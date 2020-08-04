Білоруська влада затримує учасників велопротестів: "Вони просто їздять на велосипедах. Вервечкою". ВIДЕО
Білоруські активісти в умовах жорсткої заборони на проведення масових акцій придумали новий спосіб протесту - групова їзда на велосипедах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це на своїй сторінці в соцмережі пише журналістка каналу "Настоящее время" Ірина Ромалійська і публікує відео однієї з таких акцій.
"Велосипедний протест у Білорусі. Протестувати в Білорусі фактично заборонено. Будь-яка несанкціонована акція (а зараз санкціонують тільки агітаційні мітинги, і то не всі) - це незаконно, людей затримують, заарештовують, виписують штрафи. І ось, яку форму протесту придумали білоруси: вони просто їздять на велосипедах. Вервечкою. На знак підтримки політв'язнів. У супроводі міліцейського бусика. І їх часто затримують", - пише Ромалійська.
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Не вірю я в російську і білоруську революцію..
у них продовжується НАЇВНЯК "за чесні вибори" без прорахування способів реакції на фальсифікацію..
Що би зробила НАЙТУПІША опозиція,а не та що в рашці чи Білорусі..
Стоит ли переживать по поводу гнилости россиянской «оппозиции»? Совершенно точно - не стоит. Я много-много раз говорил, и еще раз повторю: всю эту слащавую до тошноты, продажную, трусливо-крикливо-********* (честных геев прошу не обижаться) псевдо-оппозицию сдернет, как грязную пену с гребня волны, когда подует настоящий ветер перемен. В этот момент из ниоткуда появятся новые лица, которые поведут людей на баррикады (Белоруссия дает нам яркий пример). Даже если вожаков «нейтрализуют», их тут же сменяют товарищи. Нельсон Мандела 27 лет отсидел в аппартеидовских застенках, получил Нобелевскую премию мира, вышел на свободу, и стал президентом ЮАР. Подобных примеров - сотни. Однако я что-то не припоминаю ни одного случая, чтобы к власти пришел «мудрый пескарь», грамотно отсидевшийся в кустах, пока другие воюют. https://kungurov.livejournal.com/274468.html
Це білоруси роблять вже пару тижнів...
https://censor.net/forum/3207950/vibori_v_blorusskorocheno_nayivajlivshe
а ще білоруси о 19 щодня "голосно шумлять" у себе на балконах...
Я потому и задал вопрос - есть ли какие результаты от смены власти?
ТОму є варіант,що навіть ,будучи при смерті Бацька стане Президентом..
Все спокойно - ОПЗЖ вторая по рейтингу...
Бнять эта тихановская - позорище, читать простейшие лозунги по бумажке, запинаясь - это ж сколько у ней трухи в голове?