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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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З РФ на Донбас прибула група найманців, 10 одиниць бойової бронетехніки і близько 30 вантажівок зі зброєю і боєприпасами, - розвідка

З РФ на Донбас прибула група найманців, 10 одиниць бойової бронетехніки і близько 30 вантажівок зі зброєю і боєприпасами, - розвідка

Росія продовжує поставляти на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях озброєння, військову техніку, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані України ділянки кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, минулого тижня в з'єднання і частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ було доставлено не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки, до 30 вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю, боєприпасами та військовим майном і близько 1 тисячі тонн пального.

Крім того, відбулася ротація особового складу окремих підрозділів ЗС РФ, які не входять до складу 1 і 2 АК, також зафіксовано прибуття найманців-громадян РФ для комплектування особовим складом російських окупаційних військ.

Також читайте: Найманцям РФ, що підірвали міст на Луганщині 2014-го, повідомили про підозру, - прокуратура

Автор: 

Міноборони (7487) зброя (7543) розвідка (3882) найманці рф (2066)


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Топ коментарі
+21
тю, так это такие миротворцы, они идут к нам с миром. Это видно по их глазам.
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04.08.2020 13:26 Відповісти
+16
Так называемое перемирие - отличное для сепаров и русни время , чтобы пополниться горючим, боеприпасами, людьми, провести перегруппировку и, когда это "перемирие" закончится, с новой силой лупашить ВСУ. В итоге, как и ранее, в новостях каждый день будут сообщать про смерти и ранения наших воинов. Так победим, да, Зеленский?
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04.08.2020 13:29 Відповісти
+14
мириться едут? "хлеб-соль" везут?
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04.08.2020 13:31 Відповісти
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тю, так это такие миротворцы, они идут к нам с миром. Это видно по их глазам.
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04.08.2020 13:26 Відповісти
Шут 🤢🤡 отрабатывает гебнявые заказы .своего «миролюбца» маньяка
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04.08.2020 14:04 Відповісти
Так называемое перемирие - отличное для сепаров и русни время , чтобы пополниться горючим, боеприпасами, людьми, провести перегруппировку и, когда это "перемирие" закончится, с новой силой лупашить ВСУ. В итоге, как и ранее, в новостях каждый день будут сообщать про смерти и ранения наших воинов. Так победим, да, Зеленский?
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04.08.2020 13:29 Відповісти
очень простой - зеленые хорошо смотрятся на ветках, ну еще, можно, на фонарях!
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04.08.2020 13:35 Відповісти
на каждый обстрел жестко отвечать, так отвечать, что бы только лапти разлетались в разные стороны.
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04.08.2020 13:35 Відповісти
конь, стул, 29
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04.08.2020 17:31 Відповісти
пшла нах, сначала вопрос правильно сформулируй.
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04.08.2020 17:39 Відповісти
Концерт окончен москаляка, шукай для себе гиляку.
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04.08.2020 18:49 Відповісти
?!? Докажи, что ТЫ не провакатор! А то от тебя пованивает руснявым!!!
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04.08.2020 13:38 Відповісти
Тебе лучьше не нагибаться... а то привет может тебе прилететь кое-куда...
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04.08.2020 17:25 Відповісти
На сколько я помню, он вам и не обещал победы. Он обещал прекращение войны, а это не одно и то же
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04.08.2020 13:33 Відповісти
мне не интересно балабольство зелёной шмаркли
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04.08.2020 13:39 Відповісти
Выборы 2019 подитожили его победы!
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04.08.2020 14:36 Відповісти
Крім того, вони зараз пристрілюють позиції. Спокійно, без страху, що прилетить у відповідь. А наші військовики - то мішені на сєпарському полігоні.
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04.08.2020 13:53 Відповісти
мириться едут? "хлеб-соль" везут?
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04.08.2020 13:31 Відповісти
Кто не справдьошние солдаты,они за мир,да Мендель?
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04.08.2020 13:31 Відповісти
когда то писали за бугром (не помню в какой стране) такие конвои ракетами в пыль и воронки превратили, а нам что низззяяя? партнеры запрещают?
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04.08.2020 13:32 Відповісти
Где вы видели здравомыслящего порохнявого бота?
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04.08.2020 14:35 Відповісти
Песков же четко сказал, что они ни с кем ни о чем не договаривались
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04.08.2020 13:33 Відповісти
а должны уже давно выводить технику и пьянь свою мокшанскую.
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04.08.2020 13:33 Відповісти
мадам ю.мендель об этом знает? а то у нее радости полные штаны от "прекращения огня "
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04.08.2020 13:34 Відповісти
"Главное -- не отвечать на провокации"...
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04.08.2020 13:35 Відповісти
Самое время верховному главнокомандующему....
Из РФ на Донбасс прибыла группа наемников, 10 единиц боевой бронетехники и около 30 грузовиков с оружием и боеприпасами, - разведка - Цензор.НЕТ 3688
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04.08.2020 13:36 Відповісти
ну пускай МандЭль откомментирует,что это происходит
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04.08.2020 13:37 Відповісти
Друзья Мандель подтянулись, по которым не стрелять ето мудрость.
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04.08.2020 13:37 Відповісти
Скажите,ето"та сторона"или не?
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04.08.2020 13:37 Відповісти
НАМ ОфисПредателей ГОВОРИТ, ЧТО ПЕРЕМИРИИ И ТИШИНА И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ:
С 00-01 27.07.2020 г. по 04.08.2020 на линии соприкосновения в районах боевых действий на территории ОРДЛО, совершено 87 обстрелов со стороны противника, в результате которых ранено 10 и убито 3 украинских военнослужащих. Миссия ОБСЕ за этот же период зафиксировала 243 нарушения режима прекращения огня.
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04.08.2020 13:39 Відповісти
Рука не поднимается ставить лайк...
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04.08.2020 13:45 Відповісти
Брешишь соевая! если бы это было правдой вы бы, провокаторы шЫколадные, всю Украину ядом залили!
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04.08.2020 14:29 Відповісти
Брешет Офис Предателей Украины, и такие ЗЕлёные дворняги, как вы. А ядом Украину залили телеканалы типа "Ваши" "Г+Г" и причая сволочь типа ОПЗЖ, старух-колясочниц с разными садовыми ОНОтоле, Серлещами, Ягориями Хорьково-Соболевыми, Михуилами Сракубыемузашили и т.д.
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04.08.2020 14:36 Відповісти
Та ты и щас ядом брызжишь! Остынь, а то отощаешь!
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04.08.2020 14:38 Відповісти
Идите, идите, я по вторникам, особенно в августе, морально убогим и умственно отсталым не подаю.
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04.08.2020 14:41 Відповісти
У тебя никто и не возьмёт, ведь кроме яду у тебя ничего нет. Хотя.... можешь ещё желчью плюнуть!
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04.08.2020 14:43 Відповісти
Куда мне, старому, до вас плюющихся ЗЕлёным говном произведённым в Параше.
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04.08.2020 14:50 Відповісти
...на шЫколадном заводе.....
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04.08.2020 15:29 Відповісти
Певно прибули щоб перемир'я дотримуватися.
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04.08.2020 13:42 Відповісти
Здесь точно никто никого не арестует и никуда не отправит. А старое пердло кравчук ещё прольёт крокодильи слёзы о трудной жизни лугандонцев.
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04.08.2020 13:42 Відповісти
Чув, що зараз підрив українського воїна на міні, фіксується по документам, як «травма».
Чи так воно?
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04.08.2020 13:44 Відповісти
З РФ на Донбас прибула група найманців, 10 одиниць бойової бронетехніки і близько 30 вантажівок зі зброєю і боєприпасами, - розвідка - Цензор.НЕТ 4994. .
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04.08.2020 13:45 Відповісти
А что, президент до сих пор "пеця"?
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04.08.2020 13:49 Відповісти
Не, пеца простой кусок говна с деньгами..... От этого и вся вонь!
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04.08.2020 14:30 Відповісти
З РФ на Донбас прибула група найманців, 10 одиниць бойової бронетехніки і близько 30 вантажівок зі зброєю і боєприпасами, - розвідка - Цензор.НЕТ 7127. .
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04.08.2020 13:50 Відповісти
Підвард номерний, а хіба на Донбасі перемир'я, чому ж ваші орки весь час стріляють?
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04.08.2020 14:04 Відповісти
Так "ентва вот"-перемирие же..вечный мир,"так скаать"-сказал бы Кучма.. Фофка "получил" щегла от ботоксного и шмыгнул выполнять приказ, Иначе-то квартирку в Крыму потеряет.Низзя "добро" нажитое непосильным трудом неуплачивая ни копейки налога просто так терять. Обмен для него "домик" или страна-слишком неравноценный получается. Дом есть дом.А то лэнка "сварить дома будет".
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04.08.2020 13:49 Відповісти
А потім почнеться така боротьба за мир, що камня на камні не лишиться! (с)
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04.08.2020 13:50 Відповісти
Влада демонструє недовіру до власної армії - блогер побував на Донбасі і розповів про настрої на передовій

03.08.2020 18:47 https://www.5.ua/ru/rehyoni/vlast-demonstryruet-nedoverye-k-sobstvennoi-armyy-bloher-pobival-na-donbasse-y-rasskazal-o-*************-na-peredovoi-220821.html Читайте по-русски

У його репортажі військові змушені приховувати свої обличчя та імена - бояться переслідувань

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https://www.5.ua/polityka/zakhoplennia-zaruchnykiv-u-lutsku-terakt-chy-sproba-vidvolikty-uvahu-vid-zrady-zelenskoho-stoprevansh-220752.html З РФ на Донбас прибула група найманців, 10 одиниць бойової бронетехніки і близько 30 вантажівок зі зброєю і боєприпасами, - розвідка - Цензор.НЕТ 827 >
https://www.5.ua/polityka/zakhoplennia-zaruchnykiv-u-lutsku-terakt-chy-sproba-vidvolikty-uvahu-vid-zrady-zelenskoho-stoprevansh-220752.html Захоплення заручників у Луцьку: теракт чи спроба відволікти увагу від зради Зеленського - "СтопРеванш"
Відчувають себе незрячими і обеззброєними - так на передовій говорять бійці про умови нового "всеосяжного" припинення вогню. Враження з Донбасу привіз блогер, учасник війни з Росією у 2014-2019 роках Гліб Бабич.
"У Володимира Зеленського називають те, що відбувається, проривом, тому що його ідея "просто перестати стріляти" вже закріплена в документі Тристоронньої групи. Обмеження, введені для дій армії, безпрецедентні. Верховний головнокомандувач і його оточення стверджують, що якщо військових зв'язати по руках і ногах, зав'язати очі і заборонити захищати нас і себе, настане мир. Тому ми знову в зоні бойових дій, щоб з'ясувати, що відбувається і що думають ті, хто стримує російські окупаційні війська і захищає всіх нас. Чия робота ризикувати, вбивати ворога, а при необхідності - помирати за Україну", - пояснює Бабич.
У його репортажі військові змушені приховувати свої обличчя та імена - бояться переслідувань. Вони говорять про те, що режиму тиші, який так голосно анонсувала влада, фактично не було. Агресор в першу ж годину порушив домовленості.
"Режим припинення вогню, по суті, протримався перші 20 хвилин. В нас дуже багато запитань, набагато більше, ніж відповідей. Ми невпевнено почуваємося. Розумієте, виходить так, що ми будемо виконувати умови припинення вогню, тому що ми є Збройні сили. Ми є представники держави. Але ми впевнені, що росіяни навпроти нас цього виконувати не будуть", - зазначають військові.
Розвідники наголошують, що армія зараз не може повноцінно контролювати ситуацію на фронті.
"З 27-го числа нам забороняється вести всі розвідувальні дії на території ООС. Наслідком цього є те, що ми не розуміємо, що збирається зробити супротивник. Уявіть собі, ви сидите зі зв'язаними руками і зав'язаними очима. І у вас стріляють, б'ють і нічого не дають з цим зробити. Ви не бачите, що робить супротивник. Так само і нам. Нам зав'язують очі, руки. Не дають вести нормальні бойові дії, які необхідно вести", - наголошують військові.
"Я не пам'ятаю ситуації, коли нам було заборонено використовувати безпілотники для ведення розвідки. Коли нам було заборонено взагалі ведення будь-якої розвідки і категорично заборонений снайперський вогонь", - кажуть солдати. Бійці наголошують, що запорукою перемоги є насамперед потужна армія, здатна в будь-який момент дати відсіч агресору. "Я взагалі як воєнна людина не вірю в перемир'я. Я не вірю в політичне вирішення цього питання, цього конфлікту, війни. Я не вірю в те, що з ними можна домовитися. Та в принципі ніхто не вірить", - каже воїн.
В зоні ООС наголошують, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи продовжують свою діяльність, попри домовленості.
"Відводиться важке озброєння: міномети 120 калібру; подекуди важкі кулемети; міномети 82 калібру; АГС. При тому що російські ДРГ продовжують наступати, продовжують ходити між нашими позиціями. І вже від учора, коли наші хлопці спостерігали за ними - вогонь заборонили вести", - наголошують бійці.
Місцеві мешканці теж повідомляють, що Росія продовжує завозити на тимчасово окуповану територію важке озброєння.
"Бойовики завели в селище в Луганській області одинадцять танків Т-64, а також 152-мм самохідну гаубицю 2С5 "Гіацинт С". Та активно мінують територію біля ділянки розведення Петровське. 24 червня в районі села Зайченко на окупованій території прибув 382-й окремий батальйон морської піхоти Російської Федерації. Окрім штатного озброєння, він посилений мінометною батареєю. 15 липня з Росії на територію України переміщено 1080 одиниць *********** для реактивних систем залпового вогню. Як бачите, Росія активно готується до жорсткого перемир'я", - наголошують очевидці.
"А тепер по військах поїхали комісії. Ці комісії залишаються у підрозділах і їм ставиться у обов'язок контролювати неухильне дотримання всього, про що ми говорили. І карати будь-яке порушення цього режиму. Ці комісії у більшості складаються з офіцерів, які мають бойовий досвід. Але в них є наказ - дотримуватися, контролювати і карати за невиконання. Це величезна демотивація як для контрольованих підрозділів, так і для контролерів, який в армії вже прозвали "наглядачами". Це дуже велика дикість. Для того, щоб припинити стріляти, умовно, в тій же ж бригаді достатньо наказу комбрига. Тобто - це недовіра до власної армії і демотиватор для власної армії", - наголошує Гліб Бабич.
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04.08.2020 13:53 Відповісти
Все это очень грустно, но армия на передовой на выборах примерно 50% отдала зеле
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04.08.2020 14:05 Відповісти
Росіяни - не люди. Не були ними і ніколи не будуть. Хтось може навести приклад, що це не так?
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04.08.2020 13:53 Відповісти
Як відповідний захід, потрібно перекинути в зону ООС, на передову, єврейських голубів миру, з мендель на чолі, для проведення тренінгу з мудрості.
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04.08.2020 14:08 Відповісти
какая ещё разведка?! Разве Бубочка не запретил? Та сторона может разозлиться...
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04.08.2020 14:08 Відповісти
Ідуть передавати Україні контроль над кордоном.
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04.08.2020 14:20 Відповісти
"Из РФ на Донбасс прибыла группа наемников, 10 единиц боевой бронетехники и около 30 грузовиков с оружием и боеприпасами"!!!!
А вот раньше такого никогда не случалось.....
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04.08.2020 14:33 Відповісти
Чем-то напоминает"странную войну",опосля оккупации III Рейхом Польши.Французы с британцами имея явный перевес над Вермахтом в живой силе и технике тоже не стремились тревожить тевтонов и отвечать на их"провокации"..Немцы, пользуясь затишьем, подкопили силенки и в мае 1940 года так рванули на франков и бриттов,что через месяц те капитулировали..А ведь французкая армия считалась одной из самых мощных в Европе..
Так,что ВСУ должно быть ко всему готовыми,несмотря на явное пораженчество провластной "зелени"..
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04.08.2020 14:51 Відповісти
Явно до припинення вогню готуються.Не вірите? Ну от хоч у мендельші запитайте.
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04.08.2020 15:02 Відповісти
Увеличение поставок будет означать прямую агрессию, - заявление Минобороны (с)
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04.08.2020 15:04 Відповісти
Так это-же пришло подкрепление для "перемирия", чему здесь удивляться?
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04.08.2020 18:01 Відповісти
Ничего страшного, это ж несистемно)))
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04.08.2020 18:26 Відповісти
 
 