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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні через COVID-19 померли 60 медиків, сім'ї 12 із них вже отримали компенсації від держави, - "слуга народу" Третьякова

В Україні через COVID-19 померли 60 медиків, сім'ї 12 із них вже отримали компенсації від держави, -

В Україні понад 60 медиків померли від коронавірусної інфекції СOVID-19, сім'ї 12 із них вже отримали компенсацію від держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила під час підсумкової пресконференції голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народна депутатка фракції "Слуга народу" Галина Третьякова.

"Як члена комітету з питань соціальної політики, мене більше хвилює виплата щодо смертей медиків від СOVID-19. Таких випадків у нас вже понад 60. Кабінет Міністрів створив систему виплат, вона йде через Фонд соціального страхування. За моєю інформацією, на цей момент більш ніж 10 сімей отримали таку виплату. Чому я постійно згадую про неконтрольованість Фонду соціального страхування? Тому що там створено механізм, згідно з яким сім'я загиблого медика має зібрати 21 документ", - сказала Третьякова.

Пізніше у своїй відповіді нардепка уточнила кількість сімей медиків, які отримали компенсаційні виплати за смерть їхніх родичів від коронавірусної інфекції: "Виплати були зроблені. Статистика така: 60 ​​(медиків, які померли внаслідок захворювання на СOVID-19. - ред.) і 12, здається, виплат було зроблено станом на п'ятницю саме тому, що система збору документів дуже складна".

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Третьякова заявила, що в наступні місяці працюватиме над спрощенням системи отримання виплат і зменшенням кількості документів, які повинні будуть подати родичі, щоб отримати від держави компенсацію за смерть свого родича-медика від коронавірусу. Подібні зміни депутат хоче поширити і на інші категорії соціальних виплат, зокрема і на виплати багатодітним сім'ям.

"Необхідно впливати на Кабінет Міністрів, тому що це його компетенція, а в цьому випадку - Фонду соціального страхування для того, щоб зменшити бюрократичне навантаження для отримання виплат, які гарантовані законом. Це ми будемо робити, будемо шукати спосіб. Якщо не вдаватиметься, то будемо виходити на якийсь законопроєкт", - додала голова комітету.

Автор: 

карантин (18172) лікарі (1290) Слуга народу (2820) Третьякова Галина (111) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
угадай страну ..
В Украине из-за COVID-19 скончались 60 медиков, семьи 12 из них уже получили компенсации от государства, - "слуга народа" Третьякова - Цензор.НЕТ 64
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04.08.2020 12:11 Відповісти
+3
Число умерших медиков, это оценка их обеспечения защитными средствами. Некачественное правительство, особенно Третьякова.
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04.08.2020 12:15 Відповісти
+2
лучше бы скончалась слуга народа третьякова, гидота
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04.08.2020 12:12 Відповісти
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https://censor.net/news/3211780/v_ukraine_izza_covid19_skonchalis_60_medikov_semi_12_iz_nih_uje_poluchili_kompensatsii_ot_gosudarstva...

А почему только 12 и только семьи этих медиков получили компенсацию от государства?
А если например умер военнослужащий от короновируса, его семье выплатят компенсацию?
А некоторое учителя, преподаватели ВУЗов, работники детсадов, работники железной дороги, полиции, итд... то есть госслужащие уже умерли от короновируса... но их семьям не дали никакой компенсации, почему?
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04.08.2020 12:08 Відповісти
ну, якщо так, то чого не платити продавцям в магазинах, робітникам на заводах та іншим особам, які контактують з людьми....Дійсно, лікарям потрібно платити в першу чергу, бо вони лікують.....якщо лікують звичайно.....
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04.08.2020 12:21 Відповісти
угадай страну ..
В Украине из-за COVID-19 скончались 60 медиков, семьи 12 из них уже получили компенсации от государства, - "слуга народа" Третьякова - Цензор.НЕТ 64
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04.08.2020 12:11 Відповісти
лучше бы скончалась слуга народа третьякова, гидота
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04.08.2020 12:12 Відповісти
а чого вона, а буратіни залишаться встороні, які допускають панування олігархату протягом 30 років....Невже не було зрозуміло в 1990 році те, що приватна власність на засоби виробництва, на фабрики і заводи призведе до укрупнення фінансових ресурсів у певних осіб, які ці фінанси будуть використовувати на своє подальше збагачення, захоплення реальної влади в країні та закріпачення народу....
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04.08.2020 12:25 Відповісти
Число умерших медиков, это оценка их обеспечения защитными средствами. Некачественное правительство, особенно Третьякова.
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04.08.2020 12:15 Відповісти
Жидокацапская мразь
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04.08.2020 12:17 Відповісти
А всего заболело медиков 7030. Смертность 0,8 процентов. Учитывая, что медики получают огромную вирусную нагрузку, то смертность среди обычных граждан навряд ли более 0,5 процентов, что означает, что заболевших у нас реально в 5 раз больше чем тех кого обнаружили
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04.08.2020 12:17 Відповісти
В Україні через COVID-19 померли 60 медиків, сім'ї 12 із них вже отримали компенсації від держави, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 8917

Приблизна поточна летальність 697217*100/18446498=3,78%
Хоча, деякі рахують і співвідношення померлі/(померлі+одужавші). Там буде більше
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04.08.2020 12:29 Відповісти
Просто вони були низької якості.
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04.08.2020 12:19 Відповісти
Согласно указа президента РФ РФ от 20.03.2020 № 201 по которому иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками в оккупированном Крыму.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200021?index=4&rangeSize=1
Так как пока что не слышно о конфискации угодий Зеленскиого, Медведчука и прочих "украинских" политиков
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_058355b9-8434-4f51-899b-567f199220e4
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_bed4326c-8509-4ba6-85a3-3af2fb61678b
открытым остается вопрос - у них есть гражданство РФ, которое они скрыли при выдвижении на выборные должности ?
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04.08.2020 12:33 Відповісти
https://portale.fnomceo.it/elenco-dei-medici-caduti-nel-corso-dellepidemia-di-covid-19/

В Италии погибли от ковид 176 врачей, из них в июле - 3.
В Италии медик - уважаемый образованный специалист. О них никто не скажет "низької якості" или "взяточник", т.к. это нонсэнс.
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04.08.2020 12:39 Відповісти
Не смій принижувати наших лікарів, кацапка. Вони за копійки працюють та віддають свої життя, бо не мають нормального захисту.
А в Італії вони там шо на полі бою «гинули» чи у лікарнях під танки кидалися? Наш медик загинув на полі бою від рук кацапозагарбників. Ось це називається - загинув!
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04.08.2020 16:44 Відповісти
Дайте Степанову і Ляшку за це премію та ордени
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04.08.2020 12:42 Відповісти
Когда уже это позорище, на которое мы тратим свои налоги, выгонят с Рады.
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04.08.2020 12:44 Відповісти
а у остальных 48 родственники что ли некачественные?
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04.08.2020 13:27 Відповісти
В Італії лікарі та медсестри кидали своїх старих пацієнтів помирати без ліків та харчів, бо боялись самі заразитися. Це писали люди, які там живуть і яким я вірю. Навідміну від кацапських тролів S.r.l. під проксі. Наші лікарі майже без захисту рятували людей. За що їм низький уклін та подяка.
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04.08.2020 15:50 Відповісти
 
 