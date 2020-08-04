В Україні через COVID-19 померли 60 медиків, сім'ї 12 із них вже отримали компенсації від держави, - "слуга народу" Третьякова

В Україні понад 60 медиків померли від коронавірусної інфекції СOVID-19, сім'ї 12 із них вже отримали компенсацію від держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила під час підсумкової пресконференції голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народна депутатка фракції "Слуга народу" Галина Третьякова.

"Як члена комітету з питань соціальної політики, мене більше хвилює виплата щодо смертей медиків від СOVID-19. Таких випадків у нас вже понад 60. Кабінет Міністрів створив систему виплат, вона йде через Фонд соціального страхування. За моєю інформацією, на цей момент більш ніж 10 сімей отримали таку виплату. Чому я постійно згадую про неконтрольованість Фонду соціального страхування? Тому що там створено механізм, згідно з яким сім'я загиблого медика має зібрати 21 документ", - сказала Третьякова.

Пізніше у своїй відповіді нардепка уточнила кількість сімей медиків, які отримали компенсаційні виплати за смерть їхніх родичів від коронавірусної інфекції: "Виплати були зроблені. Статистика така: 60 ​​(медиків, які померли внаслідок захворювання на СOVID-19. - ред.) і 12, здається, виплат було зроблено станом на п'ятницю саме тому, що система збору документів дуже складна".

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Третьякова заявила, що в наступні місяці працюватиме над спрощенням системи отримання виплат і зменшенням кількості документів, які повинні будуть подати родичі, щоб отримати від держави компенсацію за смерть свого родича-медика від коронавірусу. Подібні зміни депутат хоче поширити і на інші категорії соціальних виплат, зокрема і на виплати багатодітним сім'ям.

"Необхідно впливати на Кабінет Міністрів, тому що це його компетенція, а в цьому випадку - Фонду соціального страхування для того, щоб зменшити бюрократичне навантаження для отримання виплат, які гарантовані законом. Це ми будемо робити, будемо шукати спосіб. Якщо не вдаватиметься, то будемо виходити на якийсь законопроєкт", - додала голова комітету.