Попавшаяся на крючок рыба утянула за собой в воду рыбака, мужчина утонул, - ГСЧС в Закарпатской области

3 августа в 14:05 в Службу спасения поступило сообщение об утоплении рыбака в озере вблизи с. Бугорок Иршавского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

Как сообщили очевидцы, мужчина один ловил рыбу. На крючок попала большая рыбина, которая увлекла рыбака за собой в воду. Он потерял равновесие и утонул, поскольку глубина водоема в этом месте составляла 4 метра.

Для проведения поисковых работ на место происшествия прибыло Хустское водолазно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Водолазы прочесывали дно и в 16:30 нашли тело утопленника, жителя Мукачево. Его тело достали из воды и передали представителям правоохранительных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 33 человека, во время пожаров - 14, - ГСЧС

Всего в этом году наблюдается негативная тенденция к увеличению количества погибших людей на воде.

По состоянию на 4 августа 2020 в Закарпатской области зарегистрировано 20 таких случаев, тогда как за аналогичный период прошлого года - только 18. Всего в 2019 году на водных объектах края погибли 29 граждан.

+32
с причала рыбачил дистрофик андрей, карась оказался сильней..
04.08.2020 14:41 Відповісти
+20
Є місця з сомами до 150 кг
04.08.2020 14:41 Відповісти
+19
Ни фига себе, у нас рыба водится!!!
04.08.2020 14:37 Відповісти
Бугорки на сраці, а село називається-ГОРБОК!
04.08.2020 15:07 Відповісти
Дебіли все через гугл женуть.
04.08.2020 15:19 Відповісти
мужик просто недалеко от атомного реактора рыбу ловил
04.08.2020 15:21 Відповісти
Якого? У вас нема медалі олімпіади по географії?
04.08.2020 15:26 Відповісти
Озеро с Припятью не соединяется?
04.08.2020 15:40 Відповісти
астор 27. Это не прикол. это жизнь.
Год 1985. Мне 15 рочкив. Я, моя будующая жена и пару одноклассников.
Река Стырь. г.Луцк. район моста приборостроитьельного завода. Полузаряженный акваланг (10-12 мин). РуЖЖо с боевой резиной. Линь 6 м.
решил повытрахиваться. Щучку на разливе в 1 кг взял быстро. Потом нырнул возле другого берега. Глубина миетра 4-ре. Думаю маска сома увеличивает. Ага. лупанул в упор, в голову где хрящи. РуЖЖо, , чтобы не потерять, петля -плечо. Я сильно погорячился. Эта скотина - подводная лордка, протащила меня до песков (вниз по течению, где баржи разгружают песок). Я еле обрезал линь. То что обоссался то херня. Обратно с баллоном босиком идти то пипець. Больше я в срмов не стрелял. Ну нахер. Мясо жирное и тиной воняет.
04.08.2020 21:02 Відповісти
04.08.2020 15:41 Відповісти
Пастка для мавп.... Покласти у глечик банан, мавпа не зможе його витягти, проте й не відпустить... Підходь і бери тепленьку...
04.08.2020 15:47 Відповісти
Мне кажется надо меньше пить.
04.08.2020 16:27 Відповісти
тю.. невелика водойма, звідти там така риба взялася? Дивна історія якась.
04.08.2020 16:30 Відповісти
Рыба отомстила за всех съеденных рыбаками сородичей
04.08.2020 17:04 Відповісти
Прежде чем идти ловить рыбу надо было плавать научится.
04.08.2020 17:06 Відповісти
Это не рыба была, а алкоголь.
04.08.2020 18:05 Відповісти
Да-а-а-а! Це щось схоже як подавитися салом.
04.08.2020 18:56 Відповісти
Круговорот рыбы и рыбаков в природе.
04.08.2020 19:45 Відповісти
Удочку почему не выбросил когда тонул? Что-то я анекдот вспомнил, как два жадных еврея собрались сходить в ресторан. Перед этим совещаются, кто будет платить за обед. Решили окунуть свои головы в фонтан, кто первый не выдержит, вынет голову из воды, тот и платит. Утром в газете было известие, о том, что в городском фонтане, утонули два еврея.
05.08.2020 21:39 Відповісти
