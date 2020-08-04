Зеленський чітко пояснив Авакову, що президент в Україні він, і лише він, - радник глави ОП Подоляк

Президент України Володимир Зеленський делікатно, але чітко пояснив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, хто в країні головний.

Про це "Радіо Свобода" розповів радник з антикризових комунікацій глави Офісу Президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ.

"Інколи Аваков занадто очевидно намагався перетягнути на себе функції президента. Не знаю, навіщо. Зараз, по-моєму, Володимир Олександрович делікатно, але чітко пояснив, що президент у цій країні він, і лише він, і ключові напрямки визначає лише він, а в Арсена Борисовича – безпека", – зазначив Подоляк.

На уточнення, коли саме відбулася ця розмова, антикризовий радник голови ОП пояснив, що це – "не питання однієї розмови".

"Це питання поведінкових внутрішніх реакцій. Знаєте, як кажуть: "кулуари". От у кулуарах певним чином люди поводяться. І мені здається, що оця диспозиція, нова диспозиція, виникла протягом останніх трьох-чотирьох місяців, коли вже точно зрозуміло, що Володимир Олександрович – це серйозний гравець і він прийшов на доволі тривалий час (на довший, ніж багато хто думає, але одразу скажу, що ми не говоримо про авторитаризм, поліцейську державу тощо, ні). І Арсен Борисович теж це зрозумів. І це – дуже добре. Тому що неможливо (ефективно працювати. - Ред.), коли існує чиясь ілюзія, що він має право перетягувати на себе функції президента", – зазначив Подоляк.

При цьому він додав, що має до Авакова "найтепліші почуття" і вважає, що "він – молодець".

"Втриматися на цій посаді 6 років – це, звісно, крута історія", – розповів антикризовий радник Андрія Єрмака.

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