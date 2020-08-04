Терористові Карімову, який захопив відділення банку в Києві, повідомлено про підозру, - прокуратура
Громадянину Узбекистану Сухробу Карімову, який 3 серпня захопив відділення банку в центрі Києва, повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, і зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва громадянину Узбекистану, який погрожував вибухом в приміщенні банку в центрі Києва, повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, тобто загрозу вибуху, який створює небезпеку для життя людей з метою порушення громадської безпеки та привернення уваги громадськості до певних його поглядів (ч. 1 ст. 258 КК України).
Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: "Відповідне клопотання направлено на розгляд до Печерського районного суду столиці".
Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 у поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що у відділення, розташоване в БЦ "Леонардо", зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.
Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.
Поліція ввела в дію спецоперацію "Грім" і почала переговори з терористом. Незабаром стала відома особа зловмисника: це громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.
Бізнес-центр "Леонардо" повністю евакуювали.
Через кілька годин Карімова було затримано. Ніхто не постраждав. У СБУ повідомили, що у нього не було при собі вибухівки.
Якщо Карімова визнають осудним, то судитимуть за теракт, і йому загрожує до 10 років за ґратами.
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Не хватало нам, чтобы он ещё в ВР попал.
Взагалі, в мене часом складається враження, ніби до ВР спеціально набирають таких персонажів замість того, щоб тримати під пильним наглядом санітарів.
А ведь человек с рюкзаком или на велосипеде - потенциальный психопат, а человек с рюкзаком и на велосипеде - гарантированный идиот.