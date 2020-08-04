150 військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ під керівництвом британських інструкторів почали підготовку в межах місії Orbital. ФОТО

На Дніпропетровщині близько 150 військовослужбовців зі всієї України під керівництвом британських інструкторів почали місячний навчальний курс індивідуальної підготовки в межах місії Orbital

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Отримані навики вони поширять у військах як інструктори навчальних батальйонів і фахівці з бойової підготовки окремих військових частин. Курсанти мають бойовий досвід і представляють усі чотири оперативних командування Сухопутних військ ЗС України. Після завершення курсу "Індивідуальна підготовка" вони отримають сертифікати та навчатимуть українських військовослужбовців за новими стандартами", - йдеться в повідомленні.

Місцем проведення навчання Новомосковський полігон було вибрано не випадково. Торік у межах місії Orbital інструктори навчального батальйону 239-го загальновійськового полігону вже пройшли таку підготовку і тепер допомагають британським колегам у проведенні більш масштабного навчального курсу.

"З нашого навчального батальйону відібрано сім інструкторів, які контролюватимуть курс підготовки та працюватимуть у повній взаємодії з британськими інструкторами для того, щоб їм було легше, оскільки деякі іноземці тут уперше. У 2019 році навчальний батальйон був укомплектований на 100% інструкторським складом. Це фахівці з вогневої підготовки, тактичної медицини, зв’язку, топографії, інженерної та тактичної підготовки. Термін підготовки наших фахівців становить 32 доби. Коли бригада виходить на відновлення боєздатності, наші інструктори проводять з військовослужбовцями заняття з удосконалення навичок за кожною із дисциплін з урахуванням досвіду та стандартів, які нам передали британці", - зазначив командир навчального батальйону 239-го загальновійськового полігону.

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За його словами, відмінність українського та британського підходів до вишколу в тому, що в ЗС України наголос більше роблять на колективних заняттях, а британці працюють з меншими групами - один інструктор веде групу з п’яти-шести осіб, доки кожен курсант повністю засвоїть матеріал і виконає всі практичні вправи.



Фото: сайт Міноборони