Мендель про перемир'я: Якщо з того боку провокують на конфлікт, а з цього не дають себе провокувати – це прояв мудрості та відданості миру

Прессекретарка президента Володимира Зеленського вважає, що оголошене тиждень тому перемир'я приносить свої результати.

Про це йдеться в пості Юлії Мендель у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За цей тиждень українська армія показала себе мудрою. Якщо з того боку провокують на конфлікт, а відтак – і зрив хиткого режиму припинення вогню, а з цього не дають себе провокувати – це прояв мудрості та відданості миру. ЖОДЕН український воїн не був вбитий і поранений за цей тиждень! ЖОДЕН! І це – головне", - написала вона.

Прессекретарка Зеленського додала, що ідеального примирення навряд чи варто очікувати: "На вгамування людських емоцій, на усталення нових умов потрібен час. Стійкість – це те, що доповнює мудрість наших воїнів".

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Мендель нагадала: "Штаб ООС не втомлюється повторювати: до справжніх бойових дій, до захисту територій і людей готові щомиті. Ніхто не звинуватить українську армію у боягузтві. Вона міцно та впевнено тримає контроль і готова до дій. Сила – це те, що характеризує наших воїнів".