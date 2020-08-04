Лукашенко - білорусам: Я не святий, але права на помилку у вас немає!

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в Посланні білоруському народу і Національним зборам закликав громадян не допустити помилки в критично важливий для країни момент,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.

Лукашенко констатував, що в Білорусі за багато що відповідає Президент, що володіє колосальними повноваженнями. Це визначальна гарантія реалізації соціальних зобов'язань держави перед людьми.

"Але чи готові ви, білоруси, сьогодні ці повноваження з цією Конституцією передати іншому? Я не святий, у мене є все, і хороше, і погане. Але ви мене знаєте, ви знаєте, на що я піду, на що ні, що я можу, а що ні. Ви знаєте, що ваше життя для мене - святе. Все, решта забудьте", - підкреслив білоруський лідер.

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"Завтра прийде і візьме невідомий чоловік цю Конституцію ... Яку політику він буде проводити? Ви його стримаєте від обвальної приватизації, від того, що він зіштовхне країну вліво або вправо? - поставив питання білоруський президент - Стримаєте. Сьогодні вже стримаєте, і без мене. У цей критично важливий для країни момент ви повинні точно усвідомити: права на помилку у вас, білоруси, немає! За нами майбутнє".

Президент підкреслив, що стрижнем його політичної доктрини є конституційна теза про те, що держава повинна створювати людині всі можливості для досягнення її цілей.

"Але кожному треба розуміти, що без повсякденної праці і відповідального ставлення його мрія залишиться просто мрією", - зазначив він.

Раніше лідер об'єднаної опозиції і кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська пообіцяла, що після вступу на посаду президента вона вживе заходів для збереження стабільності і створення умов для проведення чесних виборів: призначить нових членів ЦВК, оголосить про перехідний період, запустить процес проведення референдуму про повернення до початкової редакції Конституції 1994 року.

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30 липня в центрі Мінська відбувся передвиборчий мітинг-концерт опозиції, зібравши рекордну кількість білорусів. За оцінками правозахисників з центру "Весна", на заході на підтримку Тіхановської зібралося 63 тисячі осіб.

Президентські вибори в Білорусі заплановано на 9 серпня. Лукашенко, який іде на шостий термін, заявив, що голосування пройде чесно.