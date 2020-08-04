Роботу Херсонського лабцентру, в якому викрили закупівлю неякісних коронавірус-тестів, призупинять, - ЦГЗ
Роботу Херсонського обласного лабцентру, який перевіряла комісія МОЗ після інформації СБУ про нібито неякісні тест-системи для діагностики COVID-19, зупинять на день.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу в Херсонській ОДА заявив, за результатами роботи комісії, в.о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Ігор Кузін.
"При вибірковій перевірці діяльності лабораторних досліджень (в обласному лабцентрі, - ред.) ми переконалися, що такі дослідження проводяться відповідно до чинних наказів МОЗ і, в тому числі, відповідно до стандартних операційних процедур, які були розроблені і які були рекомендовані для впровадження на території України в цілому... Ґрунтуючись на тих результатах, які ми отримали в ході перевірки, ми можемо сказати, що довіряти результатам, які видає обласний лабораторний центр, можна. Проте в ході роботи ми з'ясували, що є певна частина організаційних проблем, труднощів, яка пов'язана як із нестачею кадрів, так і з тим, що частково за деякими рекомендаціями була не зовсім злагоджена і чітка робота. І ми порекомендували, щоб лабораторія була зупинена на один день для того, щоб привести частину документів, частину процесів у повну відповідність до стандартів ISO", - зазначив Кузін.
При цьому, наголосив Кузін, якість самих тест-систем саме ця комісія, до складу якої увійшли представники Центру громадського здоров'я МОЗ України та СБУ, не перевірялася, оскільки це компетенція Держлікслужби України.
Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв під час брифінгу запевнив, що всім результатам тестів, які були проведені в області (а це понад 26 тисяч ПЛР-досліджень), можна довіряти.
"Це головна відповідь, на яку я очікував учора... Питання про те, чи були порушені якісь вимоги законодавства під час проведення державних закупівель з боку обласного лабораторного центру - відповідь на це питання вже дасть слідство, в рамках якого, я думаю, будуть досліджені всі процедури", - сказав Гусєв.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила посадових осіб Херсонського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, причетних до придбання 35 тис. неякісних тест-систем для діагностики коронавірусної хвороби COVID-19.
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а мы подумали - ПРИПОСАДЯТ ....
Выделить одну лабораторию в киеве или построить новую стеклянную со всеми понтами и прикольным видом(как в amazon или facebook), чтобы туда тянулись студенты и хотелось работать задаром, лишь бы там работать. Закупить новое последнее оборудование для исследований. Также закупить или дать доступ к новому суперкомпьютеру из КПИ или свой за 5-10 млн$(типа Cray или hp) на zen3, которые выйдут к концу года(10000 процессоров с 64 ядрами каждый-заказать сейчас). Выделить подлаборатории в одессе, харькове, львове и других городах, которые имеют доступ к основной в киеве для проведения исследований и опытов на их передовом оборудовании.Распределенную работу через интернет.Все подлаборатории должны иметь доступ к материнской, у которой самое новое оборудование, чтобы проводить там исследования по очереди. И пусть работают над всеми вирусами которыми хотят, не только ковид.
Потом через год докупить новый суперкомпьютер на памяти DDR5 с возможностью модернизации, а этот отдать в какую-то область в политех институт. Потому что DDR4 не менялась лет 7 и в 2021м будет переход. Суперкомпьютер живет 10-15 лет, до устаревания. Потому на матвычисления матмоделей как ведут себя вирусы нужно каждых 10 лет за 10-50млн$ покупать новый суперкомп.
На суперкомпе можно вычислять методы поведения молекул без их проверки на реальных тестах - тоесть это экономит уйму времени с дослидами.
Однозначно - це диверсія! Баканов, ФАС!!!
На всех политехах одесса, львов,харьков создать основанных на роялти разработ отделы, где студенты могут свои диплом-работы или курсовые с предподавателями патентовать 50 на 50(или 80-20%). И получать деньги как за роялти.Их роялти должны быть законом защищены
Они могут заниматься разработкой новых материалов на самолеты, вертолеты, новые виды топлив на ракеты, бпла, отработка технологий такие как рой, радары, новые системы датчиков и регистрирования пространства. И укроборонпром эти разработки может продавать.
На все политехи раз в 2 года докупать минисуперкомпьютер для вычислений матмоделей разных для развития украины.
а ось тут варто докладніше.
Як повідомляв Укрінформ, за зверненням МОЗ України до Прем'єр-міністра, 19 вересня 2018 року уряд відсторонив голову Держлікслужби Наталію Гудзь та першого заступника голови служби Владислава Цілину через виявлені факти необґрунтованого запровадження заборон на різні вакцини. Після перевірки заборон та визнання їх протизаконними, 21 листопада 2018 року уряд звільнив Гудзь з посади керівника Держлікслужби. 24 листопада 2018 року уряд призначив в.о. очільника служби Ісаєнка.
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типова 'кадра' Порошенко.З 'постмайданних дегенератів'
Кабінет міністрів звільнив із займаної посади голову Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками Наталію Гудзь, яку раніше відсторонили через підозру у шахрайстві.
Про це повідомила у https://twitter.com/usuprun/status/1065192704584425472?fbclid=IwAR264OGJ8V5IqPaFDoLuZZHEKoVttfG-8Aj11Jd06O6y6x1VKlcDSQjCLe0 Twitter в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун
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Стежити
4 жовтня 2019 р. ·
Держлікслужба «легалізувала» небезпечний фальсифікат: результати перевірки «Кріогенсервісу»
Пройшов майже рік, як інформаційний простір сколихнула новина про «аферу століття» Сергія Защенкова. Та не дивлячись на суспільний резонанс цієї історії і те, що всі подробиці постачання «Кріогенсервісом» в українські лікарні небезпечного фальсифікату давно відомі - правоохоронці та контролюючі органи досі не поклали цьому край.
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