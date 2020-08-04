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Новини Коронавірус і карантин
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У МОЗ нагадали правила в'їзду в Україну для іноземців із "червоної" та "зеленої" зон

У МОЗ нагадали правила в'їзду в Україну для іноземців із

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали правила перетину кордону іноземцями з "червоної" і "зеленої" зон.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо громадянин іншої країни прилітає до України з країни, віднесеної до "червоної" зони, то він потребує самоізоляції або обсервації... Щоб припинити самоізоляцію чи обсервацію, він може або здати тест ПЛР вже в Україні, або в інший спосіб: якщо він здав відповідний тест за кордоном за 48 годин до того, як перетнув кордон, і він негативний", - зазначив Степанов.

Степанов уточнив, що таке нововведення дозволяє максимально лібералізувати правила перетину кордону для іноземців. Крім того, постанова Кабінету Міністрів передбачає наявність у мандрівників страхового полісу, який покриє можливі витрати на лікування COVID-19. Туристам з країн "зеленої зони" достатньо мати лише поліс медстрахування, зауважив Степанов

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Враньё !!
Мой приятель вернулся из- за границы , сделав тест по прилёту в Борисполе , а ему дрёбанная ,, Дия" говорит ,
Что нужно сидеть десять на самоизоляции!
Бардак везде !!
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04.08.2020 12:37 Відповісти
Десять дней)
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04.08.2020 12:38 Відповісти
 
 