У Держлікслужбі повідомили про шахраїв, які під виглядом її співробітників залякують перевірками і вимагають гроші

Шахраї під виглядом співробітників Державної служби з лікарських засобів залякують суб'єктів господарювання перевірками і вимагають гроші.

Про це повідомила Держлікслужба на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"До центрального апарату Держлікслужби почали надходити повідомлення від суб'єктів господарювання про підозрілі телефонні дзвінки, нібито здійснювані працівниками Держлікслужби. У таких розмовах від ліцензіатів вимагають або перевести гроші на банківську картку, або бути готовими до перевірок", - повідомила Держлікслужба.

У службі підкреслюють, що її співробітники не здійснювали дзвінки з проханням про переказ грошових коштів і не мають на це повноважень.

"Будьте пильними щодо підозрілих дзвінків, пам'ятайте: шахраї можуть прикриватися будь-яким ім'ям і посадою. Якщо ви отримуєте дзвінки або повідомлення з вимогою про переказ грошових коштів, обов'язково звертайтеся до правоохоронних органів", - закликає Держлікслужба

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