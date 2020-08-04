"Це гарна локшина на вухах, а президент - класний актор, людина і, можливо, чоловік, але не розуміє, що відбувається", - волонтери з Миколаєва - "слузі народу" Арахамії. ВIДЕО
Миколаївські волонтери під час зустрічі з главою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією розкритикували діяльність "слуг" і висловили сумнів у компетентності президента Зеленського під час вирішення деяких питань.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, невеликий фрагмент запису із зустрічі Арахамії і волонтерів опублікував блогер Андрій Луганський.
Волонтери, зокрема, називають деякі заяви "Слуг народу" "красивою локшиною на вухах людей".
"Давиде, ви теж не тримаєте слова і президент діє на емоціях простих людей. Він класний актор, людина і, можливо, чоловік, але нічого не розуміє, що відбувається внизу. Він скільки питань тримає на особистому контролі? Коли морпіхи загинули, він тримав на особистому контролі? Вам розповісти як було? Чи ви знаєте? І президент знає? Весь фейсбук обговорював? Де був президент?"... "Наш гарант Конституції порушує закони України і не тримає своє слово, не виконує свої обіцянки - ні кортежам, продали дачі, їздимо велосипедом"... "Чому припинилося впровадження нових натівських норм харчування у ЗСУ після приходу цього президента", - це тільки частина питань, на які миколаївські волонтери хотіли отримати відповіді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ви усі кажете слабак, слабак, а він. через не можу!
но когда говорят те из 73% ещё звучат некоторые проблески того бреда про хорошего парня и мужа))
Потрібно щоб естафету таких питань до зелених клоунів підхопили в кожному місті, щоб в зелених "миротворців" земля горіла під ногами.
Як відомо, кум Путіна та політичний спільник Зеленського Медведчук нещодавно терміново виїхав в окупований Крим. Дуже цікаві подробиці щодо цієї ситуації оприлюднив відомий блогер https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDRZbHmldbPLDN8iDuMF-Tl5YaSdZM317AoKMyh8Gm3dIdOtDr75nBqdIzEBsEhJYiYrEtguoc03XFk&hc_ref=ARQx3y3RxAEjGjKaz9mkgaiKZr1_AX3KRhNGd5B15A6WC8U5h_0ohpHndcR5h1gZvq8&fref=nf Helgi Sharp
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=853385271732467&set=a.101398983597770&type=3 За КРИМСЬКУ КВАРТИРУ ЗАМОВТЕ СЛОВО ...
Тільки ледачий не написав про те, що куми путина (Медведчук-Марченко) поїхали в Крим "на відпочинок". Їжаку зрозуміло, що "відпочинок" - це прикриття, а основною метою, нібито, є зустріч з емісарами путина для обговорення Донбаського кейса в світлі нових українських реалій. Але у мене дещо інша інформація. Згідно з якою, подружжя Медведчуків кинулася на окупований півострів рятувати своє майно. І не тільки своє, а й ... Зеленського.
А тепер деталі. Сім'я Медведчука володіє в Криму бізнесом, який з'явився там вже після російської анексії. Крім того, Оксана Марченко має земельну ділянку в зсувних під Ялтою площею понад п'ять тисяч квадратних метрів, а також будинок з господарськими будовами. Сам Медведчук володіє розкішною резиденцією біля Сімеїза. У генплані, затвердженому вже російською владою Ялти, цей будинок позначений як «Палац Медведчука». Квартира ж нинішнього Презедента розташована в елітному житловому комплексі за однією адресою з Лівадійським палацом.
Начебто, нема про що турбуватися - лідер ОПЗЖ і Володимир Зеленський на доброму рахунку у Кремлі. Але виникла одна юридична невдача - це майно потрапило в перелік територій, якими, згідно з указом Путлера, не можуть володіти іноземні громадяни. Вихід один: оформлення майна на підставних осіб з російськими паспортами. Або ж ... отримання російських паспортів. Ось цим і займеться путінський кум для себе і того хлопця.
Йдемо далі. На Росії, серед інших, є 2 популярні телеканали: "Будинок кіно" і "Комедія". Так ось, людина з Донецька пише мені, що кожен будній день зазначені канали 2 рази (вранці та ввечері) крутять серіал "Свати". Ця епопея почалася практично в один день з обранням Зеленського президентом і триває вже понад рік. Тобто, 2 рази на день йде ротація одного серіалу: 3 серії вранці та 3 серії ввечері.
За даними відкритих джерел, прокат 1 серії "Тварюк" коштує від 10 тис американських рублів. Разом, $ 60 тис в день, як мінімум. Крім того, на інших каналах почали транслювати "8 перших побачень", "8 інших побачень", "Ржевський проти Наполеона" etc. На пам'ять приходить книга одного проффесора, за яку він отримав сущі копійки у вигляді 12 млн американських грошей. Виникають резонні питання:
1. До бюджету якої країни йдуть податки з прокату цієї фігні?
2. Чи не є виплата роялті з демонстрації згаданого кінобруду закамуфльованим хабарем?
Повертаючись до початку. За моєю інформацією, Мертветчук буде вирішувати в Криму не тільки свої майнові питання, а й питання близьких по духу подільників - в тому числі, пів на шосту президента. На знак подяки - і як вимога Кремля - відкрите або закамуфльоване лобіювання його інтересів за донбаському та кримському треках.
Увага, а тепер не переплутайте!
"Барига", який віддав на армію 1,5 млрд грн власних грошей, закрита Липецька фабрика, Свинарчук (яких виправдали), "Ротердам +" (до якого зараз повернулися зелені), офшори з $ 3 тис на рахунку, зростання ВВП 11 кварталів поспіль , піднята з руїн армія - це погано.
Офшори на Кіпрі, хабарі від Кремля, замасковані під роялті, махінації з майном в Криму, призначення на державні посади Юзик, Баканова і половину 95-го кварталу, падіння промисловості на 18% і роззброєння армії - це добре. А польоти на літаках (які продав), переїзд в резиденцію (яку віддав дітям) і кілометрові кортежі замість велосипеда - так взагалі чудово!
Як це чмо може зібрати навколо себе чоловіків ?
Жоден чоловік до такого непотрібу не піде, бо справжній чоловік має гідність.
5 лет его роттердамы.
Так что кто из нас тут проплаченый - это большой и скучный вопрос.
Скоро вам, зелеботам, будут морды бить, так что подумай заранее и не отсвечивай реальное имя.
Кацапам не выгоден высокий уровень жизни в украине. Вы видите как ъуйло информационно защищает своих дураков от украины и майдана. 6 лет льют помои на украину, чтобы руцдураки не смотрели и не задавали вопросов хремлю, а пачему у украины выборы,а в парашке нет и тд. И чтобы этого не случилось ъутину не выгодно дать украине стать лучше уровнем. Потому все нормальные кандидаты за 2 года или раньше убиваются в украине. И приходится выбирать между тимошенко и бойком.Дерьмом и кацапским дерьмом.
Без уничтожения парашки не возможно улучшить жизнь в украине. Потому никакого перемирия, потому что кацапы устали воевать.
Все видят как путин травит кацапов украиной с огромным негативным поданием в своей пропаганде, защищая кацапов от влияния на них успешности хохлов хоть в чем-то. Это говорит что ъуйло потерял контроль на украиной и не может напрямую ее делать нищей и не успешной по всем позициям даже по майдану. И только по майдану какая большая травля украины, чтобы кацапы не смотрели на украину.Нормального президента украине не видеть - он будет убит как раньше до еще его решения баллотироваться.
ЗАкрытие путинских каналов 112ziknewsone.Выносите журнашлюх врагов украины этих каналов.Хотя бы в мусорные ящики.
Где нацжоны. Враги под видом журнашлюх втирают путинскую ъерню. Почему не блокированы путинские каналы в украине.В парашке даже нету ни одной библиотеки или школы украинской. Нету их и циганарии венгерском. Вынести все имперское вражеское дерьмо с украинского пространства.
Вот в чем подвох.
читай утром и вечером само себе о себе "Кацап, у тебя уже делирий от бояры "
Навыбирали больных на голову клоунов, свадебных фотографов, стриптизёрш и домохозяек. - https://www.bbc.com/ukrainian/features-49694823 Андрій Богдан: у "Слузі народу" є божевільні, психічно хворі
.