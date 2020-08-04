Майже 8 млн доз вакцини від коронавірусу може отримати Україна наступного року, - Ляшко

У світі на завершальній стадії клінічних випробувань перебувають 6 вакцин, їхнє серійне виробництво має розпочатися на початку 2021 року. Україна вже домовилася про отримання цієї вакцини для майже 20% населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Станом на початок серпня вже 25 вакцин-кандидатів досліджуються клінічно і 6 із них наблизилися до завершальної, третьої клінічної стадії, результати яких ми очікуємо до кінця року і серійне виробництво вже має розпочатися на початку 2021 року. Вакцини мають з'явитися, зокрема, і в Україні", - зазначив санлікар.

За словами Ляшка, Україна отримала підтвердження від COVAX (механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. - Ред.), що має право звернутися до цього об'єднання за вакцинами для проведення щеплень людям із груп ризику або певним віковим категоріям.

Головний санлікар пояснив, що, згідно з цим механізмом, кожна країна, якій надано право звертатися до альянсу, отримає вакцини для покриття щепленнями близько 20% населення. Для України це - близько 8 млн доз.

"Це - та вакцина, яка гарантовано надійде в Україну різними обсягами, і вона може бути або безкоштовною, або за спеціальною ціною", - сказав Ляшко.

Також головний санлікар додав, що МОЗ веде переговори з виробниками і з урядами інших країн, щоб "крім цих 20% додатково закупити вакцину за бюджетні кошти вже за іншими цінами, щоб покрити всі групи ризику щепленнями від коронавірусної хвороби".

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