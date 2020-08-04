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Новини Коронавірус і карантин
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Із "червоної зони" можна вийти, якщо протягом трьох днів область відповідатиме вимогам показників для пом'якшення карантину, - Ляшко

Із

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що потрібно робити, щоб регіон вийшов з "червоної зони" карантину і як швидко це може статися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ляшко повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Є чотири національні показники:

- заповненість ліжок;

- рівень тестування;

- відсоток позитивних тестів від всіх проведених тестувань;

- показник динаміки зростання кількості випадків коронавірусної хвороби за останні 7 днів порівняно з попереднім тижнем", - нагадав санлікар.

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За словами Ляшка, якщо область протягом 5 днів поспіль не відповідає національним критеріям - ця область відноситься до певної карантинної зони.

"З червоної зони можна вийти, якщо три дні поспіль область відповідає вимогам національних показників. Для того, щоб область дотримувалася цих показників, потрібно виконувати те, що прописано в постанові Кабміну", - пояснив головний санлікар України.

Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив до "червоної" зони. Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинений громадський транспорт, закриті ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1518) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Из "красной зоны" можно выйти, если в течение трех дней просто перестать болеть

Из "красной зоны" можно выйти, если в течение трех дней область будет соответствовать требованиям показателей для смягчения карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7964
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04.08.2020 15:25 Відповісти
+2
А какими нормативно-правовыми актами узаконены эти зоны и эта самая комиссия. Я помню, Поршенко подписал указ о введении военного положения в луганде. Так какой вой стоял в раде на его утверждении, в чем только не обвиняли, даже в "узурпации власти". И это при агрессии со стороны запоребрика. А сейчас - делают что хотят, все сглатывают и просят добавки.
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04.08.2020 15:39 Відповісти
+1
ляшко-полєзний , ссучєний ідіот.
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04.08.2020 15:29 Відповісти
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Из "красной зоны" можно выйти, если в течение трех дней просто перестать болеть

Из "красной зоны" можно выйти, если в течение трех дней область будет соответствовать требованиям показателей для смягчения карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7964
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04.08.2020 15:25 Відповісти
Из "красной зоны" можно выйти, если в течение трех дней область будет соответствовать требованиям показателей для смягчения карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6927
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04.08.2020 15:22 Відповісти
Дурачек они меньше тестов будут делать
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04.08.2020 15:26 Відповісти
ляшко-полєзний , ссучєний ідіот.
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04.08.2020 15:29 Відповісти
Из зоны не выходят а ОТКИДЫВАЮТСЯ ...
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04.08.2020 15:32 Відповісти
Из "красной зоны" можно выйти, если в течение трех дней область будет соответствовать требованиям показателей для смягчения карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 967
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04.08.2020 15:32 Відповісти
А какими нормативно-правовыми актами узаконены эти зоны и эта самая комиссия. Я помню, Поршенко подписал указ о введении военного положения в луганде. Так какой вой стоял в раде на его утверждении, в чем только не обвиняли, даже в "узурпации власти". И это при агрессии со стороны запоребрика. А сейчас - делают что хотят, все сглатывают и просят добавки.
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04.08.2020 15:39 Відповісти
Из красной зоны можно выйти за взятку - в коррумпированной стране только так!
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04.08.2020 15:47 Відповісти
он одекватный или прививку сделал?
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04.08.2020 15:57 Відповісти
Собралась шобла санитаров и под руководством зели делают из страны дурдом. Где законы по котрым ты все это придумываешь?
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04.08.2020 16:16 Відповісти
Це всього лише грунт для маніпуляцій даними на місцевому рівні. Хто ж захоче залишатись в червоній зоні. І ще один доказ того, що зараз при владі або лузери або свідомі пакосники.
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04.08.2020 16:22 Відповісти
просто медикам красных зон надо прекратить клепать левые тесты о якобы обнаруженные ковид-19
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04.08.2020 16:23 Відповісти
Щоб побороти короновірус,достатньо ляшко та степашку вчепити на гиляку.
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04.08.2020 17:49 Відповісти
 
 