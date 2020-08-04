Білорусь оголосила про проведення військових зборів на кордоні з Росією

Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення у Вітебській області, що межує з Росією, військових зборів з 11 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

Збори військовозобов'язаних мають плановий характер, заявила офіційна представниця відомства Наталія Гаврусик.

"Підготовка військовонавченого резерву на військових зборах - це процес, який в Збройних силах йде безперервно. Військовозобов'язані постійно призиваються на збори різної тривалості протягом року", - зазначила вона.

Раніше 4 серпня стало відомо, що білорусів віком до 35 років призивають на 25-денну термінову мобілізацію. Повістки від військкоматів отримують, зокрема, жителі прикордонної з Росією Вітебської області.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.