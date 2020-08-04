Лукашенко заявив, що на південь Білорусі перекинули ще один загін бойовиків: Тепер, коли йдуть жнива, ми маємо бігати і ловити їх по лісах
Президент Білорусі Олександр Лукашенко в посланні білоруському народу і Національним зборам заявив, що сьогодні йому надійшла інформація про ще один загін бойовиків, перекинутих у Білорусь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.
"Сьогодні надійшла інформація про ще один загін, який перекинуто на південь. Ми маємо, коли йдуть жнива, бігати, ловити їх по лісах! Ми ж їх всіх відловимо", - попередив Олександр Лукашенко.
Він також наголосив, що в Білорусі діють певні закони, і в сусідній країні про них добре знають.
"Закон є закон. Подобається - не подобається, його треба дотримуватися. Знаєш ти його чи не знаєш, ти будеш відповідати все одно за законом ... Ми рідні люди - білоруси, українці, росіяни, поляки, євреї. Ми завжди жили тут у мирі, і не підкидайте тут зброю, не підігрівайте обстановку, бо буде палахкотіти так, що до Владивостока буде важко", - сказав білоруський президент.
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що у групи росіян, затриманих під Мінськом, було завдання залишатися в країні і чекати.
"Поки гарячої війни немає, не стріляють, ще спусковий гачок не натиснули. Але спроба організувати бійню в центрі Мінська вже очевидна. Проти Білорусі кинуто мільярдні ресурси, мобілізовано новітні технології. Я з подивом спостерігаю якусь дискусію окремих, особливо в наших інтернет-каналах, з приводу недавнього затримання 33 бойовиків у Білорусі. Слухайте, які тільки там висновки і пропозиції [не роблять]. Дійшли до того, що аж два президенти домовилися. Так ось, це дуже небезпечний і сильний сигнал. І все це брехня - про Стамбул, про Венесуелу, про Африку і Лівію. Це все брехня. Ці люди (вони дали свідчення) були направлені спеціально до Білорусі, команда була чекати", - заявив Лукашенко.
Він зазначив, що квитки, куплені в Стамбул, були легендою.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Будь ласка, зачекайте...
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Може на гелікоптері до нашого двічі лєгітімного...
Але, здається, як би не классика.
Румунський варіант.
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Боевые трахтаристы и комбайнёры носятся с вилами по лесам ловят фантомы
Знайди лишнє слово.
Відповідь: россияне.
Пояснення: у всіх решта генотип людини.
Луку Ростов ждет!
как тебя коснулось...так обидно и больно и все понятно...
а как у соседей (у нас) 6 лет ихтамнеты по степям да терриконам шастают - так то шахтеры и трактористы гражданскую войну замутили с раскопками в шахтах современного вооружения с клеймом раши... и гумконвои белые с заразой черною никто не остановит...
говорят же... своя рубашка ближе к телу...
Вот когда придет оппозиция к власти, то она и Крым признает российским, и объединится с Ордой...
и да - Лукашенко все время пинал Турчинова за трусость публично, за то что тот не организовал защиту Крыма в 2014-ом...
(погуглите)
С 2014 года президент Беларуси неоднократно комментировал события в Крыму.
Изначально он утверждал, что полуостров - это «российская территория» и от факта непризнания российской аннексии мировым сообществом «ничего не изменится». Впоследствии он говорил, что аннексия - «это неправильно», но заявлял украинским журналистам, что надеяться на возвращение Крыма не стоит. При этом Лукашенко несколько раз указывал, что, по его мнению, Беларусь никогда официально не признает российскую аннексию полуострова, ведь это будет нарушением Будапештского меморандума.
Как менялась «крымская риторика» президента Беларуси за последние шесть лет