Роботу Херсонського лабцентру, в якому викрили закупівлю неякісних коронавірус-тестів, призупинять, - ЦГЗ

Роботу Херсонського обласного лабцентру, який перевіряла комісія МОЗ після інформації СБУ про нібито неякісні тест-системи для діагностики COVID-19, зупинять на день.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу в Херсонській ОДА заявив, за результатами роботи комісії, в.о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Ігор Кузін.

"При вибірковій перевірці діяльності лабораторних досліджень (в обласному лабцентрі, - ред.) ми переконалися, що такі дослідження проводяться відповідно до чинних наказів МОЗ і, в тому числі, відповідно до стандартних операційних процедур, які були розроблені і які були рекомендовані для впровадження на території України в цілому... Ґрунтуючись на тих результатах, які ми отримали в ході перевірки, ми можемо сказати, що довіряти результатам, які видає обласний лабораторний центр, можна. Проте в ході роботи ми з'ясували, що є певна частина організаційних проблем, труднощів, яка пов'язана як із нестачею кадрів, так і з тим, що частково за деякими рекомендаціями була не зовсім злагоджена і чітка робота. І ми порекомендували, щоб лабораторія була зупинена на один день для того, щоб привести частину документів, частину процесів у повну відповідність до стандартів ISO", - зазначив Кузін.

При цьому, наголосив Кузін, якість самих тест-систем саме ця комісія, до складу якої увійшли представники Центру громадського здоров'я МОЗ України та СБУ, не перевірялася, оскільки це компетенція Держлікслужби України.

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Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв під час брифінгу запевнив, що всім результатам тестів, які були проведені в області (а це понад 26 тисяч ПЛР-досліджень), можна довіряти.

"Це головна відповідь, на яку я очікував учора... Питання про те, чи були порушені якісь вимоги законодавства під час проведення державних закупівель з боку обласного лабораторного центру - відповідь на це питання вже дасть слідство, в рамках якого, я думаю, будуть досліджені всі процедури", - сказав Гусєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила посадових осіб Херсонського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, причетних до придбання 35 тис. неякісних тест-систем для діагностики коронавірусної хвороби COVID-19.