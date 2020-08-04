Терористові Карімову, який захопив відділення банку в Києві, повідомлено про підозру, - прокуратура

Громадянину Узбекистану Сухробу Карімову, який 3 серпня захопив відділення банку в центрі Києва, повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, і зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва громадянину Узбекистану, який погрожував вибухом в приміщенні банку в центрі Києва, повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, тобто загрозу вибуху, який створює небезпеку для життя людей з метою порушення громадської безпеки та привернення уваги громадськості до певних його поглядів (ч. 1 ст. 258 КК України).

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: "Відповідне клопотання направлено на розгляд до Печерського районного суду столиці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фото з банку - різні жінки, бо терорист погодився відпустити всіх, крім однієї співробітниці, - СБУ

Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 у поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що у відділення, розташоване в БЦ "Леонардо", зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Поліція ввела в дію спецоперацію "Грім" і почала переговори з терористом. Незабаром стала відома особа зловмисника: це громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.

Бізнес-центр "Леонардо" повністю евакуювали.

Через кілька годин Карімова було затримано. Ніхто не постраждав. У СБУ повідомили, що у нього не було при собі вибухівки.

Якщо Карімова визнають осудним, то судитимуть за теракт, і йому загрожує до 10 років за ґратами.