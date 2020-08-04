Лукашенко заявив, що на південь Білорусі перекинули ще один загін бойовиків: Тепер, коли йдуть жнива, ми маємо бігати і ловити їх по лісах

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в посланні білоруському народу і Національним зборам заявив, що сьогодні йому надійшла інформація про ще один загін бойовиків, перекинутих у Білорусь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.

"Сьогодні надійшла інформація про ще один загін, який перекинуто на південь. Ми маємо, коли йдуть жнива, бігати, ловити їх по лісах! Ми ж їх всіх відловимо", - попередив Олександр Лукашенко.

Він також наголосив, що в Білорусі діють певні закони, і в сусідній країні про них добре знають.

"Закон є закон. Подобається - не подобається, його треба дотримуватися. Знаєш ти його чи не знаєш, ти будеш відповідати все одно за законом ... Ми рідні люди - білоруси, українці, росіяни, поляки, євреї. Ми завжди жили тут у мирі, і не підкидайте тут зброю, не підігрівайте обстановку, бо буде палахкотіти так, що до Владивостока буде важко", - сказав білоруський президент.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що у групи росіян, затриманих під Мінськом, було завдання залишатися в країні і чекати.

"Поки гарячої війни немає, не стріляють, ще спусковий гачок не натиснули. Але спроба організувати бійню в центрі Мінська вже очевидна. Проти Білорусі кинуто мільярдні ресурси, мобілізовано новітні технології. Я з подивом спостерігаю якусь дискусію окремих, особливо в наших інтернет-каналах, з приводу недавнього затримання 33 бойовиків у Білорусі. Слухайте, які тільки там висновки і пропозиції [не роблять]. Дійшли до того, що аж два президенти домовилися. Так ось, це дуже небезпечний і сильний сигнал. І все це брехня - про Стамбул, про Венесуелу, про Африку і Лівію. Це все брехня. Ці люди (вони дали свідчення) були направлені спеціально до Білорусі, команда була чекати", - заявив Лукашенко.

Він зазначив, що квитки, куплені в Стамбул, були легендою.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.