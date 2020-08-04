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За майже рік роботи ВАКС виніс 13 обвинувальних вироків і один виправдувальний, - глава суду Танасевич

За майже рік роботи ВАКС виніс 13 обвинувальних вироків і один виправдувальний, - глава суду Танасевич

Вищий антикорупційний суд України за майже рік роботи виніс 13 обвинувальних вироків. Зараз на розгляді суду перебуває 172 кримінальні провадження.

Про це повідомила глава ВАКС Олена Танасевич в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Зараз на розгляді по суті пред'явленого обвинувачення у Вищому антикорупційному суді перебуває 172 кримінальні провадження. Щодо абсолютної більшості цих проваджень суд перебуває на стадії дослідження доказів. За період з 5 вересня 2019 року до сьогодні суд виніс 14 вироків: 13 обвинувальних (7 з них - на підставі угод про визнання провини) і 1 - виправдувальний", - розповіла Танасевич.

Говорячи про рівень довіри суспільства до суду, Танасевич зазначила, що він "безпосередньо залежить від рівня професіоналізму суддів, від справедливості й обґрунтованості їхніх рішень, від скромності й стриманості суддів у побуті, від культури спілкування не тільки в залі судових засідань, а й в повсякденному житті".

Також читайте: Якщо хтось даватиме вказівки ВАКС, ми про це заявимо публічно, - глава суду Танасевич

"Бути суддею - це висока честь, це стиль життя й образ мислення", - висловила переконання голова ВАКС.

Водночас вона додала: "На жаль, в українських реаліях можна спостерігати акції цілеспрямованої дискредитації конкретних суддів і судової влади загалом, або чути публічну критику, а іноді відверту брехню і навіть лайливі слова в медіа-просторі або соціальних мережах".

За словами Танасевич, для того щоб сформувати довіру до діяльності ВАКС, було створено відділ комунікацій, обрано суддів-спікерів, оперативно подається інформація про розгляд справ і проводяться онлайн-трансляції засідань.

"Ця масштабна система заходів, насправді, є вимушеним кроком. Але вона дає змогу суду висвітлювати свою діяльність самостійно і протистояти спотворенню інформації. Сподіваюся, що це дозволить помірним громадянам сформувати об'єктивну думку про діяльність суду і сприятиме збереженню довіри суспільства", - підсумувала голова ВАКС.

Автор: 

Антикорупційний суд ВАКС (1982) Танасевич Олена (13)


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Топ коментарі
+11
Цілих 13 вироків за рік,шалені темпи !! З такими темпами боротьба з корупцією в Україні триватиме тисячі років !!))
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04.08.2020 10:49 Відповісти
+6
Одне рішення на місяць. Турборежим надзвичайний. Сподіваюсь не дуже втомилися?
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04.08.2020 10:56 Відповісти
+3
Український суд,самий доброчесний і жодним чином не корумпований, суд в світі !!))
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04.08.2020 10:51 Відповісти
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Цілих 13 вироків за рік,шалені темпи !! З такими темпами боротьба з корупцією в Україні триватиме тисячі років !!))
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04.08.2020 10:49 Відповісти
Нуда... Если не будет новых дел, то с такой скоростью они уже обеспечены работой на 12 лет...
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04.08.2020 10:59 Відповісти
З огляду на корумпованість української спільноти, на тисячі років !!))
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04.08.2020 11:02 Відповісти
Враховуючи,як Барига кілька років "торпедував" саме створення АКС,хотілося,щоб саме по якійсь з 172 справ засуджений на пару років був би власне він..
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04.08.2020 11:13 Відповісти
тепер треба рочків 5 перепочити
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04.08.2020 10:51 Відповісти
За держрахунок "єстєствєно" !!))
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04.08.2020 10:53 Відповісти
Український суд,самий доброчесний і жодним чином не корумпований, суд в світі !!))
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04.08.2020 10:51 Відповісти
Одне рішення на місяць. Турборежим надзвичайний. Сподіваюсь не дуже втомилися?
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04.08.2020 10:56 Відповісти
Є ризик ,що турбіну заклинить ,від перенавантаження !!))
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04.08.2020 10:58 Відповісти
Переробилися та втомилися бідолаги. Треба їм ще з десяток мільйонів підкинути на зарплатню.
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04.08.2020 11:02 Відповісти
Одно решение суда в месяц ? Я тоже хочу работать в этой конторе
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04.08.2020 11:14 Відповісти
У Вас денег не хватит.Подсобирайте еще.
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04.08.2020 11:23 Відповісти
В кредит можно? Я верну, честное пионерское
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04.08.2020 11:38 Відповісти
Если устроитесь на эту работу,то в том что вернете не может быть никаких сомнений.
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04.08.2020 11:49 Відповісти
За майже рік роботи ВАКС виніс 13 обвинувальних вироків і один виправдувальний, - глава суду Танасевич - Цензор.НЕТ 7357
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04.08.2020 11:52 Відповісти
когда сукисов с крючковым посадите? лагуна, тимонькина?
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04.08.2020 11:20 Відповісти
Когда лазареву осудите,про её взяточничество прекрасно знают и в прокуратуру и бакановцы?
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04.08.2020 11:29 Відповісти
Такими темпами коррупцию истребим к 3017 году.
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04.08.2020 11:49 Відповісти
Эффективная эта контора для мажоров ВАКС с высокими зарплатами - по одному делу в месяц. На хер это говно антикоррупционное нужно? Поймали казнокрада - тут же повесили! Поймали коррупционера тут же расстреляли! Через пол года Украина белая и пушистая процветает! Легко и просто!
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04.08.2020 11:57 Відповісти
"Быть судьей - это высокая честь, это стиль жизни и образ мышления". Это цитата из прослушки судьи Вовка?
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04.08.2020 12:23 Відповісти
Они еще и глупые, умные с такими результатами промолчали бы.
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04.08.2020 15:52 Відповісти
 
 