За добу в Києві 108 нових випадків COVID-19, три особи померли, загалом 8,6 тис. інфікованих, - Кличко

На сьогодні коронавірус підтвердили у 8554 мешканців Києва.

Про це в Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві збiльшилася за минулу добу ще на 108 людей. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 138 киян. На сьогодні в столиці вже 8662 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.



Серед захворілих: 53 жінки віком від 19 до 92 років, 46 чоловiків віком від 19 до 80 років, 6 дівчаток від 9 до 13 років та 3 хлопчики від 1 до 15 років.



Захворіли, зокрема, і четверо медпрацівників.



До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.



Одужали за минулу добу 50 пацієнтів. Усього коронавірус перемогли 3044 мешканці Києва.



Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 21, у Дніпровському – 18, у Печерському та Святошинському районі - по 13 випадків.

Також читайте: Кількість активних хворих на COVID-19 зросла в 12 областях України та Києві, - РНБО