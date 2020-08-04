За добу в Києві 108 нових випадків COVID-19, три особи померли, загалом 8,6 тис. інфікованих, - Кличко
На сьогодні коронавірус підтвердили у 8554 мешканців Києва.
Про це в Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість хворих на коронавірус у Києві збiльшилася за минулу добу ще на 108 людей. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 138 киян. На сьогодні в столиці вже 8662 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Серед захворілих: 53 жінки віком від 19 до 92 років, 46 чоловiків віком від 19 до 80 років, 6 дівчаток від 9 до 13 років та 3 хлопчики від 1 до 15 років.
Захворіли, зокрема, і четверо медпрацівників.
До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 50 пацієнтів. Усього коронавірус перемогли 3044 мешканці Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 21, у Дніпровському – 18, у Печерському та Святошинському районі - по 13 випадків.
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