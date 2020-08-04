У МОЗ нагадали правила в'їзду в Україну для іноземців із "червоної" та "зеленої" зон

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали правила перетину кордону іноземцями з "червоної" і "зеленої" зон.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо громадянин іншої країни прилітає до України з країни, віднесеної до "червоної" зони, то він потребує самоізоляції або обсервації... Щоб припинити самоізоляцію чи обсервацію, він може або здати тест ПЛР вже в Україні, або в інший спосіб: якщо він здав відповідний тест за кордоном за 48 годин до того, як перетнув кордон, і він негативний", - зазначив Степанов.

Степанов уточнив, що таке нововведення дозволяє максимально лібералізувати правила перетину кордону для іноземців. Крім того, постанова Кабінету Міністрів передбачає наявність у мандрівників страхового полісу, який покриє можливі витрати на лікування COVID-19. Туристам з країн "зеленої зони" достатньо мати лише поліс медстрахування, зауважив Степанов

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