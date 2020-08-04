Попавшаяся на крючок рыба утянула за собой в воду рыбака, мужчина утонул, - ГСЧС в Закарпатской области
3 августа в 14:05 в Службу спасения поступило сообщение об утоплении рыбака в озере вблизи с. Бугорок Иршавского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.
Как сообщили очевидцы, мужчина один ловил рыбу. На крючок попала большая рыбина, которая увлекла рыбака за собой в воду. Он потерял равновесие и утонул, поскольку глубина водоема в этом месте составляла 4 метра.
Для проведения поисковых работ на место происшествия прибыло Хустское водолазно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Водолазы прочесывали дно и в 16:30 нашли тело утопленника, жителя Мукачево. Его тело достали из воды и передали представителям правоохранительных органов.
Всего в этом году наблюдается негативная тенденция к увеличению количества погибших людей на воде.
По состоянию на 4 августа 2020 в Закарпатской области зарегистрировано 20 таких случаев, тогда как за аналогичный период прошлого года - только 18. Всего в 2019 году на водных объектах края погибли 29 граждан.
Год 1985. Мне 15 рочкив. Я, моя будующая жена и пару одноклассников.
Река Стырь. г.Луцк. район моста приборостроитьельного завода. Полузаряженный акваланг (10-12 мин). РуЖЖо с боевой резиной. Линь 6 м.
решил повытрахиваться. Щучку на разливе в 1 кг взял быстро. Потом нырнул возле другого берега. Глубина миетра 4-ре. Думаю маска сома увеличивает. Ага. лупанул в упор, в голову где хрящи. РуЖЖо, , чтобы не потерять, петля -плечо. Я сильно погорячился. Эта скотина - подводная лордка, протащила меня до песков (вниз по течению, где баржи разгружают песок). Я еле обрезал линь. То что обоссался то херня. Обратно с баллоном босиком идти то пипець. Больше я в срмов не стрелял. Ну нахер. Мясо жирное и тиной воняет.