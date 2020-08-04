Якщо хтось даватиме вказівки ВАКС, ми про це заявимо публічно, - глава суду Танасевич

Глава Вищого антикорупційного суду України Олена Танасевич запевняє, що ні на суддів, ні на неї особисто не здійснюється вплив або тиск, а якщо будуть надходити вказівки і рекомендації, то суд заявить про це публічно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, чи відчувають тиск або спроби впливу судді ВАКС з боку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури чи Національного антикорупційного бюро України.

Водночас Танасевич розповіла, що від керівника НАБУ "час від часу надходять листи з пропозиціями щодо організації роботи суду".

"Від цього ж заявника мало місце одне звернення з відомостями щодо ознак дисциплінарного правопорушення в діях працівника апарату, а також дві дисциплінарні скарги до Вищої ради правосуддя на дії суддів Вищого антикорупційного суду", - зазначила глава суду.

Також Танесевич наголосила, що це все - "робочі моменти, які вирішуються у передбачений законом спосіб, тому розцінювати їх як тиск або спроби впливу немає підстав".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання голові ДСАУ Холоднюку, підозрюваному в захопленні державної влади

За її словами, від суддів ВАКС до Вищої ради правосуддя надійшло три повідомлення про втручання в діяльність, жодне з них не стосується співробітників САП або НАБУ.

"Що стосується інших органів державної влади (можливого їхнього впливу на суд. - Ред.), то слід констатувати відсутність будь-якого втручання в діяльність щодо здійснення правосуддя або якогось особливого ставлення до Вищого антикорупційного суду", - зазначила Танасевич.

Відповідаючи на запитання про те, чи дає їй особисто хто-небудь рекомендації або вказівки сприяти ухваленню того чи іншого рішення, глава ВАКС сказала: "Ні, такого немає і бути не повинно. Але життя дуже непередбачуване, тому щойно трапиться хоч щось схоже на вказівку чи рекомендацію, ми відразу заявимо про це публічно, що призведе до негайного звернення до Вищої ради правосуддя з відповідною заявою".