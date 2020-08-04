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У матеріалах справи щодо "Роттердам +" відсутні докази збитків або неправомірної вигоди, - доктор юридичних наук Власова

У матеріалах справи щодо

Національное антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) за понад 3 роки розслідування справи "Роттердам +" не надали ніяких доказів заподіяння збитку або отримання неправомірної винагороди від дії цієї формули.

Про це заявила доктор юридичних наук Анна Власова, повідомляє "Главком".

"Більш ніж 3,5 роки НАБУ і САП не надали ніяких доказів, що підтверджують нанесення збитку і отримання неправомірної винагороди або змови", - зазначила Анна Власова.

За її словами, у матеріалах досудового розслідування, які були представлені адвокатам і суспільству, відсутні взагалі будь-які підтвердження скоєння злочину.

"З огляду на ці факти та докази підтверджується відсутність фактично об’єктивної, суб’єктивної сторони злочину. А отже фактично не може бути складу злочину, який передбачений статтею 364 Кримінального кодексу України", - зазначила Власова.

Вона припустила, що НАБУ та САП, незважаючи на відсутність доказової бази, можуть передати справу до суду і тим самим перекласти відповідальність за провал розслідування на судову систему.

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"Справа в тому, що правоохоронці будуть шукати приводи, щоб зупинити слідство, або підуть до суду з тим, щоб перекласти відповідальність на суд, мовляв, ми все зробили, а ви приймайте, будь ласка, рішення. Тому думаю, що це більше така можливість перекласти відповідальність на інших суб’єктів або правоохоронної, або суддівської системи", - додала доктор юридичних наук.

Видання нагадує, що формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії суто для промислових споживачів у період 2016–2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам – Роттердам – Антверпен для всього вугілля. Формулу було скасовано 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля й електроенергії для промисловців зросла.

10 липня за сприяння Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою "Роттердам+".

Ціна газу для населення з лютого по липень 2020 року встановлювалася за аналогічною формулою "Амстердам+". Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ цей підхід для визначення ціни газу для населення.

Як повідомлялося раніше, голова виконавчого комітету Ради реформ Міхеіл Саакашвілі заявив, що після скасування формули ціноутворення для вугілля "Роттердам+" ціни на електроенергію для промислових споживачів зросли. "Раніше був "Роттердам+", а зараз чудово працює система "Амстердам+", що змінилося? Між Роттердамом і Амстердамом 60 км... Якщо в цьому є різниця", - заявив Саакашвілі. "Роттердам+", нам кажуть, що формула працювала, потім припинила, а платимо ми чомусь більше після того, як вона припинила", - додав він.

Автор: 

НАБУ (5097) Роттердам+ (298)


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Топ коментарі
+7
в который раз зебилам продемонстрировали их идиотизм и ватность веры в зомбоящик)) Та и помнится, шмаркля на стадионе тогда особенно истерил именно на "вопросе" о Р+))
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04.08.2020 13:57 Відповісти
+5
Убытки только зряплата следователей и издержки на белые нитки.
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04.08.2020 13:58 Відповісти
+5
поздно.. ГПУ уже этот треш закрыла..
в т.ч. и открытые по указанию портнова-фсб о Томосе.
п.с. вот потому давненько не слышно от зебилов (в зомбоящике перестали давать ЦУ) о "нада срочна посОдить Пороха"
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04.08.2020 13:59 Відповісти
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Вовки позорні...
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04.08.2020 13:50 Відповісти
клятый порошенко, спрятал концы в воду!
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04.08.2020 13:55 Відповісти
Не кажи гоп В ходе судебного следствия все может быть.
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04.08.2020 13:55 Відповісти
поздно.. ГПУ уже этот треш закрыла..
в т.ч. и открытые по указанию портнова-фсб о Томосе.
п.с. вот потому давненько не слышно от зебилов (в зомбоящике перестали давать ЦУ) о "нада срочна посОдить Пороха"
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04.08.2020 13:59 Відповісти
У матеріалах справи щодо "Роттердам +" відсутні докази збитків або неправомірної вигоди, - доктор юридичних наук Власова - Цензор.НЕТ 3468
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04.08.2020 20:07 Відповісти
ща бигус подтянется, все представит. Ему из Кремля методичку спустят, все будет, как написано!
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04.08.2020 13:56 Відповісти
Зачем так далеко за методичкой обращаться? Игорьвалерич подкинет.
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04.08.2020 13:58 Відповісти
в который раз зебилам продемонстрировали их идиотизм и ватность веры в зомбоящик)) Та и помнится, шмаркля на стадионе тогда особенно истерил именно на "вопросе" о Р+))
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04.08.2020 13:57 Відповісти
Нажаль, ідіоти не можуть усвідомити, що вони ідіоти, оскільки вони ідіоти.
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04.08.2020 14:18 Відповісти
Убытки только зряплата следователей и издержки на белые нитки.
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04.08.2020 13:58 Відповісти
Наплодили "юристов-экономистов" типа Власовой, теперь они во весь голос по-рашински требуют "Авыдокажите!".
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04.08.2020 14:01 Відповісти
Якщо з'явились різні иксперди і верещать на захист формули, за якою ціна українського вугілля і завезеного за копійки з непідконтрольної території дорівнює ціні вугілля з Роттердаму - значить формула дійсно грабіжницька.
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04.08.2020 14:01 Відповісти
ну да! куда доктору наук до твоего ПТУшного диплома!
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04.08.2020 14:03 Відповісти
то-то шмаркля её переделал под газ - грабить зебилов
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04.08.2020 14:04 Відповісти
"..Формулу оменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла."

знов Порох крав зі свого карману та доплачував щоб ціни були меньші))
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04.08.2020 14:06 Відповісти
ЛуГандонец, по чём уголь в "рэспубликах"?
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04.08.2020 20:08 Відповісти
адвокаты на то и адвокаты, чтобы защищать своих подопечных. Они не будут предоставлять доказательства вины, а будут говорить; "ваши доказательства - не доказательства" и "ихтамнет"
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04.08.2020 14:08 Відповісти
У матеріалах справи щодо "Роттердам +" відсутні докази збитків або неправомірної вигоди, - доктор юридичних наук Власова - Цензор.НЕТ 2491
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04.08.2020 14:09 Відповісти
Ну что свинарчуки Порошенка были виноваты???
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04.08.2020 14:18 Відповісти
Народ обобрали, олигархи и политики разбогатели на роттердам, но никто не виноват - НАБУ И САП.
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04.08.2020 14:21 Відповісти
очередной идиотизм зебилов))
какой "народ", пля?)) выкинь зомбоящик - а то прямо слово в слово повторяешь методички скабеевой мосийчук/портнова
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04.08.2020 14:24 Відповісти
Порохряка на гілляку👆
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04.08.2020 14:49 Відповісти
А герусятине - премию. Правда?
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04.08.2020 20:10 Відповісти
Поимели народ во все щели - какой же это криминал?
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04.08.2020 17:20 Відповісти
Та лаадно, подумаешь, госрезерв разграбили и на масках наварились.... Стопе! Вы разве не про Бубочку оффшорного?
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04.08.2020 20:12 Відповісти
 
 