелки власть придержащих
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04.08.2020 10:21 Відповісти
+3
Лицемірство... довкола суцільне лицемірство...
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04.08.2020 10:36 Відповісти
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Мы поверили украинским судам мусорам, судьям,
Уря уря уря
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04.08.2020 10:03 Відповісти
как же вы ****** своими пустоголовыми обещалками и трепом,на кого они вообще рассчитаны???вы как все в системе будете так же сосать и исполнять хотелки власть придержащих
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04.08.2020 10:21 Відповісти
та эти даже указания судам давать не в состоянии, только языком чесать, конешно вы заявите, не о чем
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04.08.2020 10:23 Відповісти
Если кто-то будет давать указания ВАКС, мы об этом заявим публично.Так и напрашивается - мол мы сами с усами.Сами себе указание дадим.
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04.08.2020 10:30 Відповісти
Лицемірство... довкола суцільне лицемірство...
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04.08.2020 10:36 Відповісти
Это же просто аттракцион портновской шлюхощедрости какой-то . И все доложим и расскажем вам и ути-пути . Бл... Цирк мразей
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04.08.2020 10:38 Відповісти
Всі вищі суди потрібно тимчасово (50 років) розмістити подалі від України (Великобританія, Канада, Австралія кінець кінцем) і наймати суддів з суддівського корпусу тих країн. А свої суддівські кадри - повільно готувати.
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04.08.2020 10:43 Відповісти
Такого же мнения! Приводил в пример Сингапур. Там лет 10 или больше после независимости суды были Британскими. У нас,менталитет людей таков, что сколько не меняй судей- ничего не изменится. Другой вопрос- как это воплотить в жизнь?
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04.08.2020 10:57 Відповісти
никак. это и есть настоящий рубеж. восстанет всё криминальное кодло со своими холуями.
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05.08.2020 01:00 Відповісти
Спасибо что всё мне доходчиво обьяснила, бо я уже начал сомневаться. Теперь все сомнения развеяны и я опять от всего сердца верю украинским "судьям", "прокурорам", "депутатам" и "полиции".
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04.08.2020 10:56 Відповісти
вже - заявіть публічно.
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04.08.2020 11:15 Відповісти
смешно
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04.08.2020 12:56 Відповісти
Вы думаете её генетический код забыл что такое гешефт....
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04.08.2020 12:57 Відповісти
Ла ла ла а там муж имеет адвокатскую контору или сват так и работаем а потом покупаем квартиры и острова
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04.08.2020 13:04 Відповісти
А если получат огромную взятку, тоже заявят об этом?
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04.08.2020 14:06 Відповісти
В ВАКС избрали наиболее опытных, наиболее подготовленных, наиболее коррумпированных судей. Они и сами знают кого и как судить, за сколько отпускать. Какаие еще советы?
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04.08.2020 16:48 Відповісти
Суди в Україні можуть бути незалежні тільки якщо їх охороняє ФБР, Маршали США чи американські морськи пехотинці..і флот з авіаціею НАТО...
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04.08.2020 17:03 Відповісти
 
 