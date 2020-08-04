Лукашенко назвав заклик опозиції до реформ подарунком криміналу: Можуть повернутися "лихі 90-ті"

Заклик білоруської опозиції повернути Конституцію до редакції 1994 року - це подарунок криміналу.

Про це заявив президент республіки Олександр Лукашенко під час послання народу і парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру.

"Якщо суспільству потрібні зміни, то вони будуть. Усі реформи мають починатися з Конституції. Не з вуличних акцій, а саме з Основного Закону. Повернення до Конституції 1994 року - повний абсурд. Треба рухатися вперед. І це стосується не тільки економіки, а й політики", - заявив він.

Він вважає, що реалізація ідей, про які "торочать наші альтернативники", призведе до безвладдя, знеособлення відповідальності, плутанини в країні і повернення в "лихі 90-ті".

За словами Лукашенка, зміни мають приносити користь країні і йти "від людей і верстата".

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"Білоруський шлях реформ - це терпляче, вдумливе вдосконалення того виробництва, яке створено в нашій країні і засноване на власних сировинній базі, науці та компетенціях", - пояснив він.

Раніше лідер об'єднаної опозиції і кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська пообіцяла, що після вступу на посаду президента вона вживатиме заходів для збереження стабільності і створення умов для проведення чесних виборів: призначить нових членів ЦВК, оголосить про перехідний період, запустить процес проведення референдуму щодо повернення до початкової редакції Конституції 1994 року.

30 липня в центрі Мінська відбувся передвиборчий мітинг-концерт опозиції, зібравши рекордну кількість білорусів. За оцінками правозахисників із центру "Весна", на заході на підтримку Тіхановської зібралося 63 тисячі осіб.

Президентські вибори в Білорусі заплановано на 9 серпня. Лукашенко, який іде на шостий термін, заявив, що голосування відбудеться чесно.