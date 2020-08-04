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Новини Агресія Росії проти України
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150 військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ під керівництвом британських інструкторів почали підготовку в межах місії Orbital. ФОТО

На Дніпропетровщині близько 150 військовослужбовців зі всієї України під керівництвом британських інструкторів почали місячний навчальний курс індивідуальної підготовки в межах місії Orbital

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Отримані навики вони поширять у військах як інструктори навчальних батальйонів і фахівці з бойової підготовки окремих військових частин. Курсанти мають бойовий досвід і представляють усі чотири оперативних командування Сухопутних військ ЗС України. Після завершення курсу "Індивідуальна підготовка" вони отримають сертифікати та навчатимуть українських військовослужбовців за новими стандартами", - йдеться в повідомленні.

Місцем проведення навчання Новомосковський полігон було вибрано не випадково. Торік у межах місії Orbital інструктори навчального батальйону 239-го загальновійськового полігону вже пройшли таку підготовку і тепер допомагають британським колегам у проведенні більш масштабного навчального курсу.

150 військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ під керівництвом британських інструкторів почали підготовку в межах місії Orbital 01

"З нашого навчального батальйону відібрано сім інструкторів, які контролюватимуть курс підготовки та працюватимуть у повній взаємодії з британськими інструкторами для того, щоб їм було легше, оскільки деякі іноземці тут уперше. У 2019 році навчальний батальйон був укомплектований на 100% інструкторським складом. Це фахівці з вогневої підготовки, тактичної медицини, зв’язку, топографії, інженерної та тактичної підготовки. Термін підготовки наших фахівців становить 32 доби. Коли бригада виходить на відновлення боєздатності, наші інструктори проводять з військовослужбовцями заняття з удосконалення навичок за кожною із дисциплін з урахуванням досвіду та стандартів, які нам передали британці", - зазначив командир навчального батальйону 239-го загальновійськового полігону.

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150 військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ під керівництвом британських інструкторів почали підготовку в межах місії Orbital 02

За його словами, відмінність українського та британського підходів до вишколу в тому, що в ЗС України наголос більше роблять на колективних заняттях, а британці працюють з меншими групами - один інструктор веде групу з п’яти-шести осіб, доки кожен курсант повністю засвоїть матеріал і виконає всі практичні вправи.

150 військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ під керівництвом британських інструкторів почали підготовку в межах місії Orbital 03
Фото: сайт Міноборони

Автор: 

Велика Британія (5663) Міноборони (7486) навчання (592) військовослужбовці (4812) Дніпропетровська область (3877)


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Топ коментарі
+3
Министерство Обороны Белоруссии мобилизует на 25-дневную срочную службу мужчин до 35 лет.. При этом Министерство обороны объявило о проведении на границе с РФ военные сборы.
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04.08.2020 11:43 Відповісти
+3
Бланк.
Це той п...р, що у 1921 році, по Ризькому Договору, поділив Українську Народню Республіку, між Польщею і Россією.
Західні территориї України, Лєнін віддав Польщі, а Східні, забрав собі, Россіі.
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04.08.2020 11:46 Відповісти
+3
Бацька з ****** розігрують двухходівку міжсобойчик.
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04.08.2020 11:47 Відповісти
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Удачи в учении, абы наши совковые генералы не похерили это.
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04.08.2020 11:33 Відповісти
Учится, учится, учится... так завещал дедушка Ленин.
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04.08.2020 11:40 Відповісти
Бланк.
Це той п...р, що у 1921 році, по Ризькому Договору, поділив Українську Народню Республіку, між Польщею і Россією.
Західні территориї України, Лєнін віддав Польщі, а Східні, забрав собі, Россіі.
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04.08.2020 11:46 Відповісти
На сколько я знаю большевики пытались отбить западные территории Украины у Польши, даже походом на Варшаву ходили, но силёнок не хватило. Хватило в 1939.
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04.08.2020 11:50 Відповісти
да он высрал шо "визнав" УНР, и что получилось?
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04.08.2020 11:50 Відповісти
А за 3 роки до того комуняки в Брест-Литовську визнали незалежну Україну... А потім в 1921 наплювали на цей договір. А в 1939 наплювали на договір 1921 року з Польщею.
Що там Бісмарк казав про угоди з рашкою??
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04.08.2020 12:35 Відповісти
Итог всего вранья большевиков - самое большое государство в Европе - Украина! Может нам пора учиться у них и вернуть не только Крым и лугандон, а прирасти Кубанью, Таганрогом, Курском, Воронежом, Белгородом, Брянском, Ростовом..?
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04.08.2020 14:04 Відповісти
Так держава Україна з Таганрогом і Кубанню була юридично оформлена ДО більшовиків! Якщо точніше, то 22 січня 1919 року Актом Злуки.
Якраз подальші дії большевиків і напад на визнану ними Україну призвели до того, що Львів і Луцьк опинилися в Польщі, а Чернівці - в Румунії. А потім самі ж більшовики відібрали Кубань з Білгородом і Таганрогом, коли малювали кордони урср!
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04.08.2020 15:32 Відповісти
учиться вам нужно)))не в обиду,но три ошибки подряд))))
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04.08.2020 13:29 Відповісти
Спасибо конечно, но указывать на грамматические опечатки это скверная черта кремлёвских говно-троллей.
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04.08.2020 14:05 Відповісти
Дяденька,может ты меня еще бабой ягой назовешь с перепугу?не бойся говнотроллей от них не умирают,там где умирают таких как ты героев не встретишь.И если ты безграмотное чудо какие то мысли имеешь,это не беда)))беда в том что я имею с тобой одинаковое избирательное право,и такие как ты уже выбрали мне президента,тоже интеллектуала...А если хочешь,чтобы тебя читали,немного прояви уважения и соблюдай элементарное правописание и не хами не знакомым людям,в том комменте я к тебе обратился как к человеку, ошибочка вышла.
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05.08.2020 00:09 Відповісти
Та не надо мне указывать на граматические ошибки, ибо повторяю это черта говно-тролля. Не нравится? Не читай.
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08.08.2020 09:28 Відповісти
пнх
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08.08.2020 16:17 Відповісти
Министерство Обороны Белоруссии мобилизует на 25-дневную срочную службу мужчин до 35 лет.. При этом Министерство обороны объявило о проведении на границе с РФ военные сборы.
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04.08.2020 11:43 Відповісти
Бацька з ****** розігрують двухходівку міжсобойчик.
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04.08.2020 11:47 Відповісти
Хитрый старикан)))молодежь,чтоб не бузила на майданах под ружье взял вовремя,плюс попробуй в таких местах проголосовать не правильно)))
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05.08.2020 00:18 Відповісти
А у Білорусі на 11 число оголошена термінова мобілізація. Тепер я розумію, чому ***** забажав припинення вогню- театр подій зміститься північніше...
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04.08.2020 11:49 Відповісти
посм. на наших дегенералов и на их - - Мужики.
(не наши)
Это же позор - пузатые "перенимают опыт" от подтянутых. Там реально даже 70 лет генерал - стройный, как и должно быть, а у нас? - 50 лет = пузатое чмо. Учившееся в Моск. выше., плюс = агент ФСБ, вот нафиг нам Джэвелины, если сразу это говно их тупо выдаст Рашке?
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04.08.2020 11:55 Відповісти
 
 