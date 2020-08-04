Лукашенко назвав заклик опозиції до реформ подарунком криміналу: Можуть повернутися "лихі 90-ті"
Заклик білоруської опозиції повернути Конституцію до редакції 1994 року - це подарунок криміналу.
Про це заявив президент республіки Олександр Лукашенко під час послання народу і парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру.
"Якщо суспільству потрібні зміни, то вони будуть. Усі реформи мають починатися з Конституції. Не з вуличних акцій, а саме з Основного Закону. Повернення до Конституції 1994 року - повний абсурд. Треба рухатися вперед. І це стосується не тільки економіки, а й політики", - заявив він.
Він вважає, що реалізація ідей, про які "торочать наші альтернативники", призведе до безвладдя, знеособлення відповідальності, плутанини в країні і повернення в "лихі 90-ті".
За словами Лукашенка, зміни мають приносити користь країні і йти "від людей і верстата".
"Білоруський шлях реформ - це терпляче, вдумливе вдосконалення того виробництва, яке створено в нашій країні і засноване на власних сировинній базі, науці та компетенціях", - пояснив він.
Раніше лідер об'єднаної опозиції і кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська пообіцяла, що після вступу на посаду президента вона вживатиме заходів для збереження стабільності і створення умов для проведення чесних виборів: призначить нових членів ЦВК, оголосить про перехідний період, запустить процес проведення референдуму щодо повернення до початкової редакції Конституції 1994 року.
30 липня в центрі Мінська відбувся передвиборчий мітинг-концерт опозиції, зібравши рекордну кількість білорусів. За оцінками правозахисників із центру "Весна", на заході на підтримку Тіхановської зібралося 63 тисячі осіб.
Президентські вибори в Білорусі заплановано на 9 серпня. Лукашенко, який іде на шостий термін, заявив, що голосування відбудеться чесно.
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-Правильно, сразу после несостоятельности СССР как государства. Так зачем ты Лука, в Беларусь, всё самое плохое, что было в СССР у себя в стране реикарнировал? А теперь удивляешься!?
А Лукашенко хто тоді получається?
система там цілком і повністю заточена під Луку - і змінити її , зараз , ніхто не здатний .
ты четверть века вдумчиво совершенствовал ! блудослов !
и что ты насовершенствовал? огромные ДОЛГИ и тупых подхалимов ворюг чиновников!!!
Источник:https://censor.net/n3211826
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало написал письмо ботоксному Сцарьку вове пуйло, в котором призвал осудить «проводимую белорусским режимом антинародную и антирассейскую политику»
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/08/2020/5f296eed9a79474e41b89668?from=from_main_7
це все, що потрiбно знати про цю рашистську консерву. Ясно, що інші "оппозиціонери приблизно такі самі.