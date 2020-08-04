УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5305 відвідувачів онлайн
Новини
3 471 5

У Міносвіти розповіли, що робити абітурієнтам, які не можуть зареєструвати е-кабінет через помилки в документах

У Міносвіти розповіли, що робити абітурієнтам, які не можуть зареєструвати е-кабінет через помилки в документах

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що абітурієнтам, які не можуть зареєструвати електронний кабінет через помилки в документах про повну загальну середню освіту, не потрібно отримувати їхні дублікати.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти, передає Цензор.НЕТ.

"Вступникам, які не можуть зареєструвати особистий електронний кабінет через помилки в документах про повну загальну середню освіту, необхідно звернутися до сервісу підтримки електронних кабінетів вступників (забезпечується технічним адміністратором ДП "Інфоресурс"), надіславши на електронну пошту [email protected] відповідного електронного листа", - йдеться в повідомленні Міносвіти.

Зазначається, що до листа необхідно додати: сканкопію (фото) свідоцтва/атестата про освіту, сертифікату, паспорта і скриншоти з помилкою.

У разі виявлення помилок, їх тимчасове виправлення здійснює ДП "Інфоресурс" без необхідності негайної заміни документа (виготовлення дубліката) - це дасть можливість вступникам подати електронні заяви.

Водночас виготовлення дублікатів має бути здійснено не пізніше 1 листопада 2020 року.

Також читайте: Цього року кількість бюджетних місць для бакалаврів у вишах зросла майже на 6%, - Міносвіти

Автор: 

Міносвіти (1421) абітурієнт (117)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а смысл им ваще рыпаться? ведь на бесплатное идут дети боевиков с домбаса
показати весь коментар
04.08.2020 15:52 Відповісти
Т.е. прав был Срален, когда в 1944-м хотел все насление Украины отселить в Сибирь "за сотрудничество с гитлеровцами"?
Вы, соевые идиоты, хоть иногда головой думаете?
показати весь коментар
04.08.2020 16:10 Відповісти
они головой едят.. думает у них другой орган
показати весь коментар
04.08.2020 16:13 Відповісти
Этих я бы отселил хоть на край Земли, там одни предатели и они не навидят Украину. Нам нужно токо земля и граница с кацапами на замке!!!
показати весь коментар
04.08.2020 16:16 Відповісти
так он все население домбаса и отселл и навез туда быдло скот товарняками в теплушках и шапках ушанках всяких уркаганов. теперь мы это и пожинаем
показати весь коментар
04.08.2020 16:18 Відповісти
 
 