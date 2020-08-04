Зеленський чітко пояснив Авакову, що президент в Україні він, і лише він, - радник глави ОП Подоляк
Президент України Володимир Зеленський делікатно, але чітко пояснив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, хто в країні головний.
Про це "Радіо Свобода" розповів радник з антикризових комунікацій глави Офісу Президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ.
"Інколи Аваков занадто очевидно намагався перетягнути на себе функції президента. Не знаю, навіщо. Зараз, по-моєму, Володимир Олександрович делікатно, але чітко пояснив, що президент у цій країні він, і лише він, і ключові напрямки визначає лише він, а в Арсена Борисовича – безпека", – зазначив Подоляк.
На уточнення, коли саме відбулася ця розмова, антикризовий радник голови ОП пояснив, що це – "не питання однієї розмови".
"Це питання поведінкових внутрішніх реакцій. Знаєте, як кажуть: "кулуари". От у кулуарах певним чином люди поводяться. І мені здається, що оця диспозиція, нова диспозиція, виникла протягом останніх трьох-чотирьох місяців, коли вже точно зрозуміло, що Володимир Олександрович – це серйозний гравець і він прийшов на доволі тривалий час (на довший, ніж багато хто думає, але одразу скажу, що ми не говоримо про авторитаризм, поліцейську державу тощо, ні). І Арсен Борисович теж це зрозумів. І це – дуже добре. Тому що неможливо (ефективно працювати. - Ред.), коли існує чиясь ілюзія, що він має право перетягувати на себе функції президента", – зазначив Подоляк.
При цьому він додав, що має до Авакова "найтепліші почуття" і вважає, що "він – молодець".
"Втриматися на цій посаді 6 років – це, звісно, крута історія", – розповів антикризовий радник Андрія Єрмака.
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- значит слушай сюда, Арсен, я тебе не лох какой-то и вообще - "мусора не люди"!!
... и угрожающе топнул ножкой 34 размера!
Всё так и было, "зуб даю" (с)
Тобто те, що всі ми президенти, теж збрехав???
Так что, Вова, ты можешь себя считать главным, разве что, по хранилищу своих трусов с носками.
И то, Ленка, думаю, не согласится...
похоже гетьманам закон не указ..
Уявіть, як сприймають ЗЕ за кордоном..
Слабк....
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
Власть портит человека(любого)
Я так думаю, що Авакову треба цього радника радника в КПЗ з підвищенним комфортом (або без) заховати .
Петрухи не хватает
-Не понял.Вы говорили,що все мы Президенты.
Всё, что он говорит и пишет, пытаясь пиарить Зеленского, это сплошная глупость и дичь, которая может только добавить негатива в восприятие того типа, который сейчас и так очень плохо играет роль президента.
На какой помойке после использования Лёвочкиным они его подобрали?
Когда баллотировался на высший пост страны, говорил только об одном сроке...Было убедительно. Сейчас это очень настораживает. Власти всегда мало...
"А ты кто такой?" https://www.youtube.com/watch?v=9zySFVipKfE (с) ...
а теперь понимает что клоуна вообще легко подвинуть и самим стать президентом
Ростов.
По нормальному - арест и посадка за коррупцию и диверсантскую деятельность на пользу Уйлостана.
У випадку "потужного міністра" пропоную потужність міряти в рюкзаках. А краще у віслюках.
А насчёт "внутренних поведенческих реакций" в кулуарах - это видимо, что-то из мира животных?