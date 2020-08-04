Білорусь оголосила про проведення військових зборів на кордоні з Росією
Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення у Вітебській області, що межує з Росією, військових зборів з 11 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.
Збори військовозобов'язаних мають плановий характер, заявила офіційна представниця відомства Наталія Гаврусик.
"Підготовка військовонавченого резерву на військових зборах - це процес, який в Збройних силах йде безперервно. Військовозобов'язані постійно призиваються на збори різної тривалості протягом року", - зазначила вона.
Раніше 4 серпня стало відомо, що білорусів віком до 35 років призивають на 25-денну термінову мобілізацію. Повістки від військкоматів отримують, зокрема, жителі прикордонної з Росією Вітебської області.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.
У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.
СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
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Все понятно?
Поки що за це Путін платить.
Скільки тієї Білорусі. Алеж і танцює дєвушку.
Вже оно віддали борг Путіну білоруською мовою, далі торгануть суверинітетом, ну, а на останок стануть «бульбашами» Западного Фєдєрального округа.
если даже наши до последнего не решались стрелять в русьню, то что говорить о белорусах, которые ассимилированные Лукашенком гораздо больше украинцев...
такие же ассимилированные генералы - мутарды, которые воспитывались на сов.пропаганде - на фильмах типа Офицеры, Победа, 17-ть Мгновений весны и тд...
многие из которых заканчивали военные вузы в РФ, где было перепито цистерны водки с Ванюшками ...
братушки русофобию затевают?
когда уйло щемило регуляркой Украину - сидело ровно на бутылке, а как те же вещи замаячили против белорусов - резко прозрело?
дошло теперь, что никаких друзей у кацов быть не может по умолчанию?
баран усатый
кинь по ***** картошку!
А Кремль - там свой диктатор, и он хочет остаться им единственным. И везде, от Хабаровска до Тимбукту. И Беларусь, Грузия, да что угодно - для этой раковой опухоли - еда.
Лука знает - Запад не станет травить его "новичком", поить "полонием", подкладывать гексоген или стрелять. Ну, разведут антимонии, обзывать диктатором будут. Ну и пусть, ему то что. Своих-то дурачков он приструнит. А кто не приструняется - те исчезают бесследно...
А вот заклятый союзник Уладзімір Уладзіміравіч Пуцін - это как Гитлер для Сталина. Друзья во всём, но до поры, пока ***** какой-нибудь Хабаровск не припечёт, и срочно понадобится новая война, чтобы отвлечь внимание стада...
Вот колхозник и следит за телодвижениями дружка. А так как на Луку молятся многие ударенные совком в Рашке, в том числе и в русвермахте, и в русгестапо,
На Украину Луке пох, не жалко. А вот себя - жалко. А вдруг? Ведь Пуцін - это *****, известное своей подлостью даже Луке.
Вот потому Лука поднял градус обстановки. Если сидеть в тишине - можно и умереть, типа от "инфаркта". А если поднять шумок - то ***** не станет... Он ооочень не любит шума. Он любит ножом в спину.
Вот спина у "бацьки" и зачесалась...
Убирать Сашу на волне протестов - сигнал Хабаровску и К шо и так можно таки, не убирать Сашу - проявить слабость не наказавши за явные демарши "супротив воли ампиратора"...
Возможен конечно вариант дать Луке залить страну кровью но помочь усидеть...мир бахнет Луку санкциями..и через полгода прийдется ползти в Кремль на коленях...
У Саши з ****** все чікі-пікі.
В Україні.
І, рідною, українською мовою повторюю, для тупих хамів:
- Цугцванг, це для лохов. У Саши з ****** все чікі-пікі.
1) Місцеві ватники (більшість населення країни) - в разі кіпішу стануть на сторону рашки або візьмуть нейтралітет.
2) Ліберали - демократи, просунута молодь - за Луку точно не будуть битися.
3) Умовний "Захід" за Луку - не підпишеться.
4) Армія, спецслужби???
4) Україна - сумнівно..
5) Підтримка буде у нього тільки від найближчого оточення, родичів і т. д.
Если завтра в поход
Неначе на машині часу, попав у далеке- далеке дитинство, 80- ті, на XXV сьезд КПСС, рєчь дараґоґо Лєоніда Іллічя Брєжнжва...
Не завжди правда, бува й на гелікоптерах, як у нас.
Або, як в Румунії.
Лука выборочно гражданских активистов перед выборами выдернул на сборы - эти "сборы" (а правильнее депортация на время выборов) все беларуские мессенджеры анонсировали.
Достаточно сказать - "на границе с РФ" и тупорылые порохоботы из Лукашенко патриота лепят...
«Цугцванг, це для лохов.
У Саши з ****** все чікі-пікі.»