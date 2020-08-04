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Від початку року піротехніки ДСНС знищили понад 37 тис. вибухонебезпечних предметів, зокрема 586 авіабомб

Від початку року піротехніки ДСНС знищили понад 37 тис. вибухонебезпечних предметів, зокрема 586 авіабомб

Піротехнічні підрозділи ДСНС України щодня проводять роботи з обстеження території країни, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Загалом від початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили і знищили 37 тис. 129 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 586 авіаційних бомб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тільки за минулу добу, 3 серпня, здійснено 46 виїздів, під час яких виявлено 393 боєприпаси, в тому числі 1 авіаційну бомбу.

Так, 3 серпня на Одещині, за межами с. Розівка Саратського району, під час планового обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів піротехніки виявили один артснаряд калібру 152 мм. Цього ж дня у Овідіопольському районі за межами смт Великодолинське місцевий мешканець знайшов артснаряд калібру 76 мм.

Цього ж дня групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціпризначення ГУ ДСНС у Хмельницькій області було знищено два артилерійські снаряди калібру 152 мм. Ці вибухонебезпечні предмети виявлені під час проведення ремонтних робіт автодороги Р-48 в м. Хмельницький та неподалік с. Криваченці Волочиського району.

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Крім того, тривають роботи щодо розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей.

Так, упродовж 3 липня підрозділами ДСНС України на території Донецької області, де проводиться ООС, було обстежено 1,28 га території та виявлено і вилучено 40 вибухонебезпечних предметів.

"На Луганщині піротехнічними розрахунками було обстежено 1,5 га території області у Станично-Луганському та Попаснянському районах, де виявлено та вилучено 16 артилерійських снарядів, 14 мінометних мін, 2 гранати та 2 одиниці інженерних боєприпасів. Також у межах реалізації спільного проєкту ДСНС та Данської ради у справах біженців/Данської групи з розмінування, щодо очищення (розмінування) забрудненої вибухонебезпечними предметами території Луганщини, було обстежено 0,1942 га у Попаснянському районі, де вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

З метою запобігання нещасним випадкам серед населення в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до громадян з проханням дотримуватися правил безпечного поводження з вибухонебезпечними або невідомими предметами.

Категорично забороняється:

  • торкатися підозрілого предмету або пересувати його;
  • заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;
  • здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання;
  • намагатися самостійно знешкоджувати знахідку.

Автор: 

Одеська область (3303) Донбас (22357) ДСНС (5167) розмінування (1002)


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