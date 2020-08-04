З РФ на Донбас прибула група найманців, 10 одиниць бойової бронетехніки і близько 30 вантажівок зі зброєю і боєприпасами, - розвідка

Росія продовжує поставляти на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях озброєння, військову техніку, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані України ділянки кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, минулого тижня в з'єднання і частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ було доставлено не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки, до 30 вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю, боєприпасами та військовим майном і близько 1 тисячі тонн пального.

Крім того, відбулася ротація особового складу окремих підрозділів ЗС РФ, які не входять до складу 1 і 2 АК, також зафіксовано прибуття найманців-громадян РФ для комплектування особовим складом російських окупаційних військ.

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