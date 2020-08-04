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Новини
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Терористові Карімову, який захопив відділення банку в Києві, повідомлено про підозру, - прокуратура

Терористові Карімову, який захопив відділення банку в Києві, повідомлено про підозру, - прокуратура

Громадянину Узбекистану Сухробу Карімову, який 3 серпня захопив відділення банку в центрі Києва, повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, і зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва громадянину Узбекистану, який погрожував вибухом в приміщенні банку в центрі Києва, повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, тобто загрозу вибуху, який створює небезпеку для життя людей з метою порушення громадської безпеки та привернення уваги громадськості до певних його поглядів (ч. 1 ст. 258 КК України).

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: "Відповідне клопотання направлено на розгляд до Печерського районного суду столиці".

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Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 у поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що у відділення, розташоване в БЦ "Леонардо", зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Поліція ввела в дію спецоперацію "Грім" і почала переговори з терористом. Незабаром стала відома особа зловмисника: це громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.

Бізнес-центр "Леонардо" повністю евакуювали.

Через кілька годин Карімова було затримано. Ніхто не постраждав. У СБУ повідомили, що у нього не було при собі вибухівки.

Якщо Карімова визнають осудним, то судитимуть за теракт, і йому загрожує до 10 років за ґратами.

Автор: 

захоплення (220) Київ (19688) прокуратура (3705) тероризм (2868)


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Топ коментарі
+3
Подозрение за то что развлекал зав. отделением?
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04.08.2020 10:06 Відповісти
+1
Подозрение надо вручить тому кто впустил чурбана-неадеквата в Украину.
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04.08.2020 10:11 Відповісти
+1
Та ладно...
Не хватало нам, чтобы он ещё в ВР попал.
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04.08.2020 10:21 Відповісти
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Подозрение за то что развлекал зав. отделением?
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04.08.2020 10:06 Відповісти
ну таки она даже маску надела не могла с хи хи справиться . всю драматичность портила . заметил в заложниках только те кому есть\ одни начальники\ . что терять если много рассказывать начнут
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04.08.2020 10:22 Відповісти
Подозрение надо вручить тому кто впустил чурбана-неадеквата в Украину.
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04.08.2020 10:11 Відповісти
Психиатры заявляют, что олигофрению можно корректировать музыкальной терапией и массажем.
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04.08.2020 10:15 Відповісти
уже начало одиннадцатого! где новая серия?!!
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04.08.2020 10:16 Відповісти
Отпустите Бората. Он просто хотел остаться в Украине.
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04.08.2020 10:17 Відповісти
Та ладно...
Не хватало нам, чтобы он ещё в ВР попал.
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04.08.2020 10:21 Відповісти
Там психів і без нього вистачає.
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04.08.2020 12:51 Відповісти
Один даже спикером был.
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04.08.2020 13:46 Відповісти
То так.
Взагалі, в мене часом складається враження, ніби до ВР спеціально набирають таких персонажів замість того, щоб тримати під пильним наглядом санітарів.
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04.08.2020 16:37 Відповісти
Терористові Карімову, який захопив відділення банку в Києві, повідомлено про підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9418
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04.08.2020 10:28 Відповісти
террорист... 40000 гривен?... олигофрен - таки да, террорист -
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04.08.2020 10:33 Відповісти
В этом сраном офисном здании по прежнему нет охраны и с рюкзаками заходит каждый третий
А ведь человек с рюкзаком или на велосипеде - потенциальный психопат, а человек с рюкзаком и на велосипеде - гарантированный идиот.
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04.08.2020 10:53 Відповісти
Цьому идийоту "копен-дупен" і додому - хай крутить верблюдам хвости.
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04.08.2020 12:45 Відповісти
 
 