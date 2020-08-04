Мендель про перемир'я: Якщо з того боку провокують на конфлікт, а з цього не дають себе провокувати – це прояв мудрості та відданості миру
Прессекретарка президента Володимира Зеленського вважає, що оголошене тиждень тому перемир'я приносить свої результати.
Про це йдеться в пості Юлії Мендель у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"За цей тиждень українська армія показала себе мудрою. Якщо з того боку провокують на конфлікт, а відтак – і зрив хиткого режиму припинення вогню, а з цього не дають себе провокувати – це прояв мудрості та відданості миру. ЖОДЕН український воїн не був вбитий і поранений за цей тиждень! ЖОДЕН! І це – головне", - написала вона.
Прессекретарка Зеленського додала, що ідеального примирення навряд чи варто очікувати: "На вгамування людських емоцій, на усталення нових умов потрібен час. Стійкість – це те, що доповнює мудрість наших воїнів".
Мендель нагадала: "Штаб ООС не втомлюється повторювати: до справжніх бойових дій, до захисту територій і людей готові щомиті. Ніхто не звинуватить українську армію у боягузтві. Вона міцно та впевнено тримає контроль і готова до дій. Сила – це те, що характеризує наших воїнів".
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РS. И ещё - пресс-секретарь не должен употреблять двусмысленные выражения типа "утоление эмоций", "крепко и уверенно держит". Ваши ролевые игры с Зелепухом малоинтересны...
Але так само дуже добре пам*ятаю (в лом тільки йти пошукати лінк), як 99% коментаторів у штанах (типу =сильна стать=, яка ще при цьому до штанів зразу автоматично приписує собі розум) стікали слиною і оргазмували, коли оцю мавпу призначили тим, ким призначили.
Аж заходилися тут =красівая, умная, маладая= і обливали брудом українських жінок. Ким тільки не називали Ірину Геращенко, яка всією душею вболіває за наших військових, як приклад. Повірили у зе-терендіння про те, що =умніца= виграла конкурс серед 4 тисяч кандидатів, потім двічі проковтнули, коли ця україноненависниця звинуватила ЗСУ в обстрілах =мірнага насілєнія=, Луценко двічі подавав запит від ГПУ на цю к**ву, але зе-кагал вперто мовчав, як прийнято у їхнього племені.
А що сталося, вумні ? Де ділася =краса= і =розум= цієї так облизаної вами дівки ?
Я не повторюватиму ті =епітети=, якими ви тепер її нагороджуєте, дуже треба.
Але знаю, що від стада марно сподіватися хоч мінімуму розумової діяльності: не здатні.
Мені начхати на її зовнішні дані, то тільки "сильна стать" бачить кореляцію між вродою і розумом та професійністю. От кобилиці все і поприписували зразу, аванси пороздавали, а тепер плюються.
Фу, які ви жалюгідні.