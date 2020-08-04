Терорист Прилєпін заявив, що розшукувані в Білорусі 170 російських бойовиків давно покинули країну і дісталися пункту призначення

Близько 170 росіян, яких білоруська влада вважає бійцями іноземної приватної військової компанії і розшукує, вже виїхали з Білорусі в третю країну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив російський письменник-терорист Захар Прилєпін.

"Було кілька груп, можна назвати їх ПВК, вони переправлялися транзитом через Білорусь у третю країну. Одна група, яка повинна була вилетіти останньою, була затримана білоруською владою. Жодного стосунку до Білорусі або діяльності там ці групи не мали, Білорусь була лише транзитним пунктом", - заявив Прилєпін 4 серпня.

За його відомостями, інші 170 росіян давно покинули Білорусь, дісталися до пункту призначення і там виконують завдання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терорист Прилєпін підтвердив, що частина затриманих у Білорусі найманців - з його "батальйону"

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.