Мінсоцполітики планує провести індексацію пенсій усіх категорій, - Лазебна
Уряд планує провести індексацію пенсій для всіх пенсіонерів без винятку, але для цього доведеться змінити законодавство.
Про це в ефірі "Українського радіо" заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ.
За словами Лазебної, міністерство ініціюватиме зміни до законодавства щодо індексації всіх пенсій.
"У нас є такі ініціативи - зробити так, щоб індексація пенсії була без винятків для всіх пенсіонерів. Це не тільки чорнобильські пенсії ... І військові не індексуються, і державні службовці, і вчені, і журналісти", - додала міністерка.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що індексацію пенсій в Україні хочуть проводити щорічно 1 березня.
Топ коментарі
+9 Scorpman Y
показати весь коментар04.08.2020 15:01 Відповісти Посилання
+8 Ali Hasan
показати весь коментар04.08.2020 14:57 Відповісти Посилання
+6 а ес #372967
показати весь коментар04.08.2020 14:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це - держслужбовці, люди, які продовжують працювати, ті, хто отримує спеціальні пенсії (колишні прокурори та судді) та максимальні пенсії. Також перерахунок не зачепив тих, хто отримує соціальну пенсію (через брак страхового стажу для виплати пенсії за віком), а також тих, хто вийшов на пенсію у 2019-2020 рр.
«Не було підвищено пенсії пенсіонерам, у яких середня константа вище, ніж передбачено урядовою постановою. Якщо досі такий показник складав 4404 гривні, збільшивши його на 11%, середній став складати 4778 гривень», - пояснила Олена Бойко.https://petropavlivka.city/read/plans/82418/vse-pro-indeksaciyu-pensij-u-2020-mu
Да и денег - откуда взять? в ПФ за год обпразовалась дыра в 200+ млрд.грн (к маю), поэтому зебильная власть решила провести "реформу" от минсоцполитики - "копите на пенсию себе сами"))
http://www.ukrrudprom.com/digest/Dengi_poydut_za_pensionerami_Kak_v_Ukraine_uge_s_oktyabrya_hotya.html
Украины и увеличением для тех, у которых она и так не мала.
В сентябре медикам повысят, пенсам...
Меняймо, браття
Самое несправедливое явление - уравниловка. Кто-то ишачил всю жизнь, а кто баклуши бил. И одинаковые пенсии? Конечно, было и так, но от уравниловки вроде отказались.
((((((((((((( ХВАТИТ !!! ЗАЕЗДИЛИ !!! )))))))))))))))))))
Про хорошее для народа В ПЛАНАХ , В БУДУЩЕМ, язык у вас не устаёт трындеть!
Когда, в тихоря, вводите новые ограничения или поборы, то ваши языки закостенивают.