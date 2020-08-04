За майже рік роботи ВАКС виніс 13 обвинувальних вироків і один виправдувальний, - глава суду Танасевич

Вищий антикорупційний суд України за майже рік роботи виніс 13 обвинувальних вироків. Зараз на розгляді суду перебуває 172 кримінальні провадження.

Про це повідомила глава ВАКС Олена Танасевич в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Зараз на розгляді по суті пред'явленого обвинувачення у Вищому антикорупційному суді перебуває 172 кримінальні провадження. Щодо абсолютної більшості цих проваджень суд перебуває на стадії дослідження доказів. За період з 5 вересня 2019 року до сьогодні суд виніс 14 вироків: 13 обвинувальних (7 з них - на підставі угод про визнання провини) і 1 - виправдувальний", - розповіла Танасевич.

Говорячи про рівень довіри суспільства до суду, Танасевич зазначила, що він "безпосередньо залежить від рівня професіоналізму суддів, від справедливості й обґрунтованості їхніх рішень, від скромності й стриманості суддів у побуті, від культури спілкування не тільки в залі судових засідань, а й в повсякденному житті".

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"Бути суддею - це висока честь, це стиль життя й образ мислення", - висловила переконання голова ВАКС.

Водночас вона додала: "На жаль, в українських реаліях можна спостерігати акції цілеспрямованої дискредитації конкретних суддів і судової влади загалом, або чути публічну критику, а іноді відверту брехню і навіть лайливі слова в медіа-просторі або соціальних мережах".

За словами Танасевич, для того щоб сформувати довіру до діяльності ВАКС, було створено відділ комунікацій, обрано суддів-спікерів, оперативно подається інформація про розгляд справ і проводяться онлайн-трансляції засідань.

"Ця масштабна система заходів, насправді, є вимушеним кроком. Але вона дає змогу суду висвітлювати свою діяльність самостійно і протистояти спотворенню інформації. Сподіваюся, що це дозволить помірним громадянам сформувати об'єктивну думку про діяльність суду і сприятиме збереженню довіри суспільства", - підсумувала голова ВАКС.