Із "червоної зони" можна вийти, якщо протягом трьох днів область відповідатиме вимогам показників для пом'якшення карантину, - Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що потрібно робити, щоб регіон вийшов з "червоної зони" карантину і як швидко це може статися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ляшко повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Є чотири національні показники:

- заповненість ліжок;

- рівень тестування;

- відсоток позитивних тестів від всіх проведених тестувань;

- показник динаміки зростання кількості випадків коронавірусної хвороби за останні 7 днів порівняно з попереднім тижнем", - нагадав санлікар.

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За словами Ляшка, якщо область протягом 5 днів поспіль не відповідає національним критеріям - ця область відноситься до певної карантинної зони.

"З червоної зони можна вийти, якщо три дні поспіль область відповідає вимогам національних показників. Для того, щоб область дотримувалася цих показників, потрібно виконувати те, що прописано в постанові Кабміну", - пояснив головний санлікар України.

Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив до "червоної" зони. Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинений громадський транспорт, закриті ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.