Лукашенко - білорусам: Я не святий, але права на помилку у вас немає!
Президент Білорусі Олександр Лукашенко в Посланні білоруському народу і Національним зборам закликав громадян не допустити помилки в критично важливий для країни момент,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.
Лукашенко констатував, що в Білорусі за багато що відповідає Президент, що володіє колосальними повноваженнями. Це визначальна гарантія реалізації соціальних зобов'язань держави перед людьми.
"Але чи готові ви, білоруси, сьогодні ці повноваження з цією Конституцією передати іншому? Я не святий, у мене є все, і хороше, і погане. Але ви мене знаєте, ви знаєте, на що я піду, на що ні, що я можу, а що ні. Ви знаєте, що ваше життя для мене - святе. Все, решта забудьте", - підкреслив білоруський лідер.
"Завтра прийде і візьме невідомий чоловік цю Конституцію ... Яку політику він буде проводити? Ви його стримаєте від обвальної приватизації, від того, що він зіштовхне країну вліво або вправо? - поставив питання білоруський президент - Стримаєте. Сьогодні вже стримаєте, і без мене. У цей критично важливий для країни момент ви повинні точно усвідомити: права на помилку у вас, білоруси, немає! За нами майбутнє".
Президент підкреслив, що стрижнем його політичної доктрини є конституційна теза про те, що держава повинна створювати людині всі можливості для досягнення її цілей.
"Але кожному треба розуміти, що без повсякденної праці і відповідального ставлення його мрія залишиться просто мрією", - зазначив він.
Раніше лідер об'єднаної опозиції і кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська пообіцяла, що після вступу на посаду президента вона вживе заходів для збереження стабільності і створення умов для проведення чесних виборів: призначить нових членів ЦВК, оголосить про перехідний період, запустить процес проведення референдуму про повернення до початкової редакції Конституції 1994 року.
30 липня в центрі Мінська відбувся передвиборчий мітинг-концерт опозиції, зібравши рекордну кількість білорусів. За оцінками правозахисників з центру "Весна", на заході на підтримку Тіхановської зібралося 63 тисячі осіб.
Президентські вибори в Білорусі заплановано на 9 серпня. Лукашенко, який іде на шостий термін, заявив, що голосування пройде чесно.
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уж лучше усатый скользкий, чем ЗЕльоная корабельная сосна от Путина
сливай воду
У порівнянні з ним, Янукович просто джентльмен - інтелектуал.
Помогла европейцам сменяемость власти?
А Януковича бы просто не выбрали.
Европейцы разные, в Германии и без сменяемости власти все в порядке, что при Коле, что при Меркель.
А всю прелесть несменяемости власти немцы смогли ощутить в 30-х и 40-х годах прошлого века.
или несудимого, или клоуна, а на рб советский народ
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.
«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисептика».
Что Украине ВЫГОДНЕЙ - Бацька, посравшийся с Расией или проросийский "демократ"?
От себя добавлю...власть нужно трахать как можно чаще...что бы она кумовством за 25 лет не обрастала...как в паРаше и белоруссии...
...не нужно забалтывать самое главное: Тихановская ведь не тянет страну влево или вправо, она говорит, что
1. инициирует через референдум возврат старой конституции с ограничением времени
пребывания президента у власти
2 объявит досрочные выборы президента Беларуси
3 обеспечит прозрачность выборов с привлечением международных наблюдателей и "разгоном" лукашенковского центризбиркома, помня классику, что важно "не как голосуют, а как подсчитывают"...
ее ясная и понятная позиция приемлема всем беларусам, кто хочет иметь право выбирать, а не праздновать юбилеи царя, как в параше...