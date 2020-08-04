Мер Тернополя Надал звернувся до влади через "транспортну блокаду": Ви подумали, що ви - господарі? Ваше завдання - обслуговувати українців. ВIДЕО

Мер Тернополя Сергій Надал розкритикував рішення влади про заборону автобусного і залізничного сполучення з містом. Через віднесення міста до "червоній зоні" карантину Тернопіль підпадає під транспортну блокаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, Надал опублікував відеозвернення на сторінці в мережі Facebook.

Мер обурився рішенням центральної комісії з ТЕБ та НС включити Тернопіль в так звану "червону зону". Жителі міста, які виїхали у відпустку або в гості до родичів не можуть потрапити додому. Міський голова закликав владу не вирішувати за тернополян і не гратися у вершителів людських доль.

"Вдумайтесь, тернополяни повертаються додому з інших міст і не знають, чи зможуть вийти на станції "Тернопіль". Вони з маленькими дітьми, повертаються з відпочинку чи їдуть до своїх стареньких батьків. Що їм робити? Доки у Києві працюють "велюрові ресторани", у Тернополі "Укрзалізниця" заборонила зупинятися поїздам. Я звертаюся до міністра транспорту. Ви вирішили, що ви господарі людських доль? Хто вам дав право вирішувати за тернополян? Ваше завдання - обслуговувати українців. Ви - слуги нашого народу. А ви подумали, що ви - господарі?" - підкреслив Надал.

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Мер Тернополя вимагає не зупиняти міжміське автобусне сполучення з містом і скасувати заборону зупинки на залізничній станції.