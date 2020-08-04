Радник глави ОП Подоляк розповів, як готує темники для "слуг народу" перед прямими ефірами
Антикризовий консультант голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, як готує нардепів "Слуги народу" до прямих ефірів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Подоляк назвав підготовку нардепів монобільшості до прямих ефірів на телебаченні "модерацією".
"Це не функція начальника, який сидить і каже "йди зроби". Модерація - значить самому отримати все звідусіль, всю інформацію - негативну, позитивну - потім цю інформацію продумати, напрацювати тези - "темники" їх люблять називати. Ні, насправді це тези, які в короткій формі викладають", - пояснив Подоляк.
За його словами, він пише 3-4 тези в телефоні і надсилає нардепам.
"Я взагалі прихильник психологічної роботи. Я хочу, щоб людина прийшла - і я хочу з нею розмовляти на певну тему. На тему, яка мені потрібна в ефірі або в порядку денному інформаційному. Вона приходить і каже - і я бачу, в чому в неї є проблема, що розуміє, чого не розуміє. І тоді я намагаюся підказати. Якщо ти бачиш, що людина не потягне обговорення про енергетику, про конфлікт двох олігархів з державою - як ти її пошлеш? Щоб що? Щоб вона про собак сказала: продавайте собак і платіть за електроенергію або, там, за що там платити треба?" - додав Подоляк.
На запитання, кого він готує, радник голови Офісу Президента відповів: "Усіх", але відмовився називати конкретних людей, яких консультує.
Водночас Подоляк наголосив, що не готує "слуг" до місцевих виборів.
Щодо нардепа Миколи Тищенка Подоляк сказав: "Він же у нас не був спікером, який має коментувати глобальні теми". Те, що Тищенко - кум Єрмака, за словами Подоляка, його як консультанта не стосується: "Тут не можна попросити".
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Согласно указа президента РФ РФ от 20.03.2020 № 201 по которому иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками в оккупированном Крыму.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200021?index=4&rangeSize=1
Так как пока что не слышно о конфискации угодий Зеленскиого, Медведчука и прочих "украинских" политиков
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_058355b9-8434-4f51-899b-567f199220e4
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_bed4326c-8509-4ba6-85a3-3af2fb61678b
открытым остается вопрос - у них есть гражданство РФ, которое они скрыли при выдвижении на выборные должности ?
Ермак с Арсенкой раскуривают на айкосы его власть и шо ж Подоляк так открыто несет!!! Путин хочет Вовку скинуть? Медведчук в Крыму получит инструкцию- КАК ЭТО БУДЕТ?
https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html
В принципі, після цих слів (на початку статті) можна вже було б і не читати, виходячи з повної "відсутності кризи" в довірі до влади, в економіці, енергетиці, медицині.... Рівень цього "консультанта" відразу видко. Але те, що воно, як і найвеличніший, займається зовсім не тим, що повинен робити відповідно хоча б до назви посади, пояснює і решту.
От цікаво: в тому зеленому лайні, що зара при владі, хоч хтось виконує СВОЇ обов'язки? Чи то дуже скалдно? Тоді так: в тому зеленому лайні, що зара при владі, хоч хтось читав СВОЇ обов'язки?
Кум? Який кум? Хіба таке може бути при Зе-владі?
Це просто наклеп якийсь... Адже ЗЕ-Голобородько обіцяв, шо при ньому не буде ніякого кумівства!
Тепер стає зрозумілим потаємний зміст фрази "Я ваш вирок!"...
темники еженедельно выпускает партия ес, называется "інформація щодо актуальних питань".