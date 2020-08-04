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Лукашенко назвав заклик опозиції до реформ подарунком криміналу: Можуть повернутися "лихі 90-ті"

Лукашенко назвав заклик опозиції до реформ подарунком криміналу: Можуть повернутися

Заклик білоруської опозиції повернути Конституцію до редакції 1994 року - це подарунок криміналу.

Про це заявив президент республіки Олександр Лукашенко під час послання народу і парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру.

"Якщо суспільству потрібні зміни, то вони будуть. Усі реформи мають починатися з Конституції. Не з вуличних акцій, а саме з Основного Закону. Повернення до Конституції 1994 року - повний абсурд. Треба рухатися вперед. І це стосується не тільки економіки, а й політики", - заявив він.

Він вважає, що реалізація ідей, про які "торочать наші альтернативники", призведе до безвладдя, знеособлення відповідальності, плутанини в країні і повернення в "лихі 90-ті".

За словами Лукашенка, зміни мають приносити користь країні і йти "від людей і верстата".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - білорусам: Я не святий, але права на помилку у вас немає!

"Білоруський шлях реформ - це терпляче, вдумливе вдосконалення того виробництва, яке створено в нашій країні і засноване на власних сировинній базі, науці та компетенціях", - пояснив він.

Раніше лідер об'єднаної опозиції і кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська пообіцяла, що після вступу на посаду президента вона вживатиме заходів для збереження стабільності і створення умов для проведення чесних виборів: призначить нових членів ЦВК, оголосить про перехідний період, запустить процес проведення референдуму щодо повернення до початкової редакції Конституції 1994 року.

30 липня в центрі Мінська відбувся передвиборчий мітинг-концерт опозиції, зібравши рекордну кількість білорусів. За оцінками правозахисників із центру "Весна", на заході на підтримку Тіхановської зібралося 63 тисячі осіб.

Президентські вибори в Білорусі заплановано на 9 серпня. Лукашенко, який іде на шостий термін, заявив, що голосування відбудеться чесно.

Автор: 

Білорусь (7970) вибори (6721) Лукашенко Олександр (2661) опозиція (292)


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Топ коментарі
+4
скорее лебединое озеро...балет
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04.08.2020 14:59 Відповісти
+4
Лихие 90-е, а они у вас и не заканчивались.
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04.08.2020 15:02 Відповісти
+3
Та все он знает, дурачком прикидывается
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04.08.2020 15:28 Відповісти
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соли не имеют национальной привязанности Штырит даже эскимосов и папуасов
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04.08.2020 15:00 Відповісти
бацькина лебединая песня)))
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04.08.2020 14:57 Відповісти
скорее лебединое озеро...балет
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04.08.2020 14:59 Відповісти
Предупреждаю сразу - я не сторонник Лукашенко, но не торопитесь его хоронить. Он пойдет на все ради сохранения власти. Даже ценой сдачи оставшегося суверенитета своей страны. Точно так же как Янукович просил путлера ввести войска в Украину.. Кто за белорусов встанет? Подозреваю, что никто. Максимум - серьезная обеспокоенность. Готовы ли они сами отстаивать свои права? Почему-то не верю
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04.08.2020 15:29 Відповісти
Та досить вже цього таргана тут рекламувати! Що,писати вже зовсім нічого?
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04.08.2020 14:59 Відповісти
Не вернутся рядом в Рашке уже все поделили..
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04.08.2020 15:01 Відповісти
Стремно бацьке... Съегаться некуда.. Ху..ло не примет, за бугор - не нужен. Остается впхень-ян , но далековато
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04.08.2020 15:01 Відповісти
путлер примет. А вот пупсик нет. В северной Корее в хоккей не играют,
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04.08.2020 15:22 Відповісти
Лихие 90-е, а они у вас и не заканчивались.
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04.08.2020 15:02 Відповісти
А когда настали "лихие 90е"?
-Правильно, сразу после несостоятельности СССР как государства. Так зачем ты Лука, в Беларусь, всё самое плохое, что было в СССР у себя в стране реикарнировал? А теперь удивляешься!?
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04.08.2020 15:04 Відповісти
А до этого утверждал обратное, что он святой и безгрешный и только он может быть кормчим. А теперь понял, что наступила ж.па и бежать некуда. Раша сама хочет взять Луку за "здесь", а Европа выдаст по первому требованию, столько он ей залил сала за шкуру!
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04.08.2020 15:08 Відповісти
90-тые в сравнении с 37мым просто оттепель дикая....
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04.08.2020 15:09 Відповісти
Могут вернуться а могут и не вернуться. А пердак у усатого бомбит уже.
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04.08.2020 15:12 Відповісти
Любопытно, в Беларуси есть олигархи? И чем они владеют?
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04.08.2020 15:14 Відповісти
В совке тоже не было олигархов, но жили они, по сравнению с простым народом, очень даже неплохо
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04.08.2020 15:17 Відповісти
В Беларуси правда нет олигархов? Жесть.
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04.08.2020 15:18 Відповісти
Понятия не имею. Тебе из омериги виднее
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04.08.2020 15:21 Відповісти
При диктатурі не завжди бувають олігархи, там є родина. в іраці, Лівії, Венесуелі все під родиною. Це наросії вистачає красти і родині і олігархам.
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04.08.2020 15:25 Відповісти
Та все он знает, дурачком прикидывается
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04.08.2020 15:28 Відповісти
партноменклатура называется.
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04.08.2020 15:20 Відповісти
Олігарг - це той, хто за допомогою спецслужб і корупції заволодів заводами-параходами?
А Лукашенко хто тоді получається?
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04.08.2020 15:29 Відповісти
это крамольный вопрос. как же так можно без списка форбс жить незалэжно?
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04.08.2020 21:40 Відповісти
Усатый белорусский Пиночет уже не знает чем пугать свой народ?
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04.08.2020 15:15 Відповісти
Это еще вопрос, что "лучше", лихие 90-е или тихий 1937 г.
Лукашенко назвав заклик опозиції до реформ подарунком криміналу: Можуть повернутися "лихі 90-ті" - Цензор.НЕТ 2722
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04.08.2020 15:18 Відповісти
Лука своими "ходками" на президентство разделил бульбашей на две части. Страна по факту разделена на два враждебных лагеря.
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04.08.2020 15:20 Відповісти
лукавый говорит , что в микромордоре не будет безальтернативного мыролюбного винницкого реформизма.
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04.08.2020 15:32 Відповісти
феєрична зрада ... - хіба ж так можна ?
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04.08.2020 15:37 Відповісти
Лихие 90е, это типа "вы же не хотите, чтоб как в Париже?", я поавильно понял!?
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04.08.2020 15:44 Відповісти
Правильно Бацька сказал. Пока существует ***** любые "реформы" в Беларуси на пользу *****. Посмотрите на Украину - в Украине под крышей войны ***** много реформы дали? Дали - обнищание народа и ещё большее обогащение коррумпированной быдло-элиты.
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04.08.2020 15:45 Відповісти
основна проблєма опозиції в Білорусі в тому , що її просто нема ...((
система там цілком і повністю заточена під Луку - і змінити її , зараз , ніхто не здатний .
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04.08.2020 15:48 Відповісти
а зачем ее менять? после лукавого цыгана место бессермена менцкого болотного улуса займет его коленька.
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04.08.2020 15:52 Відповісти
"Белорусский путь реформ - это терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственных сырьевой базе, науке и компетенциях", - пояснил он.


ты четверть века вдумчиво совершенствовал ! блудослов !
и что ты насовершенствовал? огромные ДОЛГИ и тупых подхалимов ворюг чиновников!!!
Источник:https://censor.net/n3211826
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04.08.2020 16:06 Відповісти
Оппозиционеры убежали к маскалям, а Лукашенко борется с ними.
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04.08.2020 16:25 Відповісти
Будущее страны определит честный подсчет голосов
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04.08.2020 16:28 Відповісти
Лука гандон.
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04.08.2020 18:20 Відповісти
Вы слышали про парк высоких технологий в Беларуси? Аналог (хоть и очень далекий) силиконовой долины в США... а по ихним дорогам сколько из вас уважаемые форумчане ездило? Вы видели там горы мусора как у нас в Украине?
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04.08.2020 19:44 Відповісти
крамольные вещи говорите. как же они там без олигархов живут?
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04.08.2020 21:55 Відповісти
после Луки запросто может быть грабительский дерибан госсобственности с обнищанием народа.
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04.08.2020 21:59 Відповісти
"Оппозиция" кроме того, что они промосковские, то они еще хотят организовать дерибан Беларуси. Они хотят сделать кланово-олигархическую систему как в Украине. Им очень обидно, что они не имеют как украинские олигархи хатынки на побережьях Италии, Испании. И что они не управляют страной, как управляют украинские олигархи.
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05.08.2020 08:13 Відповісти
Один из "оппозиционеров" Цепкало призвал пуйло осудить проводимую Минском антироссийскую политику
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало написал письмо ботоксному Сцарьку вове пуйло, в котором призвал осудить «проводимую белорусским режимом антинародную и антирассейскую политику»
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/08/2020/5f296eed9a79474e41b89668?from=from_main_7

це все, що потрiбно знати про цю рашистську консерву. Ясно, що інші "оппозиціонери приблизно такі самі.
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05.08.2020 08:17 Відповісти
 
 