Головний санлікар Ляшко спрогнозував, коли можливий спалах коронавірусу в Україні: "З жовтня до квітня"

Тенденції поширення коронавірусної хвороби у світі не є позитивними, і сьогодні в Європі починається друга хвиля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, динаміка COVID-19 зростає в Німеччині, Швейцарії, значно зростає кількість випадків в Іспанії.

"Ми повинні бути готові до збільшення кількості випадків. І ми прогнозуємо, що в Україні може бути збільшення кількості випадків коронавірусної хвороби саме під час епідсезону грипу та ГРВІ, з жовтня до квітня", - заявив він.

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Ляшко також додав, що зараз система охорони здоров'я з лікарнями першої хвилі і другої хвилі справляється з навантаженням, але може бути спалах кількості випадків зараження.

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 4 серпня в Україні лабораторно підтверджено 1061 новий випадок захворювання на коронавірус, 26 осіб померли.