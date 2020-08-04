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Новини
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Лукашенко заявив, що на південь Білорусі перекинули ще один загін бойовиків: Тепер, коли йдуть жнива, ми маємо бігати і ловити їх по лісах

Лукашенко заявив, що на південь Білорусі перекинули ще один загін бойовиків: Тепер, коли йдуть жнива, ми маємо бігати і ловити їх по лісах

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в посланні білоруському народу і Національним зборам заявив, що сьогодні йому надійшла інформація про ще один загін бойовиків, перекинутих у Білорусь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.

"Сьогодні надійшла інформація про ще один загін, який перекинуто на південь. Ми маємо, коли йдуть жнива, бігати, ловити їх по лісах! Ми ж їх всіх відловимо", - попередив Олександр Лукашенко.

Він також наголосив, що в Білорусі діють певні закони, і в сусідній країні про них добре знають.

"Закон є закон. Подобається - не подобається, його треба дотримуватися. Знаєш ти його чи не знаєш, ти будеш відповідати все одно за законом ... Ми рідні люди - білоруси, українці, росіяни, поляки, євреї. Ми завжди жили тут у мирі, і не підкидайте тут зброю, не підігрівайте обстановку, бо буде палахкотіти так, що до Владивостока буде важко", - сказав білоруський президент.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що у групи росіян, затриманих під Мінськом, було завдання залишатися в країні і чекати.

"Поки гарячої війни немає, не стріляють, ще спусковий гачок не натиснули. Але спроба організувати бійню в центрі Мінська вже очевидна. Проти Білорусі кинуто мільярдні ресурси, мобілізовано новітні технології. Я з подивом спостерігаю якусь дискусію окремих, особливо в наших інтернет-каналах, з приводу недавнього затримання 33 бойовиків у Білорусі. Слухайте, які тільки там висновки і пропозиції [не роблять]. Дійшли до того, що аж два президенти домовилися. Так ось, це дуже небезпечний і сильний сигнал. І все це брехня - про Стамбул, про Венесуелу, про Африку і Лівію. Це все брехня. Ці люди (вони дали свідчення) були направлені спеціально до Білорусі, команда була чекати", - заявив Лукашенко.

Він зазначив, що квитки, куплені в Стамбул, були легендою.

Також читайте: Затримані в Білорусі росіяни прямували до Стамбула, - посол Росії в РБ Мезенцев (оновлено)

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Автор: 

Білорусь (7970) бойовик (3414) Лукашенко Олександр (2661) росія (66144)


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Топ коментарі
+16
ну что сказать?
как тебя коснулось...так обидно и больно и все понятно...
а как у соседей (у нас) 6 лет ихтамнеты по степям да терриконам шастают - так то шахтеры и трактористы гражданскую войну замутили с раскопками в шахтах современного вооружения с клеймом раши... и гумконвои белые с заразой черною никто не остановит...
говорят же... своя рубашка ближе к телу...
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04.08.2020 14:28 Відповісти
+14
Задачка: "Мы родные люди - белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи".
Знайди лишнє слово.
Відповідь: россияне.
Пояснення: у всіх решта генотип людини.
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04.08.2020 14:20 Відповісти
+13
Даешь навечно! В рамках границ БНР 1918 года, когда Смоленск, Брянск и Белосток были нашими
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04.08.2020 14:25 Відповісти
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туфта для дуачков
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04.08.2020 14:17 Відповісти
Командир ротьі Козлов , а если "туфту" отловят ? Кстати , могут ведь и через украинский кордон драпать , с юга Беларуси . До Ковеля рукой подать...
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04.08.2020 14:22 Відповісти
Нє, бацьку на лафєтє не вивезуть.
Може на гелікоптері до нашого двічі лєгітімного...
Але, здається, як би не классика.
Румунський варіант.
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04.08.2020 14:35 Відповісти
Росіяни піодонки, але не довбодятли щоб виходити через західну Україну.
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04.08.2020 14:38 Відповісти
)) Уявляю вираз на мордочках наросіян, які б наважилися виходити через західну Україну.
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04.08.2020 14:42 Відповісти
Лукашенко заявив, що на південь Білорусі перекинули ще один загін бойовиків: Тепер, коли йдуть жнива, ми маємо бігати і ловити їх по лісах - Цензор.НЕТ 6551
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04.08.2020 15:36 Відповісти
супер!!!
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04.08.2020 16:06 Відповісти
лаптеногие понимают только силу, Лукашенко нужно лавить мокшей и отдавать их Украине.
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04.08.2020 14:18 Відповісти
Раскатал губу. Смотри, как бы по приказу Пыни, сам не перегнал их через украинскую границу и там их отпустил.
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04.08.2020 14:28 Відповісти
Теперь, когда идет уборка, мы должны бегать и ловить их по лесам

-------------------------------------
Боевые трахтаристы и комбайнёры носятся с вилами по лесам ловят фантомы
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04.08.2020 14:18 Відповісти
А проблема вирішується просто - візовий режим з кацапстаном і зміцнення кордону, вірніше - облаштуваннясправбнього, замість існуюсого бутафорського і головне - ніяких союзних утворень.
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04.08.2020 14:33 Відповісти
А що робити з війсковими базами?
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04.08.2020 22:25 Відповісти
Відрізати від продуктової бази. Особливо - спиртної.
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05.08.2020 09:19 Відповісти
Не можу погодитись. 200 грамів фронтових це святе.
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05.08.2020 11:05 Відповісти
😁
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05.08.2020 12:09 Відповісти
Даешь белорускую нарідную рєспубліку 😈😈😈
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04.08.2020 14:19 Відповісти
Даешь навечно! В рамках границ БНР 1918 года, когда Смоленск, Брянск и Белосток были нашими
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04.08.2020 14:25 Відповісти
ну так я и пишу народную, где правит народ а не лукашенко)))
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04.08.2020 14:28 Відповісти
Хм, а Брест і Гомель в складі чого були?
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04.08.2020 14:41 Відповісти
А в РФ считают , что надо вернуть 1923 год -- Витебск, Могилев, Гомель -- РФ.
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04.08.2020 14:56 Відповісти
Рамки 1918 вам не факт, что понравятся, тк не все территории нынешней Беларуси входили в БНР образца 1918.
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04.08.2020 15:13 Відповісти
Задачка: "Мы родные люди - белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи".
Знайди лишнє слово.
Відповідь: россияне.
Пояснення: у всіх решта генотип людини.
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04.08.2020 14:20 Відповісти
хотя смотря под каким углом смотреть. евреи точно не братья: судя по бене и зебене. кацапы априори. поляки спорно, очень спорно, Вещь Посполита тут робила бесчинства. Токо беларусы еще ничего бо сами являются мальчиками для битья...
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04.08.2020 14:27 Відповісти
Радий, що хоча б по основному питанню у нас немає розбіжностей. Я про гени.
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04.08.2020 14:32 Відповісти
ну у росиян же лишняя хромосома
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04.08.2020 14:33 Відповісти
и челюсть рускоговорящая, и с рускослышащим ухом, и с русковидящим глазом
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04.08.2020 14:34 Відповісти
Тому і не зрозуміли, коли треба було перетворюватися з мавп на людей. Бо звернення було на людській (українській) мові.
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04.08.2020 14:38 Відповісти
Бесчинства Речи Посполитой многократно преувеличены московской/росийской/советской пропагандой. Бесчинства начались во время гетьманування Хмеля, но уже со стороны восставших "народных масс", особенно запорожцев.
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04.08.2020 14:34 Відповісти
Річ посполита це федеративна країна, а не польска, тому вона нічого такого не могла робити.
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04.08.2020 14:43 Відповісти
мужчина там про геном вообщето писал, а у поляков и речипосполитанцев он одинаковый
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04.08.2020 14:49 Відповісти
Нічого що Київ це теж Річ Посполита.
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04.08.2020 15:04 Відповісти
Срочно вызвать специалистов по борьбе с партизанами ... я воль ...
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04.08.2020 14:22 Відповісти
и хатынь им там устроить, дастиш фантастиш
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04.08.2020 14:25 Відповісти
Белорусы, оставьте лучше себе Луку, как влезет такая кака как у нас в Украине, будете плеваться во все стороны...
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04.08.2020 14:23 Відповісти
рузька методичка?

Луку Ростов ждет!
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04.08.2020 15:01 Відповісти
От якщо лука видасть нам цих кацапських ублюдків,тоді можна буде робити хоч якісь там висновки та припущення про його щирість. Але,здається мені,все так звіздьожом луки і закінчиться...
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04.08.2020 14:24 Відповісти
А есть у Украины с этой советской республикой какой-то договор о экстрадиции преступников?
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04.08.2020 14:25 Відповісти
конечно, как и положено между всеми советскими республиками
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04.08.2020 14:27 Відповісти
ну нет уж,увольте,вы там сами в своём совке варитесь,нас не приплетайте,мы вам не адиннарот
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04.08.2020 14:29 Відповісти
как ни странно, у нас многие говорят тоже самое, только без эпитетов.
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04.08.2020 14:41 Відповісти
Добрая половина КГБ Белоруссии на зарплате у ФСБ сидит, а лука всех скзками кормит про пихотинцев в южных лесах...
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04.08.2020 14:26 Відповісти
ну тоесть ты хочешь сказать, что вагнерОвцы приперлись на шпили посмотреть и каждый начал колхозить про то, что летит то в Турцию, то в венесуэлу, то в Ливию, а кто просто шпили вили смотреть? ох и логика у тебя.
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04.08.2020 14:30 Відповісти
просто последние 6лет Минск действительно был транспортным хабом для этой нечести и лука это знал и покрывал..... + предвыборная параноя.... Время покажет.....
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04.08.2020 14:42 Відповісти
Санаторий Вагнера в 1,5 км от резиденции Лукашенко. Возможно разведка гру хотела бы выкурить его из бункера. Не беда. Не получилось так - ближайшие соратники, они же агенты фсб, скрутят и отправят его в одиночку для справедливого народного суда. Типа спецслужбы переходят на сторону народа.
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04.08.2020 22:31 Відповісти
думаю, что хотели во время митингов пострелять митингующих, что бы обвинить Лукашенко в хфашизме, после протягивают свою консерву в президенты и играй-играй.
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04.08.2020 22:56 Відповісти
Что он несет, какое отношение силовики имеют к уборке урожая.
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04.08.2020 14:26 Відповісти
Бітва за урожай...трудовая армія...чєм нє сілавікі...
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04.08.2020 14:29 Відповісти
Практически уверен, что это спектакль.
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04.08.2020 14:27 Відповісти
ну что сказать?
как тебя коснулось...так обидно и больно и все понятно...
а как у соседей (у нас) 6 лет ихтамнеты по степям да терриконам шастают - так то шахтеры и трактористы гражданскую войну замутили с раскопками в шахтах современного вооружения с клеймом раши... и гумконвои белые с заразой черною никто не остановит...
говорят же... своя рубашка ближе к телу...
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04.08.2020 14:28 Відповісти
Беларусь поставляла горючее Украине и ремонтировала воен.технику.. и Лукашенко не признал аннексию Крыма, хотя и превратил свой народ в про-российскую вату..
Вот когда придет оппозиция к власти, то она и Крым признает российским, и объединится с Ордой...
и да - Лукашенко все время пинал Турчинова за трусость публично, за то что тот не организовал защиту Крыма в 2014-ом...
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04.08.2020 14:37 Відповісти
Лукашенко - о Крыме. Что президент Беларуси говорил об аннексии полуострова (видео)

(погуглите)
С 2014 года президент Беларуси неоднократно комментировал события в Крыму.
Изначально он утверждал, что полуостров - это «российская территория» и от факта непризнания российской аннексии мировым сообществом «ничего не изменится». Впоследствии он говорил, что аннексия - «это неправильно», но заявлял украинским журналистам, что надеяться на возвращение Крыма не стоит. При этом Лукашенко несколько раз указывал, что, по его мнению, Беларусь никогда официально не признает российскую аннексию полуострова, ведь это будет нарушением Будапештского меморандума.
Как менялась «крымская риторика» президента Беларуси за последние шесть лет
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04.08.2020 14:49 Відповісти
клоун усатый начинает что-то подозревать))))))
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04.08.2020 14:30 Відповісти
Юг Бєларуссіі - це Україна.
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04.08.2020 14:30 Відповісти
Часом бацька не прикупив сценаріїв у «ЗєкоМанди-2020»?
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04.08.2020 14:31 Відповісти
дык, если это "боевики" - огонь на поражение...
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04.08.2020 14:31 Відповісти
Лукашенко заявил, что на юг Беларуси перебросили еще один отряд боевиков: Теперь, когда идет уборка, мы должны бегать и ловить их по лесам - Цензор.НЕТ 7734
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04.08.2020 14:32 Відповісти
Зєля б назвав вагнеровців невиясненою стороною. Толєраст на нашу голову.
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04.08.2020 14:33 Відповісти
Ага, а в ООН як голосувала ваша ср...на білорусь?!
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04.08.2020 14:44 Відповісти
Не, в ООН голосовала не почти 9 000 000 народа Беларуси, там голосовала делегация либо представитель страны, но все действия всегда согласовываются главным тараканом.
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04.08.2020 15:00 Відповісти
Он хочет сказать, что у него менты на комбайнах урожай собирали, и им пришлось бросить уборку? На какого слабоумного он рассчитывает?
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04.08.2020 14:46 Відповісти
Незрозуміло якось, чи то колгоспники мають ловити диверсантів, чи спецура мала б збирати врожай.
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04.08.2020 14:46 Відповісти
Бацька курнул.....
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04.08.2020 15:02 Відповісти
Бульба или кабздец!
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04.08.2020 15:05 Відповісти
Бацька, а ти думав мокші проводили у вас маневри щоб вас боронити, там після них стільки закладок лишилося для ДРГ, що вам ще бігати - неперебігати...
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04.08.2020 16:24 Відповісти
Этот ***** пацана Гриба хутко поймал и сдал кацапам, а тяпер засопся .
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04.08.2020 16:37 Відповісти
вообще то, переброска вооруженных наемников или военных на территорию сопредельного государства это акт агрессии и может быть расценено как факт оглашения войны.
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04.08.2020 16:40 Відповісти
а их там нет ! А если и есть, то давно уволены, еще в декабре
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04.08.2020 18:10 Відповісти
ну это понятно. русские воюют исключительно на добровольных началах, причем самоорганизовываясь в военные корпуса с боевой техникой, купленной исключительно на пожертвования сердобольных старушек.
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05.08.2020 07:33 Відповісти
а я угадал, что сбежавшая часть отряда задачу выполнит
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04.08.2020 17:56 Відповісти
Уникальный шанс для зенелоха предложить свою помощь братской Беларуси в случае повторения донбасского сценария и хоть как-то отбелить свою репутацию перед украинской общественностью
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04.08.2020 18:31 Відповісти
Белорусы обречены. Путин поставил на Бацьке крест и подсунул колоду кремлевских джокеров. То есть вероятность появления прозападного политика в кандидатах еще уменьшается в перспективе. Когда Бацька менял Конституцию - тогда еще что-то можно было сделать. Нынешнее поколение и несколько следующих будут жить под кремлевскими гауляйтерами.
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04.08.2020 21:57 Відповісти
тоже думаю, что высока вероятность, что кремляди пропихнут свою консерву, у Лукашенко сейчас есть козыри, вот как он ими сыграет - вопрос. Белорусам сейчас нужно резко включать мозги, но судя по всему, там своих 73% хватает.
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04.08.2020 23:00 Відповісти
Лукашенко пора менять, но боюсь беларусы полностью русифицированы
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04.08.2020 23:58 Відповісти
 
 