Головний санлікар Ляшко спрогнозував, коли можливий спалах коронавірусу в Україні: "З жовтня до квітня"
Тенденції поширення коронавірусної хвороби у світі не є позитивними, і сьогодні в Європі починається друга хвиля.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
За його словами, динаміка COVID-19 зростає в Німеччині, Швейцарії, значно зростає кількість випадків в Іспанії.
"Ми повинні бути готові до збільшення кількості випадків. І ми прогнозуємо, що в Україні може бути збільшення кількості випадків коронавірусної хвороби саме під час епідсезону грипу та ГРВІ, з жовтня до квітня", - заявив він.
Ляшко також додав, що зараз система охорони здоров'я з лікарнями першої хвилі і другої хвилі справляється з навантаженням, але може бути спалах кількості випадків зараження.
Як повідомлялося раніше, станом на ранок 4 серпня в Україні лабораторно підтверджено 1061 новий випадок захворювання на коронавірус, 26 осіб померли.
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ІМХО: Мєньше с нєкомпєтєнтнимі умствєнно-отсталимі попамі общайтєсь, і вмєсто проповєдєй о "лжевірусє" чітайтє научно-популярную літєратуру по мєдіцинє.
Мне вот интересно, такие люди как ты, реально настолько тупые и в это же время деятельные или ты тут на зарплате?
Я бы на месте модераторов внимательнее присмотрелся к таким аккаунтам, были ведь уже сообщения из Европы, что они наблюдают активную деятельность дезинформаторов на службе кремля, которые пропагандируют не соблюдать карантин. У нас же страна с запредельным количеством олигофренов, которых такие кликуши могут убедить в чём угодно.
На самом дєлє повєдєніє віруса схоже с мєтєорологієй. Хоть із штанов випригівай, а больше чєм на пару нєдєль достовєрно спрогнозіровать нєвозможно.
- може ти просто під чужим ім'ям;
- може в тебе вже деменція почалася і ти вже забувати елементарні речі почав;
- а може твої досягнення це просто трохи краще ніж постійні партаки та помилки ВОЗ.
В будь-якому випадку чітко видно що в 2019 році ніхто з використувачів матмоделей для прогнозування не зміг зробити нічого цілісного та корисного для контролю КОВІД-19. Жодна країна не знає що робити. Кожна робить по своєму.
Настоящій учьоний нє прікриваєтся рєгаліямі, а отвєчаєт по суті.
І єслі ти нє согласєн с утвєрждєнієм относітєльно хаотічності процеса, то пліз об'ясні почєму нє согласєн і почєму нє счітаєш єго хаотічним.
Все граждане обязаны в ночное время находится по домам.
Если полиция не застанет вас ночью дома, она прямо на месте оштрафует вас на 1812 долларов.
Во всех странах, где был введен карантин, неизбежна вторая волна коронавируса, потому что коллективный иммунитет не выработан. А вот Швеции это не угрожает: при минимальных, научно обоснованных карантинных мерах шведы уже вышли из эпидемии. Потери есть, но они невелики, зато экономика почти не пострадала. И в то время как на Европу и Америку - при ужасных потерях в экономике - уже обрушилась вторая волна, которая неизбежно соберет обильную жатву, Швеция вернулась к нормальной жизни.
https://storm100.livejournal.com/8160164.html
Согласно новым правилам Минздрава, Беларусь и Швеция считаются в Украине "зеленой" зоной. Извиняюсь, а зачем в таком случае карантины, цветные зоны, Луцк и Тернополь? Я же так понимаю, опыт этих стран признан успешным?
Европа по западной границе признана "красной". Хотя, например, в Польше 14 активных случаев на 100 тыс., в Словакии - пять, в Венгрии - два. В Украине - 33, но все пребывающие оттуда должны или сдавать тест за минимум 1500 грн, или сидеть 14 дней.
PS. Методика и логика действий в этой бескомпромиссной и беспощадной борьбе вызывает все больше нехороших подозрений.
Например, объяснение, почему Киев считается "зеленой" зоной. Если пропустили на выходных, то рассказываю. Согласно методике Кабмина, столица должна была быть "оранжевой" зоной с соответствующими ограничениями.
Но нет. Потому что решили не учитывать в общую статистику... вспышки в общагах и других учреждениях. Это, мол, отдельные очаги и в оценку эпидемиологической ситуации это не входит. Кто не верит - ссылка на официальное объяснение.
Для усиления сигнала я бы еще посчитал подтвержденные случаи у проживающих в общагах в статистику регионов происхождения. Чего мелочиться?
Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/sergey-shcherbina/soglasno-novym-pravilam-minzdrava-belarus-i-shveciya-schitayutsya-v-ukraine-zelenoy-zonoy-a-zachem-togda-karantiny-i-cvetnye-zony-1512081.html
Там офигенный бум, валом инвестиций, нацбанку приходится скупать избыток валюты, что бы не допустить избыточное укрепление кроны.
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2985462.html
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Да и до коллективного иммунитета Швеции как до неба рачки. Сколько шведов переболело? А для колллективного иммунитета надо 70%. Да и то, если высокий титр антител к ковиду будет долго сохраняться, что далеко не факт.
А что касается болеющих, то это скорее проблема шведской медицины, а не отсутствия карантина. Так уровень выздоровевших у них самый низкий в Европе - всего 10,2%. Но все итоги нужно будет подводить по окончании года.
https://www.segodnya.ua/ua/world/europe/zaoblachnye-ceny-na-maski-i-pustye-ulicy-ukrainka-rasskazala-kak-perezhivaet-pandemiyu-covid-19-finlyandiya-1426432.html Захмарні ціни на маски та порожні вулиці: українка розповіла, як переживає пандемію COVID-19 Фінляндія
Почему там подоражали маски сами догадаетесь?
https://www.business-gazeta.ru/article/476243
https://coronavirusstat.ru/country/sweden/908774/
(последнюю ссылку проскрольте вниз)
"Секрет успеха Швеции заключается в том, что ее эксперты остановились на стратегии, которая была реалистичной, устойчивой и научной. Цель состояла в том, чтобы не «бороться» с вирусом, но защищать старых и уязвимых, позволяя молодым людям с низким уровнем риска распространять вирус, заражаться вирусом и вырабатывать антитела, которые им понадобятся для того, чтобы бороться с подобными болезнетворными микроорганизмами. Теперь ясно, что этот подход был лучшим.
Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/476243 "
1. как они защитили стариков мы уже видели.
2. Тех, кто переболел достаточно для коллективного иммунитета? тоже нет.
Провал по всем пунктам.
И "пандемия" закончится.