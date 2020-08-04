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Мінсоцполітики планує провести індексацію пенсій усіх категорій, - Лазебна

Мінсоцполітики планує провести індексацію пенсій усіх категорій, - Лазебна

Уряд планує провести індексацію пенсій для всіх пенсіонерів без винятку, але для цього доведеться змінити законодавство.

Про це в ефірі "Українського радіо" заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ.

За словами Лазебної, міністерство ініціюватиме зміни до законодавства щодо індексації всіх пенсій.

"У нас є такі ініціативи - зробити так, щоб індексація пенсії була без винятків для всіх пенсіонерів. Це не тільки чорнобильські пенсії ... І військові не індексуються, і державні службовці, і вчені, і журналісти", - додала міністерка.

Також читайте: Кабмін схвалив підвищення пенсійних виплат для 9,6 тис. членів сімей загиблих в АТО/ООС воїнів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що індексацію пенсій в Україні хочуть проводити щорічно 1 березня.

Автор: 

індексація (67) пенсія (1597) Міністерство соціальної політики (1275) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+9
пиарчик перед выборами.. он такой.. кинуть в толпу слова об индексации, а после выборов - сделать вид что "ен помнят".
Да и денег - откуда взять? в ПФ за год обпразовалась дыра в 200+ млрд.грн (к маю), поэтому зебильная власть решила провести "реформу" от минсоцполитики - "копите на пенсию себе сами"))
http://www.ukrrudprom.com/digest/Dengi_poydut_za_pensionerami_Kak_v_Ukraine_uge_s_oktyabrya_hotya.html
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04.08.2020 15:01 Відповісти
+8
Особисто мені та деяким моїм родичам не індексували пенсію. Велика подяка за це Зе.
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04.08.2020 14:57 Відповісти
+6
Лучше ничего не делайте. Особенно не трогайте военных. Прсто выполните для них закон.
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04.08.2020 14:59 Відповісти
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Особисто мені та деяким моїм родичам не індексували пенсію. Велика подяка за це Зе.
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04.08.2020 14:57 Відповісти
Не потрапили під індексацію близько 3,5 млн осіб.
Це - держслужбовці, люди, які продовжують працювати, ті, хто отримує спеціальні пенсії (колишні прокурори та судді) та максимальні пенсії. Також перерахунок не зачепив тих, хто отримує соціальну пенсію (через брак страхового стажу для виплати пенсії за віком), а також тих, хто вийшов на пенсію у 2019-2020 рр.
«Не було підвищено пенсії пенсіонерам, у яких середня константа вище, ніж передбачено урядовою постановою. Якщо досі такий показник складав 4404 гривні, збільшивши його на 11%, середній став складати 4778 гривень», - пояснила Олена Бойко.https://petropavlivka.city/read/plans/82418/vse-pro-indeksaciyu-pensij-u-2020-mu
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04.08.2020 15:12 Відповісти
Гловне, що за суддів, прокурворів та держслужбовців вищих рангів не забувають. добавлять до мінімалки тродцятнік, до 42 тисяч пенсії судді - 13 тисяч . І все буде по чину.
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04.08.2020 15:15 Відповісти
Может и к моей 1797,77 гр. добавят 2 гр 23 коп. Чтобы красиво выглядело.
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04.08.2020 20:15 Відповісти
Зе тут вообще-то ни при чем. Пенсионная реформа имени замполита Ревы состояла в том, чтобы чуть-чуть добавить давно назначенные пенсии, но надолго заморозить пенсии 2018 года и последующих лет. Но для того, чтобы сделать как говорит Лазебная, нужно сильно менять формулу. И где-то взять денег в Пенсионный фонд. Хотя бы лет на 5-7. Потом пенсионного возраста будут достигать люди, у которых не хватит стажа и ПФ сильно сэкономит.
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04.08.2020 15:33 Відповісти
Мені теж . Пенсії військовим взагалі не індексуються .
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04.08.2020 15:59 Відповісти
Самое главное слово тут ГОСУДАРСТВЕННЫЕ! О народе думают? НЕТ О СЕБЕ!
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04.08.2020 14:57 Відповісти
Лучше ничего не делайте. Особенно не трогайте военных. Прсто выполните для них закон.
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04.08.2020 14:59 Відповісти
пиарчик перед выборами.. он такой.. кинуть в толпу слова об индексации, а после выборов - сделать вид что "ен помнят".
Да и денег - откуда взять? в ПФ за год обпразовалась дыра в 200+ млрд.грн (к маю), поэтому зебильная власть решила провести "реформу" от минсоцполитики - "копите на пенсию себе сами"))
http://www.ukrrudprom.com/digest/Dengi_poydut_za_pensionerami_Kak_v_Ukraine_uge_s_oktyabrya_hotya.html
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04.08.2020 15:01 Відповісти
А не кончится эта индексация уменьшением пенсии рядовым гражданам
Украины и увеличением для тех, у которых она и так не мала.
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04.08.2020 15:02 Відповісти
ох, чую по осени пинда придет...
В сентябре медикам повысят, пенсам...
Меняймо, браття
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04.08.2020 15:03 Відповісти
Лохотрон невиданной "щедрости" перед местными выборами. И все в будущем времени. Вы просто исполняйте и платите все, что положено по законам. Врачи уже не "нарадуются" от ваших "улучшений". Военные тоже.
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04.08.2020 15:07 Відповісти
у бідних заберуть, під@p@c@M підвищать
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04.08.2020 15:08 Відповісти
Опять для всех,так сделайте всем одинаковую.Доведите минималки до прожиточного минимума,а потом ужо для всех.
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04.08.2020 15:12 Відповісти
Опять для всех,так сделайте всем одинаковую.

Самое несправедливое явление - уравниловка. Кто-то ишачил всю жизнь, а кто баклуши бил. И одинаковые пенсии? Конечно, было и так, но от уравниловки вроде отказались.
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04.08.2020 18:28 Відповісти
Если начать разбираться кто как работал,то многие получают незаслуженную пенсию,да и "баклуши бить", понятие относительное.
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06.08.2020 07:55 Відповісти
Порося перед забоєм завжди чешуть за вухом. Так і пенсіонерів, в те, що зменшать виплати вірю. Тому і наголошують потрібно змінити закон.
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04.08.2020 15:20 Відповісти
опять обещания перед выборами. пенсионеры важная и наивная часть, которые голосуют. но вспомните индексацию в марте 2020, а провели в мае и то не всем.эти слуги урода могут только ляпать своим поганым языком.
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04.08.2020 15:35 Відповісти
шо там перед виборами президента зелене воно обіцяло, але потім-я вам нічого не винен. оце так і буде кожні вибори.
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04.08.2020 15:41 Відповісти
А что,за год не хватило времени подсчитать реальный прож.минимум и от этого плясать?Страна абсурда:у простого работяги со стажем 40 лет пенсия 2200гр.,а они рассказывают о средней в 3700.
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04.08.2020 16:13 Відповісти
"Минсоцполитики планирует провести индексацию пенсий ..." (с)

((((((((((((( ХВАТИТ !!! ЗАЕЗДИЛИ !!! )))))))))))))))))))


Про хорошее для народа В ПЛАНАХ , В БУДУЩЕМ, язык у вас не устаёт трындеть!
Когда, в тихоря, вводите новые ограничения или поборы, то ваши языки закостенивают.
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04.08.2020 16:18 Відповісти
невже ще по червонцю добавете?
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04.08.2020 16:29 Відповісти
Індексувати пенсії, підняти мін зарплату...."Правильним путем идете товащи" ,скоро , в усіх буде багато 6рошей!
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04.08.2020 17:54 Відповісти
Брешуть , як завжди .
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04.08.2020 18:08 Відповісти
Чего только перед выборами не наобещают ?...Та вы хоть тот уровень жизни сохраните ,что сегодня....пока вас не вынесли.
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04.08.2020 18:33 Відповісти
Немного не в тему-глава верховного суда Данишевская за июль получила 507 087гр.(пол-миллиона)зарплаты!И срать она хотела на пенсов со стажем 35-40 лет и пенсией 2100-2500гр.,которым элементарно не хватает на лекарства и дешёвые продукты!Слава Украине!!!
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04.08.2020 20:07 Відповісти
а мне мама говорила, что завидовать - нехорошо
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04.08.2020 21:24 Відповісти
Мне было-бы глубоко по-хрену,сколько получают чинуши,если-бы простым пенсам обеспечили РЕАЛЬНЫЙ прожиточный минимум и чуть-чуть сверху(на шоколадку внучке).
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04.08.2020 21:58 Відповісти
...лядезная , ти на обід у ресторані більше витрачаєш ... чим ти "пишаєшся" ?
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02.01.2021 17:05 Відповісти
 
 