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Новини
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У Держлікслужбі повідомили про шахраїв, які під виглядом її співробітників залякують перевірками і вимагають гроші

У Держлікслужбі повідомили про шахраїв, які під виглядом її співробітників залякують перевірками і вимагають гроші

Шахраї під виглядом співробітників Державної служби з лікарських засобів залякують суб'єктів господарювання перевірками і вимагають гроші.

Про це повідомила Держлікслужба на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"До центрального апарату Держлікслужби почали надходити повідомлення від суб'єктів господарювання про підозрілі телефонні дзвінки, нібито здійснювані працівниками Держлікслужби. У таких розмовах від ліцензіатів вимагають або перевести гроші на банківську картку, або бути готовими до перевірок", - повідомила Держлікслужба.

У службі підкреслюють, що її співробітники не здійснювали дзвінки з проханням про переказ грошових коштів і не мають на це повноважень.

"Будьте пильними щодо підозрілих дзвінків, пам'ятайте: шахраї можуть прикриватися будь-яким ім'ям і посадою. Якщо ви отримуєте дзвінки або повідомлення з вимогою про переказ грошових коштів, обов'язково звертайтеся до правоохоронних органів", - закликає Держлікслужба

Також читайте: Усі перевірки Держлікслужби фіксуватимуться на відеореєстратор, - МОЗ

Автор: 

шахрайство (1109) Держлікслужба (59)


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значит есть шо скрывать - тем субъектам - сразу крыше позвонили )) - а эти в погонах в прессу - как так))))
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04.08.2020 14:32 Відповісти
Є з кого брати приклад...
В Гослекслужбе сообщили о мошенниках, которые под видом ее сотрудников запугивают проверками и требуют деньги - Цензор.НЕТ 9703
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04.08.2020 14:32 Відповісти
Такое возможно только если натуральная служба переполнена взяточниками и все про это знают.
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04.08.2020 19:55 Відповісти
 
 