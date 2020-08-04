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Новини
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Терорист Прилєпін заявив, що розшукувані в Білорусі 170 російських бойовиків давно покинули країну і дісталися пункту призначення

Терорист Прилєпін заявив, що розшукувані в Білорусі 170 російських бойовиків давно покинули країну і дісталися пункту призначення

Близько 170 росіян, яких білоруська влада вважає бійцями іноземної приватної військової компанії і розшукує, вже виїхали з Білорусі в третю країну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив російський письменник-терорист Захар Прилєпін.

"Було кілька груп, можна назвати їх ПВК, вони переправлялися транзитом через Білорусь у третю країну. Одна група, яка повинна була вилетіти останньою, була затримана білоруською владою. Жодного стосунку до Білорусі або діяльності там ці групи не мали, Білорусь була лише транзитним пунктом", - заявив Прилєпін 4 серпня.

За його відомостями, інші 170 росіян давно покинули Білорусь, дісталися до пункту призначення і там виконують завдання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терорист Прилєпін підтвердив, що частина затриманих у Білорусі найманців - з його "батальйону"

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Автор: 

Білорусь (7970) бойовик (3414) затримання (4355) росія (66144) Прилєпін Захар (51) найманці рф (2066)


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Топ коментарі
+8
До чого тут прілєпін? Це чмо не знає навіть, з якої сторони у нього рот, а з якої дупа. Його навіть дировці зневажають (яке ж це лайно, якщо його лайно зневажає).
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04.08.2020 12:41 Відповісти
+5
Скорее всего, блефует подонок.
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04.08.2020 12:43 Відповісти
+4
не блефует. Постоянно раша-боевики ездили через Беларусь, тут Батька решил выпендриться и взял одну из групп.
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04.08.2020 12:56 Відповісти
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А хто ж там сидить у Луки?
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04.08.2020 12:40 Відповісти
По даним луки, всього було близько 200 чоловік, пару десятків взяли, інші - в розшуку.
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04.08.2020 12:46 Відповісти
Значит им меньше повезло, быстрее утилизируют в месте назначения
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04.08.2020 12:40 Відповісти
Мразь поганая
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04.08.2020 12:41 Відповісти
До чого тут прілєпін? Це чмо не знає навіть, з якої сторони у нього рот, а з якої дупа. Його навіть дировці зневажають (яке ж це лайно, якщо його лайно зневажає).
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04.08.2020 12:41 Відповісти
Бацька з ******, розігрують партєйку, для лохов.
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04.08.2020 12:43 Відповісти
Тоді б тітушню набрали ноунейм, а не виродків, що вже світились.
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04.08.2020 12:46 Відповісти
Так все сходиться.
Їх брали не для дій, а що б налякати: «ПВК ! Вагнер!».
А ноунейм, ніхто.
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04.08.2020 13:10 Відповісти
Серед затриманих є громадяни України, а також ті, що розшукуються правоохоронними органами України за ведення агресивної війни проти України. Якщо він не екстрадує їх в Україну, а видасть нарасєю, то це матиме дуже сильні наслідки на міжнародній арені.
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04.08.2020 13:14 Відповісти
Скорее всего, блефует подонок.
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04.08.2020 12:43 Відповісти
не блефует. Постоянно раша-боевики ездили через Беларусь, тут Батька решил выпендриться и взял одну из групп.
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04.08.2020 12:56 Відповісти
Блефует, что уползли давно.
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04.08.2020 13:31 Відповісти
ТАМ ДО..УЯ динири та линирівців "на відпочинку"..

тільки бери і вяжи...)
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04.08.2020 13:37 Відповісти
так у него цель не "вязать" а напугать лохторат и возможно под шумок ввести военное положение. Хватит 1-2-3 групп.
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04.08.2020 13:53 Відповісти
почему мразь не в розыске????
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04.08.2020 12:44 Відповісти
https://informnapalm.org/ua/rosiia-hotuietsia-do-vtruchannia-u-vybory/ Розслідування.
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04.08.2020 12:45 Відповісти
вот он источник информации заслуживающий полного доверия
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04.08.2020 12:46 Відповісти
и родит же самка такое фуфло обдристаное...
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04.08.2020 12:46 Відповісти
Кацапське чмо вирішило трохи дези підкинути для ще більшого заплутування ситуації.
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04.08.2020 12:48 Відповісти
Майдан не за горами. Бацьку заждался Каддафи. Запад тоже поможет.
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04.08.2020 12:49 Відповісти
Каддафі чекає на фуйла.
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04.08.2020 12:52 Відповісти
Эй вы, украинские почитатели Луки, до вас дошло, что Беларусь при лукашенке используют боевики при полном содействии власти уже давно.А что некоторые из них транзитом через Беларусь направлялись в Украину, вас не смущает?Так что залепили бы вы свои ..., выплёскивая грязь на противников Луки и приписывая им грехи , совершающие существующей властью в Бедаруси.
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04.08.2020 12:52 Відповісти
Боовики через Білорусь в Україну? Іх що, сбушники зустрічали ?
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04.08.2020 12:55 Відповісти
Все правильно говорите. Но тут дебилов очень много. Они им восхищаются и хотят чтобы здесь такой же был. Рабы они и есть рабы...
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04.08.2020 13:10 Відповісти
нічого нового не дізнались, знають всі давно, що у вас перевалочний пункт.
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04.08.2020 13:49 Відповісти
Судя по блеянию Прилепина ЧВКовцы еще в Беларуси.
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04.08.2020 12:55 Відповісти
В данном случае эта падаль не врет.
Боевики ездили в Африку и другие места через Беларусь, особенно во времена когда у Раши не было прямого сообщения с Турцией.
Батька решил понтануться перед лохторатом и одну из групп задержал.
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04.08.2020 12:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OvllWwJQsz4 Відео, продемонстроване білоруським телебаченням, опосередковано підтверджує цю версію. Серед предметів, виявлених під час арешту, дійсно був папірець з арабським текстом, шарф-шемаг (куфія) та телефонна платіжна картка із зображенням мечеті Хатмія у місті Кассала. Крім того, на відео затримання можна помітити банкноту номіналом 20 суданських фунтів.Малоймовірно, що бойовики могли б придбати платіжні картки суданських мобільних операторів, перебуваючи в Росії. Тож ці картки мали б бути придбані у Судані. Бойовики мали їх при собі, оскільки картки ще не були використані.оловний шлях передислокації бойовиків "Вагнера", зокрема коли йдеться про передислокацію до Судану, проходить через Сирію (Дамаск), куди бойовиків доставляють військовим транспортним літаком або спеціальними рейсами російського міністерства оборони або сирійської авіакомпанії ChamWings. Тож використання Мінського аеропорту як пересадочного пункту для перевезення бойовиків не витримує критики.
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04.08.2020 13:00 Відповісти
"не витримуе критики" рассужедния людей которые не в теме и не могут открыть карту. В Судан из Стамбула летает прямой рейс. А вот из Дамаска добраться на Судан проблематично.
Кроме того, ради мелких групп Раша самолеты не гоняет. Боевики в ротации, "работают" вахтами, в данном случае ради 33 человек гонять самолет нецелесообразно, тем более что из Дамаска добираться в Судан будет потом гораздо трудней чем рейсами Минск-Стамбул-Хартум.
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04.08.2020 13:06 Відповісти
Так сказано що було 200.
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04.08.2020 13:07 Відповісти
Они летают по разным местам. Боевики из Раши есть в Ливии, Судане, ЦАР, Венесуэле. Не факт что все 200 были только на Судан.
К тому же, представь что с самолета Аэрофлота в Стамбуле выходит группа 200 мужчин подозрительной внешности. Турки бы неправильно поняли. Поэтому рассредоточивают по разным рейсам небольшими группами.
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04.08.2020 13:11 Відповісти
сьогодні на виступі перед Парламентом він заявив про ще якусь групу..
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04.08.2020 13:39 Відповісти
Вполне возможно. Они там ездили через Беларусь как у себя дома.
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04.08.2020 13:50 Відповісти
Это лишний раз подтверждает, что кремлевская комунофашистская хунта является логовом мирового терроризма, и рожа прилепина не нуждается в рекламе и очень похожа на рожу беса путлера.
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04.08.2020 14:06 Відповісти
Когда русский что то говорит - он врет!
Он может и не хочет врать, но врет и это заложено на уровне ДНК.
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04.08.2020 14:16 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает!" (с)
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04.08.2020 14:50 Відповісти
Прилепин---фамилия о Сибе говорящая .
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04.08.2020 16:48 Відповісти
верим!!! с честью офицера у него все в порядке
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04.08.2020 18:12 Відповісти
 
 