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Лукашенко - білорусам: Я не святий, але права на помилку у вас немає!

Лукашенко - білорусам: Я не святий, але права на помилку у вас немає!

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в Посланні білоруському народу і Національним зборам закликав громадян не допустити помилки в критично важливий для країни момент,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.

Лукашенко констатував, що в Білорусі за багато що відповідає Президент, що володіє колосальними повноваженнями. Це визначальна гарантія реалізації соціальних зобов'язань держави перед людьми.

"Але чи готові ви, білоруси, сьогодні ці повноваження з цією Конституцією передати іншому? Я не святий, у мене є все, і хороше, і погане. Але ви мене знаєте, ви знаєте, на що я піду, на що ні, що я можу, а що ні. Ви знаєте, що ваше життя для мене - святе. Все, решта забудьте", - підкреслив білоруський лідер.

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"Завтра прийде і візьме невідомий чоловік цю Конституцію ... Яку політику він буде проводити? Ви його стримаєте від обвальної приватизації, від того, що він зіштовхне країну вліво або вправо? - поставив питання білоруський президент - Стримаєте. Сьогодні вже стримаєте, і без мене. У цей критично важливий для країни момент ви повинні точно усвідомити: права на помилку у вас, білоруси, немає! За нами майбутнє".

Президент підкреслив, що стрижнем його політичної доктрини є конституційна теза про те, що держава повинна створювати людині всі можливості для досягнення її цілей.

"Але кожному треба розуміти, що без повсякденної праці і відповідального ставлення його мрія залишиться просто мрією", - зазначив він.

Раніше лідер об'єднаної опозиції і кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська пообіцяла, що після вступу на посаду президента вона вживе заходів для збереження стабільності і створення умов для проведення чесних виборів: призначить нових членів ЦВК, оголосить про перехідний період, запустить процес проведення референдуму про повернення до початкової редакції Конституції 1994 року.

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30 липня в центрі Мінська відбувся передвиборчий мітинг-концерт опозиції, зібравши рекордну кількість білорусів. За оцінками правозахисників з центру "Весна", на заході на підтримку Тіхановської зібралося 63 тисячі осіб.

Президентські вибори в Білорусі заплановано на 9 серпня. Лукашенко, який іде на шостий термін, заявив, що голосування пройде чесно.

Автор: 

Білорусь (7970) вибори (6721) Лукашенко Олександр (2661)


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Топ коментарі
+10
Видать совсем дело плохо у бацьки
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04.08.2020 14:39 Відповісти
+9
Сменяемость власти - это необходимое качество для существования какой-бы то ни было власти. Несменяемая авторитарная власть обязательно порождает беспредел, а за ним полную анархию и разруху, причем независимо от того,кто будет у власти.
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04.08.2020 14:44 Відповісти
+8
сльози мiшають говорити,так розчулило,майже вмовив.
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04.08.2020 14:39 Відповісти
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04.08.2020 14:39 Відповісти
а ведь хорошо сказал, стервец !!!!!!!!!!

уж лучше усатый скользкий, чем ЗЕльоная корабельная сосна от Путина
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04.08.2020 15:49 Відповісти
Ці два чобота пара, але один чобіт вусатий.
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04.08.2020 16:01 Відповісти
После правильных слов и дубиналом получать как-то легче, и автозак почти такси.
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04.08.2020 16:04 Відповісти
сльози мiшають говорити,так розчулило,майже вмовив.
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04.08.2020 14:39 Відповісти
Не говори. Интересно, он до речи дал команду задерживать недовольных, или после?
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04.08.2020 16:06 Відповісти
Аднак, як замітусіўся гэты 26 гадовы 3% таракан!
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04.08.2020 14:39 Відповісти
У луки сьогодні що, останній бенефіс?
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04.08.2020 14:40 Відповісти
всрався, Лука

сливай воду
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04.08.2020 14:40 Відповісти
А ***** там не собирается пройти на гилляку?
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04.08.2020 14:57 Відповісти
А що ти зробив, щоб ***** гойдався на гилляці? Може Зе обрав,зебіл?
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04.08.2020 16:03 Відповісти
Поздно оправдываться масковский агент и сепар, тебя раскрыл местный дед Хасан.
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04.08.2020 16:11 Відповісти
У ********* продовжують бомбити пукани, причому у всіх темах- чи це стосується спорту, чи погоди, чи Луки...
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04.08.2020 16:10 Відповісти
Боже, що воно несе !
У порівнянні з ним, Янукович просто джентльмен - інтелектуал.
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04.08.2020 14:40 Відповісти
Лукашенко - белорусам: Я не святой, но права на ошибку у вас нет! - Цензор.НЕТ 5282
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04.08.2020 14:41 Відповісти
Саша 3% угрожает своему народу.Права на ошибку,говорит у вас нет.Походу,там у них вообще маловато прав осталось.Одна священная обязаность-беззаветно любить бацьку и сынка его Колю.
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04.08.2020 14:44 Відповісти
Лукашенко - белорусам: Я не святой, но права на ошибку у вас нет! - Цензор.НЕТ 9522
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04.08.2020 14:58 Відповісти
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04.08.2020 18:14 Відповісти
Сменяемость власти - это необходимое качество для существования какой-бы то ни было власти. Несменяемая авторитарная власть обязательно порождает беспредел, а за ним полную анархию и разруху, причем независимо от того,кто будет у власти.
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04.08.2020 14:44 Відповісти
Где это разруха - у беларусов??? Простите, а что тогда у нас в Украине при сменяемой власти?)
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04.08.2020 14:51 Відповісти
А що у вас розвалилось,що не можете відремонтуввати?
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04.08.2020 14:53 Відповісти
Сменяемость олигархических кланов здесь напрягает не меньше. очкуют все.
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04.08.2020 14:52 Відповісти
Помогла Украине сменяемость ?
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04.08.2020 14:52 Відповісти
В принципі да, не хтілось щоб було як в Біларусі чи наросії.
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04.08.2020 14:54 Відповісти
Ну да, одного барыгу сменили на другого, потом выбрали клоуна. Следующий одноглазый негр и непременно ********.
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04.08.2020 14:56 Відповісти
І це можливо, не помиляється тільки той, хто нічого не робить, вам би греком народитись. Ті теж,посадять 10 олив і чекають 40 років врожаю, зате стабільність.
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04.08.2020 14:58 Відповісти
Ты чтоль?
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04.08.2020 14:58 Відповісти
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04.08.2020 18:17 Відповісти
Знаете помогла.Мы теперь на власть не молимся, а стараемся надеяться в основном на себя.
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04.08.2020 14:56 Відповісти
К чьему сожалению? Тваво *****?
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04.08.2020 15:00 Відповісти
Я в свою очередь предлагаю твоему ***** самолично вздернуться на березке, может быть такие как ты ужаснутся от собственного говна, в котором живут
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04.08.2020 15:15 Відповісти
И ещё, мордва, вы чего так своей власовской тряпки стесняетесь?
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04.08.2020 15:23 Відповісти
Нічого що Ющенко був президентом 5 років, а Кучма 10, Порох їм тем повноваження продлив заднім числом?
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04.08.2020 15:18 Відповісти
Да, помогла. Если бы янукович был бы на втором сроке, то было бы не только лднр, но и харнр,запнр, хернр, и днепрнр. И танки хутина стояли бы на берегу Днепра.
Помогла европейцам сменяемость власти?
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04.08.2020 16:01 Відповісти
Не было бы майдана и Крым бы никуда не уплыл. Не говоря уже о всяческих ДНР.
А Януковича бы просто не выбрали.
Европейцы разные, в Германии и без сменяемости власти все в порядке, что при Коле, что при Меркель.
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04.08.2020 17:25 Відповісти
Если бы янукович не вообразил себя царем Украины, то и Майдана бы не было, а вот целовали бы мы кацапов во все места, или развешивали на столбах итог был бы один - рашка бы все равно предприняла попытку захвата, что кстати и ожидает Беларусь в той или другой форме.
А всю прелесть несменяемости власти немцы смогли ощутить в 30-х и 40-х годах прошлого века.
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04.08.2020 17:41 Відповісти
не согласен, если народ безбожный, то выберет популиста, как в 1917-м
или несудимого, или клоуна, а на рб советский народ
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04.08.2020 17:51 Відповісти
Я тоже привожу в пример этот аргумент когда впаривают что Порошенко единственный!!!!
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04.08.2020 19:46 Відповісти
Вопрос не стоит не в том,что Порошенко единственный или не единственный, а в том, что его политическая сила пока самая последовательная в осуществлении национально-демократического, европейского курса страны, единственно правильного для Украины в сложившейся обстановки. Тогда как другие политические силы мечутся. пытаясь заработать рейтинги, а не быть полезными стране и ее народу.
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04.08.2020 20:38 Відповісти
😂😭😂
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04.08.2020 14:47 Відповісти
Лукашенко не просто не святой, он преступник,который должен ответить за все свои преступления. Законность - это не бухгалтерия, не дебет с кредитом, за каждое преступление должна быть ответственность.
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04.08.2020 14:48 Відповісти
Пидэ Лукашенко, будэ шо в украйне.
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04.08.2020 14:48 Відповісти
Чего это все активно занялись предвыборной агитацией? это получается у нас всегда были честные выборы? чего все напряглись
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04.08.2020 14:50 Відповісти
Ковідіанські хроніки.......
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.
«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисептика».
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04.08.2020 14:50 Відповісти
Де ви цю маячню знайшли?
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04.08.2020 14:52 Відповісти
Вірю що є така проблема, просто з повітрям вже перебор.
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04.08.2020 14:55 Відповісти
Це теж бзік, що завадить людям перевезти заразу в маршрутках чи транзитом через інше містою
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04.08.2020 14:59 Відповісти
Астанавитесь!!! Я буду хорошим, я всё исправлю....)))
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04.08.2020 14:52 Відповісти
Держитесь за Бацька беларусы если Независимость Вам дорога, бо диктатору ***** может противостоять только диктатор Лука.
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04.08.2020 15:00 Відповісти
Лукашенко - белорусам: Я не святой, но права на ошибку у вас нет! - Цензор.НЕТ 6567
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04.08.2020 15:00 Відповісти
Не Святое писание от Луки, глава 6...
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04.08.2020 15:08 Відповісти
А до этого утверждал обратное, что он святой и безгрешный и только он может быть кормчим. А теперь понял, что наступила ж.па и бежать некуда. Раша сама хочет взять Луку за "здесь", а Европа выдаст по первому требованию, столько он ей залил сала за шкуру!
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04.08.2020 15:10 Відповісти
жах
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04.08.2020 15:25 Відповісти
Бацька, конечно, не лучший вариант. Но его оппоненты - ставленники рашки. И если его не выберут, в рашке появится ещё одна область - Белорусская.
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04.08.2020 15:31 Відповісти
жах
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04.08.2020 15:42 Відповісти
Не про ты вы...
Что Украине ВЫГОДНЕЙ - Бацька, посравшийся с Расией или проросийский "демократ"?
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04.08.2020 15:52 Відповісти
Та не называйте вы это убожество шкловское бацькой. Его так в Беларуси даже прыкорытники давно называть перестали.
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04.08.2020 16:17 Відповісти
У нас все так называют.
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04.08.2020 19:20 Відповісти
У вас - это в узком кругу 3%?
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04.08.2020 19:47 Відповісти
В нашем садовом товариществе.
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04.08.2020 19:50 Відповісти
Кого садите, садисты?
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04.08.2020 19:58 Відповісти
Оно посравшееся до первой скидки на газ или нефть...а потом точно такой же пророссийский...только диктатор...
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04.08.2020 16:24 Відповісти
НЕ знаю, не знаю.... Если он чует угрозу физического уничтожения....
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05.08.2020 10:49 Відповісти
Не колхозник...ты сам сказал что власть нужно перетрахивать...и перетрахивать..тебя за язык никто не тянул...
От себя добавлю...власть нужно трахать как можно чаще...что бы она кумовством за 25 лет не обрастала...как в паРаше и белоруссии...
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04.08.2020 16:22 Відповісти
Эта белвата право на ошибку пять раз просрала.
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04.08.2020 16:30 Відповісти
Лука! Рассмотрим примеры специально для тебя.Пороха не выбрали - он не президент, Украина не исчезла, Беларусь тоже не пропадет - будь спокоен! Даже в орде идет смена властей, когда прежние правители отбрасывают копыта - и ничего в ней существенного не происходит.
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04.08.2020 16:34 Відповісти
...полеская гадюка прошипела: не надо меня бояться, есть ядовитей чем я...
...не нужно забалтывать самое главное: Тихановская ведь не тянет страну влево или вправо, она говорит, что
1. инициирует через референдум возврат старой конституции с ограничением времени
пребывания президента у власти
2 объявит досрочные выборы президента Беларуси
3 обеспечит прозрачность выборов с привлечением международных наблюдателей и "разгоном" лукашенковского центризбиркома, помня классику, что важно "не как голосуют, а как подсчитывают"...
ее ясная и понятная позиция приемлема всем беларусам, кто хочет иметь право выбирать, а не праздновать юбилеи царя, как в параше...
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04.08.2020 16:35 Відповісти
без Луки Беларусь растащат в том числе рос олигархи.
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04.08.2020 21:31 Відповісти
А что, в Украине много растащили ордынские олигархи?
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06.08.2020 18:02 Відповісти
гугл в помощь.
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07.08.2020 03:34 Відповісти
"Свои", украинские - да, все расхватали (Ахмет, Коломойский и многие другие), но ни Сечиным, ни Потаниным, ни Лисиным,ни Абрамовичем в Украине не пахнет - "свои" им тут же глотки перегрызут.
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10.08.2020 14:09 Відповісти
кишки тонка перегрызть. снова гугель в помощь.
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10.08.2020 19:32 Відповісти
Когда умер "вяликий Сталин", в СССР вата плакала от горя: "Как же мы жить-то будем без вяликаго вождя-кормчего?"- так ведь ничего, живы до сих пор, не померли, и даже сменилось 6 правителей. По батьке без власти тоже, думаю, рыдать никто особо не будет (кроме самого батьки) - быстро все поймут, что не в "батьке" дело, начнут шевелить мозгами, если за это дубиной по голове бить батькины опричники не будут.
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06.08.2020 18:00 Відповісти
 
 