У реанімаціях двох лікарень Івано-Франківська, які лікують пацієнтів із COVID-19, не залишилося вільних місць

У реанімаційних відділеннях Центральної міської клінічної лікарні та Першої міської клінічної лікарні Івано-Франківська, де надають допомогу пацієнтам із коронавірусом, не залишилося вільних місць.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на оперативній нараді в міській раді Івано-Франківська повідомила начальниця управління охорони здоров'я Марія Бойко.

"Станом на сьогоднішній ранок у Центральній міській клінічній лікарні і Першій міській клінічній лікарні перебуває 294 пацієнти з пневмоніями. У реанімації на сьогодні перебуває 18 осіб, тобто в реанімації у нас абсолютно всі ліжка заповнені", - зазначила Бойко.

За її словами, у кожній із цих лікарень у відділеннях інтенсивної терапії перебуває по 9 осіб з важким перебігом хвороби. Неінвазивна терапія надається 8 особам, на штучній вентиляції легень - двоє людей.

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