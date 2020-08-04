Проблему непрозорості формування тарифів у транспортній галузі вирішить створення незалежного регулятора, - Кушнірук
Непрозорість транспортних тарифів може бути подолана шляхом впровадження незалежного регулятора.
Про це написав економічний експерт Борис Кушнірук у своєму блозі на "Ліга".
"Вирішення хронічної проблеми непрозорих механізмів тарифоутворення перебуває у площині комплексної реформи транспортної галузі, насамперед – у створенні незалежного регулятора – Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). У Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт №3927 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту", - написав Кушнірук.
На його думку, незалежний регулятор сприятиме розвитку вільного і привабливого для інвестицій ринку транспортних послуг, конкуренції та недопущення дискримінації споживачів на суміжних до залізничної інфраструктури ринках.
Експерт зазначив, на сьогодні тарифи в транспортній галузі формуються непрозоро, а кошти не використовуються за цільовим призначенням, зокрема, не спрямовуються в розвиток галузі.
"Формально принцип індексації тарифів "Укрзалізниці" постановою КМУ прив’язаний до PPI (індексу цін виробників). Утім, працює він лише в бік підвищення. Це наша "гарна" традиція. Так, у 2019 році тарифи на вантажні перевезення були збільшені на 14,2%, що відповідало рівню PPI грудня 2018 до грудня 2017 року. За грудень 2019 - грудень 2018 року PPI знизився на 7.5%, однак зниження тарифів АТ "Укрзалізниця" так і не було ініційоване", - написав Кушнірук.
За його словами, так само нелогічно відбувається тарифоутворення і в портовій галузі. Зокрема, загальний рівень портових зборів за захід вантажних суден у порти України в понад двічі вищий, ніж у інших зарубіжних портах. А надвисокі доходи Адміністрації морських портів України від портових зборів не використовуються на розвиток і модернізацію інфраструктури (у 2014-2018 рр. тільки 23% зібраних портових зборів були використані на інвестиції).
Нагадаємо, президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков раніше заявив, що створення Національної комісії з питань регулювання транспорту (НКРТ) стане першим кроком у реформуванні транспортної галузі і вона зможе верифікувати дані "Укрзалізниці" та Адміністрації морських портів в частині тарифоутворення.
Раніше президент Володимир Зеленський на пресконференції з нагоди першої річниці президентства заявив, що до питання реформи "Укрзалізниці" повернуться через місяць після закінчення карантину, зазначивши, що нині вона існує тільки на папері.
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