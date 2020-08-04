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Новини Коронавірус і карантин
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Майже 8 млн доз вакцини від коронавірусу може отримати Україна наступного року, - Ляшко

Майже 8 млн доз вакцини від коронавірусу може отримати Україна наступного року, - Ляшко

У світі на завершальній стадії клінічних випробувань перебувають 6 вакцин, їхнє серійне виробництво має розпочатися на початку 2021 року. Україна вже домовилася про отримання цієї вакцини для майже 20% населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Станом на початок серпня вже 25 вакцин-кандидатів досліджуються клінічно і 6 із них наблизилися до завершальної, третьої клінічної стадії, результати яких ми очікуємо до кінця року і серійне виробництво вже має розпочатися на початку 2021 року. Вакцини мають з'явитися, зокрема, і в Україні", - зазначив санлікар.

За словами Ляшка, Україна отримала підтвердження від COVAX (механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. - Ред.), що має право звернутися до цього об'єднання за вакцинами для проведення щеплень людям із груп ризику або певним віковим категоріям.

Головний санлікар пояснив, що, згідно з цим механізмом, кожна країна, якій надано право звертатися до альянсу, отримає вакцини для покриття щепленнями близько 20% населення. Для України це - близько 8 млн доз.

"Це - та вакцина, яка гарантовано надійде в Україну різними обсягами, і вона може бути або безкоштовною, або за спеціальною ціною", - сказав Ляшко.

Також головний санлікар додав, що МОЗ веде переговори з виробниками і з урядами інших країн, щоб "крім цих 20% додатково закупити вакцину за бюджетні кошти вже за іншими цінами, щоб покрити всі групи ризику щепленнями від коронавірусної хвороби".

Також читайте: Універсальна зброя від COVID-19 може і не з'явитися, - глава ВООЗ Гебреєсус

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1518) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
грядут новые распилы и откаты. этот ковид просто таки клондайк для уродов во власти.
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04.08.2020 11:19 Відповісти
+1
тупо ,товарищи,в ногу..!

"слухі" були про 20 млн.
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04.08.2020 11:10 Відповісти
+1
Старая-новая схема закупки "тамифлю" заработала! Потом это всё говно на миллиарды спишут за сроком годности.
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04.08.2020 11:53 Відповісти
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Несколько лет назад ходили слухи о том , что в Украине надо оставить порядка 8 млн. человек , теперь около 8 млн доз вакцины от коронавируса может получить Украина, странно всё это.
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04.08.2020 11:07 Відповісти
тупо ,товарищи,в ногу..!

"слухі" були про 20 млн.
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04.08.2020 11:10 Відповісти
Мы півроку тому чули про стотищмільйинів тестів... І де??? В Україні найменше у Світі охоплення ПЦР тестування...
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04.08.2020 11:09 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3211765/mayije_8_mln_doz_vaktsyny_vid_koronavirusu_moje_otrymaty_ukrayina_nastupnogo_roku_lyashko
на протязі 1 січня -31 грудня 2021.

НЕ ЗБРЕХАВ.

і ще раніше Росія за пропонує свою "вакцину" у кількості 35 млн доз для для України, і для всіх..всіх...

"зуб даю" )))
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04.08.2020 11:09 Відповісти
Как раз хватит ментам прокурорам судьям слугам народа и прочим держслужбовцам.А народ вообще не нужен,особенно украинцы
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04.08.2020 11:11 Відповісти
грядут новые распилы и откаты. этот ковид просто таки клондайк для уродов во власти.
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04.08.2020 11:19 Відповісти
а может и не получить, либо бесплатной, либо платной. Не о чем.
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04.08.2020 11:20 Відповісти
почніть вакціонуватись із своєї дибільної Зе-команди

більше здорових залишиться
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04.08.2020 11:25 Відповісти
Старая-новая схема закупки "тамифлю" заработала! Потом это всё говно на миллиарды спишут за сроком годности.
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04.08.2020 11:53 Відповісти
а может и не получить. еще пять месяцев до следующего года.
хз короче
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04.08.2020 12:15 Відповісти
Хватит власти, членам их семей и любовницам, ну, и для отмазки, кому-то из группы риска, например, пенсионерам 85+.
В аптеки же для общего пользования будут поставлять на чисто коммерческой основе, непонятно от какого производителя, непонятно какой эффективности и безопасности, но по заранее очень понятной цене - от пяти тысяч гривен за дозу.
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04.08.2020 16:08 Відповісти
 
 