Лукашенко про затримання російських бойовиків під Мінськом: Який Стамбул, яка Венесуела? Все брехня!

У групи росіян, затриманих під Мінськом, було завдання залишатися в країні й чекати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко під час послання до народу і Національних зборів.

"Поки гарячої війни немає, не стріляють, ще спусковий гачок не натиснули. Але спроба організувати бійню в центрі Мінська вже очевидна. Проти Білорусі кинуто мільярдні ресурси, мобілізовано новітні технології. Я з подивом спостерігаю якусь дискусію окремих, особливо в наших інтернет-каналах, з приводу недавнього затримання 33 бойовиків у Білорусі. Слухайте, які тільки там висновки і пропозиції [не роблять]. Дійшли до того, що аж два президенти домовилися. Так ось, це дуже небезпечний і сильний сигнал. І все це брехня - про Стамбул, про Венесуелу, про Африку і Лівію. Це все брехня. Ці люди (вони дали свідчення) були направлені спеціально до Білорусі, команда була чекати", - заявив Лукашенко.

Він зазначив, що квитки, куплені в Стамбул, були легендою.

"Я поганий, може бути, географ, але не розумію. А чого в Африку летіти через північний полюс? Адже запросто ж можна було з Новоросійська, з Криму, зрештою. Махнув - і там, у Стамбулі. Чого через Білорусь? А ще модніше - в Лівію або ще кудись. Не слухайте цієї брехні! Ця брехня нікому не потрібна. Ми маємо свою країну, країна має закони. Кому як не нашим рідним братам росіянам і керівництву не знати ці закони. Знають", - наголосив Лукашенко.

Він зауважив, що Білорусь поставилася до затриманих по-людськи, і вони "розповіли все".

"Припиніть брехати <...> у ЗМІ! Припиніть! Ви ж уже зганьбилися! Спочатку Стамбул, потім ні, не Стамбул, Венесуела. Вчора вже зателефонували: ні, не Венесуела, самі поки не знаємо, куди. Ми - знаємо. <...> Не підривайте обстановку, бо буде палахкотіти так, що до Владивостока буде важко!" - також сказав білоруський президент.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.