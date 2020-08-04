У Міносвіти розповіли, що робити абітурієнтам, які не можуть зареєструвати е-кабінет через помилки в документах

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що абітурієнтам, які не можуть зареєструвати електронний кабінет через помилки в документах про повну загальну середню освіту, не потрібно отримувати їхні дублікати.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти, передає Цензор.НЕТ.

"Вступникам, які не можуть зареєструвати особистий електронний кабінет через помилки в документах про повну загальну середню освіту, необхідно звернутися до сервісу підтримки електронних кабінетів вступників (забезпечується технічним адміністратором ДП "Інфоресурс"), надіславши на електронну пошту [email protected] відповідного електронного листа", - йдеться в повідомленні Міносвіти.

Зазначається, що до листа необхідно додати: сканкопію (фото) свідоцтва/атестата про освіту, сертифікату, паспорта і скриншоти з помилкою.

У разі виявлення помилок, їх тимчасове виправлення здійснює ДП "Інфоресурс" без необхідності негайної заміни документа (виготовлення дубліката) - це дасть можливість вступникам подати електронні заяви.

Водночас виготовлення дублікатів має бути здійснено не пізніше 1 листопада 2020 року.

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