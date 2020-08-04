Від початку року піротехніки ДСНС знищили понад 37 тис. вибухонебезпечних предметів, зокрема 586 авіабомб

Піротехнічні підрозділи ДСНС України щодня проводять роботи з обстеження території країни, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Загалом від початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили і знищили 37 тис. 129 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 586 авіаційних бомб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тільки за минулу добу, 3 серпня, здійснено 46 виїздів, під час яких виявлено 393 боєприпаси, в тому числі 1 авіаційну бомбу.

Так, 3 серпня на Одещині, за межами с. Розівка Саратського району, під час планового обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів піротехніки виявили один артснаряд калібру 152 мм. Цього ж дня у Овідіопольському районі за межами смт Великодолинське місцевий мешканець знайшов артснаряд калібру 76 мм.

Цього ж дня групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціпризначення ГУ ДСНС у Хмельницькій області було знищено два артилерійські снаряди калібру 152 мм. Ці вибухонебезпечні предмети виявлені під час проведення ремонтних робіт автодороги Р-48 в м. Хмельницький та неподалік с. Криваченці Волочиського району.

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Крім того, тривають роботи щодо розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей.

Так, упродовж 3 липня підрозділами ДСНС України на території Донецької області, де проводиться ООС, було обстежено 1,28 га території та виявлено і вилучено 40 вибухонебезпечних предметів.

"На Луганщині піротехнічними розрахунками було обстежено 1,5 га території області у Станично-Луганському та Попаснянському районах, де виявлено та вилучено 16 артилерійських снарядів, 14 мінометних мін, 2 гранати та 2 одиниці інженерних боєприпасів. Також у межах реалізації спільного проєкту ДСНС та Данської ради у справах біженців/Данської групи з розмінування, щодо очищення (розмінування) забрудненої вибухонебезпечними предметами території Луганщини, було обстежено 0,1942 га у Попаснянському районі, де вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

З метою запобігання нещасним випадкам серед населення в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до громадян з проханням дотримуватися правил безпечного поводження з вибухонебезпечними або невідомими предметами.

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