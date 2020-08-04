Мінсоцполітики планує провести індексацію пенсій усіх категорій, - Лазебна

Уряд планує провести індексацію пенсій для всіх пенсіонерів без винятку, але для цього доведеться змінити законодавство.

Про це в ефірі "Українського радіо" заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ.

За словами Лазебної, міністерство ініціюватиме зміни до законодавства щодо індексації всіх пенсій.

"У нас є такі ініціативи - зробити так, щоб індексація пенсії була без винятків для всіх пенсіонерів. Це не тільки чорнобильські пенсії ... І військові не індексуються, і державні службовці, і вчені, і журналісти", - додала міністерка.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що індексацію пенсій в Україні хочуть проводити щорічно 1 березня.