Українські роботодавці подали понад 215 тис. заявок на участь у програмі із часткового безробіття, - Мінекономіки

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства заявило, що центри зайнятості виплатили допомогу із часткового безробіття для 357 тис. працівників, в тому числі 174,5 тис. ФОП на 1,8 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

Зазначається, що роботодавці станом на 3 серпня подали понад 216,7 тис. пакетів документів на участь у програмі із часткового безробіття, з них понад 188 тис. - від фізосіб-підприємців,

"Слід зазначити, що останнім часом зростання кількості зареєстрованих безробітних зупинилося", - зазначили у міністерстві.

За його даними, у квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, у травні - 97 тис., у червні - 75 тис., у липні - 68 тис. осіб. Загалом за час карантину як безробітні зареєструвалися 395 тис. осіб, а працевлаштовано 222 тис. зареєстрованих безробітних.

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