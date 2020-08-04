У матеріалах справи щодо "Роттердам +" відсутні докази збитків або неправомірної вигоди, - доктор юридичних наук Власова
Національное антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) за понад 3 роки розслідування справи "Роттердам +" не надали ніяких доказів заподіяння збитку або отримання неправомірної винагороди від дії цієї формули.
Про це заявила доктор юридичних наук Анна Власова, повідомляє "Главком".
"Більш ніж 3,5 роки НАБУ і САП не надали ніяких доказів, що підтверджують нанесення збитку і отримання неправомірної винагороди або змови", - зазначила Анна Власова.
За її словами, у матеріалах досудового розслідування, які були представлені адвокатам і суспільству, відсутні взагалі будь-які підтвердження скоєння злочину.
"З огляду на ці факти та докази підтверджується відсутність фактично об’єктивної, суб’єктивної сторони злочину. А отже фактично не може бути складу злочину, який передбачений статтею 364 Кримінального кодексу України", - зазначила Власова.
Вона припустила, що НАБУ та САП, незважаючи на відсутність доказової бази, можуть передати справу до суду і тим самим перекласти відповідальність за провал розслідування на судову систему.
"Справа в тому, що правоохоронці будуть шукати приводи, щоб зупинити слідство, або підуть до суду з тим, щоб перекласти відповідальність на суд, мовляв, ми все зробили, а ви приймайте, будь ласка, рішення. Тому думаю, що це більше така можливість перекласти відповідальність на інших суб’єктів або правоохоронної, або суддівської системи", - додала доктор юридичних наук.
Видання нагадує, що формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії суто для промислових споживачів у період 2016–2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам – Роттердам – Антверпен для всього вугілля. Формулу було скасовано 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля й електроенергії для промисловців зросла.
10 липня за сприяння Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою "Роттердам+".
Ціна газу для населення з лютого по липень 2020 року встановлювалася за аналогічною формулою "Амстердам+". Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ цей підхід для визначення ціни газу для населення.
Як повідомлялося раніше, голова виконавчого комітету Ради реформ Міхеіл Саакашвілі заявив, що після скасування формули ціноутворення для вугілля "Роттердам+" ціни на електроенергію для промислових споживачів зросли. "Раніше був "Роттердам+", а зараз чудово працює система "Амстердам+", що змінилося? Між Роттердамом і Амстердамом 60 км... Якщо в цьому є різниця", - заявив Саакашвілі. "Роттердам+", нам кажуть, що формула працювала, потім припинила, а платимо ми чомусь більше після того, як вона припинила", - додав він.
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в т.ч. и открытые по указанию портнова-фсб о Томосе.
п.с. вот потому давненько не слышно от зебилов (в зомбоящике перестали давать ЦУ) о "нада срочна посОдить Пороха"
знов Порох крав зі свого карману та доплачував щоб ціни були меньші))
какой "народ", пля?)) выкинь зомбоящик - а то прямо слово в слово повторяешь методички
скабеевоймосийчук/портнова