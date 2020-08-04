Попавшаяся на крючок рыба утянула за собой в воду рыбака, мужчина утонул, - ГСЧС в Закарпатской области

3 августа в 14:05 в Службу спасения поступило сообщение об утоплении рыбака в озере вблизи с. Бугорок Иршавского района.

Как сообщили очевидцы, мужчина один ловил рыбу. На крючок попала большая рыбина, которая увлекла рыбака за собой в воду. Он потерял равновесие и утонул, поскольку глубина водоема в этом месте составляла 4 метра.

Для проведения поисковых работ на место происшествия прибыло Хустское водолазно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Водолазы прочесывали дно и в 16:30 нашли тело утопленника, жителя Мукачево. Его тело достали из воды и передали представителям правоохранительных органов.

Всего в этом году наблюдается негативная тенденция к увеличению количества погибших людей на воде.

По состоянию на 4 августа 2020 в Закарпатской области зарегистрировано 20 таких случаев, тогда как за аналогичный период прошлого года - только 18. Всего в 2019 году на водных объектах края погибли 29 граждан.