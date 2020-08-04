Терорист Прилєпін заявив, що розшукувані в Білорусі 170 російських бойовиків давно покинули країну і дісталися пункту призначення
Близько 170 росіян, яких білоруська влада вважає бійцями іноземної приватної військової компанії і розшукує, вже виїхали з Білорусі в третю країну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив російський письменник-терорист Захар Прилєпін.
"Було кілька груп, можна назвати їх ПВК, вони переправлялися транзитом через Білорусь у третю країну. Одна група, яка повинна була вилетіти останньою, була затримана білоруською владою. Жодного стосунку до Білорусі або діяльності там ці групи не мали, Білорусь була лише транзитним пунктом", - заявив Прилєпін 4 серпня.
За його відомостями, інші 170 росіян давно покинули Білорусь, дісталися до пункту призначення і там виконують завдання.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.
У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.
СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
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Їх брали не для дій, а що б налякати: «ПВК ! Вагнер!».
А ноунейм, ніхто.
тільки бери і вяжи...)
Боевики ездили в Африку и другие места через Беларусь, особенно во времена когда у Раши не было прямого сообщения с Турцией.
Батька решил понтануться перед лохторатом и одну из групп задержал.
Кроме того, ради мелких групп Раша самолеты не гоняет. Боевики в ротации, "работают" вахтами, в данном случае ради 33 человек гонять самолет нецелесообразно, тем более что из Дамаска добираться в Судан будет потом гораздо трудней чем рейсами Минск-Стамбул-Хартум.
К тому же, представь что с самолета Аэрофлота в Стамбуле выходит группа 200 мужчин подозрительной внешности. Турки бы неправильно поняли. Поэтому рассредоточивают по разным рейсам небольшими группами.
Он может и не хочет врать, но врет и это заложено на уровне ДНК.