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Новини Агресія Росії проти України
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Білорусь оголосила про проведення військових зборів на кордоні з Росією

Білорусь оголосила про проведення військових зборів на кордоні з Росією

Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення у Вітебській області, що межує з Росією, військових зборів з 11 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

Збори військовозобов'язаних мають плановий характер, заявила офіційна представниця відомства Наталія Гаврусик.

"Підготовка військовонавченого резерву на військових зборах - це процес, який в Збройних силах йде безперервно. Військовозобов'язані постійно призиваються на збори різної тривалості протягом року", - зазначила вона.

Раніше 4 серпня стало відомо, що білорусів віком до 35 років призивають на 25-денну термінову мобілізацію. Повістки від військкоматів отримують, зокрема, жителі прикордонної з Росією Вітебської області.

Читайте також: Серед затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" можуть бути особи з подвійним громадянством, - Геращенко

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Автор: 

Білорусь (7970) кордон (4822) росія (66144) ПВК Вагнер (1542)


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Топ коментарі
+36
ох!.. как сегодня Скобеевы-Соловьевы будут сероводородить!!!
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04.08.2020 11:55 Відповісти
+15
Кому Лука бацька, тому ***** дзядька.
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04.08.2020 12:08 Відповісти
+13
тю, Лука, а шо такое?!

братушки русофобию затевают?

когда уйло щемило регуляркой Украину - сидело ровно на бутылке, а как те же вещи замаячили против белорусов - резко прозрело?

дошло теперь, что никаких друзей у кацов быть не может по умолчанию?

баран усатый
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04.08.2020 12:09 Відповісти
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ох!.. как сегодня Скобеевы-Соловьевы будут сероводородить!!!
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04.08.2020 11:55 Відповісти
Даже слово не ляпнут, т.к. это - очередной дешевый лукапутинский спектакль.
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04.08.2020 13:34 Відповісти
На всякий случай - не помешает !
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04.08.2020 11:55 Відповісти
Лука, памперсы не забудь им одеть
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04.08.2020 11:56 Відповісти
День перестает быть томным
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04.08.2020 11:57 Відповісти
Смотрите как бы там на границе с РФ не оказалось 90% прокацапленных которые будут стрелять в спину
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04.08.2020 11:58 Відповісти
у бацьки чуйка
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04.08.2020 11:59 Відповісти
лукаха разбушевался. Реальный страх. Кстаи, у КГБ Беларуси - старая школа розыска и оперативно - розыскных действий. Посмотрим кто кого. Мой коллега "свистнул" идет отработка по полной. 1 категория и ДЛ волками роют. Короче будем посмотреть.
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04.08.2020 12:00 Відповісти
Що таке "перша категорія", "ДЛ" і "рити вовками"? У одному реченні три незрозумілих (широкому загалу) конструкції.
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04.08.2020 12:23 Відповісти
Пояснюю. 1 категорія - агентура, ДЛ - доверенные лица.
Все понятно?
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04.08.2020 14:12 Відповісти
А еще лука на местах запланированных агитационных митингов, в нарушение законодательства будет проводить народные гуляния. В частности на площади Банголор должен пройти митинг, но на его месте городские чинуши проведут праздник железнодорожных войск с военным оркестром и подарками. Также места для агитации ограничены шестью площадками, то есть специально сократили место для митингов, нарушая в который раз закон. Лукаш конкретно пересцал...
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04.08.2020 12:48 Відповісти
Если Америка не вмешается, звезда Беларуси
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04.08.2020 13:00 Відповісти
Беларусь объявила о проведении военных сборов на границе с Россией - Цензор.НЕТ 7988
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04.08.2020 12:01 Відповісти
Ага. Спасибо, я тоже зиганул.
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04.08.2020 12:06 Відповісти
блеванул
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04.08.2020 12:28 Відповісти
популярности не заработает, а с Москвой отношение испортит... и как потом просить ее о кредитах...
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04.08.2020 12:02 Відповісти
Почему испортит? Он под Смоленском сборы решил провести?
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04.08.2020 12:09 Відповісти
ну до середини ХІХ століття саме смоленщина називалася Білою Руссю - а потім імператорським указом географічну назву перенесли далі на захід
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04.08.2020 12:42 Відповісти
Я конечно же за Смоленскнаш... т.к. он исторически - наш. Московия отказалась от него в 13в в пользу ВКЛ. Но, что-то сомневаюсь, что они пройдут дальше Орши
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04.08.2020 13:36 Відповісти
Учись зе у Бацьки как надо Родину защищать!
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04.08.2020 12:04 Відповісти
Кому Лука бацька, тому ***** дзядька.
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04.08.2020 12:08 Відповісти
Бацька сейчас противостоит ***** и обороняет Независимость Украины. Разбуй глаза.
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04.08.2020 12:31 Відповісти
Косвенно, ему по... и мы и вы, главное за кресло удержаться.
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04.08.2020 12:43 Відповісти
Противостоять в условиях маленькой Беларуси против диктатора ***** и его мордора может только диктатор. Потерпите пару лет - потом будет и у вас приватизация, рост тарифов и цен, платная медицина и образование...
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04.08.2020 14:10 Відповісти
"бацька " сейчас обороняет стул на котором сидит . а на Украину ему плевать . так отвлекает внимание москалей от нас . не более
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04.08.2020 12:44 Відповісти
Ага. Раз буй, два буй... Боже упаси Украину от таких "оборунов", как этот сипатый Лукадрыщ из Шклова.
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04.08.2020 12:49 Відповісти
Противостоять в условиях маленькой Беларуси против диктатора ***** и его мордора может только диктатор. Потерпите пару лет - потом будет и у вас приватизация, рост тарифов и цен, платная медицина и образование...
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04.08.2020 14:09 Відповісти
Так.
Поки що за це Путін платить.
Скільки тієї Білорусі. Алеж і танцює дєвушку.
Вже оно віддали борг Путіну білоруською мовою, далі торгануть суверинітетом, ну, а на останок стануть «бульбашами» Западного Фєдєрального округа.
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04.08.2020 14:23 Відповісти
Рассія проста кішит бєларусскаязичьнимі...а защітіть нєкаму! В бой генерал Лу!
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04.08.2020 12:04 Відповісти
если что, я думаю аннексия Белоруссии пройдет почти бескровно..
если даже наши до последнего не решались стрелять в русьню, то что говорить о белорусах, которые ассимилированные Лукашенком гораздо больше украинцев...
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04.08.2020 12:05 Відповісти
Если бы козлы не отдали приказ не стрелять и оттступить от Луганска ничего бы этого и не было. СБУ месяц стояло в окружении бомжей за 200 грн.в сутки. Можно было просто разогнать.
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04.08.2020 12:11 Відповісти
ну дык, а кто отдавал такие приказы?
такие же ассимилированные генералы - мутарды, которые воспитывались на сов.пропаганде - на фильмах типа Офицеры, Победа, 17-ть Мгновений весны и тд...
многие из которых заканчивали военные вузы в РФ, где было перепито цистерны водки с Ванюшками ...
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04.08.2020 12:16 Відповісти
Ще невідомо, чиї накази виконувало те СБУ.
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04.08.2020 12:18 Відповісти
На время псевдовыборов собрал всех
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04.08.2020 12:06 Відповісти
Они нашли таки Вейшнорию...
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04.08.2020 12:08 Відповісти
Если бы наши г-нДоны приняли такое решение - защищаться. то не было бы ни оккупации Крыма и Донбасса. Предатели должны быть расстреляны. Турчинов. Парашенко. Яценюк.
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04.08.2020 12:09 Відповісти
еще гэбнявый наливайнер, тягнибык и конечно же авака с виталькой педалькой.
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04.08.2020 12:14 Відповісти
Коли окупували Крим Порох був президентом? Випий зільонки.
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04.08.2020 12:24 Відповісти
тю, Лука, а шо такое?!

братушки русофобию затевают?

когда уйло щемило регуляркой Украину - сидело ровно на бутылке, а как те же вещи замаячили против белорусов - резко прозрело?

дошло теперь, что никаких друзей у кацов быть не может по умолчанию?

баран усатый
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04.08.2020 12:09 Відповісти
Будут лепить отдельные районы Могилевской Гомельской Витебской обл.Кацапы они такие ********.
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04.08.2020 12:10 Відповісти
Пізно почав підготовку - сидіння на двох стільцях завжди закінчується розривом п'ятої точки.
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04.08.2020 12:13 Відповісти
Краще пізно, ніж тоді, коли стане неможливо
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04.08.2020 12:15 Відповісти
Вдруг из подворотни Страшный великан,Рыжий и усатый Та-ра-кан! Таракан, Таракан, Тараканище! Он рычит, и кричит, И усами шевелит: "Погодите, не спешите, Я вас мигом проглочу! Проглочу, проглочу, не помилую "./ Путин и Лукашенко - в "одной кровати". Эксперт назвала президента Беларуси мастером шантажа. Белорусский лидер шантажирует РФ и Евросоюз." Москва продолжает субсидировать Беларусь, 9-10 миллиардов долларов в год. Без московских дотаций вряд ли Беларусь выдержала бы такой псевдосоциалистический уровень жизни"
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04.08.2020 12:13 Відповісти
Не несіть ту кремлівську пропаганду про субсидії Білорусі! Це більше $1000 на кожного білоруса, включно з немовлятами в рік.
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04.08.2020 12:53 Відповісти
А за великим рахунком тут Лукашенко правий. І що заважало нам такі збори проводити протягом 6 останніх років
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04.08.2020 12:14 Відповісти
мыролюбность и 3003 соевых перемирия.
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04.08.2020 12:15 Відповісти
А зараз яке соєве перемир'я?))
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04.08.2020 12:16 Відповісти
3004 е.
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04.08.2020 12:19 Відповісти
Ця соя зелена вже дістала... То вони в Омані відпочивають, то у Турції, то в Одесі, то на о.Бірючий, то в Буковелі, то в Трускавці... А потім ця зелена соя дивується, що всі плутаються, хто ж президент. Зелена соя, чи рюкзаков...
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04.08.2020 12:33 Відповісти
ты обыкновенный 314 дор
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04.08.2020 12:41 Відповісти
Тобто створення армії з нуля, набір в неї сотень тисяч людей і озброєння не дотягує до Лукашенківської срачки, яка навряд поможе при війні?
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04.08.2020 12:25 Відповісти
До чого тут це? Тут тільки про збори війскозобов"язаних. Доречі. вони там такі збори проводять регулярно.
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04.08.2020 12:48 Відповісти
6???
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04.08.2020 12:38 Відповісти
прітіснєніє русскаязичьнава насєлєнія Бєларусі...звучіт...
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04.08.2020 12:21 Відповісти
Нехай Лука готується. Це гуд.
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04.08.2020 12:26 Відповісти
Лукошка, лукошка,
кинь по ***** картошку!
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04.08.2020 12:32 Відповісти
У Лукашенки два заклятых союзника - Запад и Кремль. Запад - не любит Луку, как не любит любого диктатора, и действует кнутом и пряником. От кнута Лука уворачивается, а пряники жрёт.
А Кремль - там свой диктатор, и он хочет остаться им единственным. И везде, от Хабаровска до Тимбукту. И Беларусь, Грузия, да что угодно - для этой раковой опухоли - еда.
Лука знает - Запад не станет травить его "новичком", поить "полонием", подкладывать гексоген или стрелять. Ну, разведут антимонии, обзывать диктатором будут. Ну и пусть, ему то что. Своих-то дурачков он приструнит. А кто не приструняется - те исчезают бесследно...
А вот заклятый союзник Уладзімір Уладзіміравіч Пуцін - это как Гитлер для Сталина. Друзья во всём, но до поры, пока ***** какой-нибудь Хабаровск не припечёт, и срочно понадобится новая война, чтобы отвлечь внимание стада...
Вот колхозник и следит за телодвижениями дружка. А так как на Луку молятся многие ударенные совком в Рашке, в том числе и в русвермахте, и в русгестапо,
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04.08.2020 12:34 Відповісти
то Луке нашептали, что ***** берёт русрейх под ружьё. То ли хочет на чужой территории - территории Украины, устроить Сирию, то ли его, Луку, хочет умереть от "инсульта" с "инфарктом".
На Украину Луке пох, не жалко. А вот себя - жалко. А вдруг? Ведь Пуцін - это *****, известное своей подлостью даже Луке.
Вот потому Лука поднял градус обстановки. Если сидеть в тишине - можно и умереть, типа от "инфаркта". А если поднять шумок - то ***** не станет... Он ооочень не любит шума. Он любит ножом в спину.
Вот спина у "бацьки" и зачесалась...
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04.08.2020 12:43 Відповісти
Партизанити треба в тилу
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04.08.2020 12:36 Відповісти
А таки умудрился Саша устроить северному коллеге цунгцванг
Убирать Сашу на волне протестов - сигнал Хабаровску и К шо и так можно таки, не убирать Сашу - проявить слабость не наказавши за явные демарши "супротив воли ампиратора"...
Возможен конечно вариант дать Луке залить страну кровью но помочь усидеть...мир бахнет Луку санкциями..и через полгода прийдется ползти в Кремль на коленях...
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04.08.2020 12:40 Відповісти
Цугцванг, це для лохов.
У Саши з ****** все чікі-пікі.
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04.08.2020 12:45 Відповісти
Москаль не? Хамишь в тупую...особо одаренным аналитикам поясню -чики-пики перестало быть когда Лука отказался от "союзного государства" с одним президентом. Фюреру пришлось изгаляться и "обнуляться" через конституцию. И пришлось тратить много ресурсов...А за это должен кто то заплатить. Фюрер решил что это будет белорусский народ.
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04.08.2020 13:21 Відповісти
Я, українец.
В Україні.
І, рідною, українською мовою повторюю, для тупих хамів:
- Цугцванг, це для лохов. У Саши з ****** все чікі-пікі.
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04.08.2020 13:41 Відповісти
Незрозуміло - хто у Луки союзники в Білорусі ( в разі кіпішу)?
1) Місцеві ватники (більшість населення країни) - в разі кіпішу стануть на сторону рашки або візьмуть нейтралітет.
2) Ліберали - демократи, просунута молодь - за Луку точно не будуть битися.
3) Умовний "Захід" за Луку - не підпишеться.
4) Армія, спецслужби???

4) Україна - сумнівно..
5) Підтримка буде у нього тільки від найближчого оточення, родичів і т. д.
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04.08.2020 12:49 Відповісти
Если завтра война
Если завтра в поход
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04.08.2020 12:50 Відповісти
В 12-00 начал сипатый свою очередную траурную речь , всё пропало кругом ураги, вирус победили и бла бла,тьфу млять задолбал уже.
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04.08.2020 12:53 Відповісти
игра на публику! лука понял пророссийский лохторат за него голосовать не будет, значит надо возглавить патриотический, собственно то же что и порошенко в Украине.
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04.08.2020 13:03 Відповісти
Видимо деду совсем хреново пот платком вытирает постоянно , хотя пишут , что в зале не жарко.
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04.08.2020 13:12 Відповісти
Тревожно ведь..реальный выход один - устроить на себя "покушение" и похерить выборы...Но сцыкотно - а вдруг и реально завалят...
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04.08.2020 13:25 Відповісти
Лукашенко утверждает, что билеты вагнеровцев, купленные на Стамбул - легенда. Типа, все дали показания. Они рассказали все!
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04.08.2020 13:14 Відповісти
Еще один отряд перебросили на юг! Мы их переловим
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04.08.2020 13:16 Відповісти
Вот тут момент относительный. Как бы под этим соусом кацапня и в Украину не двинула. С учетом того что зеленый вышмарок сливает нас по всем направлениям, такое развитие событий вполне возможное.
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04.08.2020 13:16 Відповісти
Да, кстати, https://www.youtube.com/watch?v=ckLES6BWrmQ&feature=emb_logo Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию 2020 | ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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04.08.2020 13:17 Відповісти
«В ближайшее время, ми вплотную займемся всеми накопившимися в стране вопросами» (Гєнєральний Предсєдатєль Вєйшноріі).

Неначе на машині часу, попав у далеке- далеке дитинство, 80- ті, на XXV сьезд КПСС, рєчь дараґоґо Лєоніда Іллічя Брєжнжва...
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04.08.2020 13:25 Відповісти
Так, є таке. Напевно, це в останній раз. Переоберуть
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04.08.2020 13:27 Відповісти
Таких вивозять на лафетах.
Не завжди правда, бува й на гелікоптерах, як у нас.
Або, як в Румунії.
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04.08.2020 13:36 Відповісти
Картофельный диктатор совсем уже обосрался. Майдан пришел откуда не ждали.)
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04.08.2020 13:21 Відповісти
Швидше Руская весна
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04.08.2020 13:23 Відповісти
армия картофельных манекенов и надувной картонной техники нищей картошки страны аххахх
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04.08.2020 13:32 Відповісти
Раньше,говорят, таких называли"партизанами"..в общем как в песне"..бросай своё дело в поход собирайся..". До выборов 4-дня, никто не удивится, если главнокомандующий одев свою сверх-- огромную "фурагу", в которой был на параде, ещё торжественно объявит и, тотальную мобилизацию.
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04.08.2020 13:36 Відповісти
Читаю комментарии цензоровских завсегдатаев - порохоботов и не перестаю удивляться их наивности, граничащей с безумием.
Лука выборочно гражданских активистов перед выборами выдернул на сборы - эти "сборы" (а правильнее депортация на время выборов) все беларуские мессенджеры анонсировали.
Достаточно сказать - "на границе с РФ" и тупорылые порохоботы из Лукашенко патриота лепят...
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04.08.2020 13:52 Відповісти
Порохоботи стверджують:
«Цугцванг, це для лохов.
У Саши з ****** все чікі-пікі.»
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04.08.2020 14:27 Відповісти
не нравится? Читай комменты лукаботов
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04.08.2020 15:05 Відповісти
Помним-помним, 2017 год, совместные учения белорусов и как цапов ....а также их Вейшнорию, Весбарию и Лубению... И помним также, чем закончилась дружба Гитлера и Сталина...
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04.08.2020 16:44 Відповісти
 
 